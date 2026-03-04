Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Новини
Свят
САЩ
Шефът на Пентагона: Печелим тази война! Решително, опустошително и безмилостно

Шефът на Пентагона: Печелим тази война! Решително, опустошително и безмилостно

4 Март, 2026 16:41, обновена 4 Март, 2026 16:32 1 665 112

  • сащ-
  • иран-
  • израел-
  • пийт хегсет-
  • пентагон-
  • аятолах али хаменей-
  • персийски залив-
  • ормузки проток-
  • нато-
  • доналд тръмп

Пийт Хегсет отново подчерта, че американската армия може да се бие толкова дълго, колкото е необходимо

Шефът на Пентагона: Печелим тази война! Решително, опустошително и безмилостно - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
News.bg News.bg

Съединените щати печелят във войната срещу Иран, обяви министърът на отбраната на САЩ Пийт Хегсет, цитиран от "Ройтерс" и "Гардиън".

"Решително, опустошително и безмилостно", изтъкна той.

Хегсет обаче подчерта, че американската армия може да се бие толкова дълго, колкото е необходимо.

"Нашата противовъздушна отбрана и тази на нашите съюзници разполагат с достатъчно терен за действие. Можем лесно да поддържаме тази битка толкова дълго, колкото е необходимо", увери той.

Хегсет обяви, че САЩ и Израел ще имат "пълен контрол" над иранското въздушно пространство след по-малко от седмица. Думите му бяха в противоречие на твърденията на министъра на финансите Скот Бесент, че САЩ вече разполагат с такъв контрол.

"Ще летим денем и нощем, ще откриваме, поправяме и довършваме ракетите и отбранителната индустриална база на иранските военни", закани се той на пресконференция и обеща "смърт и разрушение от небето, през целия ден".

Хегсет заяви, че операцията в Иран "никога не е била замислена като честна битка" и добави, че САЩ "ги удря, докато са на земята". Той повтори, че "предстоят все повече и по-големи вълни" от въздушни удари и че САЩ ускоряват операцията, а военните възможности на Иран "се изпаряват с всеки изминал час".

Хегсет потвърди, че американска подводница е потопила ирански военен кораб в Индийския океан с торпедо.

"Вчера в Индийския океан американска подводница е потопила ирански военен кораб, който е смятал, че е в безопасност в международни води. Вместо това, той е потопен от торпедо - тиха смърт. Първото потъване на вражески кораб от торпедо след Втората световна война. Както в тази война, докато все още сме Военно министерство, ние се борим за победа", изтъкна той.

Министърът разкри също, че американските сили са убили лидера на звеното, което се е опитало да ликвидира президента на САЩ Доналд Тръмп.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 2.8 от 26 гласа.
Новините на Fakti.bg
Четете ни в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google Alerts


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Тракиец 🇮🇷

    42 45 Отговор
    Ще бъдете унищожени мръсни терористи от сащ и вашите господари терористите ционисти....Иран ще ви унищожи както и всички ние нормални хора ще се борим до последно с вас...всичките еврейски и американски свине ще горите бо.клици

    Коментиран от #5, #21, #46, #96

    16:33 04.03.2026

  • 2 АГАТ а Кристи

    13 33 Отговор
    Абсолютно.!!!
    На чалмите ако им се живее - при "другарят" Путлер.! И без това го е закъсал за пушечно месо.

    16:34 04.03.2026

  • 3 Гост

    43 9 Отговор
    Зачудих се, колко войни са спечелени от въздха? Май нито една. Не стъпи ли войнишкия крак на място, колкото и бомби да хвърлите, нищо не сте спечелили. Примерите са десетки, с Иран ще стане същото. Или хвъляйте войската в сухопътна операция и изпращайте безброй ковчези към родината....или се пригответе за нов Афганистан и евакуация по колесниците на самолетите.

    Коментиран от #34, #40

    16:36 04.03.2026

  • 4 ПРОГРЕСИВЕН

    10 25 Отговор
    ХАЙДЕ КУПЕЙКИ
    МАСОВО НА БУЛ.СИМ.ШОСЕ 55😢😢😢😢......

