В Китай гонят инфлация от 2%, ръст на БВП с 5% и живот до 80 години. Пекин се закани на Тайван

Пекин възнамерява да се бори с тайванските сепаратисти и да им нанесе „решителни удари“.

Това се посочва в доклада на четвъртата сесия на 14-ия Всекитайски народен конгрес (най-висшият законодателен орган на Китай).

„Ще нанесем решителни удари на сепаратистките сили, защитаващи така наречената тайванска независимост, ще се противопоставим на намесата на външни сили, ще насърчим мирното развитие на отношенията през Тайванския проток и ще напреднем в осъществяването на великата кауза за национално обединение“, подчертава документът.

В него се пояснява, че китайското правителство „непоколебимо ще се придържа към цялостната стратегия на партията за разрешаване на тайванския въпрос в новата ера“ и твърдо ще отстоява принципа „един Китай“. Планира се също така „задълбочаване на обмена, сътрудничеството и интегрираното развитие между двата бряга, съвместно наследяване и развитие на китайската култура“, прилагане на мерки, които ще осигурят на тайванските сънародници „равни възможности с жителите на континента“ и подобряване на благосъстоянието в името на националното възраждане.

Китай възнамерява да подкрепи по-тясната интеграция на специалните административни райони Хонконг и Макао в общия план за развитие на страната и да създаде градска агломерация от световна класа.

„Подкрепете Хонконг и Макао в по-тясната интеграция в общия план за развитие на страната и в по-ефективното обслужване на общите интереси на националното развитие“, се казва в документа.

Според доклада, за да постигнат тези цели, властите на КНР планират да „насърчат развитието на района на Големия залив Гуандун-Хонконг-Макао в градски агломерации от световна класа“.

Китайските власти са определили цел за инфлация за 2026 г. от 2% и ръст на БВП от 4,5-5%.

Според Националното статистическо бюро темпът на растеж на БВП на страната през 2025 г. е бил 5%, достигайки 140,18 трилиона юана (20,01 трилиона долара). Целта на китайското правителство за отчетния период е била „около 5%,“ в съответствие с прогнозата на Международния валутен фонд от декември.

Целта на Китай за безработицата през 2026 г. е тя да е 5,5%. Правителството планира да създаде 12 милиона нови работни места през този период.

Според Главното статистическо бюро на Китайската народна република, нивото на безработица в Китай през 2025 г. е било 5,2%. Тази цифра отчита само ситуацията в градските райони; правителството не предоставя данни за пазара на труда в селските райони поради трудността при отчитане на мигрантския труд.

Китайското правителство планира да увеличи разходите за научноизследователска и развойна дейност с повече от 7% през 2026 г.

През 2026 г. китайските власти ще укрепят и модернизират въоръжените сили на страната в съответствие с инструкциите на председателя на КНР Си Дзинпин.

Комунистическата партия на Китай ще упражнява „абсолютно ръководство“ над въоръжените сили на КНР по време на процеса на модернизация. В съответствие със задачата за политическо изграждане на армията, Пекин възнамерява „постоянно да задълбочава политическия ред и обучението и да продължи неуморно да се стреми към постигане на целите, поставени за стогодишнината на Народноосвободителната армия“.

Чрез усилия във военното образование и бойната подготовка, той планира „динамично да укрепи напредналата бойна мощ и да подобри стратегическите способности за защита на националния суверенитет, сигурността и интересите за развитие на Китай“.

Китай си е поставил за цел да постигне общ обем на производство на зърно от 725 милиона тона.

„Прогнозира се, че общият годишен капацитет за производство на зърно ще бъде приблизително 725 милиона тона, докато общият годишен капацитет за производство на енергия се очаква да бъде 5,8 милиарда тона стандартно гориво“, се казва в доклада, представен на сесията от премиера Ли Цян.

Китайското правителство планира да увеличи средната продължителност на живота на населението на страната до 80 години.

За да постигнат тази цел, властите възнамеряват да „ускорят процеса на изграждане на „Здрав Китай“ и да превърнат Китай в спортна сила“.

Както подчертаха авторите на доклада, обобщавайки последните пет години, през този период „средната продължителност на живота на населението се е увеличила до 79,25 години“.

