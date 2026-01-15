Новини
След срещата Дания-САЩ за Гренландия: Противоречията "остават фундаментални" ВИДЕО

След срещата Дания-САЩ за Гренландия: Противоречията "остават фундаментални" ВИДЕО

15 Януари, 2026 05:05, обновена 15 Януари, 2026 04:15

Датският външен министър разговаря с вицепрезидента Ванс и държавния секретар Рубио за бъдещето на ледения остров, създадат работна група

След срещата Дания-САЩ за Гренландия: Противоречията "остават фундаментални" ВИДЕО - 1
Снимка: YouTube
БТА БТА

Датският външен министър Ларс Льоке Расмусен заяви след дългоочакваните разговори с американския вицепрезидент Джей Ди Ванс и държавния секретар Марко Рубио, че между Копенхаген и Вашингтон все още има "фундаменталните различия" относно Гренландия, предадоха световните агенции.

Двете страни обаче се договориха да създадат работна група, която да намери решение на противоречията.

"Според нас групата трябва да се съсредоточи върху въпроса как да се отговори на американските опасения за сигурността, като същевременно се зачитат червените линии на Кралство Дания", каза Расмусен пред журналисти след края на преговорите, в които участва и външната министърка на Гренландия Вивиан Моцфелт. "Ясно е, че президентът (Тръмп) има желанието да завладее Гренландия", добави датският дипломат.

Дания е член на ЕС и е съюзник на САЩ в НАТО. Копенхаген постави под въпрос бъдещето на Северноатлантическия пакт, ако продължи "дрънкането на оръжие" от американска страна, отбелязва ДПА.

Тръмп не присъства на срещата в Белия дом. По-рано през деня той написа в социалната мрежа "Трут соушъл": "НАТО става много по-мощна и ефективна организация, когато Гренландия е в ръцете на САЩ... Всичко по-малко от това е неприемливо". Той аргументира исканията си с рисковете, които според него Русия и Китай създават в региона.

След края на консултациите в Белия дом Тръмп отново заяви, че иска да Гренландия да стане част от САЩ. "Нуждаем се от Гренландия заради нашата национална сигурност", каза Тръмп пред журналисти. "Ще видим как ще се развият нещата. Мисля, че нещо ще се получи", добави той, цитиран от Асошиейтед прес.

Както Расмусен, така и Моцфелт изразиха умерена надежда, че разговорите в Белия дом поставят началото на диалог, който ще накара Тръмп да се откаже от искането си да придобие арктическата територия и ще прокара път към по-тясно сътрудничество със САЩ. "Показахме докъде се простират нашите граници и мисля, че оттук нататък би било много добре да погледнем напред", заяви Моцфелт, цитирана от АП.

Междувременно Дания обяви планове за увеличаване на военното си присъствие в Арктика и в северната част на Атлантическия океан.

"Ще продължим да укрепваме военното си присъствие в Гренландия, но също така ще настояваме пред НАТО за повече учения и засилено присъствие на пакта в Арктика" написа датският министър на отбраната Троелс Лун Поулсен в изявление за AФП няколко часа преди срещата в Белия дом. По думите му други съюзници от НАТО вече пристигат в Гренландия заедно с датския военен персонал. Поулсен отказа да назове страните, които допринасят за засиленото арктическо присъствие, като посочи, че съюзниците сами трябва да обявят участието си.

Новите ангажименти в областта на сигурността, поне тези, оповестени от съюзниците на Гренландия, обаче изглеждат скромни, коментира АП.

Германия заяви, че тази седмица ще изпрати в Гренландия 13 военнослужещи "за да проучат рамката за потенциален военен принос" на острова. Швеция обяви в сряда, че изпраща неопределен брой военнослужещи в Гренландия за военни учения. На арктическия остров са изпратени и двама норвежки военнослужещи, чиято задача е да очертаят по-нататъшно сътрудничество със съюзниците, каза норвежкият министър на отбраната Туре Сандвик, цитиран от АП. Френски военни ще участват в европейска военна мисия в Гренландия, предаде АФП, като се позова на информация от френските въоръжени сили.

Гренландия е стратегически важна, защото с причиненото от климатичните промени топене на ледовете се отваря възможност за по-кратки търговски маршрути към Азия. Затоплянето може да улесни и добива и транспортирането на неизползвани находища на критични минерали, необходими за производството компютри и мобилни телефони, отбелязва АП.