    16:36 04.03.2026

  • 5 Питане

    12 17 Отговор

    До коментар #1 от "Тракиец 🇮🇷":

    Под "тракиец" - комунист ли се показва от землянката ?

    Коментиран от #52, #72

    16:37 04.03.2026

  • 6 Хайде

    13 20 Отговор
    Сега копейките ще почнат да потапят и подводници в мечтите и сънищата си

    16:37 04.03.2026

  • 7 СВД

    9 20 Отговор
    Путин четери години се прави на починала лисица, вие се почувствахте в пълна безопасност и скочихте безрасъдно в капана! Ако бе сгазил Украйна за три дни, нямаше да посмеете и щяхте да сте в безопасност! Никой вече не ви вярва, че като унищожите Иран ще се спрете! Целия свят и половин Америка са против лудналия, престъпен и извратен старец в Белия дом!

    16:38 04.03.2026

  • 8 матю хари

    11 24 Отговор
    След Иран е време САЩ да проведат същата операция срещу режима на Путин.

    Коментиран от #33, #104

    16:42 04.03.2026

  • 9 СЛАВА БЪЛГАРИЯ,СЛАВА НАТО

    13 20 Отговор
    ЗАВИНАГИ СЪС ДОЙЧЛАНД, ЕС, Ю ЕС ЕЙ,ДЖАПАН И ИЗРАЕЛ!!

    Коментиран от #44

    16:42 04.03.2026

  • 10 Реалист

    22 7 Отговор
    Фашистки фрази,, БЕЗМИШОСТНО" ,, ОПОСТУШИТЕЛНО"

    16:43 04.03.2026

  • 11 СВД

    27 9 Отговор
    Нагледен пример как държавното устройство на Китай издига лидери с качества на държавници и как западналата демокрация издига за президенти гангстери с престъпни наклонности, педофили и извратеняци, хора алчни, бездушни, егоистични и безотговорни към съдбата на света! Фермата на Епщайн се е превънала в инкубатор на фалшив елит! Тотален позор!

    16:43 04.03.2026

  • 12 българина

    20 3 Отговор
    щом казвате, че печелите...... превземете Техеран

    Коментиран от #54

    16:43 04.03.2026

  • 13 Гледай гледай

    14 7 Отговор
    Убийците как се радват. Шефа защо не говори така гордо и за българите дето разтовариха банковата сметка на Пентагона с 640 милиона долара?

    16:43 04.03.2026

  • 14 Бесен - Язовец

    14 6 Отговор
    Печелят обаче само в болните си мозъци сориски печелят. За вас сориски слуги няба милост иранските ракети в косят без почивка!

    Коментиран от #28

    16:44 04.03.2026

  • 15 Май май

    18 5 Отговор
    умря ромлянката, дето ви хвалеше, а като почне някой сам да се хвали... ясна е работата.

    16:44 04.03.2026

  • 16 Шматка

    20 8 Отговор
    И как я печелите, като избягахте от обсега на иранските ракети и дронове на 1000 км от Иран ли? Подвихте опашка и сега само лаете

    Коментиран от #57

    16:44 04.03.2026

  • 17 Израел беше категоричен

    11 14 Отговор
    След ислямистите идва ред на фашистите край блатата.
    У ДРИ БАЦЕ

    16:45 04.03.2026

  • 18 Гост

    14 8 Отговор
    Абс фалисти от ФАЩ и вече не го крият руснаците ще ви оправят и вас фашисти еврейски

    Коментиран от #29

    16:45 04.03.2026

  • 19 Да,бе

    15 7 Отговор
    Някой друг знае ли,че печелят тази война...Щото цените нещо рязко не са го разбрали,а Изпозападналите свят е замрял в агония.

    16:45 04.03.2026

  • 20 боклук

    14 6 Отговор
    Навсякъде в Близкия изток е хаос! Само ПВО на Кувейт действа в синхрон и има блестящи постижения!

