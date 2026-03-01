След координираните удари на САЩ и Израел срещу Иран в редица американски градове се проведоха демонстрации – както в подкрепа на операцията, така и срещу нея, предадоха АПА и ДПА.
По-мащабни прояви имаше във Вашингтон, Ню Йорк и Лос Анджелис. Част от участниците разкритикуваха действията на американската администрация и призоваха за деескалация и мир в региона. Други, напротив, изразиха подкрепа за ударите срещу иранското ръководство.
В столицата Вашингтон по време на протестите бе изнесена фигура, по-голяма от естествения размер, изобразяваща президента Доналд Тръмп в затворническо облекло. Над нея бе поставен надпис с призив за импийчмънт.
„Искам просто да празнувам“
В Лос Анджелис част от демонстрантите отбелязаха смъртта на иранския религиозен лидер аятолах Али Хаменей. „Искам да плача. Искам да крещя. Искам да танцувам. Искам да се смея – но преди всичко просто искам да празнувам“, цитира „Ню Йорк Поуст“ участник в проявата.
Според изданието стотици хора са излезли по улиците на града, за да отбележат атаките срещу Иран. Лос Анджелис е сред основните центрове на иранската диаспора в САЩ.
В събота сутринта Израел и САЩ започнаха координирани въздушни и ракетни удари срещу цели в Иран. В отговор Техеран съобщи за атаки срещу цели в Израел и срещу няколко американски военни бази в региона на Персийския залив.
Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че при ударите е загинал аятолах Хаменей. По-късно смъртта му беше потвърдена от иранските държавни медии.
В САЩ се разделиха след смъртта на аятолаха - едни протестират, други празнуват ВИДЕО
1 Март, 2026 05:20, обновена 1 Март, 2026 05:25 608 3
По-мащабни прояви имаше във Вашингтон, Ню Йорк и Лос Анджелис
След координираните удари на САЩ и Израел срещу Иран в редица американски градове се проведоха демонстрации – както в подкрепа на операцията, така и срещу нея, предадоха АПА и ДПА.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
05:28 01.03.2026
2 Скъсан шeкелджия от жълтия пaваж
Коментиран от #3
05:34 01.03.2026
3 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
До коментар #2 от "Скъсан шeкелджия от жълтия пaваж":и Европа замръзна без РФ газ , нали?
05:51 01.03.2026