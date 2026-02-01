Новини
Доналд Тръмп призова за ареста на бившия президент на САЩ Барак Обама

Доналд Тръмп призова за ареста на бившия президент на САЩ Барак Обама

1 Февруари, 2026 07:19, обновена 1 Февруари, 2026 07:26

Бившият държавен глава лично наредил на ЦРУ да изфабрикува невярна информация за "руската намеса" в изборите през 2016 г., заяви настоящият американски лидер

Доналд Тръмп призова за ареста на бившия президент на САЩ Барак Обама - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Президентът на САЩ Доналд Тръмп призова за ареста на бившия президент на САЩ Барак Обама заради "изфабрикувани обвинения" в сътрудничество с Русия за спечелване на президентските избори през 2016 г., съобщи в петък списание The American Conservative.

Статията цитира публикация на Тръмп в Truth Social, в която шефът на Белия дом твърди, че Обама лично е наредил на ЦРУ да изфабрикува невярна информация за изборите през 2016 г. Тръмп нарече това опит за преврат от страна на бившия президент, за който той трябва да бъде подведен под отговорност.

Списанието отбелязва, че няколко дни преди публикуването на този доклад, ФБР, в присъствието на няколко високопоставени служители на администрацията на Тръмп, е иззело документи от избирателна секция в окръг Фултън относно президентските избори през 2020 г., които бяха спечелени от представителя на Демократическата партия Джо Байдън.

През юли 2025 г. директорът на Националното разузнаване на САЩ Тулси Габард публикува доклад, в който се посочва, че администрацията на Обама, след победата на Тръмп на президентските избори през 2016 г., е изфабрикувала разузнавателна информация, която твърди, че показва руска намеса в изборния процес. Това е направено в опит да бъде отстранен Тръмп от власт, отбеляза Габард. Според нея, няколко месеца преди изборите, американското разузнаване е било единодушно: Русия не е имала нито намерение, нито възможност да се намесва. През декември 2016 г. (след победата на Тръмп) обаче администрацията на Обама е разпоредила нов доклад, противоречащ на предишните оценки. Габард обясни, че ключовото разузнавателно заключение – че Русия не е повлияла на резултата от изборите – е било премахнато и класифицирано.


Поставете оценка:
Оценка 4.2 от 25 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 побърканяк

    40 9 Отговор
    рижия да арестува и Линкълн заради гражданската война.

    07:29 01.02.2026

  • 2 Дедо

    44 11 Отговор
    Тръмп прави всеки ден някакви безумия , за да отклони вниманието от връзките му с Епстийн,които все повече излизат наяве.

    07:30 01.02.2026

  • 3 УЖАС

    25 8 Отговор
    Веднага дежурния козяк да почва с глупостите за агент Краснов!

    07:31 01.02.2026

  • 4 Тервел

    26 11 Отговор
    Ухото му простреляно от куршум много бързо се възстанови като ново. Как стават тия работи?

    Коментиран от #5

    07:32 01.02.2026

  • 5 елементарно

    13 6 Отговор

    До коментар #4 от "Тервел":

    С пластична операция.

    07:44 01.02.2026

  • 6 Пич

    14 6 Отговор
    Вътрешната война в САЩ си върви с пълна сила!!! Тръмп може би да иска да арестува Обама само защото е черен , но доказателства трябват и за това !!! Щото може да се прави Обама , и да се е вапцал с вакса !!! За един президентски пост какво ли не прави човек !!!

    07:46 01.02.2026

  • 7 Баба Ванга има пророчество

    13 3 Отговор
    Че САЩ ще имат 45 президента
    Доналд Тръмп беше 45ти предишния мандат

    07:47 01.02.2026

  • 8 И Рузвелт трябва да се разследва

    14 2 Отговор
    Защо воюва срещу германците втората световна война

    Коментиран от #19

    07:51 01.02.2026

  • 9 делта форс

    21 1 Отговор
    Да подготвяме ли хеликоптерите както при президента Мадуро?

    07:54 01.02.2026

  • 10 Ще има ли екшън

    15 1 Отговор
    със хеликоптери самолети ,танкове и флот? Ще вървя за пуканки.