    16:46 04.03.2026

  • 21 Македонец от космоса

    4 7 Отговор

    До коментар #1 от "Тракиец 🇮🇷":

    Горе е спокойно и ви гледам фоервеките

    16:46 04.03.2026

  • 22 Печелим тази война....

    20 3 Отговор
    А защо започнахте тази престъпна война? Ей това е въпроса

    16:46 04.03.2026

  • 23 Сатана Z

    11 3 Отговор
    Шефът на Пентагона: Печелим тази война!
    .......За 4 дни!

    16:46 04.03.2026

  • 24 Умирам от смях

    20 8 Отговор
    Те така печелеха и във Виетнам, в Ирак, в Афганистан... Смър на САЩ, ЕС, израел и украйна

    16:47 04.03.2026

  • 25 Атина Палада

    12 4 Отговор
    Ха ха ха ха ,ти всичките са налудничави...Щом твърдят,че Иисус ги е помазал по главите :)))

    Коментиран от #36, #75

    16:47 04.03.2026

  • 26 --------------

    13 1 Отговор
    Този татуиран евангелист говори глупости!

    16:47 04.03.2026

  • 27 Печелим тази война! ....

    14 4 Отговор
    А една яка радиация в Израел дали ще е печалба? А? Престъпници гнусни ...

    16:48 04.03.2026

  • 28 Десен Баровец

    3 5 Отговор

    До коментар #14 от "Бесен - Язовец":

    Превъзбуден си нещо искаш ли успокояващ масаж?

    16:48 04.03.2026

  • 29 Не ма, Пен ДЕЛ

    6 12 Отговор

    До коментар #18 от "Гост":

    Нека ПЕ..деРассия се оправи със...3 ДНЕВНАТА на Фюрера пеДо-фил Ху ЙЛО, оти 13 годин превземат хЕРОЙСКИ ДОНБАС и селото ПОКРОВСК
    АааааааХахахаха
    Ти дам сезал самоубиец?
    АааааааХахахаха

    16:48 04.03.2026

  • 30 Митко Пешев

    5 3 Отговор
    А защо не си личи

    16:48 04.03.2026

  • 31 ТЕЗИ МЕКСИКАНЦИ И КОЛУМБИЙЦИ

    14 3 Отговор
    КАКВИ БОКЛУЦИ ПРОБУТВАТ,ЧЕ АМЕРИКАНЦИТЕ СЪВСЕМ ИЗТРЕЩЯХА И ОГЛУПЯХА.

    16:48 04.03.2026

  • 32 Кой е

    5 7 Отговор
    Очаквал нещо друго.

    16:49 04.03.2026

  • 33 Атина Палада

    12 6 Отговор

    До коментар #8 от "матю хари":

    Как и с какво? Немат вече нито военни бази,нито самолетоносачи,нито нищо...Иран всичко им унищожи . )

    16:49 04.03.2026

  • 34 Ще въоръжат

    3 10 Отговор

    До коментар #3 от "Гост":

    Иранските кюрди, десант могат да направят Саудитска Арабия и морските пехотинци. Вътрешната опозиция ще помогне.

    Коментиран от #42

    16:49 04.03.2026

  • 35 ДА БЕ ДА

    14 3 Отговор
    Ние ядеме доматите с колчетата.Откачен смешник.

    16:49 04.03.2026

  • 36 Фикри Салимехмедов

    10 5 Отговор

    До коментар #25 от "Атина Палада":

    Ти дам а ми цаливаш... КУ РАна? ;)

    16:49 04.03.2026

  • 37 Печелим тази война! ....

    13 6 Отговор
    На геноцида и военно престъпленията така ли му викаме ? А малки Хитлерчета?

    16:49 04.03.2026

  • 38 До края на март

    5 11 Отговор
    Иран е приключен.

    Следват Б52 с големите красиви дебели бомби по бункерите.

    И край на ядрените мечти на Иран.
    По всяка вероятност САЩ ще наложат постоянен пост на Ормузкия пролив, който да пропуска всички танкери, без иранските.
    Иран изнася целия си петрол през Ормуз , нямат алтернатива.
    Ще ги удушат!

