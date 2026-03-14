Двама загинали и осем ранени в предградие на Киев след мощна руска атака

14 Март, 2026 03:51, обновена 14 Март, 2026 06:57 2 140 23

Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Двама души загинаха, а осем други са ранени при мощна въздушна атака на Русия срещу Украйна, съобщават украинските медии, цитирани от ФОКУС.

Десетки дронове и различни видове крилати ракети бяха насочени към столицата Киев и други населени места. Съобщава се, че загиналите и ранените са след падането на ракета в предградието на Киев Бровари.

Кадри показват разрушения и пожар. Експлозии е имало и във Вишгородски регион. В Обухов е разрушено складово помещение и многоетажна сграда. Предупреждението за опасност все още е в сила.

Серия от експлозии бяха чути в украинската столица, съобщи кметът на Киев Виталий Кличко в Telegram.

„Силите за противовъздушна отбрана са активни. Стойте в укритията!“, написа той.

В 4:07 ч. московско време градската администрация на Киев издаде предупреждение за въздушна тревога за града.

Suspilne съобщи и за експлозия в Суми.

В нефтопреработвателния завод „Афипски“ в Северски район на Краснодарски край е избухнал пожар поради падащи отломки от дрон, съобщи пресслужбата на регионалната оперативна група.

По предварителна информация няма жертви, но са се запалили технически инсталации. Освен това, според оперативната група, трима души са ранени при атаката с дронове в пристанище "Кавказ" в Темрюк. Технически плавателен съд също е повреден, а в комплекса за акостиране е възникнал локализиран пожар, който е потушен.

По-рано кметът на Новоросийск Андрей Кравченко съобщи, че атака с дрон е била отблъсната в града. Началникът на Северски район Алексей Чеверев заяви, че системите за противовъздушна отбрана са в експлоатация.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Оня с коня

    35 14 Отговор
    Урките отново в немилост ......Бият ги както циганин не си бие кучето , но те територии нямали да отстъпват ....Ха-ха , наближава времето и това да видим . На бой трудно се устоява .

    Коментиран от #9, #14

    04:16 14.03.2026

  • 2 Движуха

    21 4 Отговор
    Страхотно!

    04:17 14.03.2026

  • 3 оня с коня

    34 12 Отговор
    Отново Мощен РУСКИ юмрук в зурлите на третополовите от НАТО

    04:17 14.03.2026

  • 4 оня с коня

    8 10 Отговор
    сбогом пропаднaл сайт !
    отивам в днес беге

    04:18 14.03.2026

  • 5 Аха

    18 10 Отговор
    Значи ВСУ поразили нефтопреработвателен завод, в който е възникнал пожар от паднали отломки от дрон.... Дообре!

    04:58 14.03.2026

  • 6 ОНЯ С ДРОНЯ

    5 19 Отговор
    Удриии Удрии

    Искаме да гледаме как хвърчи навсякъде

    Руската Мърша .

    05:49 14.03.2026

  • 7 Карго 200

    8 16 Отговор
    Всички наши момчета по къси панталони,с които загубихме връзка в района на Глуляйполе,Александровка и Запорожие станаха трофей на AFU. Обширните,равни полета в Южна Украйна са пълни с ловци на MTR. Но руските тетки ще получат достойно обещетение. Торба с дърва в края на отоплителния сезон.

    Коментиран от #12, #18

    06:00 14.03.2026

  • 8 Владимир Путин, президент

    7 15 Отговор
    Руската събота в пълния си блясък.....
    А още вчера официално наредих рускато МО да осигури няква защита за важните обекти. Комай да са свършили гумите или пък Брянск, Белгород, Краснодар не са важни обекти. В крайна сметка там живеят някви си роднини на украинците, те да си ги пазат, таварищи.....☝️😁

    06:25 14.03.2026

  • 9 Лука

    6 28 Отговор

    До коментар #1 от "Оня с коня":

    Зеленски е герой, защитава родината си. А вие блълващи змии и гущери знаете ли какво е това родина ?

    Коментиран от #10, #11

    06:25 14.03.2026

  • 10 егати..

    21 4 Отговор

    До коментар #9 от "Лука":

    Зеленясалия мухлясал бандерски герой,взе в гушата си над триста млрда урсулски пари и сега чека още сто млрда от болнио юръп и добре че е орбанчо та ги спря,оти и тия щяха да потънат в пазвата му..шмъркач комиков за четери года и толкоз млрди,не можа да си върне поне един блок от запорожкио аец..хи хи

    06:51 14.03.2026

  • 11 Лука от комлука

    25 3 Отговор

    До коментар #9 от "Лука":

    Зелен съсел герой, два дена не е стоял в родината, а обикаля като цветарка по евроурсуляка. Прибира се само да се снима пред някоя табела на която предстои да бъде сменен надписа.

    06:57 14.03.2026

  • 12 а фактите..

    14 2 Отговор

    До коментар #7 от "Карго 200":

    Говорят друго..масва е приготвила още половин дузина авиони всеки е пълен с над хиляда бандерски чаркоятьци,но зеления мухал не приема каргото с полегналите хлопци,оти чака от дъртио джендър урсуль сто млрда за да плати комисионната на близките за погибшите бандерци

    06:59 14.03.2026

  • 13 Володимир Зеленски, президент

    5 13 Отговор
    Брянск, Белгород, Курск, Волгоград и Новоросийск да се готвят. Ято розафи Фламинго прелитат на север в родните си гнезда ☝️

    07:02 14.03.2026

  • 14 ????

    14 1 Отговор

    До коментар #1 от "Оня с коня":

    Как ги бият бе ти знаеш ли че руснаците свършиха ракетите преди 2 години?

    07:15 14.03.2026

  • 15 Непра

    18 2 Отговор
    След като са убили 1-2 души цивилни значи, че руснаците са се целили ТОЧКОВО и унищожили украински склад за оръжие, командни центрове, съсредочение на укр ракетни установки или натрупване на наемници и натовци.

    ВСУ се крият ПОДЛО зад или около цивилни обекти и жилищни райони. После пропагандата фалшиво заявява и неоснователно тръби за съпътващите цивилни жертви.

    Защото, сами знаете, украински военен персонал не остана за зануляване. Личният й състав го събират насила в микробуси от улицата

    07:19 14.03.2026

  • 16 Злоба

    3 1 Отговор
    Супер готино.

    07:22 14.03.2026

  • 17 Еййй

    6 0 Отговор
    Алкаш нещастен, още 15 пъти я пусни най-отгоре тая простотия!

    07:24 14.03.2026

  • 18 А хапчетата защо не си пиеш, какво

    2 1 Отговор

    До коментар #7 от "Карго 200":

    като си в домашен отпуск.

    07:28 14.03.2026

  • 19 Призив!

    8 0 Отговор
    ,,Десетки дронове и различни видове крилати ракети бяха насочени към столицата Киев..."
    Бързо Зеленски да връща изпратените тесни специалисти по въпроса, в помощ на САЩ!
    Не ,че Тръмп ги иска,де...?!

    07:31 14.03.2026

  • 20 МЪКЪ МЪКЪ

    6 1 Отговор
    Пак ли има затрупани натюфци?

    07:39 14.03.2026

  • 21 НЕ МОЕ МИ ПОЧНЕ ДЕНЯ

    5 0 Отговор
    Къде ми е статията за успехите на Зеленски??

    07:40 14.03.2026

  • 22 Хи их хи

    4 1 Отговор
    Добро утро бандерки! Как спахте, успяхте ли всички да се събудите?

    07:41 14.03.2026

  • 23 стоян георгиев- стъки

    3 0 Отговор
    Уудрий Вова да се пукат душите черни душмански !

    07:51 14.03.2026