    07:55 01.02.2026

  • 11 Зеленски

    15 6 Отговор
    Саво аз немога да бъда арестуван понеже съм дошъл с майдан,незаконен и съм по закрилата на евроамериканската мафия.

    07:56 01.02.2026

  • 12 От това, което виждам

    11 7 Отговор
    по медиите,в САЩ се надига мощно движение, което ще свали ТРЪМП и ще поиска неговия импийчмънт.
    Процесът ще започне с междинните избори за Конгреса, които Тръмп ще загуби.

    Коментиран от #21

    07:58 01.02.2026

  • 13 Хаха

    12 2 Отговор
    Това едва ли изненадва някой особено. Дезинформацията е обичайния модус операнди на западния свят. Преставата за историята им е смесица от полуистини и откровени лъжи. Но това очевидно им харесва. Важното е да "побеждават"

    Коментиран от #25

    08:03 01.02.2026

  • 14 Поддържам

    9 2 Отговор
    Обама трябва да бъде арестуцан по две причини:
    1. Промотиране на зелената сделка. През 2013 година О-бам-а заяви, че през 2017 година световният океан ще се повиши с 7 фийта (2.1 метра). Още чакаме. Но той купил вила на брега на океана за $15 млн
    Банкаите дали заем а застрахователните компании са му дали затраховка за 30 години.
    2. Разрушаването и поскъпването на здравната система на САЩ.

    Коментиран от #22

    08:11 01.02.2026

  • 15 Иван

    8 3 Отговор
    Шмерц, Урсула, Кая, Килъри, Нетаняху, Бил Клинтън, Барак Обама, Доналд Тръмп, Джо Байден, Соломон Паси, Ехуд Барак, Еленски, Подоляк, Шорош, Яценюк, Порош, Нарко Рубио, Антъни Блинкен, на сапун!

    Коментиран от #20, #27

    08:14 01.02.2026

  • 16 повервахме

    2 1 Отговор
    Хайде, пак театро. И двамата служат на "бившия" СССР.

    08:15 01.02.2026

  • 17 ЦЕННОСТИТЕ НА ЕПСТИИН

    5 4 Отговор
    Лъжата, кражбата, измамата, насилието, корупцията и т.н. са в основата на "демократичните ценности".

    08:17 01.02.2026

  • 18 Кого точно е

    2 2 Отговор
    призовал Тръмп да арестува Барак Обама ? Путин ли или дЖилезку ? ... Ами да даде заповед и да си го арестува. Нали е царя на полукълбетата

    08:17 01.02.2026

  • 19 Те го разследваха ама...

    2 2 Отговор

    До коментар #8 от "И Рузвелт трябва да се разследва":

    Админастрацията на Рузвелт е тъпкана с комунистически агенти.

    08:18 01.02.2026

  • 20 Минаваща

    6 1 Отговор

    До коментар #15 от "Иван":

    Пропуснал си Тагарев!😂

    Коментиран от #28

    08:18 01.02.2026

  • 21 хаха

    2 3 Отговор

    До коментар #12 от "От това, което виждам":

    Ще свалят Тръмп, но съветките другари мноооого отдавна са пробили в САЩ и контролират събитията.

    Коментиран от #26

    08:20 01.02.2026

  • 22 Иван

    6 1 Отговор

    До коментар #14 от "Поддържам":

    Поправка: чернокожият евреин Барак Обама не е купувал къщата, нацисткия Израел му я купи. Сатанинските коварни евреи потулиха случая, "няма" конфликт на интереси.

    08:20 01.02.2026

  • 23 НРБ има ли

    2 0 Отговор
    Перестройка има ли наистина или само се направиха

    08:20 01.02.2026

  • 24 Революцията която

    3 0 Отговор
    Назрява в САЩ почна да ги притеснява нещо

    08:22 01.02.2026

  • 25 Шелепин

    3 0 Отговор

    До коментар #13 от "Хаха":

    "Дезинформацията е обичайния модус операнди на западния свят"

    Не са ли съветските другари дойаените на дезинформацията, маскировката, активните мероприятия, мокрите поръчки и заблудите?

