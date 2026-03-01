Иран обяви 40-дневен траур и 7 почивни дни след смъртта на аятолах Али Хаменей ВИДЕО

Иранските власти обявиха 40-дневен обществен траур и седем почивни дни след смъртта на върховния лидер аятолах Сейед Али Хаменей, съобщи държавната информационна агенция ИРНА.
По-рано агенцията предаде, че Хаменей е загинал в резултат на „атака от страна на ционисткия режим и Съединените щати“ в събота сутринта.
„Аятолах Хаменей, върховният лидер на ислямската революция, загина в резултат на атака от страна на ционисткия режим и САЩ в събота сутринта“, цитира ИРНА официалното съобщение.
Преди това за смъртта на иранския лидер съобщи президентът на САЩ Доналд Тръмп.
„Хаменей, един от най-злите хора в историята, е мъртъв“, написа Тръмп в публикация в социалната си платформа „Трут Соушъл“ (Truth Social), като добави, че това е „най-добрата възможност за иранския народ да си върне страната“.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Едно разбрахме
Коментиран от #20
05:10 01.03.2026
2 Скъсан шeкелджия от жълтия пaваж
05:12 01.03.2026
3 Странно
Коментиран от #6, #8
05:13 01.03.2026
4 Как така убит?
05:18 01.03.2026
5 Митко
Коментиран от #9, #12, #13, #40
05:18 01.03.2026
6 Ами
До коментар #3 от "Странно":така е, пропагандата никога не спира.
Ако държава бомбандира Българско училище и избие над сто Български деца, смятате ли че е нормално Българите да вдигнат веселби и поздравления за убийците?
05:19 01.03.2026
7 Путин гол от кръста надолу без кон
Коментиран от #10, #25
05:20 01.03.2026
8 Ликове за иранския народ
До коментар #3 от "Странно":Траур за чалмите и копейките
Коментиран от #26
05:20 01.03.2026
9 Заканите големи
До коментар #5 от "Митко":накрая едно голямо нищо
05:21 01.03.2026
10 Колко
До коментар #7 от "Путин гол от кръста надолу без кон":болен трябва да си да подкрепяш сатанисти.
05:21 01.03.2026
11 Варненец
Коментиран от #49
05:21 01.03.2026
12 Салвадор Дали
До коментар #5 от "Митко":Малко вероятно е след като не могат да прихванат ракети изстреляни по столицата срещу централното им командвяне. До 24-48 часа цялото им пво и военна инфраструктура ще бъде унищожена, а в страната ще започне гражданска война, ако съпротивата продължи.
Коментиран от #17
05:24 01.03.2026
13 Митак
До коментар #5 от "Митко":Чакаме да видим това чудо
05:29 01.03.2026
14 ???????
Нали правеха филми как разбиват кораби итн ... щяха да зануляват израел аааааа много съм разочарован.. хубава работа ама ц....ска.
Някой да ми обясни мля...
05:29 01.03.2026
15 Последния Софиянец
05:29 01.03.2026
16 Лъгаха, лъгаха и накря признаха
05:29 01.03.2026
17 Зарко
До коментар #12 от "Салвадор Дали":Ти смяташ че централното им командване е в столицата им? Те убиха техният духовен лидер, толкоз, също като укрите, убиват журналисти, философи и други невинни хора. От България изгониха попове че били Руски агенти, колко болни глави има.
Тактиките са едни и същи, омразата на хората ще нараства, само това ще е резултата.
Коментиран от #18, #24, #27, #30
05:31 01.03.2026
18 Митко
До коментар #17 от "Зарко":А дано си прав, ама кога ще почнат да вече покажат че са перси, наследници от битката при Саламина????
Коментиран от #21, #22
05:37 01.03.2026
19 интересно
Жив бил, пропаганда било и прочее.
В интересна обществена атмсфера си живеем.
05:38 01.03.2026
20 Мурка
До коментар #1 от "Едно разбрахме":стара РИМСКА ТАКТИКА -РАЗДЕЛЯИ и ВЛАДЕИ-но НЕ ПРЕДВИДИХА че направиха ЕДНО СТАРЧЕ МЪЧЕНИК
05:39 01.03.2026
21 Зарко
До коментар #18 от "Митко":Като ми кажат, ще ти се обадя.
05:39 01.03.2026
22 Али
До коментар #18 от "Митко":По-големи абдали от персите няма.
