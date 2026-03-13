Новини
Костадинов: Правителството да каже кой плаща керосина за американските самолети на летище "Васил Левски"

13 Март, 2026 11:38 1 533 117

Партията ще отправи официално питане до властта, защото по информация на Костадинов именно българската държава плаща керосина. Според лидера на "Възраждане" американските самолети ни правят мишена. По думите му тези самолети на гражданското летище са разположени в нарушение на законодателството ни.

Снимка: News.bg
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Правителството да каже кой плаща керосина за американските самолети на летището в София. Това призова лидерът на "Възраждане" Костадин Костадинов в интервю за News.bg.

Партията ще отправи официално питане до властта, защото по негова информация именно българската държава плаща керосина. Според него американските самолети ни правят мишена. По думите му тези самолети на гражданското летище са разположени в нарушение на законодателството ни.

Най-голямото българско гражданско летище е окупирано от чужди самолети и чужди войници, алармира Костадинов. 500 американски войници са в София в момента, допълни той. Това означава, че България е окупирана, притеснява се лидерът на "Възраждане". Освен това разрешението за разполагане на самолетите на летище "Васил Левски" е дадено за час.

Попитан какви мерки трябва да се вземат, за да се неутрализират негативните ефекти от кризата в Близкия изток върху България, Костадинов отсече:" Трябва да се премахнат санкциите срещу Русия". Той каза, че у нас влиза руски газ през посредници, както и руски нефт, замаскиран като казахстански, но на по-висока цена. Според него трябва са се възстановят нормалните търговски отношения с Русия.
Санкциите срещу Русия така или иначе ще паднат и който ги премахне първи, той ще спечели най-много, категоричен бе лидерът на "Възраждане". Винаги избираме българския национален интерес, допълни той.

Ставаме жертва на собственото си слагачество на собствения си псевдополитически елит, недоволен е Костадин Костадинов. "Възраждане" иска са управляват самостоятелно. Възможно е еднопартийно управление, според него.

В България се говори за политически проекти, предупреди той и изтъкна, че партиите у нас не предлагат управленски програми. У нас няма политически партии, а проекти, зад които стоят задкулисни кръгове, посочи Костадин Костадинов. "Възраждане" е отпечатала половин милион броя на своята програма, която се казва " България 1400". Поводът е, ще през 2032 се отбелязва 1400 години от основаването на първата българска държава на хан Кубрат. Това е нещо, с което можем да се гордеем и затова го изтъкваме, посочи лидерът на Възраждане като припомни, че България е най-старата национална държава в Европа и една от 10-те най-стари държави в света, които съществуват и до сега.

Няма големи и малки държави, има малки и големи държавници, а у нас няма държавници, посочи още лидерът на "Възраждане". Цел номер едно на партията е да върне българския лев, стана ясно още от коментара му. Костадинов припомни, че страната ни е влязла в Еврозоната, без да изпълнява критериите. Ако сме влезли в Еврозоната с фалшиви данни, това означава, че сме влезли незаконно, подчерта лидерът на Възраждане. Отговорните за тази измама трябва да понесат отговорност и да влязат в затвора, по мнението му.

Европейският съюз се разклаща, опасява се още той. Костадин Костадинов прогнозира, че скоро ЕС ще рухне под собствената си тежест. ЕС години наред работи срещу собствените си икономически интереси смята още той и посочи, че България отново е направила грешен геополитически избор. Ние сме в поредната задънена улица на историята, предупреди Костадинов. Срещу България се работи на високо ниво, посочи още той. България не е освободена за един ден и Рим не е построен за един ден, както припомни лидерът на "Възраждане". Затова партията е готова с търпение да води докрай битката за България.


България
  • 1 Въпросът е:

    48 65 Отговор
    на тебе кой ти плаща?

    Коментиран от #57, #64

    11:39 13.03.2026

  • 2 Сталин

    86 28 Отговор
    Керосина го плащат българските роби,ама няма да се плашите нашите негодници ще теглят още 100 милиарда заеми и всичко ще бъде наред

    11:40 13.03.2026

  • 3 Просто човек

    44 75 Отговор
    Копейка, що не ходиш при руския кораб…

    11:41 13.03.2026

  • 4 Хаха

    41 62 Отговор
    Тоя тотално вече е изчаткал

    11:42 13.03.2026

  • 5 Факт

    29 54 Отговор
    Луд умора няма!

