Иран обяви 40-дневен траур и 7 почивни дни след смъртта на аятолах Али Хаменей ВИДЕО

1 Март, 2026 06:01, обновена 1 Март, 2026 05:06 1 712 49

Информационна агенция ИРНА предаде, че Хаменей е загинал в резултат на „атака от страна на ционисткия режим и Съединените щати“ в събота сутринта

Иран обяви 40-дневен траур и 7 почивни дни след смъртта на аятолах Али Хаменей ВИДЕО - 1
Снимка: YouTube
БТА БТА

Иранските власти обявиха 40-дневен обществен траур и седем почивни дни след смъртта на върховния лидер аятолах Сейед Али Хаменей, съобщи държавната информационна агенция ИРНА.

По-рано агенцията предаде, че Хаменей е загинал в резултат на „атака от страна на ционисткия режим и Съединените щати“ в събота сутринта.

„Аятолах Хаменей, върховният лидер на ислямската революция, загина в резултат на атака от страна на ционисткия режим и САЩ в събота сутринта“, цитира ИРНА официалното съобщение.

Преди това за смъртта на иранския лидер съобщи президентът на САЩ Доналд Тръмп.

„Хаменей, един от най-злите хора в историята, е мъртъв“, написа Тръмп в публикация в социалната си платформа „Трут Соушъл“ (Truth Social), като добави, че това е „най-добрата възможност за иранския народ да си върне страната“.


Иран (Ислямска Република)
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Едно разбрахме

    23 19 Отговор
    Евреите ще унищожат света. Всички които не са евреи, ще им дойде реда.

    Коментиран от #20

    05:10 01.03.2026

  • 2 Скъсан шeкелджия от жълтия пaваж

    25 16 Отговор
    Ура! В oргазъм съм, че от утре литър нафта ще ни струва минимум 5 левро!

    05:12 01.03.2026

  • 3 Странно

    24 8 Отговор
    Снощи писахте, че цял Иран се радва и ликува, днес 40 дневен траур, последно?

    Коментиран от #6, #8

    05:13 01.03.2026

  • 4 Как така убит?

    15 5 Отговор
    Нали беше жив и на сигурно място?

    05:18 01.03.2026

  • 5 Митко

    16 15 Отговор
    Е сега вече ще видите Иран какво прави!!! Ще горят самолетоносачи, Израел ще заличен, дано пщадят нас.

    Коментиран от #9, #12, #13, #40

    05:18 01.03.2026

  • 6 Ами

    20 7 Отговор

    До коментар #3 от "Странно":

    така е, пропагандата никога не спира.

    Ако държава бомбандира Българско училище и избие над сто Български деца, смятате ли че е нормално Българите да вдигнат веселби и поздравления за убийците?

    05:19 01.03.2026

  • 7 Путин гол от кръста надолу без кон

    13 17 Отговор
    Абе нямаше място при мене в бункера.

    Коментиран от #10, #25

    05:20 01.03.2026

  • 8 Ликове за иранския народ

    16 17 Отговор

    До коментар #3 от "Странно":

    Траур за чалмите и копейките

    Коментиран от #26

    05:20 01.03.2026

  • 9 Заканите големи

    16 8 Отговор

    До коментар #5 от "Митко":

    накрая едно голямо нищо

    05:21 01.03.2026

  • 10 Колко

    9 10 Отговор

    До коментар #7 от "Путин гол от кръста надолу без кон":

    болен трябва да си да подкрепяш сатанисти.

    05:21 01.03.2026

  • 11 Варненец

    12 10 Отговор
    Скоро няма да има шахеди за бай-великата армия хахаха

    Коментиран от #49

    05:21 01.03.2026

  • 12 Салвадор Дали

    13 5 Отговор

    До коментар #5 от "Митко":

    Малко вероятно е след като не могат да прихванат ракети изстреляни по столицата срещу централното им командвяне. До 24-48 часа цялото им пво и военна инфраструктура ще бъде унищожена, а в страната ще започне гражданска война, ако съпротивата продължи.

    Коментиран от #17

    05:24 01.03.2026

  • 13 Митак

    2 2 Отговор

    До коментар #5 от "Митко":

    Чакаме да видим това чудо

    05:29 01.03.2026

  • 14 ???????

