Ванс: Не разбираме и не знаем защо е нападнато девическото училище в Минаб ВИДЕО

Вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс твърди, че американската администрация не разбира напълно защо е било нападнато девическото училище в Минаб.

„Не мисля, че разбираме напълно какво се е случило там“, каза заместник-началникът на кабинета на Вашингтон пред репортери по време на посещение в Северна Каролина, коментирайки трагедията в Минаб.

„Трябва да завършим разследването. Нали? Преди да направим каквото и да било, трябва наистина да разберем какво се е случило“, каза Ванс.

Той увери, че президентът на САЩ Доналд Тръмп иска обстоятелствата около трагедията в Минаб да бъдат „напълно разследвани“. „Така че това правим“, добави вицепрезидентът.

Ванс е скептичен към операцията на САЩ в Иран и първоначално той ѝ се противопоставя, съобщи Politico, позовавайки се на източници.

Според тях вицепрезидентът е заявил ясно в навечерието на операцията, че е против ударите, въпреки че публично подкрепя политиката на президента на САЩ Доналд Тръмп. Според източници на Politico, Ванс е „скептичен“, „загрижен за вероятността за успех“ и „просто против нея“.

„Неговата роля е да представи на президента и администрацията всички перспективи, да покаже ситуацията от различни ъгли. Това прави той. Но когато решението е окончателно, той се съгласява“, каза един източник пред изданието.

Тръмп се стреми да разреши конфликта в Украйна и да възстанови търговските връзки с Русия, каза Ванс.

„Има много дебати за това каква точно трябва да бъде нашата външна политика спрямо Русия и Украйна. Президентът е бил ясен по този въпрос. Той иска кръвопролитията да спрат. Иска да се върнем към търговията“, подчерта Ванс.

„Мисля, че това е правилната идея“, подчерта вицепрезидентът, визирайки заявената позиция на американския лидер.