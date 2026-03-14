Тръмп: Операцията срещу Иран ще продължи, колкото трябва. Изпреварваме графика

14 Март, 2026 04:52, обновена 14 Март, 2026 05:56 1 166 27

Аз ще определя дали и кога Техеран е капитулирал, заяви американският президент

Тръмп: Операцията срещу Иран ще продължи, колкото трябва. Изпреварваме графика
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Президентът на САЩ Доналд Тръмп не възнамерява да прекрати въоръжения конфликт в Близкия изток скоро, а операцията срещу Иран може да продължи поне още няколко седмици, пише The ​​Wall Street Journal.

Според източници, някои от съветниците на американския лидер се опитват да го убедят да прекрати операцията, но президентът на САЩ възнамерява да продължи да нанася удари по Иран и сили, съюзени с Техеран. Това противоречи на официалните твърдения на президента, че американските военни на практика са изпълнили поставените им задачи, подчертава вестникът. Представители на Пентагона смятат, че военните действия ще продължат поне още няколко седмици.

Когато е взел решението за започване на военната операция, президентът е бил уверен в способността на американските военни да постигнат бърза и решителна победа над Ислямската република, обясниха източниците на вестника. Американският лидер е бил вдъхновен от ударите по ядрените съоръжения на Иран през 2025 г., както и от операцията във Венецуела. Въпреки това, военните действия срещу Иран струват на САЩ милиарди долари седмично и биха могли да ескалират в продължителен и по-мащабен регионален конфликт, което би се отразило негативно на американската икономика и би предизвикало стагфлация, предупреждава вестникът.

Военната операция срещу Иран ще продължи толкова дълго, колкото е необходимо, тя изпреварва графика за приключване на кампанията, смята Тръмп.

„Не мога да говоря за това. Имам си свои собствени идеи. Ще продължи толкова дълго, колкото е необходимо. Няма да ви дам график“, отбеляза президентът. „Но сме доста изпреварили графика“, заяви американският лидер.

Американският президент заяви, че САЩ никога няма да позволят на Иран да се сдобие с ядрени оръжия и потвърди, че възнамерява сам да определи дали е осъществена „безусловната капитулация“ на Иран, която той поиска преди това.

„Ние сме в безпрецедентно доминираща позиция. Независимо дали те са способни да изрекат тези думи или да се бият“, отговори Тръмп.

„Техният военноморски флот вече не съществува. Техните военновъздушни сили вече не съществуват. По-голямата част от въоръжените им сили вече не съществува“, заяви президентът. Според предоставената от него информация, Иран няма никакви радарни станции за проследяване, никаква система за противовъздушна отбрана и никакъв контрол над собственото си въздушно пространство.

„Иран никога няма да се сдобие с ядрени оръжия и никога няма да има способността да заплашва Съединените щати, Близкия изток или света“, написа той в Truth Social.

„Иран няма способността да защитава това, което искаме да атакуваме“, заяви президентът на САЩ.

Американският лидер отново призова иранските военни да „свалят оръжия и да спасят това, което е останало от страната им“.

Тръмп призна, че целите на САЩ и Израел в операцията срещу Иран може да се различават.

Той отказа да коментира медийните съобщения, че Русия е предложила да приеме обогатен уран от Иран.

„Не мога да говоря с вас за това“, отговори американският лидер на въпросите на журналистите по темата.

По-рано Axios съобщи, че президентът на САЩ е отхвърлил предполагаемото предложение на Русия тази седмица за „прехвърляне на обогатен уран от Иран в Русия като част от сделка за прекратяване на войната“.

Съединените щати скоро ще започнат да осигуряват ескорт за петролни танкери в Ормузкия проток, заяви Тръмп.

„Скоро ще стане“, каза той в отговор на въпрос за това.


Подобни новини


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Само питам

    15 24 Отговор
    Тоя ПЕДОФИЛ защо още не е в затвора

    Коментиран от #4

    04:58 14.03.2026

  • 2 Де Вятка

    9 23 Отговор
    Преди се изказваше че когато той кажел.
    А сега де?

    Коментиран от #10

    04:59 14.03.2026

  • 3 ФЕЙК

    10 23 Отговор
    Тръмп през 10 минути тръмпи поредния тръмпизъм! Това е ясен белег, че тръмписткото му умствено и психическо състояние е "велико"!

    Коментиран от #6

    05:00 14.03.2026

  • 4 Чака си реда

    21 11 Отговор

    До коментар #1 от "Само питам":

    Педофилът Путлер е преди него.

    Коментиран от #9

    05:04 14.03.2026

  • 5 Давай

    10 9 Отговор
    бай Дончо! Смажи ги!

    Коментиран от #12

    05:08 14.03.2026

  • 6 Прав си!

    11 9 Отговор

    До коментар #3 от "ФЕЙК":

    Все едно е русофил който лъже както диша.

    Коментиран от #13

    05:09 14.03.2026

  • 7 Съединени Американски щати ... на Израел

    11 7 Отговор
    Явно израелците яко са хванали бай Донко за мадурото - ще се бие до последния американец или докогато кажат господарите му от Израел

    Коментиран от #11

    05:10 14.03.2026

  • 8 МАГА тесла

    12 6 Отговор
    Ох Доналд, изпреварваш графика само на собствения си импийчмънт! Ще бъде предсрочно със сигурност!

