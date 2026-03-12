Новини
Бенямин Нетаняху най-после се появи в ефир: Иран вече не е същият! Съвсем скоро ще ги смажем

Бенямин Нетаняху най-после се появи в ефир: Иран вече не е същият! Съвсем скоро ще ги смажем

12 Март, 2026 22:33, обновена 12 Март, 2026 23:01 2 336 86

Израелският премиер заяви, че израелската армия нанася тежки удари на Корпуса на гвардейците на Ислямската революция и на паравоенните сили "Басидж"

Бенямин Нетаняху най-после се появи в ефир: Иран вече не е същият! Съвсем скоро ще ги смажем - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Израелският премиер Бенямин Нетаняху отправи завоалирана заплаха за убийството на новия върховен лидер на Иран по време на първата си пресконференция след началото на военната операция на Израел и САЩ срещу Ислямската република, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Израелският премиер Бенямин Нетаняху заяви, че Израел "е на път да смаже" Иран и ливанското шиитско движение "Хизбула", предаде Франс прес.

"Това са исторически дни за Държавата Израел", увери Нетаняху. "Хизбула" ще плати висока цена за агресията си, изтъкна премиерът, като изтъкна, че Израел ще продължи да нанася удари по проиранското движение в Ливан.

Израелският премиер заяви, че израелската армия нанася тежки удари на Корпуса на гвардейците на Ислямската революция и на паравоенните сили "Басидж".

Той отбеляза, че Иран вече не е същият.

В отговор на въпрос за това какви действия може да предприеме Израел срещу новия върховен лидер на Иран Моджтаба Хаменей, Нетаняху заяви, че не може да даде "гаранция за живота на който и да било лидер на терористичната организация".

"Не възнамерявам да отправям точно послание за това какво планираме или какво ще направим", каза още Нетаняху.

Бенямин Нетаняху каза още, че почти всеки ден разговаря с американския президент Доналд Тръмп.

Израелският премиер заяви също, цитиран от Асошиейтед прес, че при израелски атаки са били убити водещи ирански ядрени учени.

Междувременно, израелската армия съобщи тази вечер, че е нанесла нова серия от удари срещу инфраструктури в Иран.

Иранската армия заплаши по-рано днес да запали и унищожи петролните и газовите съоръжения в Близкия изток, в случай че бъдат атакувани негови инсталации, предаде Франс прес.

"Най-малкото нападение срещу енергийната инфраструктура и пристанищата на Ислямска република Иран ще предизвика смазващ и опустошителен отговор от наша страна", предупреди говорител на централния щаб "Хатам ал Анбия", свързан с Гвардейците на Революцията.

"В случай на такава атака, цялата петролна и газова инфраструктура в региона, в която САЩ и западните им съюзници имат значителни интереси, ще бъде опожарена и унищожена", допълни говорителят в комюнике, цитирано от иранската държавна телевизия.


Израел
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Данко Харсъзина

    27 55 Отговор
    Хизбула и Хамас улетают у воздух.

    Коментиран от #5, #70

    22:34 12.03.2026

  • 2 Данко Харсъзина

    22 50 Отговор
    Нетаняху ще анексира Ливан.

    Коментиран от #14

    22:34 12.03.2026

  • 3 Хмхмхмхм

    53 13 Отговор
    Сглобиха ли го най- накрая....

    22:35 12.03.2026

  • 4 Копейка от на чорапчо

    22 39 Отговор
    Е нали рос дебилите, колеги от на копейкин, аз съм от на чорапчо го бяха ликвидирали.

    22:36 12.03.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Тракиец 🇺🇦🇮🇷

    61 22 Отговор
    Иран ще ви унищожи мръсни чи.футски терористични свине !! Иран ще ви избие до крак а Нетаняху терориста ще бъде рязан парче по парче

    Коментиран от #15, #34, #46

    22:37 12.03.2026

  • 7 Сатана Z

    48 17 Отговор
    Къде се появил Бени?В ефир ? Някакво видео да има от неговото вечерни шоу?

    Коментиран от #77

    22:37 12.03.2026

  • 8 Фактите

    30 15 Отговор
    Фактите са: агресии (наричани кампании или операции), бомби, ционизъм и държавен тероризъм - с подкрепата на ЕС-а и на днешната Евротеритория “България”.

