САЩ разрешиха сделките с венецуелски петрол

14 Март, 2026 07:02, обновена 14 Март, 2026 07:11 1 278 15

Решението не е в сила за транзакции, включващи Русия, Иран, Северна Корея или Куба

Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Министерството на финансите на САЩ разреши редица сделки с участието на венецуелската държавна компания PdVSA за доставка на петрол на американския пазар, става ясно от текста на лиценза.

Документът уточнява, че всички сделки, забранени от санкционни разпоредби срещу Венецуела, са разрешени. Тези сделки включват транзакции с участието на правителството на Венецуела, Petróleos de Venezuela, S.A. (PdVSA), или всякакви организации, в които PdVSA пряко или косвено притежава 50% или повече дял.

Документът позволява на американските компании да извършват всякакви стандартни търговски сделки, включващи венецуелски петрол, от закупуване и съхранение до транспортиране и рафиниране, при условие че тези транзакции са необходими за последващия внос на продукта в САЩ.

Текстът на лиценза обаче подчертава, че той не се прилага за транзакции, включващи лица от Русия, Иран, Северна Корея или Куба, или такива, регистрирани съгласно законите на тези страни.

В края на януари държавният секретар на САЩ Марко Рубио обяви, че Вашингтон ще насочва приходите от продажбите на венецуелски петрол към блокирана сметка и ще следи разходите им. Продажбата на първата партида венецуелски петрол от САЩ на стойност 500 милиона долара беше обявена на 15 януари.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Дзак

    4 0 Отговор
    Заради Китай!

    07:20 14.03.2026

  • 2 Давайте парата

    1 2 Отговор
    Хамелеони се намира в Ипан...

    Коментиран от #3

    07:24 14.03.2026

  • 3 Давайте парата

    1 2 Отговор

    До коментар #2 от "Давайте парата":

    Хамелеони се намира в Иран...

    07:25 14.03.2026

  • 4 Боруна Лом

    7 1 Отговор
    ОБОРА СА МНОГО НАГЛИ!

    07:33 14.03.2026

  • 5 Мдаа!🤔

    6 1 Отговор
    От зор, байДончо ще разреши и хаванските пури! Да олабят генералите и адмиралите, че им пушат главите от неговите глупости!

    07:36 14.03.2026

  • 6 ДА НЕ ВЪРНАТ И МАДУРО

    5 1 Отговор
    Както са почнали нещата.

    Коментиран от #12

    07:41 14.03.2026

  • 7 Някой

    5 0 Отговор
    Ей, какво нещо е зора! Припарва им, че петрола стана скъп заради тях. И с краден петрол се работи добре - хем ти е без пари, хем му вземаш добра цена.

    07:49 14.03.2026

  • 8 Последния Софиянец

    2 2 Отговор
    Янките ще ни продават петрола на Венецуела по 200 долара за барел.Ще им платим войната в Иран.

    Коментиран от #10

    07:50 14.03.2026

  • 9 Оппа

    2 0 Отговор
    А за Китай може , а . Пари му отзад на миротвореца.

    07:51 14.03.2026

  • 10 И ми запали

    1 0 Отговор

    До коментар #8 от "Последния Софиянец":

    Им посолството

    07:53 14.03.2026

  • 11 Казанлъшкия

    1 1 Отговор
    К.радци!

    07:56 14.03.2026

  • 12 И до там могат да стигнат!

    3 1 Отговор

    До коментар #6 от "ДА НЕ ВЪРНАТ И МАДУРО":

    Обаче, ако можеха да върнат старият аятолах от онзи свят , биха го направили! Миролюбивият старец беше основният сдържащ фактор пред горещите глави в Иран и враг на ядреното оръжие! Сега получиха човек, който загуби майка си, баща си, жена си и малкото си дете!!! Не искам да съм на пътят на такъв човек! Бас хващам, че центрофугите се въртят и до месец ще имат ядрено оръжие!

    08:02 14.03.2026

  • 13 Доналд Факултетски

    1 0 Отговор
    Продавам комшийските домати, краставици, дърва, кокошки и яйца.
    Парите от търгувийката ще бъдат в затворена сметка под дюшека.
    На бай Иван-полицая и на кмета налагам забрана за продажба.

    08:13 14.03.2026

  • 14 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.

    1 0 Отговор
    Рижото ПСЕ продължава с кражбите, но то така е свикнало...

    08:14 14.03.2026

  • 15 Хохо Бохо

    0 0 Отговор
    В превод това означава, че крадат в огромни размери. Сделка е друго нещо , това е кражба

    08:26 14.03.2026