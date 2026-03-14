САЩ разрешиха сделките с венецуелски петрол

Министерството на финансите на САЩ разреши редица сделки с участието на венецуелската държавна компания PdVSA за доставка на петрол на американския пазар, става ясно от текста на лиценза.
Документът уточнява, че всички сделки, забранени от санкционни разпоредби срещу Венецуела, са разрешени. Тези сделки включват транзакции с участието на правителството на Венецуела, Petróleos de Venezuela, S.A. (PdVSA), или всякакви организации, в които PdVSA пряко или косвено притежава 50% или повече дял.
Документът позволява на американските компании да извършват всякакви стандартни търговски сделки, включващи венецуелски петрол, от закупуване и съхранение до транспортиране и рафиниране, при условие че тези транзакции са необходими за последващия внос на продукта в САЩ.
Текстът на лиценза обаче подчертава, че той не се прилага за транзакции, включващи лица от Русия, Иран, Северна Корея или Куба, или такива, регистрирани съгласно законите на тези страни.
В края на януари държавният секретар на САЩ Марко Рубио обяви, че Вашингтон ще насочва приходите от продажбите на венецуелски петрол към блокирана сметка и ще следи разходите им. Продажбата на първата партида венецуелски петрол от САЩ на стойност 500 милиона долара беше обявена на 15 януари.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
3 Давайте парата
До коментар #2 от "Давайте парата":Хамелеони се намира в Иран...
07:25 14.03.2026
6 ДА НЕ ВЪРНАТ И МАДУРО
Коментиран от #12
07:41 14.03.2026
10 И ми запали
До коментар #8 от "Последния Софиянец":Им посолството
07:53 14.03.2026
12 И до там могат да стигнат!
До коментар #6 от "ДА НЕ ВЪРНАТ И МАДУРО":Обаче, ако можеха да върнат старият аятолах от онзи свят , биха го направили! Миролюбивият старец беше основният сдържащ фактор пред горещите глави в Иран и враг на ядреното оръжие! Сега получиха човек, който загуби майка си, баща си, жена си и малкото си дете!!! Не искам да съм на пътят на такъв човек! Бас хващам, че центрофугите се въртят и до месец ще имат ядрено оръжие!
08:02 14.03.2026
13 Доналд Факултетски
Парите от търгувийката ще бъдат в затворена сметка под дюшека.
На бай Иван-полицая и на кмета налагам забрана за продажба.
08:13 14.03.2026
