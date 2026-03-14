Двама загинали и осем ранени в предградие на Киев след мощна руска атака

Двама души загинаха, а осем други са ранени при мощна въздушна атака на Русия срещу Украйна, съобщават украинските медии, цитирани от ФОКУС.

Десетки дронове и различни видове крилати ракети бяха насочени към столицата Киев и други населени места. Съобщава се, че загиналите и ранените са след падането на ракета в предградието на Киев Бровари.

Кадри показват разрушения и пожар. Експлозии е имало и във Вишгородски регион. В Обухов е разрушено складово помещение и многоетажна сграда. Предупреждението за опасност все още е в сила.

Серия от експлозии бяха чути в украинската столица, съобщи кметът на Киев Виталий Кличко в Telegram.

„Силите за противовъздушна отбрана са активни. Стойте в укритията!“, написа той.

В 4:07 ч. московско време градската администрация на Киев издаде предупреждение за въздушна тревога за града.

Suspilne съобщи и за експлозия в Суми.

В нефтопреработвателния завод „Афипски“ в Северски район на Краснодарски край е избухнал пожар поради падащи отломки от дрон, съобщи пресслужбата на регионалната оперативна група.

По предварителна информация няма жертви, но са се запалили технически инсталации. Освен това, според оперативната група, трима души са ранени при атаката с дронове в пристанище "Кавказ" в Темрюк. Технически плавателен съд също е повреден, а в комплекса за акостиране е възникнал локализиран пожар, който е потушен.

По-рано кметът на Новоросийск Андрей Кравченко съобщи, че атака с дрон е била отблъсната в града. Началникът на Северски район Алексей Чеверев заяви, че системите за противовъздушна отбрана са в експлоатация.