Експерти съветват: Ако планирате покупка на нов автомобил, сега е моментът да действате

Геополитическото напрежение в Близкия изток в началото на 2026 година не е просто далечен конфликт – то е икономическо домино, което вече събаря първите плочки, но нас ни интересува какво може да се случи с българския автомобилен пазар. От цената на колонката до срока за доставка на новата ви кола, ефектите започват да стават видими и измерими.

Танцът на цените: Горивата под натиск

Ако сте усетили леко „щипане“ в портфейла при последното зареждане, не си въобразявате. Ескалацията на конфликта доведе до рязък скок в котировките на суровия петрол, като Брент прехвърли психологическата граница от 100 долара за барел.

За българския потребител това означава само едно – поскъпване. Експертите прогнозират, че в краткосрочен план цените на бензина и дизела у нас могат да се повишат с 15 до 20 цента на литър. Икономисти дори предупреждават, че ако кризата се задълбочи, цената на колонката може да достигне нива от 1.80 евро за литър. Добрата новина е, че физически недостиг на горива в България не се очаква, тъй като страната ни не зависи пряко от доставките през Ормузкия проток.

Логистичен лабиринт: Новата ви кола ще закъснее

Заобикалянето на опасните зони в Червено море се превърна в „новото нормално“ за транспортните компании. Вместо през Суецкия канал, корабите, превозващи автомобили и компоненти от Азия (Китай, Южна Корея, Япония), вече масово заобикалят Африка през нос Добра надежда.

Какво означава това за вас? Удължено време за доставка: Пътуването се удължава с 10 до 14 дни. По-високи разходи: Транспортните разходи са скочили с 10% до 30% поради по-дългите маршрути и двойно по-високите застрахователни премии. Дефицит на части: Логистичният хаос засяга и доставката на резервни части, което може да удължи престоя на автомобилите в сервизите.

Изкуственото поскъпване на автомобилите

Не са само логистиката и горивата. Модерният автомобил съдържа между 150 и 200 кг пластмаса и синтетични материали, чиято себестойност е пряко обвързана с цената на петрола. Прогнозираният ръст от 15% до 25% в цените на нефтохимическите суровини ще окаже допълнителен натиск върху крайните цени на превозните средства до лятото на 2026 година.

Има ли светлина в тунела?

Въпреки черните облаци, пазарът в България показва устойчивост. Търговците се адаптират чрез по-големи складови наличности и гъвкави логистични схеми. Въпреки това, пазарните анализатори съветват: ако планирате покупка на нов автомобил, сега е моментът да действате, преди пълният ефект от натрупаните разходи да се отрази в ценоразписите през второто тримесечие.