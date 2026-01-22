ISW: САЩ активизират дипломатическите усилия за край на войната в Украйна

Американски представители ще проведат ключови срещи с украинската и руската страна на 22 януари в рамките на продължаващите опити за постигане на мирно решение на войната в Украйна. Това посочва в свой анализ Институтът за изследване на войната, предава News.bg.
Специалният пратеник на САЩ за Близкия изток Стив Уиткоф вече е разговарял с водещия руски преговарящ и ръководител на Руския фонд за преки инвестиции Кирил Дмитриев. Срещата се е състояла на 20 януари в кулоарите на Световния икономически форум в Давос. Ден по-късно американският президент Доналд Тръмп обяви, че на 22 януари ще се срещне с украинския президент Володимир Зеленски, също в рамките на форума.
По думите на Уиткоф, той и бившият старши съветник на Белия дом Джаред Къшнър са планирали разговори с украински представители, сред които и секретарят на Съвета за национална сигурност и отбрана на Украйна Рустем Умеров, вечерта на 21 януари. На следващия ден двамата ще отпътуват за Русия, където ще се срещнат с президента Владимир Путин. Информацията бе потвърдена и от говорителя на Кремъл Дмитрий Песков.
Уиткоф заяви, че обсъжданият 20-точков мирен план е навлязъл във фаза на конкретни преговори, като в момента фокусът е върху договаряне на териториални въпроси. След визитата си в Русия, Уиткоф и Къшнър възнамеряват да посетят Обединените арабски емирства за срещи с т.нар. работни групи.
Въпреки дипломатическата активност, Кремъл продължава да се придържа към първоначалните си военни цели и не демонстрира публично готовност за съществени компромиси, които биха довели до прекратяване на войната срещу Украйна.
Според информация на Bloomberg от 21 януари, Владимир Путин е получил проект на мирен план по-рано през януари 2025 г., представен му от Кирил Дмитриев. Макар Кремъл да е оценил документа като значителна стъпка напред, той не е довел до постигането на окончателно споразумение. Източници твърдят, че редица ключови за Русия въпроси или липсват в проекта, или са формулирани по начин, който Москва смята за неприемлив.
Сред основните приоритети на Кремъл остава официалното признаване от страна на САЩ на анексирания Крим и други окупирани украински територии като част от Русия. Москва също така продължава да се противопоставя на евентуално разполагане на сили на НАТО в Украйна като част от бъдещи гаранции за сигурност. Освен това Русия настоява за защита на руския език и на Руската православна църква, която остава структура под контрола на Кремъл с влияние в Украйна.
Паралелно с това, според наличните данни, проектът за подреждане на водещите кандидати на партия „Единна Русия“ за изборите за Държавна дума през септември 2026 г. е породил вътрешни дебати в Кремъл. Те не само отразяват борбата между различни фракции, но и показват притесненията на властта относно общественото отношение към продължителния военен конфликт.
Междувременно Съединените щати са конфискували още един петролен танкер, използван за превоз на руски петрол, попадащ под санкции, в близост до бреговете на Венецуела.
На бойното поле украинските сили са постигнали напредък в западните части на Запорожка област. В същото време руските войски са отбелязали тактически придвижвания в зоната Костянтиновка-Дружковка, както и в западната част на същия регион.
2 Последния Софиянец
Коментиран от #5
09:43 22.01.2026
3 Пич
09:45 22.01.2026
4 Цитат
09:45 22.01.2026
5 Хаха
До коментар #2 от "Последния Софиянец":Троле, ти да не би да си бил там. Хаха или така ти се иска.
Коментиран от #7, #56
09:46 22.01.2026
6 гост
До коментар #1 от "Българин":Клоунадата на шоумена е на приключване.Да ползва златната тоалетна за последно но без вода.
09:47 22.01.2026
7 Вашето мнение
До коментар #5 от "Хаха":А где наркоман? В давос определено не е.
Коментиран от #17
09:50 22.01.2026
8 Урсул фон дер Бандер
09:52 22.01.2026
9 Гражданин
09:54 22.01.2026
10 доста печелят от конфликта
09:57 22.01.2026
11 Гражданин
10:01 22.01.2026
12 Боруна Лом
10:02 22.01.2026
14 татунчо 🍌
Коментиран от #15
10:05 22.01.2026
15 Докато натовско оръжие
До коментар #14 от "татунчо 🍌":Избива руснаци, мир в Украйна нема да има
Коментиран от #16
10:07 22.01.2026
16 татунчо 🍌
До коментар #15 от "Докато натовско оръжие":Правилно ! Затова руснаците ще ги бият урките до посиняване и ....так далее ! Както циганин не си бие кучето !
Коментиран от #19
10:09 22.01.2026
17 А где
До коментар #7 от "Вашето мнение":Путинягата в Давос.....май го чакат прангите там.
Коментиран от #20
10:09 22.01.2026
19 Натовско оръжие
До коментар #16 от "татунчо 🍌":Избива руснаци в Украйна. Натовци на сухо и топло, путинисти мрат като мухи.
Коментиран от #22
10:10 22.01.2026
21 Кръвния данък за Путин
10:12 22.01.2026
22 татунчо 🍌
До коментар #19 от "Натовско оръжие":И като се събуди - реалността няма нищо общо с фантазиите ти ...Ха-ха ! 🐮
Коментиран от #26
10:13 22.01.2026
23 Гражданин
10:13 22.01.2026
24 Я пъ тоа
До коментар #20 от "овч, 🐑":То па Путин е цъфнал и вързал....четири години жива мъка в Украйна и над милион избити руснаци от натовското оръжие.