    11:42 13.03.2026

  • 6 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    23 18 Отговор
    ТО ПЪК ЩОТО ИМАТЕ И НЕФТЕНИ КЛАДЕНЦИ.. .
    ......
    ШИРОКА ( ДУША) ДУПКА БЪЛГАРСКА

    11:42 13.03.2026

  • 7 Тоя

    18 40 Отговор
    се чуди как да липсва но с тъпо шило !

    11:42 13.03.2026

  • 8 Последния Софиянец

    62 24 Отговор
    Говорих с човек който работи на летището.Каза че янките са много нагли и нищо не плащат.

    Коментиран от #50, #51, #117

    11:43 13.03.2026

  • 9 Въпрос

    38 41 Отговор
    А КОЙ плати за къщата ти на морето?

    Коментиран от #53, #55

    11:43 13.03.2026

  • 10 ПРОГРЕСИВЕН ШАПШАЛ

    19 34 Отговор
    МИ ЧИ
    ОДИ И ГИ ПИТАЙ ЛИЧНО АМЕРИКАНЦИТЕ...ВЕ...
    ПОЛЗВАЙ ГУГЪЛ ПРЕВОДАЧ НО НА АНГЛ.ЕЗИК....👍....

    11:44 13.03.2026

  • 11 Хаха

    25 43 Отговор
    Копейкин, а на теб кой ти плаща за да ревеш по цял ден.

    11:45 13.03.2026

  • 12 Хаха

    40 13 Отговор
    Как кой бре? Лама гюро с наще данъци

    11:45 13.03.2026

  • 13 няма изненади

    44 13 Отговор
    Е българския народ плаща.При такива балъци и продажници грехота е да не им го нацепиш.

    Коментиран от #32

    11:46 13.03.2026

  • 14 Абсурдистан

    21 40 Отговор
    Вманиачен до пълен ступор. Типична копейка.

    11:47 13.03.2026

  • 15 зле

    16 38 Отговор
    копейката освен да плаши гаргити и да боядисва пейки за друго става ли?

    11:50 13.03.2026

  • 16 Свободен

    14 37 Отговор
    Аз го плащам!
    Предайте му на тоя главоч, да дойде да ми потърси сметка!

    Коментиран от #56

    11:51 13.03.2026

  • 17 Даниел

    15 39 Отговор
    Копейка,американците са наясно,че държавата се управлява от агенти на Кремъл какъвто си и ти всъщност,и това е достатъчна причина да не позволяват никой да доближава самолетите им или да им зарежда гориво!!!!
    Балъци ли си търсиш?

    Коментиран от #36

    11:52 13.03.2026

  • 18 Само вижте

    12 24 Отговор
    Как го защитават. Боже аман от Лумпени. И всички тези панелки умират от глад и мизерия обаче са на Амбразурата.

    11:56 13.03.2026

  • 19 анонимен

    13 36 Отговор
    Копейка малоумна, ние сме в НАТО и САЩ са в НАТО. В един блок срещу червените болшевишките режими.

    Коментиран от #21, #47

    11:56 13.03.2026

  • 20 Браво за смелостта на Костадинов!

    34 12 Отговор
    Само да не го гръмнат ,като Джон Кенеди...!

    11:57 13.03.2026

  • 21 ОК!

    28 4 Отговор

    До коментар #19 от "анонимен":

    Ама дай тогава по тая логика и съдраните си гащи да дадем...?!

    11:58 13.03.2026

  • 22 Според коцето

    7 23 Отговор
    То бежански вълни ли не ни заливаха,от ковид ли не умирахме,от липсата на руска газ ли не измръзване от студ,от същото евро ли не фалирахмме..
    Абе коце няма вече балами дето да ти вярват,може и да има ,но много намаляха.!

    11:59 13.03.2026

  • 23 Валерко

    13 11 Отговор
    Източват милиарди от бюджета с държавни поръчки, тоя за някакъв керосин се сетил да пита!