    Коментиран от #47

    16:50 04.03.2026

  • 39 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    9 2 Отговор
    Щом така се обясняват панически работата е ясна.Напълни ли са пелените до ушите.

    16:51 04.03.2026

  • 40 Това не е пълномащабна

    7 3 Отговор

    До коментар #3 от "Гост":

    война като в Украйна например. Това е кратка 10 дневна операция.

    16:51 04.03.2026

  • 41 НАТОпорчен

    4 8 Отговор
    Няма друг изход, освен веднъж завинаги да се премахне иранската ядрена заплаха!

    Коментиран от #53

    16:51 04.03.2026

  • 42 Гост

    8 6 Отговор

    До коментар #34 от "Ще въоръжат":

    Последния път като въоръжаваха така една опозиция, която да им помага, Щатите "спечелиха" 11 септември. С кюрдите ще е още по зле, ама всеки си действа според акъла!

    Коментиран от #111

    16:51 04.03.2026

  • 43 Кой кво печели не знам

    9 5 Отговор
    Но ние пак да заявим гражданската си позиция...(НЕ на НАТО , НЕ на терориста САЩ, НЕ на Атлантическият вреден и опасен слугинаж ! НЕ и на педофилската Банга Ранга и МС ! НЕ и на Атлантическият нацизъм и геноцидният ционизъм! Не гласувайте за партии на атлантическите терористи. Бъдете разумни, морални честни и достойни хора! НЕ на НАТО , НЕ на терориста САЩ ! Очаквам сега родната ни атлантическа сган да направи нещо от типа: "Обединени за война и геноцид в България" или "Обединени атлантическо нацистки ционистки подлоги против България " .... или пък оня нещастник Николай Гълабов с 3-те си олигофрена от "Федерация на ционстите" че да отнесе и той "комплиментите" яко. Не гласувайте
    за партии на атлантическите терористи хора! Не е морално, не е и разумно !)....

    16:51 04.03.2026

  • 44 фончо

    4 5 Отговор

    До коментар #9 от "СЛАВА БЪЛГАРИЯ,СЛАВА НАТО":

    ..И сега отивам да си пийна хапченцата...

    16:52 04.03.2026

  • 45 СВД

    8 3 Отговор
    Исканията на Иран са само 3! САЩ да се изтеглет във Флорида, да освободят Мадуро и да изплатят обезщетения! Дори не иска да съдят Тръмп! То си е американски проблем!

    16:52 04.03.2026

  • 46 Пешо

    9 6 Отговор

    До коментар #1 от "Тракиец 🇮🇷":

    Единствените хвърлили атом и при това над цивилни.... 2 пъти!!!! Това да изроди а не партньори...а нашите са продашници и еничари.

    16:52 04.03.2026

  • 47 Атина Палада

    5 2 Отговор

    До коментар #38 от "До края на март":

    С бегане как ще наложат каквото и да било? :)))

    16:53 04.03.2026

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 Ммдаааа...

    6 6 Отговор
    Така пише в кръстословицата
    Във в. Труд ! Педофилско нацистки терористичен
    коптор със 6 букви?.... Израел !...

    16:54 04.03.2026

  • 50 Мишел

    7 4 Отговор
    САЩ печелят войната, Иран я спечелва. САЩ нямат достатъчно боеприпаси за интензивен конфликт, продължаващ над десетина дни, Иран се е готвил здраво за тази война. Съюзници на Иран са Китай, Русия и Северна Корея - три ядрени сили. САЩ могат да им се ядосват, но с мярка.

    16:54 04.03.2026

  • 51 Не нам ама Сите ловъри

    2 5 Отговор
    На вовка пич-КИНа ху ЙЛО... отидоа
    Хехехехехехе
    А вовка доказа че е НИЩО жество, трус и жалък Пи ДОР,..па Избега пе..де..разина

    16:55 04.03.2026

  • 52 аааа

    2 1 Отговор

    До коментар #5 от "Питане":

    Показва се ауспуха на женка ти

    16:55 04.03.2026

  • 53 Атина Палада

    5 4 Отговор

    До коментар #41 от "НАТОпорчен":

    Няма друг начин,освен един път завинаги да се премахне израелската ядрена заплаха.

