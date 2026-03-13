Костадинов: Правителството да каже кой плаща керосина за американските самолети на летище "Васил Левски"

Правителството да каже кой плаща керосина за американските самолети на летището в София. Това призова лидерът на "Възраждане" Костадин Костадинов в интервю за News.bg.
Партията ще отправи официално питане до властта, защото по негова информация именно българската държава плаща керосина. Според него американските самолети ни правят мишена. По думите му тези самолети на гражданското летище са разположени в нарушение на законодателството ни.
Най-голямото българско гражданско летище е окупирано от чужди самолети и чужди войници, алармира Костадинов. 500 американски войници са в София в момента, допълни той. Това означава, че България е окупирана, притеснява се лидерът на "Възраждане". Освен това разрешението за разполагане на самолетите на летище "Васил Левски" е дадено за час.
Попитан какви мерки трябва да се вземат, за да се неутрализират негативните ефекти от кризата в Близкия изток върху България, Костадинов отсече:" Трябва да се премахнат санкциите срещу Русия". Той каза, че у нас влиза руски газ през посредници, както и руски нефт, замаскиран като казахстански, но на по-висока цена. Според него трябва са се възстановят нормалните търговски отношения с Русия.
Санкциите срещу Русия така или иначе ще паднат и който ги премахне първи, той ще спечели най-много, категоричен бе лидерът на "Възраждане". Винаги избираме българския национален интерес, допълни той.
Ставаме жертва на собственото си слагачество на собствения си псевдополитически елит, недоволен е Костадин Костадинов. "Възраждане" иска са управляват самостоятелно. Възможно е еднопартийно управление, според него.
В България се говори за политически проекти, предупреди той и изтъкна, че партиите у нас не предлагат управленски програми. У нас няма политически партии, а проекти, зад които стоят задкулисни кръгове, посочи Костадин Костадинов. "Възраждане" е отпечатала половин милион броя на своята програма, която се казва " България 1400". Поводът е, ще през 2032 се отбелязва 1400 години от основаването на първата българска държава на хан Кубрат. Това е нещо, с което можем да се гордеем и затова го изтъкваме, посочи лидерът на Възраждане като припомни, че България е най-старата национална държава в Европа и една от 10-те най-стари държави в света, които съществуват и до сега.
Няма големи и малки държави, има малки и големи държавници, а у нас няма държавници, посочи още лидерът на "Възраждане". Цел номер едно на партията е да върне българския лев, стана ясно още от коментара му. Костадинов припомни, че страната ни е влязла в Еврозоната, без да изпълнява критериите. Ако сме влезли в Еврозоната с фалшиви данни, това означава, че сме влезли незаконно, подчерта лидерът на Възраждане. Отговорните за тази измама трябва да понесат отговорност и да влязат в затвора, по мнението му.
Европейският съюз се разклаща, опасява се още той. Костадин Костадинов прогнозира, че скоро ЕС ще рухне под собствената си тежест. ЕС години наред работи срещу собствените си икономически интереси смята още той и посочи, че България отново е направила грешен геополитически избор. Ние сме в поредната задънена улица на историята, предупреди Костадинов. Срещу България се работи на високо ниво, посочи още той. България не е освободена за един ден и Рим не е построен за един ден, както припомни лидерът на "Възраждане". Затова партията е готова с търпение да води докрай битката за България.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Въпросът е:
Коментиран от #57, #64
11:39 13.03.2026
2 Сталин
11:40 13.03.2026
3 Просто човек
11:41 13.03.2026
4 Хаха
11:42 13.03.2026
5 Факт
11:42 13.03.2026
6 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
......
ШИРОКА ( ДУША) ДУПКА БЪЛГАРСКА
11:42 13.03.2026
7 Тоя
11:42 13.03.2026
8 Последния Софиянец
Коментиран от #50, #51, #117
11:43 13.03.2026
9 Въпрос
Коментиран от #53, #55
11:43 13.03.2026
10 ПРОГРЕСИВЕН ШАПШАЛ
ОДИ И ГИ ПИТАЙ ЛИЧНО АМЕРИКАНЦИТЕ...ВЕ...
ПОЛЗВАЙ ГУГЪЛ ПРЕВОДАЧ НО НА АНГЛ.ЕЗИК....👍....
11:44 13.03.2026
11 Хаха
11:45 13.03.2026
12 Хаха
11:45 13.03.2026
13 няма изненади
Коментиран от #32
11:46 13.03.2026
14 Абсурдистан
11:47 13.03.2026
15 зле
11:50 13.03.2026
16 Свободен
Предайте му на тоя главоч, да дойде да ми потърси сметка!
