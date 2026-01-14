Новини
Техеран: САЩ и Израел са отговорни за смъртта на невинни цивилни. Народът ни ще отговори при военна намеса от Вашингтон

14 Януари, 2026 03:27, обновена 14 Януари, 2026 05:04

Саудитска Арабия, Оман и Катар опитват да възпрат САЩ за удар в Иран, пише The Wall Street Journal:

Техеран: САЩ и Израел са отговорни за смъртта на невинни цивилни. Народът ни ще отговори при военна намеса от Вашингтон - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Американските и израелските власти носят пряка правна отговорност за смъртта на невинни цивилни в Иран, причинена от техните действия.

Това се посочва в писмо, изпратено от постоянния представител на Иран в ООН Амир Саид Иравани до генералния секретар на ООН Антонио Гутериш и председателя на Съвета за сигурност Абукар Дахир Осман.

„Изявлението, направено публично днес от президента на САЩ, призоваващо за „завземане на институциите“, трябва да се разбира в контекста на катастрофалните резултати от агресивната 12-дневна война срещу Ислямска република Иран през юни 2025 г. и като неразделна част от по-широк курс на действие, насочен към смяна на управлението, осъществяван чрез кампания за максимален натиск, затягане на незаконни едностранни санкции, целенасочена дестабилизация на социалната и икономическата сфера и подбуждане на младите хора да действат срещу иранското правителство“, отбеляза Иравани.

„Съединените щати и израелският режим носят пряка и неоспорима правна отговорност за смъртта на невинни цивилни, особено млади хора, която е в резултат на това.“

По-рано във вторник Тръмп, в социалната медийна платформа TruthSocial, призова протестиращите в Иран да завземат институции. Той заяви, че „помощта е на път“, но не даде подробности.

Иранският народ е готов да защити страната си, ако Съединените щати се намесят военно, предупреди мисията на Ислямската република в ООН.

„Американските фантазии и политики спрямо Иран се основават на смяна на управлението, като санкциите, заплахите, вълненията и хаосът служат като претекст за военна намеса. Този сценарий се е провалял и преди. Иранският народ ще защити страната си – и без съмнение чуждият план ще се провали отново“, пише мисията в социалните мрежи.

Саудитска Арабия, Оман и Катар се опитват да повлияят на Съединените щати, за да предотвратят удар срещу Иран на фона на продължаващите протести в страната, съобщава The Wall Street Journal, позовавайки се на свои източници.

Представители на държавите от Персийския залив настояват, че опитите за сваляне на иранското правителство ще предизвикат сътресения на петролните пазари, навредейки на американската икономика. Те се опасяват, че ударите срещу Иран биха могли да нарушат движението на танкери през Ормузкия проток. Източниците на изданието уточняват, че ОАЕ, които заемат южното крайбрежие на пролива, не са участвали в преговорите със Съединените щати.

Ормузкият проток се намира в северозападната част на Индийския океан и свързва Персийския залив и Оманския залив с Арабско море. Той разделя Иран и Оман и се намира предимно в териториалните води на тези две страни. Счита се за един от най-важните морски коридори в света: 15-20% от световния петрол, кондензат и петролни продукти, както и повече от 30% от втечнения природен газ, преминават през пролива.

Според източници на вестника сред саудитски официални лица, Рияд е уверил Техеран, че няма да се намесва в потенциален конфликт и няма да позволи на Вашингтон да използва въздушното му пространство за удари. Изданието отбелязва, че Саудитска Арабия е особено чувствителна към „нарастващата нестабилност“ - властите са поискали от местните медии да ограничат отразяването на протестите, за да избегнат ответни мерки от страна на Иран.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Доналд Тръмп, Президентът

    4 8 Отговор
    Ще.....
    Класическата игра добрия, лошия полицай.
    Въпроса е как стратегическия и военен съюзник на Иран му помага в случая. Щот нали pyccкие cвоих не бpocaют и Рассия сила !!! Или вече не е ?
    Множество въпроси с неудобни отговори към рускато воено-политическото ръководство след краха в Украйна, Венецуела и вече в Иран......

    Коментиран от #5, #10

    03:45 14.01.2026

  • 2 Водолей

    5 1 Отговор
    „Веднъж – стомна за вода. Втори път – стомна за вода. Трети път – стомната се счупи“

    04:00 14.01.2026

  • 3 Готов за бой

    3 6 Отговор
    Аз пък чакам рашките и нас да атакуват. Никакви Сащ и Оон не ме интересуват. Първата ми работа ще е да застана на Калотина с картечница и да разстрелям плъховете които ще напират да дезертират на запад. И после се заемам с рашките 👊

    04:21 14.01.2026

  • 4 ...

    6 3 Отговор
    Отстрани погледнато, народът на Иран не желае това управление...

    Коментиран от #8

    04:23 14.01.2026

  • 5 Хо-ха-ха

    4 5 Отговор

    До коментар #1 от "Доналд Тръмп, Президентът":

    Русия не е военен съюзник на Иран. Нямат военен договор .

    04:39 14.01.2026

  • 6 5465

    2 3 Отговор
    Народът ви ясно ви отговаря в момента.

    04:57 14.01.2026

  • 7 Перник

    1 0 Отговор
    Много ми е жал за това Симпатично Момче Байкушев че кмето на благоевград как злите твари у сатанинското интернет пространство го обиждат на Чучело, Плашило, Грозен Примат и т. н.

    05:20 14.01.2026

  • 8 Перник

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "...":

    До 4. Че навремето един у Спортал Бг се пишеше по същио начин с три точки. Намирисваш.

    05:22 14.01.2026

  • 9 Техеран:

    2 0 Отговор
    САЩ и Израел ни принудиха да си таковаме в гащите.

    05:37 14.01.2026

  • 10 Твърди се

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Доналд Тръмп, Президентът":

    Че Русия е предала на Иран заглушители на Старлинк, т.е. помагат с каквото могат.

    05:40 14.01.2026