    16:55 04.03.2026

  • 54 За какво им

    4 3 Отговор

    До коментар #12 от "българина":

    Е да го превземат. Те да не са такива глупаци като Путин. В днешно време хората са умни, никой не превзема столици. Просто ликвидират или отвличат неудобния лидер и така установяват влияние върху цялата държавата.

    Коментиран от #70

    16:55 04.03.2026

  • 55 Анонимен

    8 5 Отговор
    САЩ подпалиха поредната безсмислена и ненужна война.

    Коментиран от #62

    16:55 04.03.2026

  • 56 мене ме интересува

    3 3 Отговор
    Кога Тръмп ще започне да раздава американските паспорти на иранците. След честен референдум разбира се.

    16:56 04.03.2026

  • 57 Абе

    4 5 Отговор

    До коментар #16 от "Шматка":

    Незнам каде са избяхали, но кадрите показват, че Техаран вече прилича на Швеицарско сирене

    Коментиран от #64

    16:56 04.03.2026

  • 58 САЩ И ИЗРАЕЛ МАЧКАТ ИРАН

    4 6 Отговор
    Путин в тих ужас, СИ губи ума и дума, Кимчо още не е разбрал кво се случва.

    16:56 04.03.2026

  • 59 боклук

    3 4 Отговор
    Немножко обосрались! Това с ракетата срещу Турия е измислица, за да прехвърлят на Европа и НАТО отговорността и плащането на сметката! Както в Украйна оставиха Европа да плаща!

    16:56 04.03.2026

  • 60 Къде се намира

    7 2 Отговор
    Американското Карлуково?
    Съобщете точния адрес на шефа на Пентагона.

    16:56 04.03.2026

  • 61 Ко пейки жа лки

    2 4 Отговор
    Нема се Е .. БАЛНИЦИ, ..ху ЙЛО и утре ще превзема КУПЯНСК и Селото ПОКРОВСК на 25 км от Донецк
    АааааааХахахаха

    16:57 04.03.2026

  • 62 преди 1979

    4 3 Отговор

    До коментар #55 от "Анонимен":

    По времето на Шаха, Иран бе развита европейска страна. После дойде исляма.

    16:57 04.03.2026

  • 63 Техерански нощи

    3 2 Отговор
    Приличат като багдадските нощи преди години

    16:57 04.03.2026

  • 64 Атина Палада

    2 0 Отговор

    До коментар #57 от "Абе":

    А Тел Авив на гръцко ли?:))))

    Коментиран от #86

    16:57 04.03.2026

  • 65 хаха🤣

    2 4 Отговор
    този разби всички надежди на копейките🤣

    16:58 04.03.2026

  • 66 си пън

    3 1 Отговор
    пити,май си ползвал бая бело от разбитите лодки,що си си тргна авраамили като му казвате на бягството тактически се оттегли

    16:58 04.03.2026

  • 67 БеГемот

    2 2 Отговор
    Ала бала ....тия глупаци трябваше да ликвидират само попа и близките му ....сега обикновенните иранци след тоя бомбардировки искат не искат ще застанат зад режима.... Тръмп е същият глупак като попа стари хора носещи смърт за младите....

    16:58 04.03.2026

  • 68 ГУБИТЕ!

    8 2 Отговор
    ГУБИТЕ СРАМНО, ПОЗОРНО, УНИЗИТЕЛНО И ГЛАВОЛОМНО, СЪКРУШИТЕЛНА ЗАГУБА ПРЕТЪРПЯХТЕ ОТ ИРАН, И ЩЕ ПРОДЪЛЖАВАТЕ ДА ТЪРПИТЕ, ДОКАТО НЕ КАПИТУЛИРАТЕ И НЕ СЕ ИЗМЕТЕТЕ ОТ БЛИЗКИЯ ИЗТОК, КРАВАРСКИ СВИНЕ ТАКИВА!!!