05:40 01.03.2026
23 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
Коментиран от #28, #32
05:40 01.03.2026
24 да ама
До коментар #17 от "Зарко":Духовният лидер в една теокрация е по-важен отколкото намекваш.
Сега ще видим доколко режимът е бл готов да смени лидера. Все пак е бил доста възрастен.
Има и история на закани от двете страни: "Ще ликвидираме еди кой си"; "Ако ликвидирате еди кой си, ще пресечете нам каква си червена линия"...
05:41 01.03.2026
25 Дони
До коментар #7 от "Путин гол от кръста надолу без кон":Така е като си го ЯХНАЛ скрил си МУ коня
05:41 01.03.2026
26 Мурка
До коментар #8 от "Ликове за иранския народ":ДАААА И НИЕ ЛИКУВАМЕ ДАЖЕ ОТ 1989 год
05:42 01.03.2026
27 изглежда
До коментар #17 от "Зарко":Са били перфектно информирани кой кога и къде се крие.
Бункерът им е бил най-неподходящото място за охрана. В който и да е таен техерански апартамент е бил по-безопасно, макар и не с нулев риск.
05:42 01.03.2026
28 Ние
До коментар #23 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":Води ни Путине, води ни в мир и бой.
05:43 01.03.2026
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Салвадор Нали
До коментар #17 от "Зарко":Аз смятам ,че трябваше и Путин да спретне едни такива преговори по "Ционистки" със зеленски, а не три години да измират милиони хора в Украйна. Да се учи от американците как се водят преговори с Томахоук и приключва война наистина за три дни.
Коментиран от #36, #45
05:43 01.03.2026
31 Замфир
контролират Съединените щати, а евреите използват Съединените щати като средство
да превземе света" - Боби Фишер
След което е обявен от Америка че той бил полудял и не знаел какво говори. В свят на ненормалници, всеки нормален е обявен за луд.
05:45 01.03.2026
32 Мурка
До коментар #23 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":30 сребърника или друго казано --5 марули
05:45 01.03.2026
33 хаха
05:46 01.03.2026
34 я да помислим
Да започнем от Виетнам, Лаос, Камбоджа, Аржентина, Чили, Никарагуа, Панама, Ирак, Либия, Сирия, Югославия, Афганистан, Кувейт, Иран все благодарни народи проспериращи след намесата на чичо Сам .
05:47 01.03.2026
35 Пенчо
05:47 01.03.2026
36 Евгений Онанегин
До коментар #30 от "Салвадор Нали":Ти Мсквич карал ли си???
Коментиран от #44
05:47 01.03.2026
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 Браво
05:48 01.03.2026
39 Перник
05:49 01.03.2026
40 Венко
До коментар #5 от "Митко":Няма да има милоост за руски агенти. Ще бъдете депортирани до един в Русия.
05:50 01.03.2026
41 Този коментар е премахнат от модератор.
42 Как
05:51 01.03.2026
43 Исторически факт
05:52 01.03.2026
44 Салвадор Надали
До коментар #36 от "Евгений Онанегин":Карал е баща ти, защото руснаците са му го подарили,ако не бяха те, щеше да кара магаре с чалма и да се казва Ахмед,а ти щеше да си върл поддръжник на аятолаха на Иран
Коментиран от #47
05:52 01.03.2026
45 Пика Со
До коментар #30 от "Салвадор Нали":Ха ха ха ха. След провала на Путин, Тръмп му показва, как се прави СВО.
Много бързо забравихте и се отрекохте от "ето операция продолжится три, максимум четире дня".
05:53 01.03.2026
46 Хахаха
Та така ще е и в Иран - Хаменей падна, друг ще го смени.🤣
05:55 01.03.2026
47 Най-голямата джамия и в Москва
До коментар #44 от "Салвадор Надали":Копейките станахте големи фенове на чалмарите, откакто господарят ви робовладелец Путин целуна Корана.
05:56 01.03.2026
48 Пантерата
Мъка за poccoфилите.
05:59 01.03.2026
49 Урок по история
До коментар #11 от "Варненец":Фащ загубиха вс си бази в сауди Арабия ОАЕ Йордания оман Катар и Кувейт... Без логистика Като свършат боеприпасите и горивото,ще подвият опашката и ще избягат позорно. Но пропагандата и центаджийте ще обявят победа. Резилът им е тотален...
06:00 01.03.2026