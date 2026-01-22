Новини
ISW: САЩ активизират дипломатическите усилия за край на войната в Украйна
22 Януари, 2026 09:41 897 56

Срещи с Киев и Москва бележат нов етап в обсъждането на мирния план

ISW: САЩ активизират дипломатическите усилия за край на войната в Украйна - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Американски представители ще проведат ключови срещи с украинската и руската страна на 22 януари в рамките на продължаващите опити за постигане на мирно решение на войната в Украйна. Това посочва в свой анализ Институтът за изследване на войната, предава News.bg.

Специалният пратеник на САЩ за Близкия изток Стив Уиткоф вече е разговарял с водещия руски преговарящ и ръководител на Руския фонд за преки инвестиции Кирил Дмитриев. Срещата се е състояла на 20 януари в кулоарите на Световния икономически форум в Давос. Ден по-късно американският президент Доналд Тръмп обяви, че на 22 януари ще се срещне с украинския президент Володимир Зеленски, също в рамките на форума.

По думите на Уиткоф, той и бившият старши съветник на Белия дом Джаред Къшнър са планирали разговори с украински представители, сред които и секретарят на Съвета за национална сигурност и отбрана на Украйна Рустем Умеров, вечерта на 21 януари. На следващия ден двамата ще отпътуват за Русия, където ще се срещнат с президента Владимир Путин. Информацията бе потвърдена и от говорителя на Кремъл Дмитрий Песков.

Уиткоф заяви, че обсъжданият 20-точков мирен план е навлязъл във фаза на конкретни преговори, като в момента фокусът е върху договаряне на териториални въпроси. След визитата си в Русия, Уиткоф и Къшнър възнамеряват да посетят Обединените арабски емирства за срещи с т.нар. работни групи.

Въпреки дипломатическата активност, Кремъл продължава да се придържа към първоначалните си военни цели и не демонстрира публично готовност за съществени компромиси, които биха довели до прекратяване на войната срещу Украйна.

Според информация на Bloomberg от 21 януари, Владимир Путин е получил проект на мирен план по-рано през януари 2025 г., представен му от Кирил Дмитриев. Макар Кремъл да е оценил документа като значителна стъпка напред, той не е довел до постигането на окончателно споразумение. Източници твърдят, че редица ключови за Русия въпроси или липсват в проекта, или са формулирани по начин, който Москва смята за неприемлив.

Сред основните приоритети на Кремъл остава официалното признаване от страна на САЩ на анексирания Крим и други окупирани украински територии като част от Русия. Москва също така продължава да се противопоставя на евентуално разполагане на сили на НАТО в Украйна като част от бъдещи гаранции за сигурност. Освен това Русия настоява за защита на руския език и на Руската православна църква, която остава структура под контрола на Кремъл с влияние в Украйна.

Паралелно с това, според наличните данни, проектът за подреждане на водещите кандидати на партия „Единна Русия“ за изборите за Държавна дума през септември 2026 г. е породил вътрешни дебати в Кремъл. Те не само отразяват борбата между различни фракции, но и показват притесненията на властта относно общественото отношение към продължителния военен конфликт.

Междувременно Съединените щати са конфискували още един петролен танкер, използван за превоз на руски петрол, попадащ под санкции, в близост до бреговете на Венецуела.

На бойното поле украинските сили са постигнали напредък в западните части на Запорожка област. В същото време руските войски са отбелязали тактически придвижвания в зоната Костянтиновка-Дружковка, както и в западната част на същия регион.


  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Последния Софиянец

    13 1 Отговор
    Тръмп изгони Зеленски от Давос.

    Коментиран от #5

    09:43 22.01.2026

  • 3 Пич

    10 0 Отговор
    Въпрос на приоритети за САЩ ! Вече Украйна не е номер едно !!!

    09:45 22.01.2026

  • 4 Цитат

    10 0 Отговор
    След Гренландия, режимът в Киев е обезценен както в очите на собствените си граждани, така и на европейците. Последните го възприемат като сбирщина от мошеници, дребни и високопоставени, чиито думи нямат никаква тежест.

    09:45 22.01.2026

  • 5 Хаха

    1 7 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    Троле, ти да не би да си бил там. Хаха или така ти се иска.