Коментиран от #56
11:51 13.03.2026
17 Даниел
Балъци ли си търсиш?
Коментиран от #36
11:52 13.03.2026
18 Само вижте
11:56 13.03.2026
19 анонимен
Коментиран от #21, #47
11:56 13.03.2026
20 Браво за смелостта на Костадинов!
11:57 13.03.2026
21 ОК!
До коментар #19 от "анонимен":Ама дай тогава по тая логика и съдраните си гащи да дадем...?!
11:58 13.03.2026
22 Според коцето
Абе коце няма вече балами дето да ти вярват,може и да има ,но много намаляха.!
11:59 13.03.2026
23 Валерко
11:59 13.03.2026
24 Иванчо
12:00 13.03.2026
25 Александър 3
12:01 13.03.2026
26 Камината
12:02 13.03.2026
27 Връщай
12:03 13.03.2026
28 Гаджева
Коментиран от #62
12:04 13.03.2026
29 Данко Харсъзина
12:04 13.03.2026
30 Гол г-з
12:05 13.03.2026
31 4567
12:05 13.03.2026
32 Гери
До коментар #13 от "няма изненади":Спреш колата в зона и плащаш на час.Тук,в собствената си държава.Янките кацнаха,а нашите се правеха на умряла лисица.Не знаели.Няма ли информация.Шахти щели да ремонтират.Учения щяла да предстои.Самолетите имат и 500души главорези наемници.Това си е жива окупация на столицата.Правителството не може да гъкне.Препарирани са от страх.И не от грижа за България,а за постовете си.
12:05 13.03.2026
33 човека феокусник с ипотеката
Аз ще плащам 30 години моята, а Коце Путинов направи магия и я изплати за 2 - години.
За един преател питам ;)
Коментиран от #41
12:06 13.03.2026
34 Ха ха ха
12:07 13.03.2026
35 Данко Харсъзина
Коментиран от #40
12:07 13.03.2026
36 Що бе
До коментар #17 от "Даниел":Щото Костадинов иска ДОБРОТО за България ли!?
Мен не ми пука, ако и той намазва нещо -
ВАЖНОТО Е, че ИНТЕРЕСЪТ на България в момента се игнорира.
НЯКОЙ ЗНАЕ ЛИ КОЛКО ОРЪЖИЕ И ВОЕННА ТЕХНИКА ПЪТУВА ЗА УКРАЙНА
Б Е З П Л А Т Н О.
Вие ще ми говорите за "копейки" -
Между другото това поне са ПАРИ - НАЦИОНАЛНИ при това, а не бълвоча, който ползваме сега ...
Коментиран от #49
12:09 13.03.2026
37 SDEЧЕВ
12:09 13.03.2026
38 Данко Харсъзина
12:09 13.03.2026
39 ИВАН
12:10 13.03.2026
40 Аиде бе
До коментар #35 от "Данко Харсъзина":ПееАРАс. Възраждане е най българската партия!
12:11 13.03.2026
41 проблема е в такимава като теб
До коментар #33 от "човека феокусник с ипотеката":Като гласуваш за гербери и пъпъдебейци ще плащаш цял живот
12:11 13.03.2026
42 Пръдлю!
12:11 13.03.2026
43 🤔🤔🤔🤔
12:14 13.03.2026
44 Я марш от тук бе!
12:16 13.03.2026
45 Този коментар е премахнат от модератор.
46 Гого Мого
12:17 13.03.2026
47 матросов
До коментар #19 от "анонимен":Скъсването на всякакви отношения с Русия е чудовищна грешка.Отрязахме клона на който стоим.Горивата бяха на 500клм,а ние решихме да внасяме от 5000клм.Сега ще духате супата нещастници без горива.Територията не ще стане пустиня.Ще изсекат горите и ерозията ще отнеме хумуса.Така дори и троскот и магарешки тръни няма да растат.Вместо да оправят пътищата наляха милиарди в безмислени самолети които изобщо не са ни нужни.С кого ще се бием бе?Съседите имат стотици от тях.Имат и пилоти.Ние неизвестно защо имаме само двама?!!?.Но генерали колкото щеш.Накичени като фазани с ордени и медали когато от 80 год.война не е имало.