    16:58 04.03.2026

  • 69 САЩ И ИЗРАЕЛ МАЧКАТ ИРАН

    1 4 Отговор
    Над 2000 обекти разбомбени в Иран.....Иран е на решето.

    16:59 04.03.2026

  • 70 Атина Палада

    4 3 Отговор

    До коментар #54 от "За какво им":

    Да,точно така! Прав си за това! Обаче Путин нямаше друг избор,защото там са етнически руснаци! И иска само тях! Не иска Западна Украйна..

    Коментиран от #89

    17:00 04.03.2026

  • 71 Печелим тази война! Решително

    6 3 Отговор
    Избихме на най-малко 268 деца и 34 учители, убити при американско-израелското нападение срещу начално училище за момичета в събота в 8 и 52м .... Това е актуалната бройка ! След точен прецизен удар....

    Коментиран от #80

    17:00 04.03.2026

  • 72 1234

    0 1 Отговор

    До коментар #5 от "Питане":

    не путанчо,чеп

    17:00 04.03.2026

  • 73 САЩ И ИЗРАЕЛ МАЧКАТ ИРАН

    3 7 Отговор
    Нема Брикс, Микс, Дрискс....всичко е леш

    17:01 04.03.2026

  • 74 Памперса

    0 1 Отговор
    Може да се о а ка ме ,но няма да се изложим. Готови сме с прашсите да отбие всяка атака

    17:01 04.03.2026

  • 75 В края на краищата

    0 0 Отговор

    До коментар #25 от "Атина Палада":

    нищо не е вечно

    17:01 04.03.2026

  • 76 Само минавам тъдява ама да попитам де

    4 1 Отговор
    3 ДНЕВНИЯ БЛИЦКРИГ на ЦАЛИВАЩИЯ КУ РАна рамАзан...дъл връви по...план?
    Питам ама... отговор не сакам.
    Оти У .. ЙЛО е пе -- ДАЛ

    17:02 04.03.2026

  • 77 СВД

    3 3 Отговор
    За СВО в Украйна и Иран виновника е един - стремежите на САЩ да се наложат и на двете места!

    17:02 04.03.2026

  • 78 Америка ще ви постави на мястото ви

    4 4 Отговор
    Арогантни престъпници

    17:02 04.03.2026

  • 79 Фори

    3 3 Отговор
    Иран е закупил най-модерното руско оръжие.Никой няма такова.Оставиха американците да си изпукат партоните и Сега като включат зенитките Ц 500 ,Ц 600 ,Ц700 самолет няма да остане в небето.После ще ги запукат с руски ракети и край с Америка! Само чакайте и ще видите!Уверихме се че американското оръжие е гола вода пред руското!

    Коментиран от #85, #94

    17:03 04.03.2026

  • 80 Я пъ тоа

    3 3 Отговор

    До коментар #71 от "Печелим тази война! Решително":

    Путин изби над два милиона славяни......ама айде.

    17:03 04.03.2026

  • 81 ФАКТ

    3 3 Отговор
    Печелите в някой друг свят опс

    17:03 04.03.2026

  • 82 Дедо

    1 3 Отговор
    Печелите ми увисналия !

    17:04 04.03.2026

  • 83 Москва ще помогне на Иран

    3 1 Отговор
    Колкото миналия път.

    Коментиран от #98

    17:04 04.03.2026

  • 84 Само завършен олигофрен,

    4 2 Отговор
    ампутиран от мозък и морал може да подкрепя пресъпници и терористи като САЩ и Израел. Без аргументи и без дори да знае защо го прави ...