    Коментиран от #7, #56

    09:46 22.01.2026

  • 6 гост

    9 0 Отговор

    До коментар #1 от "Българин":

    Клоунадата на шоумена е на приключване.Да ползва златната тоалетна за последно но без вода.

    09:47 22.01.2026

  • 7 Вашето мнение

    9 0 Отговор

    До коментар #5 от "Хаха":

    А где наркоман? В давос определено не е.

    Коментиран от #17

    09:50 22.01.2026

  • 8 Урсул фон дер Бандер

    7 0 Отговор
    Всички бандери, изселени в Гренландия...таман имат опит със студа

    09:52 22.01.2026

  • 9 Гражданин

    2 10 Отговор
    Русофилът Копeйкин се изказа лошо за абдикацията на русофила Радев, въпреки че са съмишленици! Уплаши ли се русофилът Копeйкин от русофила Радев, че ще му отреже голямо пaрче от електората? А?

    09:54 22.01.2026

  • 10 доста печелят от конфликта

    1 0 Отговор
    1-2 ранени на ден . някой друг пожарец . а едни милиарди текат постоянно . правят бунт и завземат територии . да ама не .

    09:57 22.01.2026

  • 11 Гражданин

    2 7 Отговор
    Русофилите масово горят членските си книжки от Възраждане и чакат Радев да сътвори Раждане!

    10:01 22.01.2026

  • 12 Боруна Лом

    7 0 Отговор
    А ПИТАХТЕ ЛИ ПУТИН?

    10:02 22.01.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 татунчо 🍌

    5 0 Отговор
    Защо ли наш зеленский е решил да си остане на студено и тъмно в уркията ?! От солидарност със сънародниците , или защото е неканен на форума в Давос ...

    Коментиран от #15

    10:05 22.01.2026

  • 15 Докато натовско оръжие

    1 5 Отговор

    До коментар #14 от "татунчо 🍌":

    Избива руснаци, мир в Украйна нема да има

    Коментиран от #16

    10:07 22.01.2026

  • 16 татунчо 🍌

    5 0 Отговор

    До коментар #15 от "Докато натовско оръжие":

    Правилно ! Затова руснаците ще ги бият урките до посиняване и ....так далее ! Както циганин не си бие кучето !

    Коментиран от #19

    10:09 22.01.2026

  • 17 А где

    1 4 Отговор

    До коментар #7 от "Вашето мнение":

    Путинягата в Давос.....май го чакат прангите там.

    Коментиран от #20

    10:09 22.01.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Натовско оръжие

    1 5 Отговор

    До коментар #16 от "татунчо 🍌":

    Избива руснаци в Украйна. Натовци на сухо и топло, путинисти мрат като мухи.

    Коментиран от #22

    10:10 22.01.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Кръвния данък за Путин

    2 5 Отговор
    Върви нон стоп . Мужика руски лее кръв заради болните амбиции на сатрапа кремълски.

    10:12 22.01.2026

  • 22 татунчо 🍌

    5 0 Отговор

    До коментар #19 от "Натовско оръжие":

    И като се събуди - реалността няма нищо общо с фантазиите ти ...Ха-ха ! 🐮

    Коментиран от #26

    10:13 22.01.2026

  • 23 Гражданин

    2 0 Отговор
    Целите на путин вече не са цели! Половинки са, засега! Нато ги стегна в обръч, а защитата на рускоговорящото население в Украйна се превърна в трепaне и разрушаване на домовете им! Засега, това!

    10:13 22.01.2026

  • 24 Я пъ тоа

    1 4 Отговор

    До коментар #20 от "овч, 🐑":

    То па Путин е цъфнал и вързал....четири години жива мъка в Украйна и над милион избити руснаци от натовското оръжие.

    Коментиран от #27

    10:13 22.01.2026

  • 25 Титак

    1 0 Отговор
    Това го гледаме всеки път....ще поседят, никой няма да отстъпва нищо, една декларация и готово, това е.

    10:14 22.01.2026

  • 26 Бомбят Путин...

