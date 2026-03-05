Пхенян ще строи по два разрушителя годишно и ще продължи да въоръжава флота си с ядрени оръжия

Северна Корея ще строи по два разрушителя годишно и ще продължи да въоръжава флота си с ядрени оръжия.

Това обяви лидерът Ким Чен-ун по време на посещение в корабостроителница в крайбрежния град Нампо. Там той инспектира изпитанията на новия разрушител „Чхве Рьонг“ преди въвеждането му в експлоатация.

„Трябва да строим по два надводни кораба от същия или по-висок клас годишно по време на новата петилетка (2026-2030 г.)“, заяви Ким Чен-ун, отбелязвайки, че изпитанията на „Чхве Рьонг“ протичат успешно.

Държавният глава подчерта, че Северна Корея разполага с достатъчен човешки и индустриален потенциал за това. „Подводните и надводните настъпателни сили на нашия флот ще се увеличат рязко. Ядреното въоръжение на флота се развива задоволително“, каза той. Върховният главнокомандващ добави, че това е необходимо „единствено за отбрана“. „Ако има сили, които се страхуват от подобно укрепване на нашата отбрана, това означава, че те са наш враг“, заяви той.

Лидерът се качи на борда на разрушителя и инспектира обучението на моряците, техническите параметри на кораба и неговите оперативни възможности. Той наблюдава тестовото изстрелване на стратегически крилати ракети от кораба и изрази задоволство, че екипажът „перфектно е развил способността си за стратегическа атака“.

Ким Чен-ун инспектира и строителството на третия военен кораб от клас „Чхве Хьон“.