    14 3 Отговор
    ?нали имаха руски и китайски супер оръжия, които правеха смешни американските?!?!?!?! Нали затваряха небето, пиле нямаше да ...итн.,
    Нали правеха филми как разбиват кораби итн ... щяха да зануляват израел аааааа много съм разочарован.. хубава работа ама ц....ска.
    Някой да ми обясни мля...

    05:29 01.03.2026

  • 15 Последния Софиянец

    8 2 Отговор
    За Бойко Борисов колко почивни дни ще дадат?

    05:29 01.03.2026

  • 16 Лъгаха, лъгаха и накря признаха

    7 3 Отговор
    А вчера уж щяха да пускат негово обръщение към народа за да докажат, че е жив. Интересно колко други са били с него в бункера. Днес обявиха, че вицепрезидента става изпълняващ длъжността президент. Май и Пезешкиан е бил в бункера. Цялото ръководство май е на озни свят.

    05:29 01.03.2026

  • 17 Зарко

    9 8 Отговор

    До коментар #12 от "Салвадор Дали":

    Ти смяташ че централното им командване е в столицата им? Те убиха техният духовен лидер, толкоз, също като укрите, убиват журналисти, философи и други невинни хора. От България изгониха попове че били Руски агенти, колко болни глави има.
    Тактиките са едни и същи, омразата на хората ще нараства, само това ще е резултата.

    Коментиран от #18, #24, #27, #30

    05:31 01.03.2026

  • 18 Митко

    2 0 Отговор

    До коментар #17 от "Зарко":

    А дано си прав, ама кога ще почнат да вече покажат че са перси, наследници от битката при Саламина????

    Коментиран от #21, #22

    05:37 01.03.2026

  • 19 интересно

    5 1 Отговор
    И пак първиимпулс на троловете и диванните специалисти беше да отричат.
    Жив бил, пропаганда било и прочее.
    В интересна обществена атмсфера си живеем.

    05:38 01.03.2026

  • 20 Мурка

    3 2 Отговор

    До коментар #1 от "Едно разбрахме":

    стара РИМСКА ТАКТИКА -РАЗДЕЛЯИ и ВЛАДЕИ-но НЕ ПРЕДВИДИХА че направиха ЕДНО СТАРЧЕ МЪЧЕНИК

    05:39 01.03.2026

  • 21 Зарко

    2 0 Отговор

    До коментар #18 от "Митко":

    Като ми кажат, ще ти се обадя.

    05:39 01.03.2026

  • 22 Али

    2 3 Отговор

    До коментар #18 от "Митко":

    По-големи абдали от персите няма.

    05:40 01.03.2026

  • 23 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    4 1 Отговор
    копеи???! при вас колко е траура?

    Коментиран от #28, #32

    05:40 01.03.2026

  • 24 да ама

    1 0 Отговор

    До коментар #17 от "Зарко":

    Духовният лидер в една теокрация е по-важен отколкото намекваш.
    Сега ще видим доколко режимът е бл готов да смени лидера. Все пак е бил доста възрастен.
    Има и история на закани от двете страни: "Ще ликвидираме еди кой си"; "Ако ликвидирате еди кой си, ще пресечете нам каква си червена линия"...

    05:41 01.03.2026

  • 25 Дони

    0 1 Отговор

    До коментар #7 от "Путин гол от кръста надолу без кон":

    Така е като си го ЯХНАЛ скрил си МУ коня

    05:41 01.03.2026

  • 26 Мурка

    1 1 Отговор

    До коментар #8 от "Ликове за иранския народ":

    ДАААА И НИЕ ЛИКУВАМЕ ДАЖЕ ОТ 1989 год

    05:42 01.03.2026

  • 27 изглежда

    1 0 Отговор

    До коментар #17 от "Зарко":

    Са били перфектно информирани кой кога и къде се крие.
    Бункерът им е бил най-неподходящото място за охрана. В който и да е таен техерански апартамент е бил по-безопасно, макар и не с нулев риск.

    05:42 01.03.2026

  • 28 Ние

    2 0 Отговор

    До коментар #23 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Води ни Путине, води ни в мир и бой.

    05:43 01.03.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Салвадор Нали

    1 1 Отговор

    До коментар #17 от "Зарко":

    Аз смятам ,че трябваше и Путин да спретне едни такива преговори по "Ционистки" със зеленски, а не три години да измират милиони хора в Украйна. Да се учи от американците как се водят преговори с Томахоук и приключва война наистина за три дни.