    1 4 Отговор

    До коментар #22 от "татунчо 🍌":

    В Русия. Избиват руснаци в Украйна като за последно....това е реалността.

    Коментиран от #28

    10:15 22.01.2026

  • 27 село мое , 🐮

    4 0 Отговор

    До коментар #24 от "Я пъ тоа":

    Гледай си добитъка и не се занимавай с неща , дето не са за твоята кра--------ту....а !

    10:15 22.01.2026

  • 28 татунчо 🍌

    4 0 Отговор

    До коментар #26 от "Бомбят Путин...":

    Ха-ха ! Фактите са други , но на теб не ти изнасят и затова драскаш тъпотии по сайтовете .

    Коментиран от #30

    10:16 22.01.2026

  • 29 Кръвния данък за Путин

    1 4 Отговор
    Е безмилостен. Лее се руска кръв като из ведро. Путин иска още и още.

    Коментиран от #32

    10:16 22.01.2026

  • 30 Бомбят Путин на поразия

    1 4 Отговор

    До коментар #28 от "татунчо 🍌":

    Над милион руснаци са без ток и парно. На Путин не му изнася да си признае. За него е важно да смуче само руска кръв.

    Коментиран от #34

    10:18 22.01.2026

  • 31 Мишел

    5 0 Отговор
    САЩ са в групата на загубилите войната в Украйна, но полагат огромни усилия да изглеждат като от спечелилите.

    Коментиран от #33

    10:18 22.01.2026

  • 32 проскубан 🐀,

    4 0 Отговор

    До коментар #29 от "Кръвния данък за Путин":

    А нищо не казваш за избитите урки .Защо ли ?! Съотношението 1000 към 26 в ,,полза ,, на руснаците друго казва , но нали не можеш да смяташ ...........

    Коментиран от #38

    10:19 22.01.2026

  • 33 Я пъ тоа

    0 2 Отговор

    До коментар #31 от "Мишел":

    Бомбят Русия с натовско оръжие. Горят рафинерии, складове с оръжия, командни пунктове в ..Русия. Путин безпомощен да спре натовските ракети и дронове.

    10:20 22.01.2026

  • 34 ха-ха 😝

    4 0 Отговор

    До коментар #30 от "Бомбят Путин на поразия":

    Объркал си страните - това се отнася за Украйна , руснаците са топло и светло , мой !

    Коментиран от #36

    10:20 22.01.2026

  • 35 оня

    5 0 Отговор
    Защо ли днес ,центовете ,, са особено нервни ? Да не би да е защото усещат накъде духа вятъра за укрите ? Ще си поплачат след време и може пък и да им мине ....

    10:22 22.01.2026

  • 36 Срам за Путин

    0 4 Отговор

    До коментар #34 от "ха-ха 😝":

    Американско оръжие бомби Русия. Избива руснаци и унищожава инфраструктура в Русия. Натовски ракети падат в Русия, не 2 натовските държави....

    Коментиран от #37

    10:23 22.01.2026

  • 37 село мое , 🐮

    4 0 Отговор

    До коментар #36 от "Срам за Путин":

    Наглеждай добитъка ти казах ! Наблегни на джумерките и не се занимавай с писане , че не е за теб тая работа !

    Коментиран от #40

    10:25 22.01.2026

  • 38 Лее се РУСКА КРЪВ, НЕ НАТОВСКА

    0 4 Отговор

    До коментар #32 от "проскубан 🐀,":

    Украйна се защитава както може....Срама е за Путин. Нападна вероломно Украйна. Плаща скъп кръвен данък на над 1,2 милиона избити путинисти. И вече четири години да мъчи неистово с Донбас.

    Коментиран от #42

    10:26 22.01.2026

  • 39 Цитат

    4 0 Отговор
    "На бойното поле украинските сили са постигнали напредък в западните части на Запорожка област." - Вица на деня!

    10:27 22.01.2026

  • 40 Лее се РУСКА КРЪВ, НЕ НАТОВСКА

    0 4 Отговор

    До коментар #37 от "село мое , 🐮":

    Акъл давай в къщи на жена си....иначе от американското оръжие загинаха стотици хиляди руснаци....а в Америка си живеят мирно и трупат дебели пачки от войната в Украйна.

