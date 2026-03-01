Новини
В САЩ се разделиха след смъртта на аятолаха - едни протестират, други празнуват ВИДЕО

1 Март, 2026 05:20, обновена 1 Март, 2026 05:25 608 3

  • сащ-
  • аятолах хаменей-
  • протести-
  • реакции

По-мащабни прояви имаше във Вашингтон, Ню Йорк и Лос Анджелис

В САЩ се разделиха след смъртта на аятолаха - едни протестират, други празнуват ВИДЕО - 1
Снимка: YouTube
БТА БТА

След координираните удари на САЩ и Израел срещу Иран в редица американски градове се проведоха демонстрации – както в подкрепа на операцията, така и срещу нея, предадоха АПА и ДПА.

По-мащабни прояви имаше във Вашингтон, Ню Йорк и Лос Анджелис. Част от участниците разкритикуваха действията на американската администрация и призоваха за деескалация и мир в региона. Други, напротив, изразиха подкрепа за ударите срещу иранското ръководство.

В столицата Вашингтон по време на протестите бе изнесена фигура, по-голяма от естествения размер, изобразяваща президента Доналд Тръмп в затворническо облекло. Над нея бе поставен надпис с призив за импийчмънт.

„Искам просто да празнувам“

В Лос Анджелис част от демонстрантите отбелязаха смъртта на иранския религиозен лидер аятолах Али Хаменей. „Искам да плача. Искам да крещя. Искам да танцувам. Искам да се смея – но преди всичко просто искам да празнувам“, цитира „Ню Йорк Поуст“ участник в проявата.

Според изданието стотици хора са излезли по улиците на града, за да отбележат атаките срещу Иран. Лос Анджелис е сред основните центрове на иранската диаспора в САЩ.

В събота сутринта Израел и САЩ започнаха координирани въздушни и ракетни удари срещу цели в Иран. В отговор Техеран съобщи за атаки срещу цели в Израел и срещу няколко американски военни бази в региона на Персийския залив.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че при ударите е загинал аятолах Хаменей. По-късно смъртта му беше потвърдена от иранските държавни медии.


САЩ
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    8 2 Отговор
    В понеделник 18 ч протест пред Министерския съвет

    05:28 01.03.2026

  • 2 Скъсан шeкелджия от жълтия пaваж

    6 4 Отговор
    Ура! В oргазъм съм, че от утре литър нафта ще ни струва минимум 5 левро!

    Коментиран от #3

    05:34 01.03.2026

  • 3 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    1 1 Отговор

    До коментар #2 от "Скъсан шeкелджия от жълтия пaваж":

    и Европа замръзна без РФ газ , нали?

    05:51 01.03.2026