    Коментиран от #36, #45

    05:43 01.03.2026

  • 31 Замфир

    2 3 Отговор
    Основната ми теза е, че евреите са престъпен народ, и то евреите напълно
    контролират Съединените щати, а евреите използват Съединените щати като средство
    да превземе света" - Боби Фишер

    След което е обявен от Америка че той бил полудял и не знаел какво говори. В свят на ненормалници, всеки нормален е обявен за луд.

    05:45 01.03.2026

  • 32 Мурка

    0 1 Отговор

    До коментар #23 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    30 сребърника или друго казано --5 марули

    05:45 01.03.2026

  • 33 хаха

    3 1 Отговор
    Всичките пислямисти да го последват. Отнася се и за путлераските пислямисти.

    05:46 01.03.2026

  • 34 я да помислим

    1 2 Отговор
    кое е най-голямото зло на тоя свят за човечеството ?
    Да започнем от Виетнам, Лаос, Камбоджа, Аржентина, Чили, Никарагуа, Панама, Ирак, Либия, Сирия, Югославия, Афганистан, Кувейт, Иран все благодарни народи проспериращи след намесата на чичо Сам .

    05:47 01.03.2026

  • 35 Пенчо

    3 0 Отговор
    По време на война обявяват една седмица почивни дни . Явно много се измориха за един ден .

    05:47 01.03.2026

  • 36 Евгений Онанегин

    2 0 Отговор

    До коментар #30 от "Салвадор Нали":

    Ти Мсквич карал ли си???

    Коментиран от #44

    05:47 01.03.2026

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Браво

    4 0 Отговор
    40 дневен траур за аллахопитеците на мургавата Копейка. Да не забравите да се обрежете и целунете Корана, копейки.

    05:48 01.03.2026

  • 39 Перник

    2 0 Отговор
    Тоя копейката е Джагал. Поздрави от Сашко от Перник. Бивш граничен полицай.

    05:49 01.03.2026

  • 40 Венко

    2 0 Отговор

    До коментар #5 от "Митко":

    Няма да има милоост за руски агенти. Ще бъдете депортирани до един в Русия.

    05:50 01.03.2026

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Как

    1 0 Отговор
    не ръководи ли кризисния щаб?

    05:51 01.03.2026

  • 43 Исторически факт

    0 2 Отговор
    Най-зли са трамп и сатаняху! Всички злини, войни и геноцида идват от тях!

    05:52 01.03.2026

  • 44 Салвадор Надали

    1 2 Отговор

    До коментар #36 от "Евгений Онанегин":

    Карал е баща ти, защото руснаците са му го подарили,ако не бяха те, щеше да кара магаре с чалма и да се казва Ахмед,а ти щеше да си върл поддръжник на аятолаха на Иран

    Коментиран от #47

    05:52 01.03.2026

  • 45 Пика Со

    1 0 Отговор

    До коментар #30 от "Салвадор Нали":

    Ха ха ха ха. След провала на Путин, Тръмп му показва, как се прави СВО.

    Много бързо забравихте и се отрекохте от "ето операция продолжится три, максимум четире дня".

    05:53 01.03.2026

  • 46 Хахаха

    0 1 Отговор
    Абе и убийството на Ел Менчо трябваше да спре потока на наркотици към САЩ, но освен до гражданска война в Мексико, до друго няма да доведе. Ел Ненчо падна - друг ще го смени!
    Та така ще е и в Иран - Хаменей падна, друг ще го смени.🤣

    05:55 01.03.2026

  • 47 Най-голямата джамия и в Москва

    2 0 Отговор

    До коментар #44 от "Салвадор Надали":

    Копейките станахте големи фенове на чалмарите, откакто господарят ви робовладелец Путин целуна Корана.

    05:56 01.03.2026

  • 48 Пантерата

    1 1 Отговор
    Ами значи махането на Зеленски нищо няма да промени. На нас ни промиха мозъка, че махнат ли наркомана и мед и масло за Русия.

    Мъка за poccoфилите.

    05:59 01.03.2026

  • 49 Урок по история

    0 0 Отговор

    До коментар #11 от "Варненец":

    Фащ загубиха вс си бази в сауди Арабия ОАЕ Йордания оман Катар и Кувейт... Без логистика Като свършат боеприпасите и горивото,ще подвият опашката и ще избягат позорно. Но пропагандата и центаджийте ще обявят победа. Резилът им е тотален...

    06:00 01.03.2026

