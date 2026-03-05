Два самолета с евакуирани българи от ОАЕ кацнаха в София

Два полета - правителственият самолет от Абу Даби и на компанията GullivAir от Дубай, с български граждани, евакуирани от Обединените арабски емирства, се приземиха тази нощ на летище "Васил Левски" в София.

Минути преди 3 ч. тази нощ на летище "Васил Левски" в София се приземи правителственият самолет, който превози от Абу Даби 85 български граждани.

Преди двата евакуационни полета на летището в София пристигна и редовен полет на компанията FlyDubai, който е бил планиран за утрешния ден.

В последния момент обаче пътниците са разбрали, че полетът ще се осъществи по-рано и че могат да презаверят билетите си за него.

Ето какво споделиха пред репортери двама от пътниците, пристигнали от Абу Даби:



"На 28 февруари се записахме, изпратихме имейл. Страхотна организация от страна на посолството в Абу Даби. Информираха ни за групата и ни посочиха къде трябва да отидем и в колко часа"



Имаше ли напрежение на летището – хора, които искат да се качат, но няма места например?



„Не, обратното. Мисля, че трябваше да сме 90 души. Доколкото разбрах, бяха пристигнали 82-ма или 85-ма, така че по-скоро имаше такива, които са се отказали. Нормално е да има напрежение. Включително и вечер се стреляше, като имаше от правителството информация, тоест изпращаха по телефоните сигнал, който съобщаваше, че трябва да се приберем в бомбоубежища. Понеже нямаше такива в хотела, предната вечер спахме половината време в банята, защото обикновено гърмят вечер. На малкия му беше изключително странно, беше много дискомфортно – докато спиш, всъщност го грабваш в един момент заедно със завивките и го местиш. И той не може да разбере... слагаш му едни слушалки и той мига на парцали, и му казваш: „Тати, има фойерверки“ и така...“