    Освен че е фрашкана с пари и с конвенционални оръжия, терористичната държава Израел, погазвайки международните конвенции, разполага и с (по различни оценки) между 250 и 400 ядрени бойни заряда, които автоматически я правят четвъртата по ядрена военна мощ сила в света.

    Нека да не забравяме и че евреите и изобщо ционистите, включително САЩ, са недосегаеми и са НАД ЗАКОНА…

    Коментиран от #25

    22:37 12.03.2026

  • 9 Това е добре

    22 24 Отговор
    защото русофилите сериозно се бяха притеснили за него :)))

    22:38 12.03.2026

  • 10 Дядо ви

    16 14 Отговор
    Ще смажат моя

    Коментиран от #85

    22:38 12.03.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Държава Изcраел няма!

    37 20 Отговор
    Никой не Ви е признавал за държава, еврейски kрадливи чайфути.

    Коментиран от #18

    22:39 12.03.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Дик диверсанта

    16 27 Отговор

    До коментар #2 от "Данко Харсъзина":

    Някой трябва да отърве Перлата на изтока от руския износ на революция.
    Хамас и Хизбула са създадени непосредствено след революцията в Иран през 1979г. , под ръководството на СССР, като в процеса взема участие и комунистическия режим на България. каналите за каптагон са от тогава, с Указ на ЦК на БКП създадени.

    Съшата година пак чрез износ на революция СССР нахлува в Афганистан, където след 10 години напуска, оставяйки страната в разруха, моето продължава и до днес.

    Коментиран от #76

    22:40 12.03.2026

  • 15 По-спокойно

    18 18 Отговор

    До коментар #6 от "Тракиец 🇺🇦🇮🇷":

    не се вживявайте толкова, даже и самите иранци не са толкова радикализирани :)

    Коментиран от #22

    22:41 12.03.2026

  • 16 Мдааа

    28 13 Отговор
    Бая време им трябваше да го генерират?

    22:41 12.03.2026

  • 17 Данко Харсъзина

    15 33 Отговор
    Ливан е една държавица, която по площ е колкото Врачанска, Монтанска и Видинсйа области взети заедно. И се управлява от Хизбула. Целта на Израел е да я анексира и веднъж за винаги да реши проблема с Хизбула. И ще го направи. Сега или никога.

    Коментиран от #62

    22:41 12.03.2026

  • 18 Дик диверсанта

    17 33 Отговор

    До коментар #12 от "Държава Изcраел няма!":

    Според рос дебилите няма Украйна, няма Израел, няма България има само територия на пияница, наричаща се росия.

    Коментиран от #29

    22:43 12.03.2026

  • 19 Kaлпазанин

    31 13 Отговор
    А исрахел същият ли е ???? За показване от разрушенията на иранските ракети е соц медии се наказва със затвор от 5 години .дайте ако сте коректни малко клипчета на разрушени сгради виещи евреи които се чудят къде да хванат и малко статистика на убити ,от еврейска и говежда раса ,илимте са безсмъртни

    22:44 12.03.2026

  • 20 Космос

    12 12 Отговор
    На Биби трябва да се вярва.На Тръмпагата не.

    22:45 12.03.2026

  • 21 Пич

    26 10 Отговор
    Каква умилителна снимка?! Едни добри чичковци усмихнати си говорят как да помагат на децата в Га за!!! А чичо Бени има толкова благи уши...

    22:45 12.03.2026

  • 22 Важно

    8 6 Отговор

    До коментар #15 от "По-спокойно":

    е да има напьиняне..... чак до насьираньие.

    22:45 12.03.2026

  • 23 Някой

    25 14 Отговор
    Като гледам какво се случва, май скоро Иран ще смаже Израел. Иначе, това са приказки за повдигане на духа, и обикновено се говорят, когато работите не вървят, както е очаквано.
    А къде бе Нетаняху последните дни? Криеше се в бункера, или беше пробно в килията, която му е определена?

    Коментиран от #31

    22:46 12.03.2026

  • 24 никой

    22 9 Отговор
    Биби сапуна бил жив, жалко светът щеше да е по-добър без този чафут...а и пещите са затворени.

    22:46 12.03.2026

  • 25 Шопо

    14 7 Отговор

    До коментар #8 от "Фактите":

    Че са над закона товс е ясно, но дали са недосегсеми ще кажат Шиитите.

    22:46 12.03.2026

  • 26 Любо

    20 9 Отговор
    И къде точно се появи бе дебили!??
    Възкръсна от отвъдното!??
    Казал бил нещо!??

    Коментиран от #30

    22:47 12.03.2026

  • 27 Госあ

    17 11 Отговор
    Хлебарката се е показала от дупката си.

    22:47 12.03.2026

  • 28 Не трябваше да се появява

    12 20 Отговор
    Няколко путинци получиха инфаркт онлайн.

    Коментиран от #33

    22:48 12.03.2026

  • 29 Мартин

    12 19 Отговор

    До коментар #18 от "Дик диверсанта":

    Те копейките бяха така бяха " ликвидирали" и Кирило Буданов.Той взе,че разглоби двайсетина руски генерала.

    Коментиран от #45

    22:48 12.03.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 извинете, колега,

    8 16 Отговор

    До коментар #23 от "Някой":

    Митрофанова ни забрани да ползваме думичката "скоро", не ставала за употреба по разбираеми причини

    22:50 12.03.2026

  • 32 Цеко сифоня

    15 6 Отговор
    Абе къде е Биби клепоухия , питам за един приятел ?

    22:50 12.03.2026

  • 33 Да си копейка е Божие наказание

    9 12 Отговор

    До коментар #28 от "Не трябваше да се появява":

    Факт.

    22:50 12.03.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Бум бум Тел Авив

    6 6 Отговор
    Окупирана Палестина скоро ще си върне столицата с името Яфа след като Тел Авив бъде изравнен със земята, още малко остава, вече е на финала.

    Коментиран от #80

    22:50 12.03.2026

  • 36 ей че сте гадни

    8 16 Отговор
    толква много мечтаха путлИрастите... сега няма да могат да спят 3 дена

    22:51 12.03.2026

  • 37 Бенямин Нетаняху най-после се появи в еф

    8 18 Отговор
    Бенямин Нетаняху най-после се появи в ефир: Иран вече не е същият! Съвсем скоро ще ги смажем
    ТОВА НЕ МОЖЕ ДА БЪДЕ! НЕТАНЯХУ ДА СЕ ПОЯВИ. СЕГА ЩЕ ИМА РЕВ И СЪЛЗИ ОТ ЧАЛМИ И ОТ КОПЕЙКИ. А КАРЛИК ПАК ЩЕ СЕ ПОКРИЕ В ДРУГ БУНКЕР.

    Коментиран от #42

    22:51 12.03.2026

  • 38 МАЛИИИИЙ ПОКАЗА СЕ.

    17 8 Отговор
    Страх във бункера. АГРЕСОРИТЕ ЩЯЛ ДА БЪДАТ РАЗБИТИ. АМА ВИЕ ЕВРЕИТЕ И ТРУМПАКА СТЕ АГРЕСОРИТЕ. И УЖ ВСИЧКО ЩЕШЕ ДА СВЪРШИ ЗА СЕДМИЦА. НЕ СТАНА. И ТЕ НЕ СА ЦВЕТЕ НО И ВИЕ ЯКО СМЪРДИТЕ НА ЛОШО ГУУНО

    22:51 12.03.2026

  • 39 Ачо

    12 3 Отговор
    Говори се че и бабичката на Хомейни се била появила.

    22:52 12.03.2026

  • 40 ХА ХА ХА ХА ХА

    9 20 Отговор
    Ко стана бе калпаци. Нали бил умрял. 6 дена едно и също тролите. Гадно ли ви е? Май някой друг е мъртав. ХА ХА ХА ХА... скапани чалмосани рублофили

    22:52 12.03.2026

  • 41 БУУУУУУУУУ

    7 7 Отговор
    я ж т е ми уу яяяяя русоробиииии

    22:53 12.03.2026

  • 42 МИ АКО ДЕМОНКРАТНИ

    12 6 Отговор

    До коментар #37 от "Бенямин Нетаняху най-после се появи в еф":

    Е САМО ЕДИН ПРЕОБЛЕЧЕН ДВОЙНИК ЩО ПРАВИТЕ. ЗА ДА ГО НЯМА ТОЛКОВА ВРЕМЕ ЗНАЧИ ИМА НЕЩО НЕНОРМАЛНО.

