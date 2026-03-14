Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Ванс: Не разбираме и не знаем защо е нападнато девическото училище в Минаб ВИДЕО

14 Март, 2026 06:00, обновена 14 Март, 2026 06:11 607 5

  джей ди ванс
  сащ
  иран
  русия
  тръмп

Тръмп се стреми да разреши конфликта в Украйна и да възстанови търговските връзки с Русия, каза вицепрезидентът на САЩ

Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс твърди, че американската администрация не разбира напълно защо е било нападнато девическото училище в Минаб.

„Не мисля, че разбираме напълно какво се е случило там“, каза заместник-началникът на кабинета на Вашингтон пред репортери по време на посещение в Северна Каролина, коментирайки трагедията в Минаб.

„Трябва да завършим разследването. Нали? Преди да направим каквото и да било, трябва наистина да разберем какво се е случило“, каза Ванс.

Той увери, че президентът на САЩ Доналд Тръмп иска обстоятелствата около трагедията в Минаб да бъдат „напълно разследвани“. „Така че това правим“, добави вицепрезидентът.

Ванс е скептичен към операцията на САЩ в Иран и първоначално той ѝ се противопоставя, съобщи Politico, позовавайки се на източници.

Според тях вицепрезидентът е заявил ясно в навечерието на операцията, че е против ударите, въпреки че публично подкрепя политиката на президента на САЩ Доналд Тръмп. Според източници на Politico, Ванс е „скептичен“, „загрижен за вероятността за успех“ и „просто против нея“.

„Неговата роля е да представи на президента и администрацията всички перспективи, да покаже ситуацията от различни ъгли. Това прави той. Но когато решението е окончателно, той се съгласява“, каза един източник пред изданието.

Тръмп се стреми да разреши конфликта в Украйна и да възстанови търговските връзки с Русия, каза Ванс.

„Има много дебати за това каква точно трябва да бъде нашата външна политика спрямо Русия и Украйна. Президентът е бил ясен по този въпрос. Той иска кръвопролитията да спрат. Иска да се върнем към търговията“, подчерта Ванс.

„Мисля, че това е правилната идея“, подчерта вицепрезидентът, визирайки заявената позиция на американския лидер.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Последния Софиянец

    1 2 Отговор
    Грешна информация на Мосад.

    06:14 14.03.2026

  • 2 Вашето мнение

    8 1 Отговор
    Защото сте арогантни убийци и пред възможността да грабите не ви спират нито морала, нито правото, нито честта. Каквото и да кажете и направите позора и срама остават за сащи нейните слуги.

    06:16 14.03.2026

  • 3 Ха Ха

    4 0 Отговор
    Трибуквените с сигурност знаят защо

    06:16 14.03.2026

  • 4 Исторически факти

    7 0 Отговор
    Медиите у нас казват за "Войната на Русия срещу Украйна", а за това в Близкия Изток било"Конфликт"... Или - "САЩ и Израел в операцията срещу Иран"... Тарикати са нашите подлоги....

    Коментиран от #5

    06:22 14.03.2026

  • 5 Ха Ха

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "Исторически факти":

    Това е атлантическата демагогска и лицемерна основа на либералната идеология днес, а медиите са само купени и подчинени структури

    06:29 14.03.2026