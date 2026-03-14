Тръмп: Мексико се управлява от наркобароните

Мексико на практика се управлява от наркокартели, заяви американският президент Доналд Тръмп пред репортери, преди да замине за Флорида.

В отговор на въпрос за отношенията между двете страни, американският лидер заяви, че е предложил на мексиканския президент Клаудия Шейнбаум „да се отърве от картелите“. „Но по някаква причина тя не иска да го направи“, каза той, добавяйки, че мексиканският му колега „не е трябвало да отказва това“.

„Много я харесвам, но тя трябва да се отърве от картелите, защото картелите, независимо дали ви харесва или не, управляват Мексико. Не трябва да бъде така“, заяви президентът на САЩ.

На пресконференция на 9 март Шейнбаум заяви, че Съединените щати биха могли да окажат значителна помощ на Мексико в борбата с организираната престъпност, като прекъснат каналите за контрабанда на незаконни оръжия през границата и намалят употребата на наркотици.

Тръмп редовно обвинява мексиканските власти в недостатъчно сътрудничество в борбата с престъпните групировки и трафика на наркотици. Той многократно е признавал възможността за използване на въоръжените сили на САЩ за елиминиране на картели и е отбелязвал, че Вашингтон е готов да направи всичко необходимо, за да защити националната си сигурност.