Шефът на Пентагона: Печелим тази война! Решително, опустошително и безмилостно

Съединените щати печелят във войната срещу Иран, обяви министърът на отбраната на САЩ Пийт Хегсет, цитиран от "Ройтерс" и "Гардиън".
"Решително, опустошително и безмилостно", изтъкна той.
Хегсет обаче подчерта, че американската армия може да се бие толкова дълго, колкото е необходимо.
"Нашата противовъздушна отбрана и тази на нашите съюзници разполагат с достатъчно терен за действие. Можем лесно да поддържаме тази битка толкова дълго, колкото е необходимо", увери той.
Хегсет обяви, че САЩ и Израел ще имат "пълен контрол" над иранското въздушно пространство след по-малко от седмица. Думите му бяха в противоречие на твърденията на министъра на финансите Скот Бесент, че САЩ вече разполагат с такъв контрол.
"Ще летим денем и нощем, ще откриваме, поправяме и довършваме ракетите и отбранителната индустриална база на иранските военни", закани се той на пресконференция и обеща "смърт и разрушение от небето, през целия ден".
Хегсет заяви, че операцията в Иран "никога не е била замислена като честна битка" и добави, че САЩ "ги удря, докато са на земята". Той повтори, че "предстоят все повече и по-големи вълни" от въздушни удари и че САЩ ускоряват операцията, а военните възможности на Иран "се изпаряват с всеки изминал час".
Хегсет потвърди, че американска подводница е потопила ирански военен кораб в Индийския океан с торпедо.
"Вчера в Индийския океан американска подводница е потопила ирански военен кораб, който е смятал, че е в безопасност в международни води. Вместо това, той е потопен от торпедо - тиха смърт. Първото потъване на вражески кораб от торпедо след Втората световна война. Както в тази война, докато все още сме Военно министерство, ние се борим за победа", изтъкна той.
Министърът разкри също, че американските сили са убили лидера на звеното, което се е опитало да ликвидира президента на САЩ Доналд Тръмп.
