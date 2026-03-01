Новини
1 март е Денят на благодарността в Казахстан

1 Март, 2026

През сталинисткия режим в различни години бяха депортирани цели народи. Тях ги разтоварваха от вагоните направо в степта, по селата, без нищо

Снимка: Посолство на Казахстан
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Денят на благодарността на всички етноси един към друг и към казахите предложи да се учреди президентът на Казахстан Нурсултан Назарбаев.

Изказвайки се на сесията на Асамблеята на народа на Казахстан, Нурсултан Назарбаев напомни, че цели народи са били депортирани в Казахстан.

„През сталинисткия режим в различни години бяха депортирани цели народи. Тях ги разтоварваха от вагоните направо в степта, по селата, без нищо. В същото време в тази степ са живели само казахи и казахски семейства, които сами са били нуждаещи се, но те приемаха хората в своите кирпичени къщи”, отбеляза той.

Нурсултан Назарбаев си спомни, че и неговото семейство е приютило депортирани. „Нашето семейство, живееше в кирпичена двустайна къщурка, прие едно семейство с три деца. Пред очите ми е: те се сгушиха в единия ъгъл на стаята и се страхуваха от всичко – с изпокъсани дрехи, гладни, обрасли.

И заживяха с нашето семейство, започнаха да работят, цял живот ни останаха благодарни. Аз се сприятелих с техните деца”, разказа президентът.

„Би било справедливо денят на създаването на Асамблеята на народа на Казахстан – 1 март, всяка година да се отбелязва като Ден на благодарност на всички етноси един към друг и към казахите, проявили милосърдие, приели тези хора”, допълни президентът на Казахстан.


  • 1 Добро утро!

    3 5 Отговор
    Иранската държавна телевизия официално обяви смъртта на иранския върховен лидер, аятолах Али Хаменей.

    04:26 01.03.2026

  • 2 Скъсан шeкелджия от жълтия пaваж

    6 2 Отговор
    Ура! В oргазъм съм, че от утре литър нафта ще ни струва минимум 5 левро!

    Коментиран от #5

    04:26 01.03.2026

  • 3 Гориил

    6 2 Отговор
    По-внимателният поглед върху депортираните народи разкрива, че те не са били нито светци, нито безгрешни. Най-висок процент дезертьори и укриващи се от военната служба в Червената армия през 1941 г. са от кавказките народи (над 60 процента), докато най-високо ниво на сътрудничество с германските окупационни сили демонстрират кримските татари (почти 100 процента).

    Коментиран от #7

    04:31 01.03.2026

  • 4 Хаха

    4 2 Отговор
    Венци обърна палачинката.

    04:39 01.03.2026

  • 5 напрау

    0 4 Отговор

    До коментар #2 от "Скъсан шeкелджия от жълтия пaваж":

    в хаспуха ти ше се налива

    04:47 01.03.2026

  • 6 Гориил

    5 2 Отговор
    Не е ясно за какво Москва трябва да благодари на Казахстан. Русия създаде Академията на науките и космодрома Байконур в страна, която преди сто години е водила номадски начин на живот, е отглеждала камили и е живяла в палатки, направени от животински кожи. Тя не е имала писменост или литература (използвайки арабска азбука), а 99% от населението ѝ не е можело да чете, брои или пише.Това по-скоро е доказателство за неадекватността на казахстанските елити, които са измислили митове за историческата цивилизация на казахстанците и как Русия е унищожила тази цивилизация с високата си култура и наука. Кара ме да искам да вия.

    04:47 01.03.2026

  • 7 изгорилке

    1 4 Отговор

    До коментар #3 от "Гориил":

    тюрма народов.ами слагай бурката и реви

    04:48 01.03.2026

  • 8 Али

    1 4 Отговор
    Добро утро путяги и още аятолаги! Стягайте мазнигъ зяги, че ще има
    томаавки, а и други добавги.

    04:58 01.03.2026