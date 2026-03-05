Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Новини
България »
Два самолета с евакуирани българи от ОАЕ кацнаха в София

Два самолета с евакуирани българи от ОАЕ кацнаха в София

5 Март, 2026 06:52, обновена 5 Март, 2026 05:58 883 12

  • самолети-
  • българи-
  • оае

Минути преди 3 ч. се приземи правителственият самолет, който превози от Абу Даби 85 български граждани

Два самолета с евакуирани българи от ОАЕ кацнаха в София - 1
Снимка: БНР
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Два полета - правителственият самолет от Абу Даби и на компанията GullivAir от Дубай, с български граждани, евакуирани от Обединените арабски емирства, се приземиха тази нощ на летище "Васил Левски" в София.

Минути преди 3 ч. тази нощ на летище "Васил Левски" в София се приземи правителственият самолет, който превози от Абу Даби 85 български граждани.

Преди двата евакуационни полета на летището в София пристигна и редовен полет на компанията FlyDubai, който е бил планиран за утрешния ден.

В последния момент обаче пътниците са разбрали, че полетът ще се осъществи по-рано и че могат да презаверят билетите си за него.

Ето какво споделиха пред репортери двама от пътниците, пристигнали от Абу Даби:

"На 28 февруари се записахме, изпратихме имейл. Страхотна организация от страна на посолството в Абу Даби. Информираха ни за групата и ни посочиха къде трябва да отидем и в колко часа"

Имаше ли напрежение на летището – хора, които искат да се качат, но няма места например?

„Не, обратното. Мисля, че трябваше да сме 90 души. Доколкото разбрах, бяха пристигнали 82-ма или 85-ма, така че по-скоро имаше такива, които са се отказали. Нормално е да има напрежение. Включително и вечер се стреляше, като имаше от правителството информация, тоест изпращаха по телефоните сигнал, който съобщаваше, че трябва да се приберем в бомбоубежища. Понеже нямаше такива в хотела, предната вечер спахме половината време в банята, защото обикновено гърмят вечер. На малкия му беше изключително странно, беше много дискомфортно – докато спиш, всъщност го грабваш в един момент заедно със завивките и го местиш. И той не може да разбере... слагаш му едни слушалки и той мига на парцали, и му казваш: „Тати, има фойерверки“ и така...“


България
Поставете оценка:
Оценка 1 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Тия

    20 1 Отговор
    чии са го търсили по ОАЕ ?

    Коментиран от #2

    06:01 05.03.2026

  • 2 Вашето мнение

    22 1 Отговор

    До коментар #1 от "Тия":

    Нашите данъци отиват за да си приберем луксозния ескорт от близкия изток

    06:08 05.03.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Питане

    13 0 Отговор
    Харема на цфинята прибрал ли се е в България, или с Фалкона го е преместил на Малдивите ?

    06:29 05.03.2026

  • 5 Боруна Лом

    12 0 Отговор
    ДА СИ ПЛАТЯТ МАСРАФА!

    06:29 05.03.2026

  • 6 ООрана държава

    6 0 Отговор
    Прибрахме ли чалгарките?

    06:44 05.03.2026

  • 7 Голяма

    2 0 Отговор
    Фалба на Посолството в Абу Дани , бе ! Големи четки ! Нещо абсолютно нормално в една такава ненормална ситуация ! Оня ден пък казваха , че от Посолството им отговаряли само със "Стойте в хотела" .

    06:49 05.03.2026

  • 8 Хаах

    5 0 Отговор
    Прибрахме родния силиконов хайлайф! Как ще живеят сега между нас! Живи да ги оплачем !

    06:51 05.03.2026

  • 9 Уса

    4 0 Отговор
    Мисля да се евакуирам от САЩ за България на 1ви Май.Моля изпратете ми правителствения самолет

    06:53 05.03.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Опааа

    3 0 Отговор
    Тия кУ рвО ляци платиха ли разходите?

    06:59 05.03.2026

  • 12 тджбфф

    0 0 Отговор
    И от Малдивите реват да ги пребират

    07:00 05.03.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове