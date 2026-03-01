Радост в Техеран след съобщенията, че Али Хаменей е убит ВИДЕО

В квартали на иранската столица Техеран се чуват аплодисменти, а жители са излезли на прозорците, за да ръкопляскат и да пускат празнична музика след съобщения за смъртта на върховния лидер на Иран аятолах Али Хаменей, предаде АФП.

Според свидетели и аудиозаписи празненствата са започнали малко след 23:00 ч. местно време.

Малко по-рано днес израелски телевизии съобщиха, че на президента на САЩ Доналд Тръмп и на израелския премиер Бенямин Нетаняху е показана снимка на тялото на Хаменей.

Нетаняху заяви е обръщение към нацията, че има много признаци, че Хаменей "си е отишъл".

"Снимка на тялото е била показана на Нетаняху и Тръмп", съобщи израелският "Канал 12".

"Висши израелски представители са били информирани за ликвидирането на Хаменей. Тялото му е било извадено изпод развалините на неговата резиденция", предаде държавният израелски телевизионен оператор "Кан".

Днес Израел и САЩ нанесоха въздушни удари по Иран, който отвърна с ракети срещу израелски градове и държавите в Близкия изток с американски военни бази. Една от първите ударени цели във войната беше резиденцията на Хаменей в Техеран.

Иран обаче съобщи, че върховният аятолах е бил евакуиран "на сигурно място", но няма снимки и или видеа, които да потвърждават тази информация. От офиса на иранския върховен лидер обвиниха Израел и САЩ в "психологическа война".

Тръмп каза пред Ен Би Си за информацията за смъртта на Али Хаменей: "смятаме, че историята е вярна"

Той заяви пред Ей Би Си, че американските удари "вече са нанесли такива щети" и че "голяма част" от иранското ръководство е унищожена.

"Не знаем за всички, но повечето са“, заяви Тръмп и добави, че САЩ имат "много добра представа", кои са следващите ирански лидери. които ще бъдат ударени.

"Имам ясна представа кой може да поеме управлението в Иран", подчерта Тръмп.

Пред "Аксиос" Тръмп посочи, че е взел решението за ударите, след като иранците са протакали прегорите за ядрените оръжия и ракетната си програма.

"Мога да продължа напред и да приключа цялата работа или да спрем след два-три дни и да кажа на иранците: "Ще се видим отново след няколко години, ако започнете да възстановявате ядрената си програма", заяви Тръмп за възможностите за деескалация.

Източник: vesti.bg