    22:54 12.03.2026

  • 43 НИЕ

    8 4 Отговор
    Води ни Путине!

    Коментиран от #55, #68

    22:54 12.03.2026

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Нешанъл Жеографик

    9 11 Отговор

    До коментар #29 от "Мартин":

    Учени са установили, че една хлебарка може да живее без глава до 10 дни.Русофилът/по подразбиране идиотът/ цял живот.

    Коментиран от #79

    22:56 12.03.2026

  • 46 Тимур

    5 5 Отговор

    До коментар #6 от "Тракиец 🇺🇦🇮🇷":

    Смени вица

    22:56 12.03.2026

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 Копейка

    6 1 Отговор
    Тук кво да викаме?

    22:58 12.03.2026

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 Kaлпазанин

    6 4 Отговор
    Евреите подпалиха света

    23:01 12.03.2026

  • 55 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 56 КОЙТО Е ЦЕЛУНАЛ КОРАНА

    5 4 Отговор
    ДОБРО НЕ Е ВИДЯЛ. НЯМА НЕВИНЕН ИСЛЯМИСТ

    23:02 12.03.2026

  • 57 Баш Хайдутин и действащ комунист

    1 5 Отговор
    Двойник

    23:02 12.03.2026

  • 58 дядо дръмпи

    5 2 Отговор
    Появи се по тв на израел преди 2 дни и каза нещо подобно.Другия не е ясно дали не е тежко ранен ,новия ирански ....не знам какъв сан има .

    23:03 12.03.2026

  • 59 НИКОГА

    6 8 Отговор
    ДАДЕШ ЛИ НА МАЙМУНА ГРАНАТА - ЩЕ ИЗБИЕ ВСИЧКО В СТАТЯТА
    ДАДЕШ ЛИ АТОМНА БОМБА НА ЧАЛМОСАН - СВЕТА ЗАГИВА
    ЗА ТОВА - БИЙ ДОНЧО ПО ЧАРШАФИТЕ !!!!
    Акъла им е по-малък и от на макак.

    23:03 12.03.2026

  • 60 Тимур

    5 9 Отговор
    Щатите и Израел се борят срещу всичко за което копейките се дразнят в Еврапа, имам предвид мюсюлмани,тероризъм, а същевременно стискат палци на иранските терани

    23:03 12.03.2026

  • 61 Ачо

    6 6 Отговор
    Говори се че Виктор Орбан се просрал от страх.

    23:04 12.03.2026

  • 62 Врачанин

    3 3 Отговор

    До коментар #17 от "Данко Харсъзина":

    Демек северозападнали? Така ли? 🤣

    23:04 12.03.2026

  • 63 Рускиня

    4 3 Отговор
    Това не е Биби!

    Коментиран от #65

    23:04 12.03.2026

  • 64 каПутлерче в плач

    6 6 Отговор
    Уаааааа уаааааа уааааааа.... защооооо.... защо е жив. Толкова тролих тези дни. Толкова злорадствах. Толкова се кефих. А сега... защооооооо.... до сливиците ми го сложиха.

    23:05 12.03.2026

  • 65 така е

    4 1 Отговор

    До коментар #63 от "Рускиня":

    отричам отричам отричам..... ха ха ха ха
    гадно ли ти е? Еее... ще го преглътнеш... рускините всичко преглъщате. Знаем ви.

    23:05 12.03.2026

  • 66 Стискай силно задника си

    3 3 Отговор
    За да го смажеш...

    23:06 12.03.2026

  • 67 Мдаааа

    6 6 Отговор
    Не минава ден без путлерчетата да бъдат унижени

    23:06 12.03.2026

  • 68 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 69 Варненец

    3 3 Отговор
    Ушатия плъх реши да излезе от канала 😂😂😂

    Коментиран от #71

    23:09 12.03.2026

  • 70 така, де

    5 2 Отговор

    До коментар #1 от "Данко Харсъзина":

    Данко, престани да се излагаш! Хора, работили в АЕЦ, като теб, не са глупаци! Ти си срам за всички енергетици и за хора от северозапада, откъдето си и ти! Мислех те за по-умен, но уви, явно съм се излъгал!!!!!!!!

