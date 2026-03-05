Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Новини
Свят »
Иран (Ислямска Република) »
Взрив разтърси закотвен танкер в Кувейт. Иран заплаши да удари израелския ядрен реактор в Димона

Взрив разтърси закотвен танкер в Кувейт. Иран заплаши да удари израелския ядрен реактор в Димона

5 Март, 2026 03:21, обновена 5 Март, 2026 05:51 7 613 27

  • иран-
  • война-
  • кюрди-
  • ирак-
  • сащ

Иран не се е опитал да се свърже със САЩ и няма планове да преговаря с тях. Ирак не желае да бъде въвлечен във войната. Нямало кюрдско нахлуване в Иран, военните контролират границите на страната

Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Танкер, закотвен в Кувейт, е бил разтърсен от силен взрив и от него е започнало изтичане на въглеводороди, след като един от неговите резервоари е бил повреден, предаде БТА, позовавайки се на съобщение на Британската организация за морски търговски операции.

Капитанът на закотвения танкер съобщава, че е видял и чул силен взрив в лявата част на кораба и след това е забелязал малка лодка да се отдалечава от него, като инцидентът е станал в района на Мубарак Ал Кабир, уточни агенцията.

Екипажът е невредим и не е възникнал пожар, уточнява агенцията, която препоръчва на корабите в района на Персийския залив да проявяват повишено внимание.

Министерството на вътрешните работи на Кувейт поясни, че инцидентът е станал извън териториалните води на страната, на най-малко 60 километра от пристанището Мубарак Ал Кабир.

Иран заплаши да удари израелския ядрен реактор в Димона, ако еврейската държава и Съединените щати се опитат да свалят Ислямската република, съобщи информационната агенция ISNA, позовавайки се на военен източник.

„Ако Съединените щати и Израел се опитат да сменят режима в Иран, Техеран ще удари ядрения реактор в Димона в Израел“, се казва в изявлението.

Иран не се е опитал да се свърже със САЩ и няма планове да преговаря с тях, съобщи Tasnim.

Иранските въоръжени сили имат пълен контрол над ситуацията по границите, заяви Али Лариджани, секретар на Върховния съвет за национална сигурност на Иран, на фона на съобщения за предполагаемо кюрдско нашествие от Ирак.

Иран е изстреля пореден ракетен залп по Израел, гласи информация държавната телевизия на Ислямската република. Съобщава се и за залп по позиции на кюрдските милиции, а броят на изстреляните ракети по цели в региона е достигнал 40 за един ден.

Източници от Tasnim отрекоха съобщенията за предполагаемо кюрдско нахлуване в Иран от Ирак.

Иракските власти няма да позволят страната да бъде въвлечена във война, заяви премиерът Мохамед ал-Судани.

Кюрдската демократична партия отрече съобщенията за нападение срещу Иран.

В същото време мощни експлозии са регистрирани в Западен Иран, съобщи Ал Араби.

Административна сграда в иранския град Бокан беше нападната, при атаката има жертви, съобщава Tasnim.

Иракски радикали твърдят, че са унищожили американски дрон MQ-9 Reaper.

Ирак е засегнат от повсеместно прекъсване на електроподаването, свързано със спад в доставките на газ за ключова електроцентрала, съобщиха властите, цитирани от Франс прес и БНР.

Министерството на енергетиката, което първоначално не посочи причината за прекъсването на тока, впоследствие съобщи за внезапен спад в доставките на газ за електроцентралата "Румайла" в провинция Басра в Южен Ирак, който е довел до загуба на производствен капацитет от 1900 мегавата.

Всички провинции са засегнати, уточни министерството. Проблемите възникнаха на фона на ескалацията на напрежението в Близкия изток, които се отразиха и на регионалните енергийни доставки.


Иран (Ислямска Република)
Поставете оценка:
Оценка 4.5 от 27 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Ххххххххххххх

    54 9 Отговор
    Правилно прави Иран - САЩ не искат преговори.

    03:55 05.03.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Над деветдесет процента

    68 9 Отговор
    От всичко написано са измислици и откровени лъжи. Най много се лъже след лов и пи време на война! Тръмп лъже най много в момента, защото е притиснат от всички страни, както заради безумните си решения, така и поради скандала Епстийн. Поради това си измисли повод да нападне Иран, така както си измислиха повод да нападнат Ирак през деветдесете години. Историята се повтаря. Нападение срещу суверенна държава, за отвличане на вниманието от вътрешните проблеми на Щатите.

    Коментиран от #19, #22

    04:12 05.03.2026

  • 9 Само питам

    43 2 Отговор
    Защо му е на побеждаващия да преговаря?!

    04:15 05.03.2026

  • 10 Добрутро

    7 1 Отговор
    Карлуковоо....

    04:43 05.03.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Я как познах

    50 4 Отговор
    Вчера коментирах , че нещо не е наред и че Иран се ослушват, ама ако загрубее играта може да ударят ядрената централа на Израел, при това положение за какво им е на Иранците ядрено оръжие, сега да видим кога ще спре всичко

    05:05 05.03.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 гдфгфдг

    20 6 Отговор
    искаме ядрена зима да им е гадно на тлъстите западняци!

    05:44 05.03.2026

  • 15 Гражданин.

    40 6 Отговор
    А вчера ни баламосваха ,че иранските ракети свършвали.Те и руските ракети свършваха , ама четири години войната си продължава.

    05:45 05.03.2026

  • 16 Европеец

    32 5 Отговор

    До коментар #5 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":

    Добре е кравите да се прибират в обора.....

    06:02 05.03.2026

  • 17 Тити

    10 4 Отговор

    До коментар #11 от "Данко Харсъзина":

    Уудрий !

    06:06 05.03.2026

  • 18 Димитър Георгиев

    4 1 Отговор

    До коментар #11 от "Данко Харсъзина":

    Илиане ,ти пък мой да ходиш наннай касси у ......атаа .

    06:08 05.03.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Хо-ха-ха

    24 2 Отговор

    До коментар #8 от "Над деветдесет процента":

    Бем грешиш, хем си прав. Всичко това (нападението над Иран) е замислено много отдавна, така както войната в Украйна. Може би заради Епщайн или настояванията на Биби , Тръмп избърза.

    06:35 05.03.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Тити

    4 13 Отговор
    Отчаяните опити на Иранците като Рашистите действат.

    07:38 05.03.2026

  • 25 Идва Нов Световен Ред

    5 21 Отговор
    Щом заплашват вече за удар по ядрена централа в Израел, значи съвсем са го закъсали в Иран, а при това и сами се издават пред света, че са победени! Радикалните ислямисти като цяло са с много нисък интелект! Евреите са ги разучили перфектно за последните 50 години съвместно съжителсто с тях, знаят как ще реагират в определени ситуации и даже се наслаждават на това. Искам само да ви кажа, че вчера по американските телевизионни канали предаваха повече новини за щатските избори за сенатори в Тексас, отколкото за някаква си там атака на Иран!

    Коментиран от #26

    07:41 05.03.2026

  • 26 Бе то хубаво

    16 4 Отговор

    До коментар #25 от "Идва Нов Световен Ред":

    Ама логиката е друга, ако ни изтриете от лицето на земята защо пък вас да ви има , а от там ние сме на пътя на ядреният взрив, така че въобще не ми говори глупости за нов световен ред, не дай си боже някоя ракета да тръгне към тая централа , тогава ще говорим

    07:56 05.03.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания