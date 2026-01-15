След срещата Дания-САЩ за Гренландия: Противоречията "остават фундаментални" ВИДЕО

Датският външен министър Ларс Льоке Расмусен заяви след дългоочакваните разговори с американския вицепрезидент Джей Ди Ванс и държавния секретар Марко Рубио, че между Копенхаген и Вашингтон все още има "фундаменталните различия" относно Гренландия, предадоха световните агенции.
Двете страни обаче се договориха да създадат работна група, която да намери решение на противоречията.
"Според нас групата трябва да се съсредоточи върху въпроса как да се отговори на американските опасения за сигурността, като същевременно се зачитат червените линии на Кралство Дания", каза Расмусен пред журналисти след края на преговорите, в които участва и външната министърка на Гренландия Вивиан Моцфелт. "Ясно е, че президентът (Тръмп) има желанието да завладее Гренландия", добави датският дипломат.
Дания е член на ЕС и е съюзник на САЩ в НАТО. Копенхаген постави под въпрос бъдещето на Северноатлантическия пакт, ако продължи "дрънкането на оръжие" от американска страна, отбелязва ДПА.
Тръмп не присъства на срещата в Белия дом. По-рано през деня той написа в социалната мрежа "Трут соушъл": "НАТО става много по-мощна и ефективна организация, когато Гренландия е в ръцете на САЩ... Всичко по-малко от това е неприемливо". Той аргументира исканията си с рисковете, които според него Русия и Китай създават в региона.
След края на консултациите в Белия дом Тръмп отново заяви, че иска да Гренландия да стане част от САЩ. "Нуждаем се от Гренландия заради нашата национална сигурност", каза Тръмп пред журналисти. "Ще видим как ще се развият нещата. Мисля, че нещо ще се получи", добави той, цитиран от Асошиейтед прес.
Както Расмусен, така и Моцфелт изразиха умерена надежда, че разговорите в Белия дом поставят началото на диалог, който ще накара Тръмп да се откаже от искането си да придобие арктическата територия и ще прокара път към по-тясно сътрудничество със САЩ. "Показахме докъде се простират нашите граници и мисля, че оттук нататък би било много добре да погледнем напред", заяви Моцфелт, цитирана от АП.
Междувременно Дания обяви планове за увеличаване на военното си присъствие в Арктика и в северната част на Атлантическия океан.
"Ще продължим да укрепваме военното си присъствие в Гренландия, но също така ще настояваме пред НАТО за повече учения и засилено присъствие на пакта в Арктика" написа датският министър на отбраната Троелс Лун Поулсен в изявление за AФП няколко часа преди срещата в Белия дом. По думите му други съюзници от НАТО вече пристигат в Гренландия заедно с датския военен персонал. Поулсен отказа да назове страните, които допринасят за засиленото арктическо присъствие, като посочи, че съюзниците сами трябва да обявят участието си.
Новите ангажименти в областта на сигурността, поне тези, оповестени от съюзниците на Гренландия, обаче изглеждат скромни, коментира АП.
Германия заяви, че тази седмица ще изпрати в Гренландия 13 военнослужещи "за да проучат рамката за потенциален военен принос" на острова. Швеция обяви в сряда, че изпраща неопределен брой военнослужещи в Гренландия за военни учения. На арктическия остров са изпратени и двама норвежки военнослужещи, чиято задача е да очертаят по-нататъшно сътрудничество със съюзниците, каза норвежкият министър на отбраната Туре Сандвик, цитиран от АП. Френски военни ще участват в европейска военна мисия в Гренландия, предаде АФП, като се позова на информация от френските въоръжени сили.
Гренландия е стратегически важна, защото с причиненото от климатичните промени топене на ледовете се отваря възможност за по-кратки търговски маршрути към Азия. Затоплянето може да улесни и добива и транспортирането на неизползвани находища на критични минерали, необходими за производството компютри и мобилни телефони, отбелязва АП.
Тръмп казва, че Гренландия "жизненоважна" и за американската програма за противоракетна отбрана "Златен купол". Американският президент също така заявява, че иска да използва територията, за да укрепи сигурността на САЩ и многократно се позовава на заплаха, която според него е създавана от руски и китайски кораби. "Ако ние не влезем, Русия ще влезе и Китай ще влезе", заяви отново Тръмп в сряда. "И няма нищо, което Дания да може да направи по въпроса, но ние можем да направим всичко", добави американският лидер.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Проблема не е
Коментиран от #7
04:24 15.01.2026
2 Мурка
04:25 15.01.2026
3 Гренладия да се дава на САЩ
04:25 15.01.2026
4 Стивън Милър и
04:27 15.01.2026
5 Данко Харсъзина
04:29 15.01.2026
6 Доналд Тръмп:
04:30 15.01.2026
7 Данко Харсъзина
До коментар #1 от "Проблема не е":НАТО се разпада подобно на Варшавския договор. Не, че ме е грижа. Може и ЕС да го последва. Всъщност това е целта на Путин. С "лидери" като Рюте, Шекеринска, Кая и Урсула, толкоз.
04:33 15.01.2026
8 Само войни и убийства. САЩ са зло
В действителност, Съединените щати никога не са се смятали сериозно обвързани с тези принципи. Пет години след присъдите в Нюрнберг те започнаха Корейската война. След това последваха Виетнамската война, различни операции в Иран, Индонезия, Конго, Гватемала и Чили, както и подкрепа за ескадрони на смъртта в цяла Латинска Америка.
Коментиран от #10
04:34 15.01.2026
9 Чрез Тръмп
04:37 15.01.2026
10 А ООН?
До коментар #8 от "Само войни и убийства. САЩ са зло":Нали след огромната втора, световна война уж се бяха разбрали, ООН да регулира всички международни спорове, за да се ИЗБЯГВАТ войните? Ама сащ и запада я направиха тази организация за посмешище.... Защо я има още, като НИЩО не може и НЕ прави??? Сега ООН не може ли да се опълчи на сащ и да ги спре, да не вземат Венецуела, Гренландия, Канада...? За какво са се събрали там? Да се разтури това, щом нищо не могат...
Коментиран от #13
04:40 15.01.2026
11 Уса
04:41 15.01.2026
12 Всичко е в резултат и
Коментиран от #16
04:43 15.01.2026
13 Престъпноци са. Винаги са били!
До коментар #10 от "А ООН?":Американската атака срещу Венецуела дойде само седмици след публикуването на Националната отбранителна стратегия 2025, която обяви Западното полукълбо за „сфера на влияние на САЩ“, в която Съединените щати „няма да толерират“ присъствието на „извънполукълбни сили“. Този документ, публикуван през декември, определи Китай като „основна заплаха“ и призова американските военни да постигнат „енергийно господство“ чрез контролиране на стратегическите ресурси в Латинска Америка и Близкия изток. Операцията във Венецуела е първото прилагане на тази доктрина. Иран ще е следващият и т.н
04:47 15.01.2026
14 Георгиев
- островът е на стратегическо място. Ако е техен, могат да развърнат повече бази за контрол на движение, риболов, търговия и каквото се сетите. Поне за няколко десетки години, докато топенето на ледовете не го потопи
- подземните богатства на острова. Намерили са интересни за тях изкопаеми. И да си ги вземат. Що да ги купуват?
Поведението на Тръмп е нагло и безочливо. Разбира целия свят с неговите митнически оръжия. Скоро ще си намери майстора, няма начин.
04:53 15.01.2026
15 Европа ще е затворена за Артика
04:56 15.01.2026
16 Ха-ха-ха
До коментар #12 от "Всичко е в резултат и":Е, според теориите на Маркс и Енгелс, ако са верни де, би трябвало след "тотално развития капитализъм" в САЩ да стане социализъм или направо комунизъм? Да,да ама не! От там идват идеите за "намаляване на населението на планетата ", тоталната диктатура : "2030 г няма да притежаваш нищо, но ще бъдеш най-щастливия", цифровите "пари"- тотален, железен контрол, ...
И май вместо "комунизъм", ще се въведе жестока тотална диктатура? Ама то и комунизмът си е диктатура, така и така. Дали ще е "на пролетариата" или на олигархията, пак си е диктатура...
Как мислите? Ще успеят ли да направят световен, цифров концлагер?
04:57 15.01.2026