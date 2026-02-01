Президентът на САЩ Доналд Тръмп призова за ареста на бившия президент на САЩ Барак Обама заради "изфабрикувани обвинения" в сътрудничество с Русия за спечелване на президентските избори през 2016 г., съобщи в петък списание The American Conservative.

Статията цитира публикация на Тръмп в Truth Social, в която шефът на Белия дом твърди, че Обама лично е наредил на ЦРУ да изфабрикува невярна информация за изборите през 2016 г. Тръмп нарече това опит за преврат от страна на бившия президент, за който той трябва да бъде подведен под отговорност.

Списанието отбелязва, че няколко дни преди публикуването на този доклад, ФБР, в присъствието на няколко високопоставени служители на администрацията на Тръмп, е иззело документи от избирателна секция в окръг Фултън относно президентските избори през 2020 г., които бяха спечелени от представителя на Демократическата партия Джо Байдън.

През юли 2025 г. директорът на Националното разузнаване на САЩ Тулси Габард публикува доклад, в който се посочва, че администрацията на Обама, след победата на Тръмп на президентските избори през 2016 г., е изфабрикувала разузнавателна информация, която твърди, че показва руска намеса в изборния процес. Това е направено в опит да бъде отстранен Тръмп от власт, отбеляза Габард. Според нея, няколко месеца преди изборите, американското разузнаване е било единодушно: Русия не е имала нито намерение, нито възможност да се намесва. През декември 2016 г. (след победата на Тръмп) обаче администрацията на Обама е разпоредила нов доклад, противоречащ на предишните оценки. Габард обясни, че ключовото разузнавателно заключение – че Русия не е повлияла на резултата от изборите – е било премахнато и класифицирано.