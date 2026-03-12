Бенямин Нетаняху най-после се появи в ефир: Иран вече не е същият! Съвсем скоро ще ги смажем

Израелският премиер Бенямин Нетаняху отправи завоалирана заплаха за убийството на новия върховен лидер на Иран по време на първата си пресконференция след началото на военната операция на Израел и САЩ срещу Ислямската република, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.
Израелският премиер Бенямин Нетаняху заяви, че Израел "е на път да смаже" Иран и ливанското шиитско движение "Хизбула", предаде Франс прес.
"Това са исторически дни за Държавата Израел", увери Нетаняху. "Хизбула" ще плати висока цена за агресията си, изтъкна премиерът, като изтъкна, че Израел ще продължи да нанася удари по проиранското движение в Ливан.
Израелският премиер заяви, че израелската армия нанася тежки удари на Корпуса на гвардейците на Ислямската революция и на паравоенните сили "Басидж".
Той отбеляза, че Иран вече не е същият.
В отговор на въпрос за това какви действия може да предприеме Израел срещу новия върховен лидер на Иран Моджтаба Хаменей, Нетаняху заяви, че не може да даде "гаранция за живота на който и да било лидер на терористичната организация".
"Не възнамерявам да отправям точно послание за това какво планираме или какво ще направим", каза още Нетаняху.
Бенямин Нетаняху каза още, че почти всеки ден разговаря с американския президент Доналд Тръмп.
Израелският премиер заяви също, цитиран от Асошиейтед прес, че при израелски атаки са били убити водещи ирански ядрени учени.
Междувременно, израелската армия съобщи тази вечер, че е нанесла нова серия от удари срещу инфраструктури в Иран.
Иранската армия заплаши по-рано днес да запали и унищожи петролните и газовите съоръжения в Близкия изток, в случай че бъдат атакувани негови инсталации, предаде Франс прес.
"Най-малкото нападение срещу енергийната инфраструктура и пристанищата на Ислямска република Иран ще предизвика смазващ и опустошителен отговор от наша страна", предупреди говорител на централния щаб "Хатам ал Анбия", свързан с Гвардейците на Революцията.
"В случай на такава атака, цялата петролна и газова инфраструктура в региона, в която САЩ и западните им съюзници имат значителни интереси, ще бъде опожарена и унищожена", допълни говорителят в комюнике, цитирано от иранската държавна телевизия.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Данко Харсъзина
Коментиран от #5, #70
22:34 12.03.2026
2 Данко Харсъзина
Коментиран от #14
22:34 12.03.2026
3 Хмхмхмхм
22:35 12.03.2026
4 Копейка от на чорапчо
22:36 12.03.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Тракиец 🇺🇦🇮🇷
Коментиран от #15, #34, #46
22:37 12.03.2026
7 Сатана Z
Коментиран от #77
22:37 12.03.2026
8 Фактите
Освен че е фрашкана с пари и с конвенционални оръжия, терористичната държава Израел, погазвайки международните конвенции, разполага и с (по различни оценки) между 250 и 400 ядрени бойни заряда, които автоматически я правят четвъртата по ядрена военна мощ сила в света.
Нека да не забравяме и че евреите и изобщо ционистите, включително САЩ, са недосегаеми и са НАД ЗАКОНА…
Коментиран от #25
22:37 12.03.2026
9 Това е добре
22:38 12.03.2026
10 Дядо ви
Коментиран от #85
22:38 12.03.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Държава Изcраел няма!
Коментиран от #18
22:39 12.03.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Дик диверсанта
До коментар #2 от "Данко Харсъзина":Някой трябва да отърве Перлата на изтока от руския износ на революция.
Хамас и Хизбула са създадени непосредствено след революцията в Иран през 1979г. , под ръководството на СССР, като в процеса взема участие и комунистическия режим на България. каналите за каптагон са от тогава, с Указ на ЦК на БКП създадени.
Съшата година пак чрез износ на революция СССР нахлува в Афганистан, където след 10 години напуска, оставяйки страната в разруха, моето продължава и до днес.
Коментиран от #76
22:40 12.03.2026
15 По-спокойно
До коментар #6 от "Тракиец 🇺🇦🇮🇷":не се вживявайте толкова, даже и самите иранци не са толкова радикализирани :)
Коментиран от #22
22:41 12.03.2026
16 Мдааа
22:41 12.03.2026
17 Данко Харсъзина
Коментиран от #62
22:41 12.03.2026
18 Дик диверсанта
До коментар #12 от "Държава Изcраел няма!":Според рос дебилите няма Украйна, няма Израел, няма България има само територия на пияница, наричаща се росия.
Коментиран от #29
22:43 12.03.2026
19 Kaлпазанин
22:44 12.03.2026
20 Космос
22:45 12.03.2026
21 Пич
22:45 12.03.2026
22 Важно
До коментар #15 от "По-спокойно":е да има напьиняне..... чак до насьираньие.
22:45 12.03.2026
23 Някой
А къде бе Нетаняху последните дни? Криеше се в бункера, или беше пробно в килията, която му е определена?
Коментиран от #31
22:46 12.03.2026
24 никой
22:46 12.03.2026
25 Шопо
До коментар #8 от "Фактите":Че са над закона товс е ясно, но дали са недосегсеми ще кажат Шиитите.
22:46 12.03.2026
26 Любо
Възкръсна от отвъдното!??
Казал бил нещо!??
Коментиран от #30
22:47 12.03.2026
27 Госあ
22:47 12.03.2026
28 Не трябваше да се появява
Коментиран от #33
22:48 12.03.2026
29 Мартин
До коментар #18 от "Дик диверсанта":Те копейките бяха така бяха " ликвидирали" и Кирило Буданов.Той взе,че разглоби двайсетина руски генерала.
Коментиран от #45
22:48 12.03.2026
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 извинете, колега,
До коментар #23 от "Някой":Митрофанова ни забрани да ползваме думичката "скоро", не ставала за употреба по разбираеми причини
22:50 12.03.2026
32 Цеко сифоня
22:50 12.03.2026
33 Да си копейка е Божие наказание
До коментар #28 от "Не трябваше да се появява":Факт.
22:50 12.03.2026
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 Бум бум Тел Авив
Коментиран от #80
22:50 12.03.2026
36 ей че сте гадни
22:51 12.03.2026
37 Бенямин Нетаняху най-после се появи в еф
ТОВА НЕ МОЖЕ ДА БЪДЕ! НЕТАНЯХУ ДА СЕ ПОЯВИ. СЕГА ЩЕ ИМА РЕВ И СЪЛЗИ ОТ ЧАЛМИ И ОТ КОПЕЙКИ. А КАРЛИК ПАК ЩЕ СЕ ПОКРИЕ В ДРУГ БУНКЕР.
Коментиран от #42
22:51 12.03.2026
38 МАЛИИИИЙ ПОКАЗА СЕ.
22:51 12.03.2026
39 Ачо
22:52 12.03.2026
40 ХА ХА ХА ХА ХА
22:52 12.03.2026
41 БУУУУУУУУУ
22:53 12.03.2026
42 МИ АКО ДЕМОНКРАТНИ
До коментар #37 от "Бенямин Нетаняху най-после се появи в еф":Е САМО ЕДИН ПРЕОБЛЕЧЕН ДВОЙНИК ЩО ПРАВИТЕ. ЗА ДА ГО НЯМА ТОЛКОВА ВРЕМЕ ЗНАЧИ ИМА НЕЩО НЕНОРМАЛНО.
22:54 12.03.2026
43 НИЕ
Коментиран от #55, #68
22:54 12.03.2026
44 Този коментар е премахнат от модератор.
45 Нешанъл Жеографик
До коментар #29 от "Мартин":Учени са установили, че една хлебарка може да живее без глава до 10 дни.Русофилът/по подразбиране идиотът/ цял живот.
Коментиран от #79
22:56 12.03.2026
46 Тимур
До коментар #6 от "Тракиец 🇺🇦🇮🇷":Смени вица
22:56 12.03.2026
47 Този коментар е премахнат от модератор.
48 Този коментар е премахнат от модератор.
49 Този коментар е премахнат от модератор.
50 Този коментар е премахнат от модератор.
51 Копейка
22:58 12.03.2026
52 Този коментар е премахнат от модератор.
53 Този коментар е премахнат от модератор.
