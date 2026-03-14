Тръмп се готви за среща с Ким Чен-ун

По време на разговори с южнокорейския премиер Ким Мин-сок, президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че срещата му със севернокорейския лидер Ким Чен-ун може да се проведе по време на посещението му в Китай или по-късно.

Това съобщи южнокорейският премиер, цитиран от информационната агенция Йонхап.

„Президентът Тръмп каза, че срещата би била нещо добро. Той заяви, че срещата може да се проведе по време на посещението му в Китай или по-късно“, каза Ким Мин-сок. „Времето не е основният проблем“, предположи южнокорейският премиер.

Ким Мин-сок се срещна с Тръмп във Вашингтон, където обсъдиха минали контакти между лидерите на Съединените щати и Северна Корея. По време на разговора Ким Мин-сок предложи няколко идеи за диалог с Пхенян. Според южнокорейската страна, по време на разговора Тръмп е инструктирал сътрудниците си да обмислят дипломатически мерки спрямо Северна Корея. Ким Мин-сок не разкри конкретните стъпки, които се обсъждат.

По време на разговора американският президент попитал премиера дали севернокорейският лидер Ким Чен-ун е заинтересован от диалог с Вашингтон. Той отвърнал, че Тръмп е единственият западен политик, който може да разреши проблемите на Корейския полуостров. Тръмп повторил, че е поддържал добри лични отношения с Ким Чен-ун.

През февруари, по време на конгреса на Корейската работническа партия, Ким Чен Ун заяви, че Северна Корея е готова да подобри отношенията си със Съединените щати, ако Вашингтон се откаже от враждебната си политика спрямо Пхенян.