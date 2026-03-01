Новини
Свят »
Иран (Ислямска Република) »
Радост в Техеран след съобщенията, че Али Хаменей е убит ВИДЕО

Радост в Техеран след съобщенията, че Али Хаменей е убит ВИДЕО

1 Март, 2026 00:51, обновена 28 Февруари, 2026 23:57 650 12

  • техеран-
  • хаменей-
  • убит-
  • иран-
  • сащ-
  • израел

В квартали на столицата се чуват аплодисменти

Радост в Техеран след съобщенията, че Али Хаменей е убит ВИДЕО - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

В квартали на иранската столица Техеран се чуват аплодисменти, а жители са излезли на прозорците, за да ръкопляскат и да пускат празнична музика след съобщения за смъртта на върховния лидер на Иран аятолах Али Хаменей, предаде АФП.

Според свидетели и аудиозаписи празненствата са започнали малко след 23:00 ч. местно време.

Малко по-рано днес израелски телевизии съобщиха, че на президента на САЩ Доналд Тръмп и на израелския премиер Бенямин Нетаняху е показана снимка на тялото на Хаменей.

Нетаняху заяви е обръщение към нацията, че има много признаци, че Хаменей "си е отишъл".

"Снимка на тялото е била показана на Нетаняху и Тръмп", съобщи израелският "Канал 12".

Къде е Али Хаменей? Сателитни снимки разкриват мащабни разрушения в дома на аятолаха

"Висши израелски представители са били информирани за ликвидирането на Хаменей. Тялото му е било извадено изпод развалините на неговата резиденция", предаде държавният израелски телевизионен оператор "Кан".

Днес Израел и САЩ нанесоха въздушни удари по Иран, който отвърна с ракети срещу израелски градове и държавите в Близкия изток с американски военни бази. Една от първите ударени цели във войната беше резиденцията на Хаменей в Техеран.

Иран обаче съобщи, че върховният аятолах е бил евакуиран "на сигурно място", но няма снимки и или видеа, които да потвърждават тази информация. От офиса на иранския върховен лидер обвиниха Израел и САЩ в "психологическа война".

Тръмп каза пред Ен Би Си за информацията за смъртта на Али Хаменей: "смятаме, че историята е вярна"

Той заяви пред Ей Би Си, че американските удари "вече са нанесли такива щети" и че "голяма част" от иранското ръководство е унищожена.

"Не знаем за всички, но повечето са“, заяви Тръмп и добави, че САЩ имат "много добра представа", кои са следващите ирански лидери. които ще бъдат ударени.

"Имам ясна представа кой може да поеме управлението в Иран", подчерта Тръмп.

Пред "Аксиос" Тръмп посочи, че е взел решението за ударите, след като иранците са протакали прегорите за ядрените оръжия и ракетната си програма.

"Мога да продължа напред и да приключа цялата работа или да спрем след два-три дни и да кажа на иранците: "Ще се видим отново след няколко години, ако започнете да възстановявате ядрената си програма", заяви Тръмп за възможностите за деескалация.

Източник: vesti.bg


Иран (Ислямска Република)
Поставете оценка:
Оценка 3.7 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Бананите идват в Иран

    2 2 Отговор
    Носи ги Пахлави младши, дет свалиха тейко му от власт.

    23:59 28.02.2026

  • 2 Лъжата

    4 1 Отговор
    е последно убежище на жалката българсака копейка.

    Коментиран от #9

    00:00 01.03.2026

  • 3 Сега остава и

    5 0 Отговор
    Да се преименуват на ,, Балхара"и да въведът еврото!

    00:00 01.03.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Само 20% заблудени българи

    4 4 Отговор
    подкрепят юдео-сатанинската агресия на Израел и САЩ срещу независимата и миролюбива държава Иран.

    Коментиран от #8

    00:01 01.03.2026

  • 6 Да бе !

    0 1 Отговор
    Този клип не показва никакви доказателства нито за убийството на Аятолаха, нито че в Иран някой се радва! Ако евреите имаха снимка на тялото щяха да заринат световното информационно пространство с нея! Нямаше да пускат такива безмислици

    Коментиран от #11

    00:02 01.03.2026

  • 7 стоян георгиев

    2 0 Отговор
    В иран се радват в бг копейките плачат . чудна работа?

    00:02 01.03.2026

  • 8 Само

    3 2 Отговор

    До коментар #5 от "Само 20% заблудени българи":

    жалък русоробски парцал желае това.

    00:03 01.03.2026

  • 9 🦜🦜🦜🦜🦜🦜🦜🦜

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Лъжата":

    🦨🦨🦨🦨🦨🦨и на края ,, гулю"🐔🐔🐔🐔🦅🦅🦅🦅😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊

    00:03 01.03.2026

  • 10 таксиджия 🚖

    3 0 Отговор
    Нормално. Богата на петрол и газ държава, а народа рАботи за 280$ заплата. Айтолясите са милиардери, народа тъне в мизерия. Като режима на Дебелян Пеев.

    00:04 01.03.2026

  • 11 Всяка

    1 1 Отговор

    До коментар #6 от "Да бе !":

    надежда оставете фанатични стокхолмски пациенти.

    00:05 01.03.2026

  • 12 САЩисан русофил

    0 0 Отговор
    Ама как, нали чалмите са ни братушки

    00:06 01.03.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания