Двама загинали и осем ранени в предградие на Киев след мощна руска атака

Двама души загинаха, а осем други са ранени при мощна въздушна атака на Русия срещу Украйна, съобщават украинските медии, цитирани от ФОКУС.
Десетки дронове и различни видове крилати ракети бяха насочени към столицата Киев и други населени места. Съобщава се, че загиналите и ранените са след падането на ракета в предградието на Киев Бровари.
Кадри показват разрушения и пожар. Експлозии е имало и във Вишгородски регион. В Обухов е разрушено складово помещение и многоетажна сграда. Предупреждението за опасност все още е в сила.
Серия от експлозии бяха чути в украинската столица, съобщи кметът на Киев Виталий Кличко в Telegram.
„Силите за противовъздушна отбрана са активни. Стойте в укритията!“, написа той.
В 4:07 ч. московско време градската администрация на Киев издаде предупреждение за въздушна тревога за града.
Suspilne съобщи и за експлозия в Суми.
В нефтопреработвателния завод „Афипски“ в Северски район на Краснодарски край е избухнал пожар поради падащи отломки от дрон, съобщи пресслужбата на регионалната оперативна група.
По предварителна информация няма жертви, но са се запалили технически инсталации. Освен това, според оперативната група, трима души са ранени при атаката с дронове в пристанище "Кавказ" в Темрюк. Технически плавателен съд също е повреден, а в комплекса за акостиране е възникнал локализиран пожар, който е потушен.
По-рано кметът на Новоросийск Андрей Кравченко съобщи, че атака с дрон е била отблъсната в града. Началникът на Северски район Алексей Чеверев заяви, че системите за противовъздушна отбрана са в експлоатация.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
4 оня с коня
отивам в днес беге
04:18 14.03.2026
6 ОНЯ С ДРОНЯ
Искаме да гледаме как хвърчи навсякъде
Руската Мърша .
05:49 14.03.2026
7 Карго 200
Коментиран от #12, #18
06:00 14.03.2026
8 Владимир Путин, президент
А още вчера официално наредих рускато МО да осигури няква защита за важните обекти. Комай да са свършили гумите или пък Брянск, Белгород, Краснодар не са важни обекти. В крайна сметка там живеят някви си роднини на украинците, те да си ги пазат, таварищи.....☝️😁
06:25 14.03.2026
9 Лука
До коментар #1 от "Оня с коня":Зеленски е герой, защитава родината си. А вие блълващи змии и гущери знаете ли какво е това родина ?
Коментиран от #10, #11
06:25 14.03.2026
10 егати..
До коментар #9 от "Лука":Зеленясалия мухлясал бандерски герой,взе в гушата си над триста млрда урсулски пари и сега чека още сто млрда от болнио юръп и добре че е орбанчо та ги спря,оти и тия щяха да потънат в пазвата му..шмъркач комиков за четери года и толкоз млрди,не можа да си върне поне един блок от запорожкио аец..хи хи
06:51 14.03.2026
11 Лука от комлука
До коментар #9 от "Лука":Зелен съсел герой, два дена не е стоял в родината, а обикаля като цветарка по евроурсуляка. Прибира се само да се снима пред някоя табела на която предстои да бъде сменен надписа.
06:57 14.03.2026
12 а фактите..
До коментар #7 от "Карго 200":Говорят друго..масва е приготвила още половин дузина авиони всеки е пълен с над хиляда бандерски чаркоятьци,но зеления мухал не приема каргото с полегналите хлопци,оти чака от дъртио джендър урсуль сто млрда за да плати комисионната на близките за погибшите бандерци
06:59 14.03.2026
13 Володимир Зеленски, президент
07:02 14.03.2026
14 ????
До коментар #1 от "Оня с коня":Как ги бият бе ти знаеш ли че руснаците свършиха ракетите преди 2 години?
07:15 14.03.2026
15 Непра
ВСУ се крият ПОДЛО зад или около цивилни обекти и жилищни райони. После пропагандата фалшиво заявява и неоснователно тръби за съпътващите цивилни жертви.
Защото, сами знаете, украински военен персонал не остана за зануляване. Личният й състав го събират насила в микробуси от улицата
07:19 14.03.2026
18 А хапчетата защо не си пиеш, какво
До коментар #7 от "Карго 200":като си в домашен отпуск.
07:28 14.03.2026
19 Призив!
Бързо Зеленски да връща изпратените тесни специалисти по въпроса, в помощ на САЩ!
Не ,че Тръмп ги иска,де...?!
07:31 14.03.2026
