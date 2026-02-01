Президентът на САЩ Доналд Тръмп призова за ареста на бившия президент на САЩ Барак Обама заради "изфабрикувани обвинения" в сътрудничество с Русия за спечелване на президентските избори през 2016 г., съобщи в петък списание The American Conservative.
Статията цитира публикация на Тръмп в Truth Social, в която шефът на Белия дом твърди, че Обама лично е наредил на ЦРУ да изфабрикува невярна информация за изборите през 2016 г. Тръмп нарече това опит за преврат от страна на бившия президент, за който той трябва да бъде подведен под отговорност.
Списанието отбелязва, че няколко дни преди публикуването на този доклад, ФБР, в присъствието на няколко високопоставени служители на администрацията на Тръмп, е иззело документи от избирателна секция в окръг Фултън относно президентските избори през 2020 г., които бяха спечелени от представителя на Демократическата партия Джо Байдън.
През юли 2025 г. директорът на Националното разузнаване на САЩ Тулси Габард публикува доклад, в който се посочва, че администрацията на Обама, след победата на Тръмп на президентските избори през 2016 г., е изфабрикувала разузнавателна информация, която твърди, че показва руска намеса в изборния процес. Това е направено в опит да бъде отстранен Тръмп от власт, отбеляза Габард. Според нея, няколко месеца преди изборите, американското разузнаване е било единодушно: Русия не е имала нито намерение, нито възможност да се намесва. През декември 2016 г. (след победата на Тръмп) обаче администрацията на Обама е разпоредила нов доклад, противоречащ на предишните оценки. Габард обясни, че ключовото разузнавателно заключение – че Русия не е повлияла на резултата от изборите – е било премахнато и класифицирано.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 побърканяк
07:29 01.02.2026
2 Дедо
07:30 01.02.2026
3 УЖАС
07:31 01.02.2026
4 Тервел
Коментиран от #5
07:32 01.02.2026
5 елементарно
До коментар #4 от "Тервел":С пластична операция.
07:44 01.02.2026
6 Пич
07:46 01.02.2026
7 Баба Ванга има пророчество
Доналд Тръмп беше 45ти предишния мандат
07:47 01.02.2026
8 И Рузвелт трябва да се разследва
Коментиран от #19
07:51 01.02.2026
9 делта форс
07:54 01.02.2026
10 Ще има ли екшън
07:55 01.02.2026
11 Зеленски
07:56 01.02.2026
12 От това, което виждам
Процесът ще започне с междинните избори за Конгреса, които Тръмп ще загуби.
Коментиран от #21
07:58 01.02.2026
13 Хаха
Коментиран от #25
08:03 01.02.2026
14 Поддържам
1. Промотиране на зелената сделка. През 2013 година О-бам-а заяви, че през 2017 година световният океан ще се повиши с 7 фийта (2.1 метра). Още чакаме. Но той купил вила на брега на океана за $15 млн
Банкаите дали заем а застрахователните компании са му дали затраховка за 30 години.
2. Разрушаването и поскъпването на здравната система на САЩ.
Коментиран от #22
08:11 01.02.2026
15 Иван
Коментиран от #20, #27
08:14 01.02.2026
16 повервахме
08:15 01.02.2026
17 ЦЕННОСТИТЕ НА ЕПСТИИН
08:17 01.02.2026
18 Кого точно е
08:17 01.02.2026
19 Те го разследваха ама...
До коментар #8 от "И Рузвелт трябва да се разследва":Админастрацията на Рузвелт е тъпкана с комунистически агенти.
08:18 01.02.2026
20 Минаваща
До коментар #15 от "Иван":Пропуснал си Тагарев!😂
Коментиран от #28
08:18 01.02.2026
21 хаха
До коментар #12 от "От това, което виждам":Ще свалят Тръмп, но съветките другари мноооого отдавна са пробили в САЩ и контролират събитията.
Коментиран от #26
08:20 01.02.2026
22 Иван
До коментар #14 от "Поддържам":Поправка: чернокожият евреин Барак Обама не е купувал къщата, нацисткия Израел му я купи. Сатанинските коварни евреи потулиха случая, "няма" конфликт на интереси.
08:20 01.02.2026
23 НРБ има ли
08:20 01.02.2026
24 Революцията която
08:22 01.02.2026
25 Шелепин
До коментар #13 от "Хаха":"Дезинформацията е обичайния модус операнди на западния свят"
Не са ли съветските другари дойаените на дезинформацията, маскировката, активните мероприятия, мокрите поръчки и заблудите?
08:23 01.02.2026
26 Иван
До коментар #21 от "хаха":Съветските другари....с бомбетата и къдриците, от родата на Соломон Паси и Елена Поптодорова.
..
Коментиран от #31
08:23 01.02.2026
27 Джеймс Джизъс Ангълтън
До коментар #15 от "Иван":Всичките, които са изброил, работят за вас, за вашата световна комунистическа революция и са съветски агенти.
Коментиран от #30, #33
08:24 01.02.2026
28 Иван
До коментар #20 от "Минаваща":Съжалявам!! Извинявам се!! Пропуснал съм десетки хиляди сатанински долнопробни същества.
..
08:26 01.02.2026
29 Тръмп усеща ,
За сега срещу Обама. Но утре ще измисли и нещо друго. Отчаяно се нуждае от някаква победа.
Може и пак да спретне някой атантат срещу себе си!
08:27 01.02.2026
30 Иван
До коментар #27 от "Джеймс Джизъс Ангълтън":И к....рвето ( завойчето) Кирил Петков.
Коментиран от #38
08:28 01.02.2026
31 смешно е
До коментар #26 от "Иван":Соломон Паси и Поптодорова са съветски точки на влияние. Маските започват да падат.
Коментиран от #34
08:29 01.02.2026
32 Тръмп напарви голяма грешка,
От там ще тръгне импийчмънта му!
Намесят ли се и ирладците от Нова Англия и Илинойс и шотландците от Двете Дакоти и Вашингтон, спукана му е работата!
08:32 01.02.2026
33 Иван
До коментар #27 от "Джеймс Джизъс Ангълтън":От Обама до Соломон, от Елена до Килъри, от Нетаняху до Порош, от Нарко Рубио до Шорош рептила,от Джон Кери до Шимон Елиът, от Джефри Епщайн до Ехуд Барак.
Коментиран от #37
08:32 01.02.2026
34 Иван
До коментар #31 от "смешно е":Кафяви израелски точки.
08:34 01.02.2026
35 Лудия доста се задържа президен
08:34 01.02.2026
36 Джеймс
"Известният норвежки премиер Ейнар Герхардсен (1897 - 1987), ръководел 14 години правителството на страната, е сътрудничил на КГБ на СССР. Това съобщава норвежката телевизия TV2, предаде ТАСС."
08:35 01.02.2026
37 Шелепин
До коментар #33 от "Иван":Разкажи за болшевиките ;)
08:37 01.02.2026
38 смешен си
До коментар #30 от "Иван":Естествено, че и Кирил Петков е съветски агент. Ти сериозно ли си мислиш, че НРБ го няма, че комунистическия блок се е разпаднал, че перестройката не е маньовър в дългосрочна стратегия на комуистите???
08:40 01.02.2026
39 Тома
Коментиран от #40
08:45 01.02.2026
40 Иван
До коментар #39 от "Тома":Той е негър в нашите очи. В очите на евреите е евреин.
08:55 01.02.2026