    11:59 13.03.2026

  • 24 Иванчо

    7 16 Отговор
    Питай шефа си от зайчарника.

    12:00 13.03.2026

  • 25 Александър 3

    12 12 Отговор
    Как кой ? Плащат го от субсидията на педофилите на ППДБ !

    12:01 13.03.2026

  • 26 Камината

    7 13 Отговор
    Питай шефа си от зайчарника.

    12:02 13.03.2026

  • 27 Връщай

    6 12 Отговор
    Парите бе!

    12:03 13.03.2026

  • 28 Гаджева

    7 11 Отговор
    Лицето Сидеров защо не е ходил войник както всички български мъже през онези години?

    Коментиран от #62

    12:04 13.03.2026

  • 29 Данко Харсъзина

    9 22 Отговор
    Копейките са проклятието на България.

    12:04 13.03.2026

  • 30 Гол г-з

    5 19 Отговор
    За мен е чест да плащам на американците. Нямам две ризи, а само една- въшлива, която с удоволствие ще споделя с американските си братя. Аз съм нищожество, те са Господ. Винаги ще бъде така, запомнете го!

    12:05 13.03.2026

  • 31 4567

    6 14 Отговор
    Ще рови докато се зарови.

    12:05 13.03.2026

  • 32 Гери

    23 7 Отговор

    До коментар #13 от "няма изненади":

    Спреш колата в зона и плащаш на час.Тук,в собствената си държава.Янките кацнаха,а нашите се правеха на умряла лисица.Не знаели.Няма ли информация.Шахти щели да ремонтират.Учения щяла да предстои.Самолетите имат и 500души главорези наемници.Това си е жива окупация на столицата.Правителството не може да гъкне.Препарирани са от страх.И не от грижа за България,а за постовете си.

    12:05 13.03.2026

  • 33 човека феокусник с ипотеката

    6 13 Отговор
    Някой да каже как се изплаща 200 бона ипотека за ДВЕ ГОДИНИ !!!
    Аз ще плащам 30 години моята, а Коце Путинов направи магия и я изплати за 2 - години.
    За един преател питам ;)

    Коментиран от #41

    12:06 13.03.2026

  • 34 Ха ха ха

    5 9 Отговор
    Психиатрията да се самосезира

    12:07 13.03.2026

  • 35 Данко Харсъзина

    6 17 Отговор
    Ние сме стратегически съюзник на най великата държава в света, Съединените американски щати. За Русия сме враг. Копейката немедлено да бъде арестуван и хвърлен в тюрмата. За действията в полза на вражеска страна.

    Коментиран от #40

    12:07 13.03.2026

  • 36 Що бе

    16 2 Отговор

    До коментар #17 от "Даниел":

    Щото Костадинов иска ДОБРОТО за България ли!?

    Мен не ми пука, ако и той намазва нещо -
    ВАЖНОТО Е, че ИНТЕРЕСЪТ на България в момента се игнорира.

    НЯКОЙ ЗНАЕ ЛИ КОЛКО ОРЪЖИЕ И ВОЕННА ТЕХНИКА ПЪТУВА ЗА УКРАЙНА
    Б Е З П Л А Т Н О.

    Вие ще ми говорите за "копейки" -
    Между другото това поне са ПАРИ - НАЦИОНАЛНИ при това, а не бълвоча, който ползваме сега ...

    Коментиран от #49

    12:09 13.03.2026

  • 37 SDEЧЕВ

    2 11 Отговор
    Щом е за бой по чалми-заделям една заплата.

    12:09 13.03.2026

  • 38 Данко Харсъзина

    7 16 Отговор
    На копейките трябва да бъде отнето българското гражданство съдени и осъдени за държавна измяна.

    12:09 13.03.2026

  • 39 ИВАН

    14 3 Отговор
    Ние го плащаме, българите от съдраните си джобове, а те ще кажат, ами ние ви пазим ..... с господарите и силните на деня, човек не може да се оправи, веднъж щом е влязъл в лапите им кръвнишки.

    12:10 13.03.2026

  • 40 Аиде бе

    13 4 Отговор

    До коментар #35 от "Данко Харсъзина":

    ПееАРАс. Възраждане е най българската партия!

    12:11 13.03.2026

  • 41 проблема е в такимава като теб

    12 4 Отговор

    До коментар #33 от "човека феокусник с ипотеката":

    Като гласуваш за гербери и пъпъдебейци ще плащаш цял живот

    12:11 13.03.2026

  • 42 Пръдлю!

    2 10 Отговор
    Не си компетентен по казуса.

    12:11 13.03.2026

  • 43 🤔🤔🤔🤔

    3 13 Отговор
    КОПЕЙ БАБА ТИ ГИ ПЛАЩА!!!!!!!!!!!!

    12:14 13.03.2026

  • 44 Я марш от тук бе!

    4 11 Отговор
    Марш с 200

    12:16 13.03.2026

  • 46 Гого Мого

    3 8 Отговор
    Когато се появи Костадинов ми беше симпатичен и до някъде смятах, че е добър политик. Обаче се оказа, че е като предишните "патриоти", продажник, евтин интригант и най-вече много безличен човек. Освен да всява страх, да спекулира с притесненията на хората друго не може. Дано след Април повече да не стъпва в парламента.

    12:17 13.03.2026

  • 47 матросов

    10 4 Отговор

    До коментар #19 от "анонимен":

    Скъсването на всякакви отношения с Русия е чудовищна грешка.Отрязахме клона на който стоим.Горивата бяха на 500клм,а ние решихме да внасяме от 5000клм.Сега ще духате супата нещастници без горива.Територията не ще стане пустиня.Ще изсекат горите и ерозията ще отнеме хумуса.Така дори и троскот и магарешки тръни няма да растат.Вместо да оправят пътищата наляха милиарди в безмислени самолети които изобщо не са ни нужни.С кого ще се бием бе?Съседите имат стотици от тях.Имат и пилоти.Ние неизвестно защо имаме само двама?!!?.Но генерали колкото щеш.Накичени като фазани с ордени и медали когато от 80 год.война не е имало.

    12:17 13.03.2026

  • 48 Уса

    2 5 Отговор
    Българите са богат народ

    12:17 13.03.2026

  • 49 Папуц

    10 0 Отговор

    До коментар #36 от "Що бе":

    така де, ама тролетариата мисли друго - ако вообще може да мисли
    за тях америка е Бог - макар че нямат право да я посещават
    за тях, както се изказа един бивш мин. председател,разработчик на шампоани - не е важно да е добре за България, важно е да е зле на Русия.
    още тогава, този и другите пудели, заедно с българоубиеца Борисов, трябваше да ги съди народа.
    а ако ги питаш, защо хейтите Костадинов, та нали той защитава националният интерес, веднага ще ти кажат- ами той не мисли за България , защото е "копейка"
    та така,с такъв " матриал" , няма как да живеем нормално
    тези хора са откровенни предатели - плюят жлъч срещу всеки , и всичко Българско!
    да не забравяме, от кое посолство им се плаща

    12:19 13.03.2026

  • 50 Нека да пиша

    2 2 Отговор

    До коментар #8 от "Последния Софиянец":

    Да нагли са ,не ти ходят в миршзливия ресторант.

    Коментиран от #75

    12:20 13.03.2026

  • 52 Фикри

    4 8 Отговор
    Ей, Костя, каква си еФтина, руска, дама ... само си играеш със страховете на хората. Окупирана ти е руската кратуна

    12:21 13.03.2026

  • 53 Отговор

    0 0 Отговор

    До коментар #9 от "Въпрос":

    Не е само тя...

    12:21 13.03.2026

  • 54 ИВАН

    10 4 Отговор
    Умопобърканите русофоби са се запенили от злоба по Русия, не са ли смешни и жалки .... и научили една дума - копейка, и лигите им текат и по цял ден само нея повтарят, демек да унижават русофилите, и не им идва на ум, че всички сме братя българи и се печем на един огън.