12:17 13.03.2026
48 Уса
12:17 13.03.2026
49 Папуц
До коментар #36 от "Що бе":така де, ама тролетариата мисли друго - ако вообще може да мисли
за тях америка е Бог - макар че нямат право да я посещават
за тях, както се изказа един бивш мин. председател,разработчик на шампоани - не е важно да е добре за България, важно е да е зле на Русия.
още тогава, този и другите пудели, заедно с българоубиеца Борисов, трябваше да ги съди народа.
а ако ги питаш, защо хейтите Костадинов, та нали той защитава националният интерес, веднага ще ти кажат- ами той не мисли за България , защото е "копейка"
та така,с такъв " матриал" , няма как да живеем нормално
тези хора са откровенни предатели - плюят жлъч срещу всеки , и всичко Българско!
да не забравяме, от кое посолство им се плаща
12:19 13.03.2026
50 Нека да пиша
До коментар #8 от "Последния Софиянец":Да нагли са ,не ти ходят в миршзливия ресторант.
Коментиран от #75
12:20 13.03.2026
51 Този коментар е премахнат от модератор.
52 Фикри
12:21 13.03.2026
53 Отговор
До коментар #9 от "Въпрос":Не е само тя...
12:21 13.03.2026
54 ИВАН
12:23 13.03.2026
55 Фикри
До коментар #9 от "Въпрос":Е кой, абдалите дето гласуваха за него. Нали щяха да си намалят партийната субсидия, да си чул нещо по въпроса
12:23 13.03.2026
56 Механик
До коментар #16 от "Свободен":Опааа, още един натовски евро-миндал, дето се прави на мъж!
Дай адрес! Хайде да те видим!
п.п.
Плащал той! Ти може да плащаш всичко ккавото си искаш, но без да бъркаш в моя джоб. ТИ не си България. Няма да говориш от името на всички!
12:24 13.03.2026
57 Този коментар е премахнат от модератор.
58 Ирония
Коментиран от #78
12:24 13.03.2026
59 Синя София
12:24 13.03.2026
60 Зеления
Вникнете КАКВА полза има България от всяко нещо, не пишете само: "копейка, копейка" като латерни.
Ако Костадинов с пари от субсидията на неговата партия си е построй вила, сметка да му държат членовете на Възраждане, а иначе всички да помислят:
-добре ли е американците да си плащат керосина? - да, добре е за България!
-добре ли е американските самолети да ги няма от летище София - да, добре е!
-добре ли е да сме горди че имаме държава на 1400 години - да, добре е!
-добре ли е да имаме собствена национална валута - да, добре е!
-ако газ и нефт идват по евтино от Русия, добре ли е за България - да, добре е!
До тук няма нещо, което е казал Костадинов и да не е добре за самата България, ще го следя обаче изкъсо как ще гласува Възраждане за ратифициране на споразумението със САЩ за влизане в съвета за мир - ето това не е добре за България, да плащаме по 1 млрд и да зависим от решенията еднолично на нестабилен човек, като Тръмп!
12:25 13.03.2026
61 Този коментар е премахнат от модератор.
62 Набор,служил в Елхово
До коментар #28 от "Гаджева":Защото на ВМК се е ,,оказал кьорав" с 10 диоптъра късогледство -според документ от ДВА- В.Търново...
12:26 13.03.2026
63 Пламен
12:26 13.03.2026
64 Коко
До коментар #1 от "Въпросът е:":Да разбирам ли, че теб това че тази ситуация е почти абсурдна - чужди воени самолети, на гражданско летище - без информация,без решение на Парламента - единственият орган ,който може да вземе такова решение,в противоречие със Конституцията , на всичко отгоре , тези самолети са реална мишена - не те притеснява?
Освен това , предателите от кабинята на водопада, няколко дена лъгаха откровенно за ситуацията, докато да накарат некролога запрянов да каже , че той бил дал разрешение.
Но той , по закон и по всички други неписани закони, няма право на това - според мен, вече трябваше, ако поне малко се доближаваме до нормалните държави - вече а е с присъда.
Та Костадинов -какъвто и да е , според мен в тази ситуация е прав.
Я сега ти кажи , кой на теб ти плаща???
12:27 13.03.2026
65 Възраждане са агресивни ЛИЦЕМЕРИ!
