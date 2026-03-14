САЩ разрешиха сделките с венецуелски петрол

Министерството на финансите на САЩ разреши редица сделки с участието на венецуелската държавна компания PdVSA за доставка на петрол на американския пазар, става ясно от текста на лиценза.

Документът уточнява, че всички сделки, забранени от санкционни разпоредби срещу Венецуела, са разрешени. Тези сделки включват транзакции с участието на правителството на Венецуела, Petróleos de Venezuela, S.A. (PdVSA), или всякакви организации, в които PdVSA пряко или косвено притежава 50% или повече дял.

Документът позволява на американските компании да извършват всякакви стандартни търговски сделки, включващи венецуелски петрол, от закупуване и съхранение до транспортиране и рафиниране, при условие че тези транзакции са необходими за последващия внос на продукта в САЩ.

Текстът на лиценза обаче подчертава, че той не се прилага за транзакции, включващи лица от Русия, Иран, Северна Корея или Куба, или такива, регистрирани съгласно законите на тези страни.

В края на януари държавният секретар на САЩ Марко Рубио обяви, че Вашингтон ще насочва приходите от продажбите на венецуелски петрол към блокирана сметка и ще следи разходите им. Продажбата на първата партида венецуелски петрол от САЩ на стойност 500 милиона долара беше обявена на 15 януари.