    12:23 13.03.2026

  • 55 Фикри

    2 4 Отговор

    До коментар #9 от "Въпрос":

    Е кой, абдалите дето гласуваха за него. Нали щяха да си намалят партийната субсидия, да си чул нещо по въпроса

    12:23 13.03.2026

  • 56 Механик

    8 1 Отговор

    До коментар #16 от "Свободен":

    Опааа, още един натовски евро-миндал, дето се прави на мъж!
    Дай адрес! Хайде да те видим!
    п.п.
    Плащал той! Ти може да плащаш всичко ккавото си искаш, но без да бъркаш в моя джоб. ТИ не си България. Няма да говориш от името на всички!

    12:24 13.03.2026

  • 58 Ирония

    2 8 Отговор
    Костадинов слуга на Пеевски!

    Коментиран от #78

    12:24 13.03.2026

  • 59 Синя София

    0 7 Отговор
    Путин плаща,нали ти свият му приятел свали санкциите за руския петрол

    12:24 13.03.2026

  • 60 Зеления

    7 0 Отговор
    Много тъпи коментари има тук, за вилата на Костадинов, че сме били с американците и трябвало да си плащаме, да имало бой по иранците и т.н.

    Вникнете КАКВА полза има България от всяко нещо, не пишете само: "копейка, копейка" като латерни.
    Ако Костадинов с пари от субсидията на неговата партия си е построй вила, сметка да му държат членовете на Възраждане, а иначе всички да помислят:
    -добре ли е американците да си плащат керосина? - да, добре е за България!
    -добре ли е американските самолети да ги няма от летище София - да, добре е!
    -добре ли е да сме горди че имаме държава на 1400 години - да, добре е!
    -добре ли е да имаме собствена национална валута - да, добре е!
    -ако газ и нефт идват по евтино от Русия, добре ли е за България - да, добре е!

    До тук няма нещо, което е казал Костадинов и да не е добре за самата България, ще го следя обаче изкъсо как ще гласува Възраждане за ратифициране на споразумението със САЩ за влизане в съвета за мир - ето това не е добре за България, да плащаме по 1 млрд и да зависим от решенията еднолично на нестабилен човек, като Тръмп!

    12:25 13.03.2026

  • 62 Набор,служил в Елхово

    0 1 Отговор

    До коментар #28 от "Гаджева":

    Защото на ВМК се е ,,оказал кьорав" с 10 диоптъра късогледство -според документ от ДВА- В.Търново...

    12:26 13.03.2026

  • 63 Пламен

    4 4 Отговор
    Ти кажи как дигна два палата на морето

    12:26 13.03.2026

  • 64 Коко

    5 2 Отговор

    До коментар #1 от "Въпросът е:":

    Да разбирам ли, че теб това че тази ситуация е почти абсурдна - чужди воени самолети, на гражданско летище - без информация,без решение на Парламента - единственият орган ,който може да вземе такова решение,в противоречие със Конституцията , на всичко отгоре , тези самолети са реална мишена - не те притеснява?
    Освен това , предателите от кабинята на водопада, няколко дена лъгаха откровенно за ситуацията, докато да накарат некролога запрянов да каже , че той бил дал разрешение.
    Но той , по закон и по всички други неписани закони, няма право на това - според мен, вече трябваше, ако поне малко се доближаваме до нормалните държави - вече а е с присъда.
    Та Костадинов -какъвто и да е , според мен в тази ситуация е прав.
    Я сега ти кажи , кой на теб ти плаща???

    12:27 13.03.2026

  • 65 Възраждане са агресивни ЛИЦЕМЕРИ!

    3 8 Отговор
    Поредното изказване на Костадин Костадинов показва добре познатата стратегия на „Възраждане“ – силни думи, сензационни твърдения и никакви доказателства. Да се говори за „окупация“ на България, защото има съюзнически военни, е откровена манипулация. България е член на НАТО по собствено решение и участието в съвместни операции и присъствие на съюзнически сили е част от тези договорености, а не „окупация“.

    12:29 13.03.2026

  • 66 Вредни сглобки

    8 1 Отговор
    Българите плащат заради слугинските: ППДБ, ГЕРБ- СДС,, БСП, ИТН, Ново Начало, Радев и Йотова - антибългари и антлантици грантаджии.

