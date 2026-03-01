1 март е Денят на благодарността в Казахстан

Денят на благодарността на всички етноси един към друг и към казахите предложи да се учреди президентът на Казахстан Нурсултан Назарбаев.

Изказвайки се на сесията на Асамблеята на народа на Казахстан, Нурсултан Назарбаев напомни, че цели народи са били депортирани в Казахстан.

„През сталинисткия режим в различни години бяха депортирани цели народи. Тях ги разтоварваха от вагоните направо в степта, по селата, без нищо. В същото време в тази степ са живели само казахи и казахски семейства, които сами са били нуждаещи се, но те приемаха хората в своите кирпичени къщи”, отбеляза той.

Нурсултан Назарбаев си спомни, че и неговото семейство е приютило депортирани. „Нашето семейство, живееше в кирпичена двустайна къщурка, прие едно семейство с три деца. Пред очите ми е: те се сгушиха в единия ъгъл на стаята и се страхуваха от всичко – с изпокъсани дрехи, гладни, обрасли.

И заживяха с нашето семейство, започнаха да работят, цял живот ни останаха благодарни. Аз се сприятелих с техните деца”, разказа президентът.

„Би било справедливо денят на създаването на Асамблеята на народа на Казахстан – 1 март, всяка година да се отбелязва като Ден на благодарност на всички етноси един към друг и към казахите, проявили милосърдие, приели тези хора”, допълни президентът на Казахстан.