Тръмп казва, че Гренландия "жизненоважна" и за американската програма за противоракетна отбрана "Златен купол". Американският президент също така заявява, че иска да използва територията, за да укрепи сигурността на САЩ и многократно се позовава на заплаха, която според него е създавана от руски и китайски кораби. "Ако ние не влезем, Русия ще влезе и Китай ще влезе", заяви отново Тръмп в сряда. "И няма нищо, което Дания да може да направи по въпроса, но ние можем да направим всичко", добави американският лидер.


  • 1 Проблема не е

    5 0 Отговор
    Чии е този леден остров, а това че вече всички принципи и фундамента на евро-атлантическата "цивилизация" силно се разрушава с тези подходи на Тромпета. Изглежда незначително, НО по отношение на други по света, като Русия, Иран, Китай, Северна Корея... тези изградиха огромна планина от пропаганда и "рисунки на агресори, диктатори, ...не спазват международния ред, авторитарни били..."! И сега, какво да правят със САЩ? Да въведат същите 30 000 санкции? Как да ги наричат и етикетират СЕГА? В момента "лошият" Ким от Северна Корея е "по-добър" "диктатор" от рижия в сащ. Поне до сега не е бомбардирал никоя страна, не е отвличал президенти и не си точи зъбите за Южна Корея... И сега, как тогава, каква "картина" да нарисуват за света от днешните сащ? МОК ще спре ли техни спортисти? Евро-атлантизмът вече ПАДА от собствените си противоречия... До 1 г и няма да ги има...

    Коментиран от #7

    04:24 15.01.2026

  • 2 Мурка

    4 0 Отговор
    За пореден път НАСТЪПИХМЕ МОТИКАТА-ОТ СТРАНАТА НА БУЛКАТА

    04:25 15.01.2026

  • 3 Гренладия да се дава на САЩ

    4 0 Отговор
    Или да се обявява война и дЖилезку и ГЕЙргиев на фронта

    04:25 15.01.2026

  • 4 Стивън Милър и

    4 0 Отговор
    Доналд Тръмп и „железният закон“ на империалистическия варваризъм. Това е езикът на нацистите, взет от „Моята борба“ на Хитлер и неговия дискурс за „железните закони на природата“ във връзка с „расите“ и конфликтите между расовите държави....

    04:27 15.01.2026

  • 5 Данко Харсъзина

    4 0 Отговор
    На Тръмп му дреме за червените линии на Мете и на Кая. Вече го е местил. Той си го каза в прав текст.

    04:29 15.01.2026

  • 6 Доналд Тръмп:

    4 0 Отговор
    Искам Гренландия оууууу ! Точка .... и се чудя за Дания че да не я дискриминирам

    04:30 15.01.2026

  • 7 Данко Харсъзина

    3 0 Отговор

    До коментар #1 от "Проблема не е":

    НАТО се разпада подобно на Варшавския договор. Не, че ме е грижа. Може и ЕС да го последва. Всъщност това е целта на Путин. С "лидери" като Рюте, Шекеринска, Кая и Урсула, толкоз.

    04:33 15.01.2026

  • 8 Само войни и убийства. САЩ са зло

    3 0 Отговор
    Някакъв брой оцелели лидери на нацисткия режим бяха съдени за престъпления срещу мира, военни престъпления и престъпления срещу човечеството. В своето решение Международният наказателен трибунал обяви, че „войната на агресия“ е „върховното международно престъпление“.
    В действителност, Съединените щати никога не са се смятали сериозно обвързани с тези принципи. Пет години след присъдите в Нюрнберг те започнаха Корейската война. След това последваха Виетнамската война, различни операции в Иран, Индонезия, Конго, Гватемала и Чили, както и подкрепа за ескадрони на смъртта в цяла Латинска Америка.

    Коментиран от #10

    04:34 15.01.2026

  • 9 Чрез Тръмп

    1 0 Отговор
    капиталистическата олигархия обяви война на работническата класа. Предстоящата година ще бъде белязана не само от империалистическа агресия и диктатура, но и от масови съкращения, скок на трудовите злополуки и повишаване на цените поради митата и търговската война на Тръмп. Управляващата класа е решена да изцеди работниците до капка, за да плати цената за нарастващата криза на глобалната капиталистическа система.Във вторник сутринта 15 000 медицински сестри от четири болници в Ню Йорк започнаха най-голямата здравна стачка, която градът е виждал от десетилетия. Стачката в Ню Йорк е първата от поредица големи борби, които работническата класа ще води през 2026 г. - година, която ще бележи Съединените щати и света.Според една оценка, съкращението от 8 милиарда долара на федералното финансиране за Medicaid в Ню Йорк ще доведе до загуба на 34 000 работни места в болниците и премахване на здравното осигуряване за 1,5 милиона души....Гренландия....