    12:29 13.03.2026

  • 67 ФАКТ

    1 3 Отговор
    КОЛОНИЯТА КОЙ РА Б И ТЕ БУГАРАЦИ

    12:30 13.03.2026

  • 68 Костадинов е въздух под налягане

    3 9 Отговор
    Още по-притеснително е постоянното насаждане на страх и противопоставяне от строна на Костадинов и проруската му слугинажна партийка – срещу ЕС, срещу НАТО, срещу западните партньори на страната. Вместо реални решения за икономика, образование, здравеопазване или демография, отново слушаме геополитически лозунги и обещания за „връщане на лева“, „премахване на санкции“ и апокалиптични прогнози за краха на Европейския съюз. Това не е политика, а политически маркетинг, насочен към емоции и недоволство.

    12:30 13.03.2026

  • 69 България

    10 2 Отговор
    Плаща издръжката на всичките 5 американски бази.
    Като нищо робите плащат и керосина

    Коментиран от #89

    12:31 13.03.2026

  • 70 ФАКТ

    6 1 Отговор
    Който плаща и на укрите тодини наред бедните в в бг

    12:31 13.03.2026

  • 71 Русия е враг №1 на България ! 🇧🇬

    2 9 Отговор
    Никога до преди 4 години България не е имала цена за газ и петрол равна или по-ниски цени от цените за Западна Европа ! Никога ! Достигали сме цени в пъти по високи от тези за ЕС.

    12:31 13.03.2026

  • 72 Костадинов е тотален конспиратор

    2 7 Отговор
    Истинският национален интерес не се защитава с конспирации и обвинения към всички останали, а с реални политики, прозрачност и отговорност. България има нужда от сериозен разговор за бъдещето си, а не от постоянни сензации и разделение.

    12:32 13.03.2026

  • 73 До Ком 18

    5 1 Отговор
    Както вие защитавахте педофилите дето се утрепаха , заради такива ниско интелигенти сме на това дереже .

    12:32 13.03.2026

  • 74 Мартин Картофски

    1 1 Отговор
    Държа да кажа, че нямам ама абсолютно нищо общо с Костадин Костадинов и Възраждане. Само той идва на поканите ми за интервюта, другите не искат.
    А вие си знаете. Пейпал, Револют, Петриън, за да продължи да ни има и да получавате безпристрастна журналистика. Трудът трябва да се заплаща, трябва да го разберете. Ще се лишите днес от хляб, за да помогнете на нашия екип.

    12:32 13.03.2026

  • 75 Умников

    6 2 Отговор

    До коментар #50 от "Нека да пиша":

    Ами не , не ходят.
    Само за твоя информация, нищо не плащат , дори кламерите си внасят от щатите- все пак ние сме им роби, и трябва да издържаме американската военна машина.
    Попитай някой , какво се случва на полигон Ново село!
    Там дори нашите военни , нямат право да влизат.
    Ама, иначе -нали има банани.
    И не мога да разбера , защо мразите България, а се кланяте на америка?
    А в сущото, обвинявате Костадинов!!!

    Коментиран от #91

    12:32 13.03.2026

  • 76 Доктора

    2 3 Отговор
    Връщай парите, копейка...

    12:32 13.03.2026

  • 77 Костадинов всява СТРАХ у хората

    3 7 Отговор
    Всеки път, когато Костадин Костадинов говори за „национален интерес“, на практика чуваме едно и също – страх, конспирации и геополитическо противопоставяне. Да наричаш присъствието на съюзнически сили „окупация“ е не само преувеличение, а съзнателно изкривяване на реалността. България е част от международни съюзи по собствен избор и чрез решения на демократично избрани институции.

    12:33 13.03.2026

  • 78 Супер ирония

    5 4 Отговор

    До коментар #58 от "Ирония":

    Кокора, Тъпото и Мирчев пиеха кафе в скута на Пеевски.ФАКТ

    Коментиран от #86, #90

    12:33 13.03.2026

  • 79 Костадинов е празнодумец

    3 5 Отговор
    Костадинов постоянно говори за „чуждо влияние“, но рядко казва нещо за очевидната политическа линия, която съвпада едно към едно с интересите на Кремъл – премахване на санкциите срещу Русия, връщане назад от европейската интеграция и внушения, че ЕС е на ръба на разпада. Това не е визия за развитие на България, а опит страната ни да бъде извадена от съюзите, които ѝ дават икономическа и политическа стабилност.

