Взрив разтърси закотвен танкер в Кувейт. Иран заплаши да удари израелския ядрен реактор в Димона

Танкер, закотвен в Кувейт, е бил разтърсен от силен взрив и от него е започнало изтичане на въглеводороди, след като един от неговите резервоари е бил повреден, предаде БТА, позовавайки се на съобщение на Британската организация за морски търговски операции.

Капитанът на закотвения танкер съобщава, че е видял и чул силен взрив в лявата част на кораба и след това е забелязал малка лодка да се отдалечава от него, като инцидентът е станал в района на Мубарак Ал Кабир, уточни агенцията.

Екипажът е невредим и не е възникнал пожар, уточнява агенцията, която препоръчва на корабите в района на Персийския залив да проявяват повишено внимание.

Министерството на вътрешните работи на Кувейт поясни, че инцидентът е станал извън териториалните води на страната, на най-малко 60 километра от пристанището Мубарак Ал Кабир.

Иран заплаши да удари израелския ядрен реактор в Димона, ако еврейската държава и Съединените щати се опитат да свалят Ислямската република, съобщи информационната агенция ISNA, позовавайки се на военен източник.

„Ако Съединените щати и Израел се опитат да сменят режима в Иран, Техеран ще удари ядрения реактор в Димона в Израел“, се казва в изявлението.

Иран не се е опитал да се свърже със САЩ и няма планове да преговаря с тях, съобщи Tasnim.

Иранските въоръжени сили имат пълен контрол над ситуацията по границите, заяви Али Лариджани, секретар на Върховния съвет за национална сигурност на Иран, на фона на съобщения за предполагаемо кюрдско нашествие от Ирак.

Иран е изстреля пореден ракетен залп по Израел, гласи информация държавната телевизия на Ислямската република. Съобщава се и за залп по позиции на кюрдските милиции, а броят на изстреляните ракети по цели в региона е достигнал 40 за един ден.

Източници от Tasnim отрекоха съобщенията за предполагаемо кюрдско нахлуване в Иран от Ирак.

Иракските власти няма да позволят страната да бъде въвлечена във война, заяви премиерът Мохамед ал-Судани.

Кюрдската демократична партия отрече съобщенията за нападение срещу Иран.

В същото време мощни експлозии са регистрирани в Западен Иран, съобщи Ал Араби.

Административна сграда в иранския град Бокан беше нападната, при атаката има жертви, съобщава Tasnim.

Иракски радикали твърдят, че са унищожили американски дрон MQ-9 Reaper.

Ирак е засегнат от повсеместно прекъсване на електроподаването, свързано със спад в доставките на газ за ключова електроцентрала, съобщиха властите, цитирани от Франс прес и БНР.



Министерството на енергетиката, което първоначално не посочи причината за прекъсването на тока, впоследствие съобщи за внезапен спад в доставките на газ за електроцентралата "Румайла" в провинция Басра в Южен Ирак, който е довел до загуба на производствен капацитет от 1900 мегавата.



Всички провинции са засегнати, уточни министерството. Проблемите възникнаха на фона на ескалацията на напрежението в Близкия изток, които се отразиха и на регионалните енергийни доставки.