Коментиран от #27
10:13 22.01.2026
25 Титак
10:14 22.01.2026
26 Бомбят Путин...
До коментар #22 от "татунчо 🍌":В Русия. Избиват руснаци в Украйна като за последно....това е реалността.
Коментиран от #28
10:15 22.01.2026
27 село мое , 🐮
До коментар #24 от "Я пъ тоа":Гледай си добитъка и не се занимавай с неща , дето не са за твоята кра--------ту....а !
10:15 22.01.2026
28 татунчо 🍌
До коментар #26 от "Бомбят Путин...":Ха-ха ! Фактите са други , но на теб не ти изнасят и затова драскаш тъпотии по сайтовете .
Коментиран от #30
10:16 22.01.2026
29 Кръвния данък за Путин
Коментиран от #32
10:16 22.01.2026
30 Бомбят Путин на поразия
До коментар #28 от "татунчо 🍌":Над милион руснаци са без ток и парно. На Путин не му изнася да си признае. За него е важно да смуче само руска кръв.
Коментиран от #34
10:18 22.01.2026
31 Мишел
Коментиран от #33
10:18 22.01.2026
32 проскубан 🐀,
До коментар #29 от "Кръвния данък за Путин":А нищо не казваш за избитите урки .Защо ли ?! Съотношението 1000 към 26 в ,,полза ,, на руснаците друго казва , но нали не можеш да смяташ ...........
Коментиран от #38
10:19 22.01.2026
33 Я пъ тоа
До коментар #31 от "Мишел":Бомбят Русия с натовско оръжие. Горят рафинерии, складове с оръжия, командни пунктове в ..Русия. Путин безпомощен да спре натовските ракети и дронове.
10:20 22.01.2026
34 ха-ха 😝
До коментар #30 от "Бомбят Путин на поразия":Объркал си страните - това се отнася за Украйна , руснаците са топло и светло , мой !
Коментиран от #36
10:20 22.01.2026
35 оня
10:22 22.01.2026
36 Срам за Путин
До коментар #34 от "ха-ха 😝":Американско оръжие бомби Русия. Избива руснаци и унищожава инфраструктура в Русия. Натовски ракети падат в Русия, не 2 натовските държави....
Коментиран от #37
10:23 22.01.2026
37 село мое , 🐮
До коментар #36 от "Срам за Путин":Наглеждай добитъка ти казах ! Наблегни на джумерките и не се занимавай с писане , че не е за теб тая работа !
Коментиран от #40
10:25 22.01.2026
38 Лее се РУСКА КРЪВ, НЕ НАТОВСКА
До коментар #32 от "проскубан 🐀,":Украйна се защитава както може....Срама е за Путин. Нападна вероломно Украйна. Плаща скъп кръвен данък на над 1,2 милиона избити путинисти. И вече четири години да мъчи неистово с Донбас.
Коментиран от #42
10:26 22.01.2026
39 Цитат
10:27 22.01.2026
40 Лее се РУСКА КРЪВ, НЕ НАТОВСКА
До коментар #37 от "село мое , 🐮":Акъл давай в къщи на жена си....иначе от американското оръжие загинаха стотици хиляди руснаци....а в Америка си живеят мирно и трупат дебели пачки от войната в Украйна.
Коментиран от #44
10:28 22.01.2026
41 САЩ.... НАЙ МОГЪЩИТЕ
10:29 22.01.2026
42 Путин им разтури
До коментар #38 от "Лее се РУСКА КРЪВ, НЕ НАТОВСКА":натювското блато. С американското оръжие сами си прогониха хохохолите от свинска Бандера. Мъжете мрат на фронта-,жени и деца обслужват дядковците в Европата.
Коментиран от #45
10:30 22.01.2026
43 Дреме му на Дончо
10:31 22.01.2026
44 село мое , 🐮
До коментар #40 от "Лее се РУСКА КРЪВ, НЕ НАТОВСКА":Добитъкааааааааа !
10:32 22.01.2026
45 Лее се РУСКА КРЪВ, НЕ НАТОВСКА
До коментар #42 от "Путин им разтури":Бомбят Путин в Русия, не НАТО.....руската кръв нищо не значи за сатрапа кремълски.
Коментиран от #47
10:33 22.01.2026
46 СВО по АМЕРИКАНСКИ
10:35 22.01.2026
47 Да де
До коментар #45 от "Лее се РУСКА КРЪВ, НЕ НАТОВСКА":украинска кръв е.
Това са сиииганите на Русия. Бай Маааангалите. Прав си.
Коментиран от #49
10:35 22.01.2026
48 НАТО НИ БРАНИ, ЕС НИ ХРАНИ
10:36 22.01.2026
49 Лее се РУСКА КРЪВ, НЕ НАТОВСКА
До коментар #47 от "Да де":Масово загробване на ПУТИНИСТИ в Украйна. Над милион избити руски захватчици. Такова чудо не е имало след ВСВ.
10:38 22.01.2026
50 Боже, Боже
10:39 22.01.2026
51 Димитър Георгиев
Коментиран от #52
10:47 22.01.2026
52 Я пъ тоа
До коментар #51 от "Димитър Георгиев":И Водата го удрят здраво в собствената му страна. Пък и танкерите с нефт по света му попукаха. Нема прошка за руския агресор.
10:50 22.01.2026
53 България е НАТО.
10:52 22.01.2026
54 Пълномащабен и с нищо непредизвикан
10:52 22.01.2026
55 От Мордор с Любов
10:54 22.01.2026
56 Хаха
До коментар #5 от "Хаха":Не е бил там, просто е много отчаян от развитието на събитията. Личи си 🤣
10:57 22.01.2026