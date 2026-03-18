Сбогом на дизела, а и на Tesla? Новият електромобил на BMW изминава 900 км с едно зареждане

Мюнхен, Германия. Екип на mobile.bg от мястото на събититето.

Настъпи дългоочакваният момент, в който баварският гигант BMW най-после разгърна картите си в Мюнхен, представяйки новата глава в своята електрическа история – изцяло новото BMW i3 50 xDrive, а екипът ни е на мястото на събитието. Присъствайки на тази ексклузивна статична премиера, човек няма как да не усети, че това не е просто поредният електромобил, а заявка за технологично надмощие, която оставя досегашните стандарти в миналото.

Екстериор

Външният вид на новото i3 е истинско пиршество за сетивата, особено в новия металик M Le Castellet Blue, който придава на каросерията дълбочина и динамика дори в покой. 21-цоловите аеродинамични джанти (стил 1067 M) и пакетът M Sport подчертават агресивната, но изчистена линия, допълнена от светещата предна решетка Iconic Glow. Вниманието към детайла е поразително – от прибиращите се дръжки на вратите до огледалата, които проектират логото на M подразделението върху асфалта. Панорамният стъклен покрив с климатичен комфорт завършва усещането за един модерен, въздушен силует.

Оливър Ципсе представи изцяло новото BMW i3

Макар дължината от 4760 мм да е почти идентична с тази на настоящата "тройка" от поколението G20, седанът i3 използва специалната си платформа за електромобили, за да увеличи междуосието до 2885 мм, което е с около 35 мм по-дълго от това на настоящия седан. Това се отразява директно в пространство за краката на задните седалки, сравнимо с това на 5 Series, и напълно равен под за пътниците.

Главният дизайнер Адриан ван Хойдонк



Ширината от 1865 мм го прави един от най-широките автомобили в своя клас, осигурявайки „стабилната“ стойка, представена в концепцията Vision Neue Klasse.



Въпреки батерията, монтирана на пода, BMW успява да запази височината на елегантните 1480 мм, гарантирайки, че автомобилът запазва класическия профил на спортен седан и не прилича на кросоувър. За феновете на по-практичните варианти, BMW обяви, че скоро ще се появи и Touring версия, която да максимизира товарното пространство.



Интериор

Интериорът ни пренася в бъдещето с концепцията Veganza Digital White. Използването на веган материали в комбинация с акценти в Atlas Grey създава стерилна, но изключително луксозна атмосфера. Истинската революция обаче е в управлението: BMW Panoramic iDrive. Централният дисплей със специфичен Free-Cut дизайн е цели 17,9 инча, а 3D Head-Up дисплеят и технологията Shy Tech на волана превръщат кабината в команден център от нова ера. Липсата на излишни бутони е компенсирана от интуитивност, която досега липсваше в сегмента.

Иновативни технологии

Под ламарините пулсира шестото поколение BMW eDrive, работещо на 800-волтова архитектура. Мощността от 469 к.с. и въртящият момент от 645 Нм обещават брутално ускорение, но истинският „разбивач на митове“ е автономният пробег. Баварците целят до 900 километра с едно зареждане по WLTP – цифра, която доскоро звучеше невъзможно за масов модел.

Зареждането е не по-малко впечатляващо. С капацитет до 400 kW на DC станция, колата може да добави 400 километра пробег само за 10 минути. Това практически заличава „страха от пробега“. Нещо повече, i3 поддържа двупосочно зареждане, което означава, че автомобилът ви може да захранва дома ви или да връща енергия в мрежата. Дори практичността не е пренебрегната – под предния капак е скрито допълнително отделение за багаж, идеално за кабелите или малък куфар.



Хардуерната магия и „Сърцето на радостта“

В техническо отношение BMW i3 50 xDrive е истински звяр, задвижван от два електромотора. На задната ос е разположен синхронен двигател с електрическо възбуждане (EESM), който не разчита на постоянни магнити, а на намотки. Това позволява на инженерите прецизно да контролират магнитното поле, оптимизирайки работата му при всякаква скорост. На предната ос е добавен асинхронен мотор (ASM), който се включва само при нужда. Неговото голямо предимство е, че когато е неактивен, той не създава механично съпротивление, което е ключов фактор за постигането на рекордния пробег.

Истинският „мозък“ на операцията обаче е новият суперкомпютър, наречен „Heart of Joy“ (Сърцето на радостта). Това е централизиран изчислителен блок, който заменя десетките отделни контролери от миналото. Този процесор обработва информацията за задвижването, управлението на шасито, спирачките и рекуперацията 10 пъти по-бързо от всяка досегашна система. Благодарение на него, автомобилът реагира на командите на шофьора в рамките на милисекунди, гарантирайки онова специфично за BMW усещане за пълен контрол и динамика, наречено „Dynamic Performance Control“.

Цялата тази мощ се поддържа от въпросната нова централизирана архитектура с четири основни „супер-мозъка“, които не само управляват функциите на колата, но и позволяват тя да се развива с времето чрез софтуерни ъпдейти по въздуха. Мюнхенската премиера доказа, че BMW i3 50 xDrive е много повече от поредната "баварска тройка". Това е демонстрация на сила, съчетаваща устойчивост, дигитализация и типичното за марката удоволствие от шофирането, облечени в дизайн, който ще дефинира следващото десетилетие.



Заключение

Световната премиера в Мюнхен изпрати ясно послание към индустрията: BMW не просто се адаптира към електрическата ера, а възнамерява да диктува нейните правила. С внедряването на „Heart of Joy“ и премахването на редките метали от задвижващата система, баварците доказват, че високите технологии и екологичната отговорност могат да съжителстват в съвършена симбиоза. Това i3 вече не е експерименталният градски модел, който познавахме преди години; то е зрял, високотехнологичен атлет, който превръща концепцията Neue Klasse от смела визия в осезаема реалност.



В края на тази зрелищна световна премиера, можем да кажем, че поне на "първо четене" новото BMW i3 50 xDrive остава вярно на философията за „удоволствие от шофирането“, но я пречупва през призмата на цифровата ера. Комбинацията от стряскащия 900-километров пробег и интуитивния лукс в интериора поставя летвата на височина, която ще принуди конкуренцията бързо да преосмисли плановете си. Мюнхен направи своята заявка – бъдещето на мобилността е тук, то е безшумно, светкавично бързо и по-интелигентно от всякога.