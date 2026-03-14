Ванс: Не разбираме и не знаем защо е нападнато девическото училище в Минаб ВИДЕО

Вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс твърди, че американската администрация не разбира напълно защо е било нападнато девическото училище в Минаб.
„Не мисля, че разбираме напълно какво се е случило там“, каза заместник-началникът на кабинета на Вашингтон пред репортери по време на посещение в Северна Каролина, коментирайки трагедията в Минаб.
„Трябва да завършим разследването. Нали? Преди да направим каквото и да било, трябва наистина да разберем какво се е случило“, каза Ванс.
Той увери, че президентът на САЩ Доналд Тръмп иска обстоятелствата около трагедията в Минаб да бъдат „напълно разследвани“. „Така че това правим“, добави вицепрезидентът.
Ванс е скептичен към операцията на САЩ в Иран и първоначално той ѝ се противопоставя, съобщи Politico, позовавайки се на източници.
Според тях вицепрезидентът е заявил ясно в навечерието на операцията, че е против ударите, въпреки че публично подкрепя политиката на президента на САЩ Доналд Тръмп. Според източници на Politico, Ванс е „скептичен“, „загрижен за вероятността за успех“ и „просто против нея“.
„Неговата роля е да представи на президента и администрацията всички перспективи, да покаже ситуацията от различни ъгли. Това прави той. Но когато решението е окончателно, той се съгласява“, каза един източник пред изданието.
Тръмп се стреми да разреши конфликта в Украйна и да възстанови търговските връзки с Русия, каза Ванс.
„Има много дебати за това каква точно трябва да бъде нашата външна политика спрямо Русия и Украйна. Президентът е бил ясен по този въпрос. Той иска кръвопролитията да спрат. Иска да се върнем към търговията“, подчерта Ванс.
„Мисля, че това е правилната идея“, подчерта вицепрезидентът, визирайки заявената позиция на американския лидер.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
06:14 14.03.2026
2 Вашето мнение
06:16 14.03.2026
3 Ха Ха
06:16 14.03.2026
4 Исторически факти
Коментиран от #5
06:22 14.03.2026
5 Ха Ха
До коментар #4 от "Исторически факти":Това е атлантическата демагогска и лицемерна основа на либералната идеология днес, а медиите са само купени и подчинени структури
06:29 14.03.2026