54 Kaлпазанин
23:01 12.03.2026
55 Този коментар е премахнат от модератор.
56 КОЙТО Е ЦЕЛУНАЛ КОРАНА
23:02 12.03.2026
57 Баш Хайдутин и действащ комунист
23:02 12.03.2026
58 дядо дръмпи
23:03 12.03.2026
59 НИКОГА
ДАДЕШ ЛИ АТОМНА БОМБА НА ЧАЛМОСАН - СВЕТА ЗАГИВА
ЗА ТОВА - БИЙ ДОНЧО ПО ЧАРШАФИТЕ !!!!
Акъла им е по-малък и от на макак.
23:03 12.03.2026
60 Тимур
23:03 12.03.2026
61 Ачо
23:04 12.03.2026
62 Врачанин
До коментар #17 от "Данко Харсъзина":Демек северозападнали? Така ли? 🤣
23:04 12.03.2026
63 Рускиня
Коментиран от #65
23:04 12.03.2026
64 каПутлерче в плач
23:05 12.03.2026
65 така е
До коментар #63 от "Рускиня":отричам отричам отричам..... ха ха ха ха
гадно ли ти е? Еее... ще го преглътнеш... рускините всичко преглъщате. Знаем ви.
23:05 12.03.2026
66 Стискай силно задника си
23:06 12.03.2026
67 Мдаааа
23:06 12.03.2026
68 Този коментар е премахнат от модератор.
69 Варненец
Коментиран от #71
23:09 12.03.2026
70 така, де
До коментар #1 от "Данко Харсъзина":Данко, престани да се излагаш! Хора, работили в АЕЦ, като теб, не са глупаци! Ти си срам за всички енергетици и за хора от северозапада, откъдето си и ти! Мислех те за по-умен, но уви, явно съм се излъгал!!!!!!!!
23:10 12.03.2026
71 хо хо хо
До коментар #69 от "Варненец":много ти е гадно, че е е мъртав нали. Колко пъти ме пита днес само, а? И колко пъти ти казвах, че е на екран и то от вчера? Ама не... троли като за световно... сега се давиш и му го лигавиш.
23:12 12.03.2026
72 Ушар
23:13 12.03.2026
73 нищо не разбрах
Коментиран от #83
23:14 12.03.2026
74 Този коментар е премахнат от модератор.
75 пиночет
23:16 12.03.2026
76 ЦК на БКП издавало указ за
До коментар #14 от "Дик диверсанта":канал за каптагон !?
Абе ти верно си мммаааалоумен.
23:17 12.03.2026
77 Гост
До коментар #7 от "Сатана Z":Няма. Само няколко клипа в тубата излизат, но не се знае от кога са, може и фейк да са.
23:18 12.03.2026
78 Путин гол от кръста надолу без кон.
23:19 12.03.2026
79 Наци географик 2030
До коментар #45 от "Нешанъл Жеографик":раша на каша!
23:22 12.03.2026
80 Този коментар е премахнат от модератор.
81 Тревожа се за Орбан
23:27 12.03.2026
82 Не ми пука за Бенджи
Чакам го да прогресираме, а той се покри. Да не е леко ранен?
23:34 12.03.2026
83 Али
До коментар #73 от "нищо не разбрах":Не плашьойте се никой не може да унищожи Иран!!! Сиганитеса вечни!
23:37 12.03.2026
84 Архимандрисандрит Бибиян
23:37 12.03.2026
85 Ха ха
До коментар #10 от "Дядо ви":Дядо твоя за нищо не става
23:48 12.03.2026
86 Учителка
Та мисълта ми е, а как е в нас? Как ИНДИЙЦИТЕ СТАНАХА ГЪРЦИ в 1400 години п.н.ера навлезли в ЕТИОПИЯ, а в 4 век п. н. ера навлезли в държавата на АТИ - АТИНА и тя ПОЦИГАНЯВА?
Нема разлика между ИНДИЙЦИ, ЕВРЕИ, ЦИГАНИ И ГЪРЦИ
13 то изгубено племе дет евреите го търсят са циганите.
ИСТОРИЯ НА РЕЛИГИИТЕ - покорили децата на Бог ХОР - ХОРАТА - БЯЛАТА РАСА
23:48 12.03.2026