    Коментиран от #91

    17:04 04.03.2026

  • 85 САЩ И ИЗРАЕЛ МАЧКАТ ИРАН

    4 3 Отговор

    До коментар #79 от "Фори":

    Иран е като швейцарско сирене...дека го оръжието на Путин....бре

    17:04 04.03.2026

  • 86 Ами

    2 1 Отговор

    До коментар #64 от "Атина Палада":

    в Телавив има 3, а в Техаран над 40 кратера и то не на случаен принцип. В целия иран са над 2500, пак ве казваите кой избягал и къде

    Коментиран от #103

    17:05 04.03.2026

  • 87 Като гледам

    3 1 Отговор
    Бая атлантенца са избягали от психодиспансера тея дни

    17:06 04.03.2026

  • 88 чуда се на хората

    3 3 Отговор
    Които се радват на педофили изврятеняци детеубийци .... Как е възможно. Или и вие сте същите извратеняци и педофили или сте много просто племе или ви плащат за това?

    Коментиран от #99

    17:06 04.03.2026

  • 89 Че къдЯ живеят тия етнически...

    3 1 Отговор

    До коментар #70 от "Атина Палада":

    Узкоглази" Рушняци? У коя Република? Хихихихихи
    Какъв е език са говорили тия Монголо- Татарски роби москаля до създаването на измислената...Ше деРассийска Империя оре 18 век( 1724 )?!?!?

    17:07 04.03.2026

  • 90 ДОНЧО бомби Иран и Русия на поразия.

    2 1 Отговор
    Брикс си трае, кво да кажат клетите....

    Коментиран от #97

    17:07 04.03.2026

  • 91 Бог да пази Америка!

    0 4 Отговор

    До коментар #84 от "Само завършен олигофрен,":

    Двигател на съвременната цивилизация и пазител на световният мир!

    17:07 04.03.2026

  • 92 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 93 Факти

    1 1 Отговор
    Дано руснаците са се поучили , коя е печелившата тактика !

    17:07 04.03.2026

  • 94 Атина Палада

    1 2 Отговор

    До коментар #79 от "Фори":

    Иран с някакви учебни самолети унищожиха на САЩ всичките военни бази в региона,барабар с радарите им в Катар ли беше ..А днес САЩ изпратили ф35 да се бие срещу малкият учебен самолет ха ха ха

    17:08 04.03.2026

  • 95 НЕ на НАТО , НЕ на терориста САЩ,

    2 1 Отговор
    НЕ на Атлантическият вреден и опасен слугинаж ! НЕ и на педофилската Банга Ранга и МС ! НЕ и на Атлантическият нацизъм и геноцидният ционизъм! Не гласувайте за партии на атлантическите терористи. Бъдете разумни, морални честни и достойни хора! НЕ на НАТО , НЕ на терориста САЩ ! Очаквам сега родната ни атлантическа сган да направи нещо от типа: "Обединени за война и геноцид в България" или "Обединени атлантическо нацистки ционистки подлоги против България " .... или пък оня нещастник Николай Гълабов с 3-те си олигофрена от "Федерация на ционстите" че да отнесе и той "комплиментите" яко. Не гласувайте
    за партии на атлантическите терористи хора! Не е морално, не е и разумно !)....

    17:08 04.03.2026

  • 96 Мечтай си

    1 1 Отговор

    До коментар #1 от "Тракиец 🇮🇷":

    безплатно е .

    17:08 04.03.2026

  • 97 Копейка

    2 0 Отговор

    До коментар #90 от "ДОНЧО бомби Иран и Русия на поразия.":

    На нас ни казаха че Китай щял да пази Иран!

    17:08 04.03.2026

  • 98 Москва

    1 1 Отговор

    До коментар #83 от "Москва ще помогне на Иран":

    на себе си не може да помогне.
    Жужето по-голям разсипник и от Сашо Томов се оказа.Трябва нова фигура.

    17:09 04.03.2026

  • 99 АРЕ СЯ...

    1 1 Отговор

    До коментар #88 от "чуда се на хората":

    Ху ЙЛО педофила ,... официално е ...опипвал и цаливал коремчетата на САМО...380 дечица! Официално ,но...в всъщност са повече от 1400 ,..

    17:10 04.03.2026

  • 100 Ицо

    1 0 Отговор
    Има ли ръъъгани копейки?

