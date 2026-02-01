Вашингтон: Индия ще купува петрол от Венецуела, а не от Иран

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че Индия ще купува петрол от Венецуела вместо от Иран, предаде агенция Ройтерс.
„Ние вече направихме сделка, концепцията на сделка“, каза Тръмп пред журналисти в президентския самолет "Еър форс уан" на път към Флорида от Вашингтон.
Ден по-рано САЩ заявиха на Индия, че скоро може да започне да купува петрол от Венецуела, което ще ѝ помогне да замени вноса на руски петрол, съобщиха пред Ройтерс трима души, запознати с темата.
Американското усилие за доставки на венецуелски петрол на Индия идва на фона на стремежа на Вашингтон да намали петролните приходи на Русия, с които тя финансира войната си в Украйна, отбелязва Ройтерс.
През март миналата година Тръмп наложи 25-процентни мита на страните, които купуват венецуелски петрол, включително на Индия, припомня агенцията.
По-малко от месец след залавянето на венецуелския президент Николас Мадуро със специална военна операция в Каракас и отвеждането му в САЩ, за да бъде съден за наркотероризъм, Вашингтон отмени санкциите, които възпрепятстваха търговията с венецуелски петрол.
Тръмп каза още на борда на самолета, че Китай също е добре дошъл за сделка със САЩ за доставки на венецуелски петрол.
Междувременно новата ръководителка на дипломатическата мисия на САЩ във Венецуела Лаура Догу пристигна в Каракас, предаде Франс прес.
Това е важен етап в подновяване на отношенията между двете страни, по-малко от месец след залавянето при американска специална операция на венецуелския президент Николас Мадуро, за да бъде изправен пред съд в САЩ по обвинения в наркотероризъм.
Догу е пристигнала в Каракас от Богота около 19 ч. по Гринуич, заяви за Франс прес венецуелски източник.
Тя Догу беше назначена на поста на 22 януари и ще замени Джон Макнамара, който заемаше същия пост, но работеше от Богота от 1 февруари 2025 г.
Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви на няколко пъти, че работи много добре с временната президентка на Венецуела Делси Родригес, която беше вицепрезидент при Мадуро.
Тя даде гаранции за сътрудничество с Вашингтон като обяви обща амнистия, реформира законодателството за петролния сектор и извърши съдебна реформа, а също така затвори и прочутия венецуелски затвор "Еликоид".
Родригес призовава за освобождаването на Мадуро, но както изглежда утвърди властта си с назначения и отстраняване на ключови фигури в армията и правителството.
