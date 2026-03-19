Подалият оставка Джоузеф Кент: Атомната бомба е забранена в Иран с фетва, но Тръмп послуша Израел, а не нас

Подалият оставка шеф на Националния център за борба с тероризма в САЩ Джоузеф Кент заяви пред журналиста Тъкър Карлсън, че Техеран не е бил на ръба на придобиването на ядрени оръжия нито в началото на операция „Епична ярост“, нито преди американските военни да ударят ядрените съоръжения на Ислямската република през юни 2025 г.

"Иранците имат религиозно постановление – фетва – което забранява разработването на ядрени оръжия“, отбеляза Кент.

Властите на Ислямската република многократно са заявявали, че нямат намерение да създават атомна бомба. От 2003 г. насам Иран е под фетва (религиозно постановление) от върховния лидер на страната, която забранява производството на ядрени оръжия.

Тръмп не е разполагал с цялата необходима информация, когато е решил да започне операция срещу Иран, заяви още Джоузеф Кент.

„Той имаше много малко хора около себе си и мисля, че всички пееха в унисон. Мисля, че ситуацията щеше да е различна сега, ако действително бяхме обсъдили разузнавателната картина“, каза той.

Кент добави, че израелски служители редовно са казвали на американските лидери „едно и също нещо, че обогатяването на уран ще позволи на Иран да направи ядрена бомба“. „Те са провеждали много телефонни разговори, били са в чест контакт. Но това, което са казвали, често не е съвпадало с разузнавателната информация, дори с информацията, която сме споделяли с Израел и която Израел ни е предоставял. Така че е имало ясна разлика между разузнавателната информация и информацията, предоставена на президента, както и решенията, които е взимал“, отбеляза бившият ръководител на американския център за борба с тероризма.