    12:34 13.03.2026

  • 81 Костадинов е популист

    2 5 Отговор
    Най-лесно е да обвиняваш всички – ЕС, НАТО, „елита“, „задкулисието“. Много по-трудно е да предложиш реалистични решения и работещи политики. За съжаление, вместо конструктивен дебат, Костадинов предпочита политиката на постоянния скандал и разделение, защото тя носи най-много шум и най-малко отговорност.

    12:35 13.03.2026

  • 82 Исторически парк

    5 2 Отговор
    500 години турско робство 37 години американско робство!

    12:35 13.03.2026

  • 83 цьомцьо 💦

    3 4 Отговор
    коци да не те набарат афроамериканците че вместо фръъъът ще има фърт фърт

    12:35 13.03.2026

  • 84 Мнглът

    4 1 Отговор
    коцю за пореден път демонстрира колко е тп. Ама мн тп.

    12:35 13.03.2026

  • 86 По-скоро

    6 1 Отговор

    До коментар #78 от "Супер ирония":

    Слави Трифонов, Тошко Йорданов, Балабанов, Бойко Борисов и Зафиров пиеха кафе в скута на Пеевски.

    Коментиран от #98

    12:36 13.03.2026

  • 87 Връщай

    2 2 Отговор
    Парите бе!

    12:37 13.03.2026

  • 88 Костя дЪ простя е бастун на Бойко

    3 3 Отговор
    Докато ГЕРБ Ново начало дариха един милиард $ народна пара на оранжевия клoyн за частната му рекетьорска организация, за да може шonapa да се подмаже и да му махнат магнита, а патерицата на същите ни занимава с някакви измислици .

    12:37 13.03.2026

  • 89 Ха ХаХа

    3 2 Отговор

    До коментар #69 от "България":

    Турските роби станаха американски роби.

    12:37 13.03.2026

  • 90 По-скоро

    4 1 Отговор

    До коментар #78 от "Супер ирония":

    Костадинов е седнал в скута на Пеевски.

    12:37 13.03.2026

  • 92 Тц,тц,тц 😂😂😂

    2 2 Отговор
    Някой пита ли го тоя?

    12:38 13.03.2026

  • 93 Хахаха

    3 3 Отговор
    Костадинов и Тошко Йорданов са слуги на Пеевски.

    12:38 13.03.2026

  • 94 Само 1400

    0 2 Отговор
    на хан Кубрат държавата не е в Европа, пак ли нова история ще ни проповядват.

    12:39 13.03.2026

  • 95 Копейкин

    3 4 Отговор
    Е педофил

    Коментиран от #99

    12:39 13.03.2026

  • 97 Пеевските слуги

    4 5 Отговор
    Костадинов, Слави Трифонов, Тошко Йорданов, Балабанов, Бойко Борисов и Зафиров пиеха кафе в скута на Пеевски.

    12:39 13.03.2026

  • 98 Хептен скоро

    5 2 Отговор

    До коментар #86 от "По-скоро":

    Не лъжи бе гьотверен
    Петроханската Педи Партия пиеше мазни кафета в скута на Пеевски

    Коментиран от #100

    12:40 13.03.2026

  • 99 И Чалгаря

    4 1 Отговор

    До коментар #95 от "Копейкин":

    Е педофил.

    12:40 13.03.2026

  • 100 Фактите говорят:

    4 3 Отговор

    До коментар #98 от "Хептен скоро":

    Костадинов, Слави Трифонов, Тошко Йорданов, Балабанов, Бойко Борисов и Зафиров пиеха кафе в скута на Пеевски.

    Коментиран от #103

    12:41 13.03.2026

  • 101 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА

    4 5 Отговор

    До коментар #91 от "Нека да пиша":

    Как пък един клепар като копейкин не замина за руският рай?

