Подалият оставка Джоузеф Кент: Атомната бомба е забранена в Иран с фетва, но Тръмп послуша Израел, а не нас

Подалият оставка Джоузеф Кент: Атомната бомба е забранена в Иран с фетва, но Тръмп послуша Израел, а не нас

19 Март, 2026 06:21, обновена 19 Март, 2026 06:33 695 8

Има разлика между разузнавателната информация и предоставяната на президента, заяви бившият шеф на Националния център за борба с тероризма в САЩ

Подалият оставка Джоузеф Кент: Атомната бомба е забранена в Иран с фетва, но Тръмп послуша Израел, а не нас - 1
Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Подалият оставка шеф на Националния център за борба с тероризма в САЩ Джоузеф Кент заяви пред журналиста Тъкър Карлсън, че Техеран не е бил на ръба на придобиването на ядрени оръжия нито в началото на операция „Епична ярост“, нито преди американските военни да ударят ядрените съоръжения на Ислямската република през юни 2025 г.

"Иранците имат религиозно постановление – фетва – което забранява разработването на ядрени оръжия“, отбеляза Кент.

Властите на Ислямската република многократно са заявявали, че нямат намерение да създават атомна бомба. От 2003 г. насам Иран е под фетва (религиозно постановление) от върховния лидер на страната, която забранява производството на ядрени оръжия.

Тръмп не е разполагал с цялата необходима информация, когато е решил да започне операция срещу Иран, заяви още Джоузеф Кент.

„Той имаше много малко хора около себе си и мисля, че всички пееха в унисон. Мисля, че ситуацията щеше да е различна сега, ако действително бяхме обсъдили разузнавателната картина“, каза той.

Кент добави, че израелски служители редовно са казвали на американските лидери „едно и също нещо, че обогатяването на уран ще позволи на Иран да направи ядрена бомба“. „Те са провеждали много телефонни разговори, били са в чест контакт. Но това, което са казвали, често не е съвпадало с разузнавателната информация, дори с информацията, която сме споделяли с Израел и която Израел ни е предоставял. Така че е имало ясна разлика между разузнавателната информация и информацията, предоставена на президента, както и решенията, които е взимал“, отбеляза бившият ръководител на американския център за борба с тероризма.


  • 1 Оня с коня

    4 2 Отговор
    тя войната е за мир бе алоо

    тоя па какъв се явява

    важното е цените да фръкнат у космоса после ходи сваляй цените ха ха ха

    Коментиран от #5, #6

    06:35 19.03.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 ООрана държава

    2 0 Отговор
    Баче дони е толкова лесно манипулируем, че се държи като първолак

    06:38 19.03.2026

  • 4 Последния Софиянец

    1 0 Отговор
    Израел внесоха червени крави от САЩ и са готови за Армагедона

    06:38 19.03.2026

  • 5 Добре

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Оня с коня":

    че ние се държиме за леврото !

    06:39 19.03.2026

  • 6 Последния Софиянец

    3 0 Отговор

    До коментар #1 от "Оня с коня":

    След тази война и гащите ни ще са собственост на евреите.

    06:39 19.03.2026

  • 7 111111111111

    0 0 Отговор
    Нещо не се вързва Фетвата с това което виждаме, Иран хвърля ракети по всичките си съседи. Всеки с 2гр. мозък знае, че това е най-въоръжената държава в близкия изток, всеки с 2гр. мозък знае, че ако Иран има ядрена ракета, още първата произведена на мига щеше да е изтреляна срещу Израел. Всеки с 2гр. мозък знае, че ако Иран в момента имаше ядрени ракети, щеше да ги е изтреляла по всички държави около нея.

    06:42 19.03.2026

  • 8 Ганювска мисъл

    0 0 Отговор
    Била забранена атомната бомба, но Иран строи центрофуги за обогатяване на уран и трупа запаси от обогатен уран, който не се ползва за нищо друго освен за правене на атомни бомби.

    Всъщност аятолаха обещава демокрация и свобода преди революцията да свали шаха, за да получи широка народна подкрепа и подкрепа на цялата опозиция. После установява ислямски режим и избива ненужните му. Подхваща агресията срещу Израел. До тогава между Иран и Израел има добри взаимоотношения.

    06:45 19.03.2026