12:29 13.03.2026
66 Вредни сглобки
12:29 13.03.2026
67 ФАКТ
12:30 13.03.2026
68 Костадинов е въздух под налягане
12:30 13.03.2026
69 България
Като нищо робите плащат и керосина
Коментиран от #89
12:31 13.03.2026
70 ФАКТ
12:31 13.03.2026
71 Русия е враг №1 на България ! 🇧🇬
12:31 13.03.2026
72 Костадинов е тотален конспиратор
12:32 13.03.2026
73 До Ком 18
12:32 13.03.2026
74 Мартин Картофски
А вие си знаете. Пейпал, Револют, Петриън, за да продължи да ни има и да получавате безпристрастна журналистика. Трудът трябва да се заплаща, трябва да го разберете. Ще се лишите днес от хляб, за да помогнете на нашия екип.
12:32 13.03.2026
75 Умников
До коментар #50 от "Нека да пиша":Ами не , не ходят.
Само за твоя информация, нищо не плащат , дори кламерите си внасят от щатите- все пак ние сме им роби, и трябва да издържаме американската военна машина.
Попитай някой , какво се случва на полигон Ново село!
Там дори нашите военни , нямат право да влизат.
Ама, иначе -нали има банани.
И не мога да разбера , защо мразите България, а се кланяте на америка?
А в сущото, обвинявате Костадинов!!!
Коментиран от #91
12:32 13.03.2026
76 Доктора
12:32 13.03.2026
77 Костадинов всява СТРАХ у хората
12:33 13.03.2026
78 Супер ирония
До коментар #58 от "Ирония":Кокора, Тъпото и Мирчев пиеха кафе в скута на Пеевски.ФАКТ
Коментиран от #86, #90
12:33 13.03.2026
79 Костадинов е празнодумец
12:34 13.03.2026
80 Този коментар е премахнат от модератор.
81 Костадинов е популист
12:35 13.03.2026
82 Исторически парк
12:35 13.03.2026
83 цьомцьо 💦
12:35 13.03.2026
84 Мнглът
12:35 13.03.2026
85 Този коментар е премахнат от модератор.
86 По-скоро
До коментар #78 от "Супер ирония":Слави Трифонов, Тошко Йорданов, Балабанов, Бойко Борисов и Зафиров пиеха кафе в скута на Пеевски.
Коментиран от #98
12:36 13.03.2026
87 Връщай
12:37 13.03.2026
88 Костя дЪ простя е бастун на Бойко
12:37 13.03.2026
89 Ха ХаХа
До коментар #69 от "България":Турските роби станаха американски роби.
12:37 13.03.2026
90 По-скоро
До коментар #78 от "Супер ирония":Костадинов е седнал в скута на Пеевски.
12:37 13.03.2026
91 Този коментар е премахнат от модератор.
92 Тц,тц,тц 😂😂😂
12:38 13.03.2026
93 Хахаха
12:38 13.03.2026
94 Само 1400
12:39 13.03.2026
95 Копейкин
Коментиран от #99
12:39 13.03.2026
96 Този коментар е премахнат от модератор.
97 Пеевските слуги
12:39 13.03.2026
98 Хептен скоро
До коментар #86 от "По-скоро":Не лъжи бе гьотверен
Петроханската Педи Партия пиеше мазни кафета в скута на Пеевски
Коментиран от #100
12:40 13.03.2026
99 И Чалгаря
До коментар #95 от "Копейкин":Е педофил.
12:40 13.03.2026
100 Фактите говорят:
До коментар #98 от "Хептен скоро":Костадинов, Слави Трифонов, Тошко Йорданов, Балабанов, Бойко Борисов и Зафиров пиеха кафе в скута на Пеевски.
Коментиран от #103
12:41 13.03.2026
101 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА
До коментар #91 от "Нека да пиша":Как пък един клепар като копейкин не замина за руският рай?
12:41 13.03.2026
102 Костадинов е мазен ЛЪЖЕЦ и нагаждач
12:42 13.03.2026
103 Този коментар е премахнат от модератор.
104 Този коментар е премахнат от модератор.
105 Този коментар е премахнат от модератор.
106 Зеления
12:48 13.03.2026
107 Ахил
12:48 13.03.2026
108 Ушанка с Ватенка
12:49 13.03.2026
109 Буратино
Ще медитирам довечера над това!
Дано, да не ми се подпали главата от мислене!
12:49 13.03.2026
110 Истината
12:55 13.03.2026
111 Жбръц
12:55 13.03.2026
112 Винкел
12:55 13.03.2026
113 Натана време
12:57 13.03.2026
114 Има ли още шарани?
12:57 13.03.2026
115 Връщай
12:58 13.03.2026
116 Какво от това
12:58 13.03.2026
117 Този коментар е премахнат от модератор.