    12:41 13.03.2026

  • 102 Костадинов е мазен ЛЪЖЕЦ и нагаждач

    5 6 Отговор
    Костадин Костадинов отново говори за „окупация“, „разпадащ се ЕС“ и „предателски елит“. Това е старата формула – колкото по-гръмки и драматични думи, толкова по-малко реални аргументи. Да обявяваш България за „окупирана“, докато страната доброволно е член на НАТО и ЕС, не е защита на националния интерес, а евтина политическа пропаганда.

    12:42 13.03.2026

  • 106 Зеления

    3 4 Отговор
    До тук цели 7 коментара написани от един и същ заслепен привърженик на ППДБ. Много си прозрачен с никовете които слагаш и няма как да заблудиш останалите, че сте мнозинство ти и останалите като теб.

    12:48 13.03.2026

  • 107 Ахил

    5 7 Отговор
    Този български аятолах Костадинов все още не е разбрал, че вече е изпята песен. Да отива заедно с тези от Величие и Меч да си получат за последно заплатите от руското посолство и кой от къде е. Да си заминава за Маскуда и да си харчи парите който натрупа. България повече не се нуждае от тези жалки копейки и рублояди.

    12:48 13.03.2026

  • 108 Ушанка с Ватенка

    4 1 Отговор
    хахаха, керосина е от Лукойл, ние го плащаме щот САЩ фалираха, абе смешник, отивай в карлуково да се лекуваш

    12:49 13.03.2026

  • 109 Буратино

    1 6 Отговор
    На този носът му е по-дълъг от моя!
    Ще медитирам довечера над това!
    Дано, да не ми се подпали главата от мислене!

    12:49 13.03.2026

  • 110 Истината

    1 3 Отговор
    Костадинов се нарежда до средния беден и пр0ст руснак, който чака Запада да рухне повече от половин век, а през това време единственото което е рухнало е СССР , заедно с достойнството им. Да не говорим, че заради безумната война с Украйна, нищо чудно Русия да рихне и втори път.....

    12:55 13.03.2026

  • 111 Жбръц

    2 0 Отговор
    Кой го плаща,ясно като бял ден.Ганчо - гуглара.Както не ни плащат вече десетки години за базите и един лев,така и за керосина.Една от причините да се инсталират на гражданското летище в София, освен дългите писти, удобни за тези огромни цистерни,както и прикритата тактика да се пазят: Персиеца няма да си позволи удар в столицата на държава- член на нато.Но и заради горивото.На Безмер и другите,няма такива запаси,защото нямаме бойни самолети.А тук се зареждат стотици големи машини,за граждански полети.Хем сигурно,хем далече от погледа.А на Безмер, веднага ще лъсне истината.Ще трябват колони от автоцистерни с гориво.,за зареждане дори на един търбух,който побира стотици тона керосин.А те са няколко търбуси.

    12:55 13.03.2026

  • 112 Винкел

    1 0 Отговор
    Най- вероятно милата ти майчица

    12:55 13.03.2026

  • 113 Натана време

    1 0 Отговор
    Летуващите в Малдивите се прибраха. Иран удари Арабския свят и прогони американците. Удариха Кипър, Турция, време е за Софийското летище с американските самолети. Дано на шопчетата дето много обичат американците да се стреснат малко, че омръзнахте с глупотите дето ги ръсят.За тя всеки, който мисли за държавата си е „копейка”.

    12:57 13.03.2026

  • 114 Има ли още шарани?

    1 2 Отговор
    Мисля, че вече не останаха заблудени, които да не разбраха, че Възраждане и Костадин са проект на мафията и тяхната роля е да оберат по наивните и заблудени хорица, които още вярват в легендата за дядо Иван, докато Борисов и Пеевски се правят на Евроатлантици, а същевременно обслужват руската олигархия, начело с престъпника Путин.

    12:57 13.03.2026

  • 115 Връщай

    1 1 Отговор
    Парите бе!

    12:58 13.03.2026

  • 116 Какво от това

    0 1 Отговор
    Народа е казал, който не храни собственна армия, ще храни чужда! Така, че не голяма драма, ако заредим с керосин някой натовски самолет, това са съюзнически войски. По добре, от колкото когато руснаците ни изнесоха златото....

    12:58 13.03.2026