    23:10 12.03.2026

  • 71 хо хо хо

    2 0 Отговор

    До коментар #69 от "Варненец":

    много ти е гадно, че е е мъртав нали. Колко пъти ме пита днес само, а? И колко пъти ти казвах, че е на екран и то от вчера? Ама не... троли като за световно... сега се давиш и му го лигавиш.

    23:12 12.03.2026

  • 72 Ушар

    2 2 Отговор
    Това е моят двойник. Аз си пия чайчето с Аятолаха.

    23:13 12.03.2026

  • 73 нищо не разбрах

    1 3 Отговор
    Тръмп обяви, че тотално е унищожил Иран, Нетаняху тепърва ще смачка Иран. От Израел няма автентични видеа, забранени са. И аз така не разбрах Иран съществува ли още или тепърва ще спре да съществува. Мармалад стана работата - всеки лъже и се перчи, а на бензиностациите настана съвсем реален шок и ужас. В магазините същата работа. Казвам си, ако нашите партньори миротворци са унищожили Иран, значи цените не само не трябва да се увеличават, ами направо трябва да падат. Аз на очите си ли да вярвям или на ушите?

    Коментиран от #83

    23:14 12.03.2026

  • 74 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 75 пиночет

    4 2 Отговор
    Ботоксовия кремълски убиец-педофил с токчетата,кога?

    23:16 12.03.2026

  • 76 ЦК на БКП издавало указ за

    1 2 Отговор

    До коментар #14 от "Дик диверсанта":

    канал за каптагон !?
    Абе ти верно си мммаааалоумен.

    23:17 12.03.2026

  • 77 Гост

    1 1 Отговор

    До коментар #7 от "Сатана Z":

    Няма. Само няколко клипа в тубата излизат, но не се знае от кога са, може и фейк да са.

    23:18 12.03.2026

  • 78 Путин гол от кръста надолу без кон.

    4 0 Отговор
    Никойнеибава старото пут. с малкото пиш и големото ток.

    23:19 12.03.2026

  • 79 Наци географик 2030

    3 2 Отговор

    До коментар #45 от "Нешанъл Жеографик":

    раша на каша!

    23:22 12.03.2026

  • 80 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 81 Тревожа се за Орбан

    4 0 Отговор
    Много му се насъбра. Ще даде фира преди моллите.

    23:27 12.03.2026

  • 82 Не ми пука за Бенджи

    3 0 Отговор
    Къде денахте Мунчо Прогреса?
    Чакам го да прогресираме, а той се покри. Да не е леко ранен?

    23:34 12.03.2026

  • 83 Али

    2 0 Отговор

    До коментар #73 от "нищо не разбрах":

    Не плашьойте се никой не може да унищожи Иран!!! Сиганитеса вечни!

    23:37 12.03.2026

  • 84 Архимандрисандрит Бибиян

    3 0 Отговор
    Чичи Бени че ги смаже одма! После че станат на мазни пехливани пехлевите и положението им че е "яка пача фълънда" и те туй то!

    23:37 12.03.2026

  • 85 Ха ха

    0 0 Отговор

    До коментар #10 от "Дядо ви":

    Дядо твоя за нищо не става

    23:48 12.03.2026

  • 86 Учителка

    0 0 Отговор
    Един мой приятел ИРАНЕЦ ми каза следното... не обичам ИНДИЙЦИТЕ ... унищожиха БЕЛАТА РАСА в ИРАН - цялият вика южен ИРАН се напълни с ИНДИЙЦИ, множат се кат МИШКИ.
    Та мисълта ми е, а как е в нас? Как ИНДИЙЦИТЕ СТАНАХА ГЪРЦИ в 1400 години п.н.ера навлезли в ЕТИОПИЯ, а в 4 век п. н. ера навлезли в държавата на АТИ - АТИНА и тя ПОЦИГАНЯВА?
    Нема разлика между ИНДИЙЦИ, ЕВРЕИ, ЦИГАНИ И ГЪРЦИ
    13 то изгубено племе дет евреите го търсят са циганите.
    ИСТОРИЯ НА РЕЛИГИИТЕ - покорили децата на Бог ХОР - ХОРАТА - БЯЛАТА РАСА

    23:48 12.03.2026