    Коментиран от #44

    10:28 22.01.2026

  • 41 САЩ.... НАЙ МОГЪЩИТЕ

    0 4 Отговор
    Тръмп показа на Путин във Венецуела, как са прай СВО по американски.....

    10:29 22.01.2026

  • 42 Путин им разтури

    4 0 Отговор

    До коментар #38 от "Лее се РУСКА КРЪВ, НЕ НАТОВСКА":

    натювското блато. С американското оръжие сами си прогониха хохохолите от свинска Бандера. Мъжете мрат на фронта-,жени и деца обслужват дядковците в Европата.

    Коментиран от #45

    10:30 22.01.2026

  • 43 Дреме му на Дончо

    1 3 Отговор
    За войната в Украйна....САЩ продават оръжие на Украйна чрез ЕС....руснаците гинат кат мухи, САЩ трупат дебели пачки.

    10:31 22.01.2026

  • 44 село мое , 🐮

    4 0 Отговор

    До коментар #40 от "Лее се РУСКА КРЪВ, НЕ НАТОВСКА":

    Добитъкааааааааа !

    10:32 22.01.2026

  • 45 Лее се РУСКА КРЪВ, НЕ НАТОВСКА

    0 3 Отговор

    До коментар #42 от "Путин им разтури":

    Бомбят Путин в Русия, не НАТО.....руската кръв нищо не значи за сатрапа кремълски.

    Коментиран от #47

    10:33 22.01.2026

  • 46 СВО по АМЕРИКАНСКИ

    0 3 Отговор
    Им показа Дончо във Венецуела. Путин не посмя да мъцне....може да му спретнат и едно СВО на...Путин в кремле.

    10:35 22.01.2026

  • 47 Да де

    4 0 Отговор

    До коментар #45 от "Лее се РУСКА КРЪВ, НЕ НАТОВСКА":

    украинска кръв е.
    Това са сиииганите на Русия. Бай Маааангалите. Прав си.

    Коментиран от #49

    10:35 22.01.2026

  • 48 НАТО НИ БРАНИ, ЕС НИ ХРАНИ

    0 0 Отговор
    Натовски бомби падат над Русия. Руски бомби не падат над НАТО...що ли?????

    10:36 22.01.2026

  • 49 Лее се РУСКА КРЪВ, НЕ НАТОВСКА

    0 0 Отговор

    До коментар #47 от "Да де":

    Масово загробване на ПУТИНИСТИ в Украйна. Над милион избити руски захватчици. Такова чудо не е имало след ВСВ.

    10:38 22.01.2026

  • 50 Боже, Боже

    0 0 Отговор
    Българско оръжие избива руснаци....какви времена доживяхме.

    10:39 22.01.2026

  • 51 Димитър Георгиев

    1 0 Отговор
    Уудри Вова ,да се пукат коалициите черни душмански !

    Коментиран от #52

    10:47 22.01.2026

  • 52 Я пъ тоа

    0 0 Отговор

    До коментар #51 от "Димитър Георгиев":

    И Водата го удрят здраво в собствената му страна. Пък и танкерите с нефт по света му попукаха. Нема прошка за руския агресор.

    10:50 22.01.2026

  • 53 България е НАТО.

    0 0 Отговор
    И Българско оръжие избива руснаци в Украйна. Ние трупаме дебели пачки от пролятата руска кръв.

    10:52 22.01.2026

  • 54 Пълномащабен и с нищо непредизвикан

    1 0 Отговор
    Виете ли виете от мъка ,злоба и безпомощност козяшки зюмбюли ,стиснали нервно малки изпотени ръчички с лакирани ноктета 💅бай Дончо и той си джафка редовно ,но не вреди ,а новият Искандер 1000М гордо лети ли лети вече на 1000км за ужас на враговете !

    10:52 22.01.2026

  • 55 От Мордор с Любов

    1 0 Отговор
    Орешници ще има за всички пожелали ги от сърце и най вече с много Любов !

    10:54 22.01.2026

  • 56 Хаха

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "Хаха":

    Не е бил там, просто е много отчаян от развитието на събитията. Личи си 🤣

    10:57 22.01.2026