    17:10 04.03.2026

  • 101 Няма да се учудя

    2 1 Отговор
    Ако и Баташкото клане атлантическите нищожества решат да подкрепят. Ама хич даже

    Коментиран от #109

    17:10 04.03.2026

  • 102 Ирански наивници

    1 0 Отговор
    Седим и мислим, мислим и седим, дали аятоласите да не вдигат белия байряк, държавата си да отърват, народа си да спасят.

    17:11 04.03.2026

  • 103 Атина Палада

    0 1 Отговор

    До коментар #86 от "Ами":

    Послъгваш и то много....Има видео по арабските медии и се вижда Тел Авив....Целият е в руини .И не само той ..Имаше и за други градове ...Това,че тук медиите не го предават и крият....е отделен въпрос.

    17:11 04.03.2026

  • 104 Гост

    1 2 Отговор

    До коментар #8 от "матю хари":

    Не позна , след Иран е ред на ердоган.

    17:11 04.03.2026

  • 105 Механик

    0 1 Отговор
    Удри копейката с фаража!!

    17:12 04.03.2026

  • 106 не може да бъде

    1 0 Отговор
    Вярвам на държ.секретар на ВОЙНАТА /нали така -не е на отбраната/ Хегсет -той даже ми е много симпатичен !?Чалмалиите аятоласи изобщо не са ми симпатични меко казано ...както и тия които се водят по акъла им !?И донякъде има оправдание американците да започнат да действат твърдо -е виждаме в Русия Путин колко меко постъпва и те му се качиха на главата!?Но...не виждам американците да постъпват правилно ....нека г-на Хегсет да каже коя цел е постигната досега освен убийства /в т.ч.165 ученички и учители !!???/и разрушения ...това ли е целта!?Затова ми се струва че Педро Санчес е прав като казва -Тръмп реши да играе на руска рулетка с животите на милиони хора!?И с това изказване се открехва едно подозрение -че става дума не толкова за Иран а за Китай...и за БРИКС!?На пръв поглед като че нещата вървят според американските желания ...но само на пръв поглед!?Това което сега никой не смее да каже е че доверието към САЩ тотално е разрушено -и то защото тръгват по акъла на г-н Напърдяху който овони цялото евроатлантическо пространство действията си в Палестина ...но все пак там имаше някакъв повод ...а в Иран -никакъв ..но той бърза да отвори фронт -защо!?САЩ със сигурност ще постигнат победа -но каква- Пирова или като победата в Афганистан ..на колесниците на военните самолети!?....Считам че американците не улучиха нито момента нито средствата за твърди действия ...разбира се че не мога да кажа какви трябва да бъдат тези действия ..

    17:12 04.03.2026

  • 107 Хора просто ги гледайте и ги четете

    2 0 Отговор
    Атлантенцата. За каква гнусна аморална смет иде реч !

    17:12 04.03.2026

  • 108 Хахахаха

    2 1 Отговор
    Тук в коментарите, една копейка ми обясняваше,че хеликоптерите нямало как да дойдат да вземат някой от Иран, щот Техеран бил на 1000 километра от пристанището и Иран не бил Венецуела! А се оказа, че аятолаха замина за половин час, не бяха нужни и хеликоптери. Но всъщност в задачата се пита отново, както и във Венецуела - къде остана руското ПВО?

    Коментиран от #110

    17:12 04.03.2026

  • 109 Я пъ тоа

    1 0 Отговор

    До коментар #101 от "Няма да се учудя":

    В сравнение с клането на Путин, баташкото клане е мечта.

    17:12 04.03.2026

  • 110 РУСКОТО ПВО В ИРАН

    0 0 Отговор

    До коментар #108 от "Хахахаха":

    Обречени от историята.

    17:14 04.03.2026

  • 111 Това е безспорен

    0 0 Отговор

    До коментар #42 от "Гост":

    ФАКТ

    17:14 04.03.2026

  • 112 не може да бъде -продължение

    0 0 Отговор
    ....Считам че американците не улучиха нито момента нито средствата за твърди действия ...разбира се че не мога да кажа какви трябва да бъдат тези действия ..но нали за това има високоплатени специалисти!?

    17:15 04.03.2026