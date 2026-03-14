„Страна“: Тръмп отказа помощ от Киев за Близкия изток и разби надеждите на Зеленски

Изявленията на президента на САЩ Доналд Тръмп, в които той отказва да приеме помощ от Киев за операцията в Близкия изток, разбиха надеждите на Володимир Зеленски да измести приоритетите на Вашингтон от Украйна към Иран, според украинското издание „Страна“.
Първоначално Зеленски се надяваше, че удължаването на войната между САЩ и Иран ще намали натиска на Вашингтон върху Киев в преговорите за разрешаване на украинския конфликт, отбелязва изданието.
„Помощта на САЩ с дронове в Близкия изток беше част от стратегията на Зеленски, но думите на Тръмп на практика ѝ сложиха край“, съобщи „Страна“.
На 13 март Тръмп заяви, че Съединените щати не се нуждаят от помощта на Украйна за противодронова отбрана по време на военната си операция срещу Иран. „Не. Не се нуждаем от помощ за противодронова отбрана“, каза той в интервю за Fox News, коментирайки готовността на Киев да предостави такава помощ на Вашингтон по време на американско-израелската кампания срещу Иран.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Българин
05:30 14.03.2026
2 Неразбрал
Коментиран от #6
05:31 14.03.2026
3 Пламен
Т.е. струва , ама по 3 000 000 долара бройката , а ,,Шахед" е по 20 000 $ .
Арабите искат по-евтин вариант на ПВО .
Коментиран от #4
05:37 14.03.2026
4 А бе,
До коментар #3 от "Пламен":нека си искат !
05:39 14.03.2026
5 Изданието "Страна" ☝️
Изданието "Страна" продължава да работи чрез „огледални“ сайтове (mirrors).
Толкова за обективността на тази "новина"...
Коментиран от #9
05:43 14.03.2026
6 Няма и да разбереш
До коментар #2 от "Неразбрал":копейко мaлoyмна.
Коментиран от #8
05:48 14.03.2026
7 Meфистофел
05:51 14.03.2026
8 Добре
До коментар #6 от "Няма и да разбереш":бе "евроумник" !
05:53 14.03.2026
9 Тогсва
До коментар #5 от "Изданието "Страна" ☝️":Това е обективен ресурс.
06:05 14.03.2026
10 Последния Софиянец
06:11 14.03.2026