    05:11 14.03.2026

  • 9 Ами..

    5 8 Отговор

    До коментар #4 от "Чака си реда":

    Прочети файловете на Епщайн и ще разбетеш кой е педофил, реднек

    Коментиран от #25

    05:11 14.03.2026

  • 10 Де Вятка

    5 6 Отговор

    До коментар #2 от "Де Вятка":

    А СЕГА ДЕ ............ ТО МАЙ Е ВЯРНО ТОВА .......... А ЕВРОСЪЮЗА ИСКА ДА МАХАМЕ КРАВИТЕ .......... ГЛЕДАЛ СЪМ ВИДЕОТА МНОГО В ТИБЕТ ОСТАВЯТ ИЗПРАЖНЕНИЯТА НА ЗЕМЯТА ДА ИЗСЪХНАТ ХУБАВО И ПОСЛЕ С ЕДНА ВИЛА ГИ СЪБИРАТ И ГИ ТРУПАТ НА ГОЛЕМИ КУПЧИНИ И ПРЕЗ ЗИМАТА ГИ ГОРЯТ ТОПЛЯТ СЕ С ТЯХ ...... И ТО МАЙ ПРАВЯТ ДОБРА ТЕМПЕРАТУРА .......... МАЙ ЗА НЯКОИ НЕЩА ТРЯБВА ДА ПОЛЗВАМЕ ОПИТА НА ХОРАТА ОТ МИНАЛОТО А НЕ ТИЯ ИЗМИСЛЕНИ ЗЕЛЕНИ ТЪПОТИИ НА ЕС ..........

    05:12 14.03.2026

  • 11 Дончо Миротвореца до

    10 10 Отговор

    До коментар #7 от "Съединени Американски щати ... на Израел":

    вчера беше идол и любимец на милиони русофили, а днес вече е педофил... като тях. 😂

    Коментиран от #14, #17

    05:12 14.03.2026

  • 12 Хаха

    0 8 Отговор

    До коментар #5 от "Давай":

    На билот ли?

    05:13 14.03.2026

  • 13 Ами..

    2 1 Отговор

    До коментар #6 от "Прав си!":

    Не. Типичен реднек е. И се гордее с това

    05:14 14.03.2026

  • 14 Ище един...

    1 8 Отговор

    До коментар #11 от "Дончо Миротвореца до":

    Радвам се че го харесваш. И ти ли си педофил, грантче?

    05:17 14.03.2026

  • 15 Факт

    12 9 Отговор
    Рижият миротворец разочарова тотално заблудените си почитатели - русофилите. ☝️😅
    Лъже също като Путлер, че и повече.

    Коментиран от #18

    05:19 14.03.2026

  • 16 Бай Дончо Тъпото

    2 3 Отговор
    Пак се излижи...

    05:19 14.03.2026

  • 17 Ами да

    4 3 Отговор

    До коментар #11 от "Дончо Миротвореца до":

    Той още е - съсипа САЩ по-бързо от торнадо

    05:20 14.03.2026

  • 18 Всъщност...

    8 7 Отговор

    До коментар #15 от "Факт":

    Точно напротив. Разори САЩ, настрои целуя свят срещу тях, запуши тоалетните на самолетоносачите ...
    Какво повече да се искат руснаците от него?! Те се търкалят от смях..

    05:23 14.03.2026

  • 19 Бай Дончо Америкоубиеца

    5 4 Отговор
    Бай Дончо се хвалеше на "Състоянието на съюза" че "бил направил бензина 1.99" ... а днес е 3.50...
    Тоя лъже и като спи

    05:28 14.03.2026

  • 20 Тръмп се оля

    8 4 Отговор
    Бай Дончо продаде душата си на Израел и сеща ще плати сметката! Идващите избори няма да свършат добре за него и Републиканците. Истинската МАГА яко са му набрали!

    Коментиран от #27

    05:36 14.03.2026

  • 21 Глас от бункера

    5 1 Отговор
    Дончо иска да ми прави конкуренция с лъжите,но изостава с 4 години.😂

    05:57 14.03.2026

  • 22 Каунь

    2 0 Отговор
    Тоя е луд.за връзване и що показва знака за поздрав на ИДИЛ!?

    06:00 14.03.2026

  • 23 ОнЯ

    2 0 Отговор
    Трудно се налага американската "демокрация"

    06:01 14.03.2026

  • 24 койдазнай

    0 0 Отговор
    Това някъде съм го чувал, ама не си спомням, кой го говореше...

    06:12 14.03.2026

  • 25 Заю Баю

    1 0 Отговор

    До коментар #9 от "Ами..":

    те не могат да четат, ако можеха нямаше да стават за смях тук. Господарите им пишат и те преписват.

    06:15 14.03.2026

  • 26 Некъпан джендър евроатлантик

    0 0 Отговор
    В началото мразих Тръмп, но след като разбрах, че е педофил като моя идол Лама Калушев се влюбих в него. По цял ден си мечтая как ме води на острова на Епстийн.

    06:17 14.03.2026

  • 27 Зарко

    0 0 Отговор

    До коментар #20 от "Тръмп се оля":

    Който и да спечели на следващите избори, разлика няма, война ще има, това си сащ. Израел, смятай евреите, държат конците на всички, леви десни средни и т нат
    Името на президента се сменя но политиката е същата.

    06:24 14.03.2026