    04:37 15.01.2026

  • 10 А ООН?

    1 0 Отговор

    До коментар #8 от "Само войни и убийства. САЩ са зло":

    Нали след огромната втора, световна война уж се бяха разбрали, ООН да регулира всички международни спорове, за да се ИЗБЯГВАТ войните? Ама сащ и запада я направиха тази организация за посмешище.... Защо я има още, като НИЩО не може и НЕ прави??? Сега ООН не може ли да се опълчи на сащ и да ги спре, да не вземат Венецуела, Гренландия, Канада...? За какво са се събрали там? Да се разтури това, щом нищо не могат...

    Коментиран от #13

    04:40 15.01.2026

  • 11 Уса

    0 0 Отговор
    Обадихме се на Путин и Си да засилят присъствието в района и покажат повече глад.Гренланците сами ще поискат да са бъдат щат на САЩ

    04:41 15.01.2026

  • 12 Всичко е в резултат и

    1 0 Отговор
    произтича от задълбочаващата се криза на американския капитализъм и естествено и от егото на болни повредени ментално индивиди . Рамката на международните институции и правните норми, установена след Втората световна война, служи за известно време за регулиране на междуимпериалистическите напрежения и стабилизиране на глобалния капитализъм под ръководството на САЩ. Днес тази рамка се е разпаднала. Глобалното господство на долара е все по-застрашено. Дългът на САЩ достигна безпрецедентни нива. Всякакъв вид, че американската политика се определя от нещо различно от чисто империалистически интереси, е разсеяна.Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че има неограничени президентски правомощия да води война навсякъде по света в интервю за „ Ню Йорк Таймс“ , публикувано в четвъртък, заявявайки: „Не ми е нужно международно право“. На въпрос за границите на властта му като главнокомандващ, Тръмп отговори: „Да, има едно нещо. Моят собствен морал. Моята собствена съвест. Това е единственото нещо, което може да ме спре.“..... морал....

    Коментиран от #16

    04:43 15.01.2026

  • 13 Престъпноци са. Винаги са били!

    0 0 Отговор

    До коментар #10 от "А ООН?":

    Американската атака срещу Венецуела дойде само седмици след публикуването на Националната отбранителна стратегия 2025, която обяви Западното полукълбо за „сфера на влияние на САЩ“, в която Съединените щати „няма да толерират“ присъствието на „извънполукълбни сили“. Този документ, публикуван през декември, определи Китай като „основна заплаха“ и призова американските военни да постигнат „енергийно господство“ чрез контролиране на стратегическите ресурси в Латинска Америка и Близкия изток. Операцията във Венецуела е първото прилагане на тази доктрина. Иран ще е следващият и т.н

    04:47 15.01.2026

  • 14 Георгиев

    0 0 Отговор
    САЩ са с бази на остров Гренландия от преди 1980 г. Над острова е най прекия път на ракети от Русия към САЩ. Та този въпрос за тях е решен и никой не им пречи. Друго търсят те:
    - островът е на стратегическо място. Ако е техен, могат да развърнат повече бази за контрол на движение, риболов, търговия и каквото се сетите. Поне за няколко десетки години, докато топенето на ледовете не го потопи
    - подземните богатства на острова. Намерили са интересни за тях изкопаеми. И да си ги вземат. Що да ги купуват?
    Поведението на Тръмп е нагло и безочливо. Разбира целия свят с неговите митнически оръжия. Скоро ще си намери майстора, няма начин.

    04:53 15.01.2026

  • 15 Европа ще е затворена за Артика

    0 0 Отговор
    И няма думата . Не е фактор. И жертвата ще е точно тя. Русия Китай и САЩ ще са факторите

    04:56 15.01.2026

  • 16 Ха-ха-ха

    0 0 Отговор

    До коментар #12 от "Всичко е в резултат и":

    Е, според теориите на Маркс и Енгелс, ако са верни де, би трябвало след "тотално развития капитализъм" в САЩ да стане социализъм или направо комунизъм? Да,да ама не! От там идват идеите за "намаляване на населението на планетата ", тоталната диктатура : "2030 г няма да притежаваш нищо, но ще бъдеш най-щастливия", цифровите "пари"- тотален, железен контрол, ...
    И май вместо "комунизъм", ще се въведе жестока тотална диктатура? Ама то и комунизмът си е диктатура, така и така. Дали ще е "на пролетариата" или на олигархията, пак си е диктатура...
    Как мислите? Ще успеят ли да направят световен, цифров концлагер?

    04:57 15.01.2026