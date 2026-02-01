Новини
Свят »
САЩ »
Вашингтон: Индия ще купува петрол от Венецуела, а не от Иран

Вашингтон: Индия ще купува петрол от Венецуела, а не от Иран

1 Февруари, 2026 06:00, обновена 1 Февруари, 2026 06:06 914 15

  • тръмп-
  • сащ-
  • иран-
  • венецуела-
  • петрол

Новата ръководителка на дипломатическата мисия на САЩ във Венецуела Лаура Догу пристигна в Каракас

Вашингтон: Индия ще купува петрол от Венецуела, а не от Иран - 1
Снимка: Уикипедия
БТА БТА

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че Индия ще купува петрол от Венецуела вместо от Иран, предаде агенция Ройтерс.

„Ние вече направихме сделка, концепцията на сделка“, каза Тръмп пред журналисти в президентския самолет "Еър форс уан" на път към Флорида от Вашингтон.

Ден по-рано САЩ заявиха на Индия, че скоро може да започне да купува петрол от Венецуела, което ще ѝ помогне да замени вноса на руски петрол, съобщиха пред Ройтерс трима души, запознати с темата.

Американското усилие за доставки на венецуелски петрол на Индия идва на фона на стремежа на Вашингтон да намали петролните приходи на Русия, с които тя финансира войната си в Украйна, отбелязва Ройтерс.

През март миналата година Тръмп наложи 25-процентни мита на страните, които купуват венецуелски петрол, включително на Индия, припомня агенцията.

По-малко от месец след залавянето на венецуелския президент Николас Мадуро със специална военна операция в Каракас и отвеждането му в САЩ, за да бъде съден за наркотероризъм, Вашингтон отмени санкциите, които възпрепятстваха търговията с венецуелски петрол.

Тръмп каза още на борда на самолета, че Китай също е добре дошъл за сделка със САЩ за доставки на венецуелски петрол.

Междувременно новата ръководителка на дипломатическата мисия на САЩ във Венецуела Лаура Догу пристигна в Каракас, предаде Франс прес.

Това е важен етап в подновяване на отношенията между двете страни, по-малко от месец след залавянето при американска специална операция на венецуелския президент Николас Мадуро, за да бъде изправен пред съд в САЩ по обвинения в наркотероризъм.

Догу е пристигнала в Каракас от Богота около 19 ч. по Гринуич, заяви за Франс прес венецуелски източник.

Тя Догу беше назначена на поста на 22 януари и ще замени Джон Макнамара, който заемаше същия пост, но работеше от Богота от 1 февруари 2025 г.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви на няколко пъти, че работи много добре с временната президентка на Венецуела Делси Родригес, която беше вицепрезидент при Мадуро.

Тя даде гаранции за сътрудничество с Вашингтон като обяви обща амнистия, реформира законодателството за петролния сектор и извърши съдебна реформа, а също така затвори и прочутия венецуелски затвор "Еликоид".

Родригес призовава за освобождаването на Мадуро, но както изглежда утвърди властта си с назначения и отстраняване на ключови фигури в армията и правителството.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 1.4 от 7 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Данко Харсъзина

    2 2 Отговор
    Индия преработва Уралс, така, че ако смеси венецуелския петрол с американски Брент, може да го преработва. И Лукойл Бургас ще преработва венецуелски петрол. Технологията е за преработка на Уралс.

    Коментиран от #9

    06:09 01.02.2026

  • 2 Ееееее

    0 10 Отговор
    фалирахте я тая русия беее

    06:09 01.02.2026

  • 3 хехе

    16 0 Отговор
    кварталната мутра пак се прави на велик всеки е свободен да купува от където му е изгодно.

    06:11 01.02.2026

  • 4 Дончо тЪп

    8 0 Отговор
    Конфликтът между председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен и върховния представител на Европейския съюз по въпросите на външните работи и политиката на сигурност Кая Калас заплашва самото съществуване на ЕС, съобщи Strategic Culture (SC) , позовавайки се на високопоставен европейски служител.

    06:11 01.02.2026

  • 5 Швейк

    1 11 Отговор
    Путин утре има празник , а Тръмп точно за празника да му свие такъв номер !

    06:13 01.02.2026

  • 6 Хе-хе

    11 0 Отговор
    И на село сме така! Всички гледат да пазаруват от магазинчето на кмета, за да нямат проблеми! Добре, че другите селски фактори нямат магазинчета! Там се подмазваме, а сетне говорим, че е скъпо, че не дават касови бележки, че скубят от 10 места, така ли не се наядоха, но кагато се изправим пред тезгяха на кметката, поставяме угодническите усмивки и хич не се пазарим!

    06:27 01.02.2026

  • 7 Хо-ха-ха

    13 0 Отговор
    И защо да го прави? По изгодна сделка ли предлага Венецуела (Тръмп) ? Цената трябва да е действително доста по ниска за венецуелския нефт за да се компенсират транспортните разходи. Но какво ще спечели?

    Коментиран от #10

    06:30 01.02.2026

  • 8 Щото

    6 0 Отговор
    е по-близо сигурно...

    06:34 01.02.2026

  • 9 Перо

    3 1 Отговор

    До коментар #1 от "Данко Харсъзина":

    Ко ти разбира на тебе тимберицата от петрол бе сульо

    06:44 01.02.2026

  • 10 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    4 0 Отговор

    До коментар #7 от "Хо-ха-ха":

    Предложението поднесено с добра дума... И КОЛТ
    звучи по-унедително от поднесеното само с добра дума🤔❗

    Коментиран от #12, #14

    07:03 01.02.2026

  • 11 Ний ша Ва упрайм

    0 0 Отговор
    хахахахахаха е така посланника е набил обръчите на хлебарките у софето хахахаха наглост хахахаха

    Коментиран от #13

    07:06 01.02.2026

  • 12 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    0 0 Отговор

    До коментар #10 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    ...по- убедително ...

    07:06 01.02.2026

  • 13 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    1 0 Отговор

    До коментар #11 от "Ний ша Ва упрайм":

    Че откога имаме САШтински посРаник 🤔❓‼️

    07:08 01.02.2026

  • 14 Хе-хе

    0 0 Отговор

    До коментар #10 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    При една бабичка влиза търговец с 5-6 ножа в ръцете и тя ги купила всичките!

    07:12 01.02.2026

  • 15 Kaлпазанин

    1 0 Отговор
    Удавник се хваща и за сламка ,Венецуела Иран само онсямо да се спаси хартиения долар с откраднат петрол ,въпроса е на каква цена ,с и не съм много сигурен че индийците ще купуват само откраднат петрол от Венецуела ,,

    07:13 01.02.2026