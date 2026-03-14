Тръмп: Операцията срещу Иран ще продължи, колкото трябва. Изпреварваме графика

Президентът на САЩ Доналд Тръмп не възнамерява да прекрати въоръжения конфликт в Близкия изток скоро, а операцията срещу Иран може да продължи поне още няколко седмици, пише The Wall Street Journal.
Според източници, някои от съветниците на американския лидер се опитват да го убедят да прекрати операцията, но президентът на САЩ възнамерява да продължи да нанася удари по Иран и сили, съюзени с Техеран. Това противоречи на официалните твърдения на президента, че американските военни на практика са изпълнили поставените им задачи, подчертава вестникът. Представители на Пентагона смятат, че военните действия ще продължат поне още няколко седмици.
Когато е взел решението за започване на военната операция, президентът е бил уверен в способността на американските военни да постигнат бърза и решителна победа над Ислямската република, обясниха източниците на вестника. Американският лидер е бил вдъхновен от ударите по ядрените съоръжения на Иран през 2025 г., както и от операцията във Венецуела. Въпреки това, военните действия срещу Иран струват на САЩ милиарди долари седмично и биха могли да ескалират в продължителен и по-мащабен регионален конфликт, което би се отразило негативно на американската икономика и би предизвикало стагфлация, предупреждава вестникът.
Военната операция срещу Иран ще продължи толкова дълго, колкото е необходимо, тя изпреварва графика за приключване на кампанията, смята Тръмп.
„Не мога да говоря за това. Имам си свои собствени идеи. Ще продължи толкова дълго, колкото е необходимо. Няма да ви дам график“, отбеляза президентът. „Но сме доста изпреварили графика“, заяви американският лидер.
Американският президент заяви, че САЩ никога няма да позволят на Иран да се сдобие с ядрени оръжия и потвърди, че възнамерява сам да определи дали е осъществена „безусловната капитулация“ на Иран, която той поиска преди това.
„Ние сме в безпрецедентно доминираща позиция. Независимо дали те са способни да изрекат тези думи или да се бият“, отговори Тръмп.
„Техният военноморски флот вече не съществува. Техните военновъздушни сили вече не съществуват. По-голямата част от въоръжените им сили вече не съществува“, заяви президентът. Според предоставената от него информация, Иран няма никакви радарни станции за проследяване, никаква система за противовъздушна отбрана и никакъв контрол над собственото си въздушно пространство.
„Иран никога няма да се сдобие с ядрени оръжия и никога няма да има способността да заплашва Съединените щати, Близкия изток или света“, написа той в Truth Social.
„Иран няма способността да защитава това, което искаме да атакуваме“, заяви президентът на САЩ.
Американският лидер отново призова иранските военни да „свалят оръжия и да спасят това, което е останало от страната им“.
Тръмп призна, че целите на САЩ и Израел в операцията срещу Иран може да се различават.
Той отказа да коментира медийните съобщения, че Русия е предложила да приеме обогатен уран от Иран.
„Не мога да говоря с вас за това“, отговори американският лидер на въпросите на журналистите по темата.
По-рано Axios съобщи, че президентът на САЩ е отхвърлил предполагаемото предложение на Русия тази седмица за „прехвърляне на обогатен уран от Иран в Русия като част от сделка за прекратяване на войната“.
Съединените щати скоро ще започнат да осигуряват ескорт за петролни танкери в Ормузкия проток, заяви Тръмп.
„Скоро ще стане“, каза той в отговор на въпрос за това.
