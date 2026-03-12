Бенямин Нетаняху най-после се появи в ефир: Иран вече не е същият! Съвсем скоро ще ги смажем

Израелският премиер Бенямин Нетаняху отправи завоалирана заплаха за убийството на новия върховен лидер на Иран по време на първата си пресконференция след началото на военната операция на Израел и САЩ срещу Ислямската република, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Израелският премиер Бенямин Нетаняху заяви, че Израел "е на път да смаже" Иран и ливанското шиитско движение "Хизбула", предаде Франс прес.

"Това са исторически дни за Държавата Израел", увери Нетаняху. "Хизбула" ще плати висока цена за агресията си, изтъкна премиерът, като изтъкна, че Израел ще продължи да нанася удари по проиранското движение в Ливан.

Израелският премиер заяви, че израелската армия нанася тежки удари на Корпуса на гвардейците на Ислямската революция и на паравоенните сили "Басидж".

Той отбеляза, че Иран вече не е същият.

В отговор на въпрос за това какви действия може да предприеме Израел срещу новия върховен лидер на Иран Моджтаба Хаменей, Нетаняху заяви, че не може да даде "гаранция за живота на който и да било лидер на терористичната организация".

"Не възнамерявам да отправям точно послание за това какво планираме или какво ще направим", каза още Нетаняху.

Бенямин Нетаняху каза още, че почти всеки ден разговаря с американския президент Доналд Тръмп.

Израелският премиер заяви също, цитиран от Асошиейтед прес, че при израелски атаки са били убити водещи ирански ядрени учени.

Междувременно, израелската армия съобщи тази вечер, че е нанесла нова серия от удари срещу инфраструктури в Иран.

Иранската армия заплаши по-рано днес да запали и унищожи петролните и газовите съоръжения в Близкия изток, в случай че бъдат атакувани негови инсталации, предаде Франс прес.

"Най-малкото нападение срещу енергийната инфраструктура и пристанищата на Ислямска република Иран ще предизвика смазващ и опустошителен отговор от наша страна", предупреди говорител на централния щаб "Хатам ал Анбия", свързан с Гвардейците на Революцията.

"В случай на такава атака, цялата петролна и газова инфраструктура в региона, в която САЩ и западните им съюзници имат значителни интереси, ще бъде опожарена и унищожена", допълни говорителят в комюнике, цитирано от иранската държавна телевизия.