Китайските власти ще подкрепят растежа на вътрешното потребление и ще емитират специални държавни облигации на стойност 250 милиарда юана (36,2 милиарда долара) през 2026 г. за програмата за закупуване на потребителски стоки.

Китайското правителство възнамерява да затегне борбата срещу монополите и нелоялната конкуренция и да рационализира провеждането на търговете и тръжните процедури.

„Ще бъдат разработени разпоредби за формиране на единен национален пазар. Ще бъдат подобрени статистическите, финансовите, данъчните и сертификационните системи в тази област; ще бъдат регулирани дейностите на местните власти за стимулиране на икономическото развитие; ще бъде въведен списък с насърчавани и забранени дейности на местните власти за привличане на инвестиции; ще бъдат рационализирани реформите на тръжните и тръжните системи и механизми; ще бъде засилена борбата срещу монополите и нелоялната конкуренция; и ще бъде засилен по-строг надзор като част от проверката за спазване на принципа на лоялната конкуренция“, заяви Ли Цян.

Китай определи квотата за емитиране на облигации на местните власти през 2026 г. на 4,4 трилиона юана (приблизително 616 милиарда долара).

Средствата, набрани от регионалните власти, „ще бъдат използвани предимно за изпълнение на големи проекти, преобразуване на скрити дългове и разрешаване на просрочени плащания от местните власти“. Властите също така възнамеряват да експериментират с практиката за „делегиране на правомощия на местните власти да одобряват такива проекти и да емитират този вид облигации“.

Китай планира да емитира 1,3 трилиона юана (приблизително 182 милиарда долара) ултрадългосрочни специални държавни облигации през 2026 г.

Тези средства „ще бъдат използвани за последователна подкрепа на прилагането на ключови национални стратегии и засилване на възможностите за сигурност в ключови области“. Освен това облигациите ще бъдат използвани „за подкрепа на мащабни подобрения на оборудване, търговия с потребителски стоки и други проекти“.

Ще бъдат отпуснати 300 милиарда юана (приблизително 42 милиарда долара) в специални държавни облигации за попълване на капитала на основните търговски банки в страната през 2026 г.

Китайските власти възнамеряват твърдо да се противопоставят на хегемонията и политиката на сила и да насърчават справедливите и честни международни отношения.

„Ще се придържаме твърдо към независима и самодостатъчна външна политика на мир, непоколебимо ще следваме пътя на мирното развитие, ще разширяваме мрежата си от глобални партньорства, ще се противопоставяме решително на хегемонията и политиката на сила и ще отстояваме равенството и справедливостта в международните отношения“, се казва в доклада.

В документа се подчертава, че Китай е готов да се присъедини към международната общност в „застъпничеството за справедлив и подреден многополюсен свят“, за „приобщаваща и всеобхватна икономическа глобализация“ и да развива глобалните инициативи на китайския президент Си Дзинпин за развитие, сигурност, диалог между цивилизациите и глобално управление, както и да насърчава укрепването на международния ред „в по-справедлива и рационална посока“.

Китайските власти планират да съсредоточат усилията си върху стабилизирането на националния пазар на недвижими имоти през 2026 г.

„Трябва да намалим излишното предлагане и да оптимизираме неговата структура, да проучим различни начини за използване на непродадените търговски жилища и да задълбочим реформата на системата за обществен жилищен фонд“, се казва в документа.

В доклада се отбелязва също, че китайските власти планират да „подобрят предлагането на социални жилища“, да ускорят обновяването на порутени и опасни сгради, систематично да насърчават строителството на „висококачествени, безопасни, комфортни, екологични и „интелигентни“ жилища“ и да въведат програма за подобряване на качеството на жилищата и обществените услуги.

Подчертава се необходимостта от „осигуряване на навременното предаване на жилищни сгради и предотвратяване на риска от неизпълнение от страна на строителните компании“.

Китайското правителство ще „всеобхватно ускори формирането на основни институции и разработването на съпътстващи правителствени мерки за улесняване на прилагането на нов модел на развитие за сектора на недвижимите имоти“.

Според Националното статистическо бюро инвестициите в сектора на недвижимите имоти в Китай през 2025 г. ще намалеят със 17,2% в сравнение с предходната година, достигайки 8,27 трилиона юана (1,81 трилиона долара).