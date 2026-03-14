Тръмп: Мексико се управлява от наркобароните

14 Март, 2026 05:43, обновена 14 Март, 2026 05:49 756 2

Предложих на Шейнбаум да се отърве от картелите, но тя не иска да го направи, заяви американският президент

Тръмп: Мексико се управлява от наркобароните
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Мексико на практика се управлява от наркокартели, заяви американският президент Доналд Тръмп пред репортери, преди да замине за Флорида.

В отговор на въпрос за отношенията между двете страни, американският лидер заяви, че е предложил на мексиканския президент Клаудия Шейнбаум „да се отърве от картелите“. „Но по някаква причина тя не иска да го направи“, каза той, добавяйки, че мексиканският му колега „не е трябвало да отказва това“.

„Много я харесвам, но тя трябва да се отърве от картелите, защото картелите, независимо дали ви харесва или не, управляват Мексико. Не трябва да бъде така“, заяви президентът на САЩ.

На пресконференция на 9 март Шейнбаум заяви, че Съединените щати биха могли да окажат значителна помощ на Мексико в борбата с организираната престъпност, като прекъснат каналите за контрабанда на незаконни оръжия през границата и намалят употребата на наркотици.

Тръмп редовно обвинява мексиканските власти в недостатъчно сътрудничество в борбата с престъпните групировки и трафика на наркотици. Той многократно е признавал възможността за използване на въоръжените сили на САЩ за елиминиране на картели и е отбелязвал, че Вашингтон е готов да направи всичко необходимо, за да защити националната си сигурност.


Подобни новини


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

  • 1 Тогава

    6 0 Отговор
    след Иран "миротвореца" да бяга у Мексико !

    05:51 14.03.2026

  • 2 ежко

    6 0 Отговор
    Не знам кой управлява мексико,но САЩ се управлява от бандити!

    05:55 14.03.2026