    08:23 01.02.2026

  • 26 Иван

    4 1 Отговор

    До коментар #21 от "хаха":

    Съветските другари....с бомбетата и къдриците, от родата на Соломон Паси и Елена Поптодорова.

    ..

    Коментиран от #31

    08:23 01.02.2026

  • 27 Джеймс Джизъс Ангълтън

    0 3 Отговор

    До коментар #15 от "Иван":

    Всичките, които са изброил, работят за вас, за вашата световна комунистическа революция и са съветски агенти.

    Коментиран от #30, #33

    08:24 01.02.2026

  • 28 Иван

    4 1 Отговор

    До коментар #20 от "Минаваща":

    Съжалявам!! Извинявам се!! Пропуснал съм десетки хиляди сатанински долнопробни същества.

    ..

    08:26 01.02.2026

  • 29 Тръмп усеща ,

    3 1 Отговор
    ч3 ще загуби мнозинството в Конгреса на междиннте избори и опитва нещо като контраатака.

    За сега срещу Обама. Но утре ще измисли и нещо друго. Отчаяно се нуждае от някаква победа.
    Може и пак да спретне някой атантат срещу себе си!

    08:27 01.02.2026

  • 30 Иван

    0 1 Отговор

    До коментар #27 от "Джеймс Джизъс Ангълтън":

    И к....рвето ( завойчето) Кирил Петков.

    Коментиран от #38

    08:28 01.02.2026

  • 31 смешно е

    0 4 Отговор

    До коментар #26 от "Иван":

    Соломон Паси и Поптодорова са съветски точки на влияние. Маските започват да падат.

    Коментиран от #34

    08:29 01.02.2026

  • 32 Тръмп напарви голяма грешка,

    6 1 Отговор
    като се заяде с германците и скандинавците от Минесота!

    От там ще тръгне импийчмънта му!

    Намесят ли се и ирладците от Нова Англия и Илинойс и шотландците от Двете Дакоти и Вашингтон, спукана му е работата!

    08:32 01.02.2026

  • 33 Иван

    2 0 Отговор

    До коментар #27 от "Джеймс Джизъс Ангълтън":

    От Обама до Соломон, от Елена до Килъри, от Нетаняху до Порош, от Нарко Рубио до Шорош рептила,от Джон Кери до Шимон Елиът, от Джефри Епщайн до Ехуд Барак.

    Коментиран от #37

    08:32 01.02.2026

  • 34 Иван

    0 1 Отговор

    До коментар #31 от "смешно е":

    Кафяви израелски точки.

    08:34 01.02.2026

  • 35 Лудия доста се задържа президен

    4 1 Отговор
    Трябваше отдавна да са го погребали от инфарт инсулт все нормални за възраста му диагнози

    08:34 01.02.2026

  • 36 Джеймс

    0 3 Отговор
    Това е само една троха:

    "Известният норвежки премиер Ейнар Герхардсен (1897 - 1987), ръководел 14 години правителството на страната, е сътрудничил на КГБ на СССР. Това съобщава норвежката телевизия TV2, предаде ТАСС."

    08:35 01.02.2026

  • 37 Шелепин

    2 1 Отговор

    До коментар #33 от "Иван":

    Разкажи за болшевиките ;)

    08:37 01.02.2026

  • 38 смешен си

    0 1 Отговор

    До коментар #30 от "Иван":

    Естествено, че и Кирил Петков е съветски агент. Ти сериозно ли си мислиш, че НРБ го няма, че комунистическия блок се е разпаднал, че перестройката не е маньовър в дългосрочна стратегия на комуистите???

    08:40 01.02.2026

  • 39 Тома

    0 3 Отговор
    За този негър съм съгласен да го вкарат в затвора защото има много грехове

    Коментиран от #40

    08:45 01.02.2026

  • 40 Иван

    0 0 Отговор

    До коментар #39 от "Тома":

    Той е негър в нашите очи. В очите на евреите е евреин.

    08:55 01.02.2026