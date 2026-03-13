Костадинов: Правителството да каже кой плаща керосина за американските самолети на летище "Васил Левски"

Правителството да каже кой плаща керосина за американските самолети на летището в София. Това призова лидерът на "Възраждане" Костадин Костадинов в интервю за News.bg.

Партията ще отправи официално питане до властта, защото по негова информация именно българската държава плаща керосина. Според него американските самолети ни правят мишена. По думите му тези самолети на гражданското летище са разположени в нарушение на законодателството ни.

Най-голямото българско гражданско летище е окупирано от чужди самолети и чужди войници, алармира Костадинов. 500 американски войници са в София в момента, допълни той. Това означава, че България е окупирана, притеснява се лидерът на "Възраждане". Освен това разрешението за разполагане на самолетите на летище "Васил Левски" е дадено за час.

Попитан какви мерки трябва да се вземат, за да се неутрализират негативните ефекти от кризата в Близкия изток върху България, Костадинов отсече:" Трябва да се премахнат санкциите срещу Русия". Той каза, че у нас влиза руски газ през посредници, както и руски нефт, замаскиран като казахстански, но на по-висока цена. Според него трябва са се възстановят нормалните търговски отношения с Русия.

Санкциите срещу Русия така или иначе ще паднат и който ги премахне първи, той ще спечели най-много, категоричен бе лидерът на "Възраждане". Винаги избираме българския национален интерес, допълни той.

Ставаме жертва на собственото си слагачество на собствения си псевдополитически елит, недоволен е Костадин Костадинов. "Възраждане" иска са управляват самостоятелно. Възможно е еднопартийно управление, според него.

В България се говори за политически проекти, предупреди той и изтъкна, че партиите у нас не предлагат управленски програми. У нас няма политически партии, а проекти, зад които стоят задкулисни кръгове, посочи Костадин Костадинов. "Възраждане" е отпечатала половин милион броя на своята програма, която се казва " България 1400". Поводът е, ще през 2032 се отбелязва 1400 години от основаването на първата българска държава на хан Кубрат. Това е нещо, с което можем да се гордеем и затова го изтъкваме, посочи лидерът на Възраждане като припомни, че България е най-старата национална държава в Европа и една от 10-те най-стари държави в света, които съществуват и до сега.

Няма големи и малки държави, има малки и големи държавници, а у нас няма държавници, посочи още лидерът на "Възраждане". Цел номер едно на партията е да върне българския лев, стана ясно още от коментара му. Костадинов припомни, че страната ни е влязла в Еврозоната, без да изпълнява критериите. Ако сме влезли в Еврозоната с фалшиви данни, това означава, че сме влезли незаконно, подчерта лидерът на Възраждане. Отговорните за тази измама трябва да понесат отговорност и да влязат в затвора, по мнението му.

Европейският съюз се разклаща, опасява се още той. Костадин Костадинов прогнозира, че скоро ЕС ще рухне под собствената си тежест. ЕС години наред работи срещу собствените си икономически интереси смята още той и посочи, че България отново е направила грешен геополитически избор. Ние сме в поредната задънена улица на историята, предупреди Костадинов. Срещу България се работи на високо ниво, посочи още той. България не е освободена за един ден и Рим не е построен за един ден, както припомни лидерът на "Възраждане". Затова партията е готова с търпение да води докрай битката за България.