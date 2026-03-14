„Страна“: Тръмп отказа помощ от Киев за Близкия изток и разби надеждите на Зеленски

14 Март, 2026 05:21, обновена 14 Март, 2026 05:26 1 230 10

Укранският президент се надяваше, че удължаването на войната между САЩ и Иран ще намали натиска на Вашингтон върху Киев в преговорите, пише изданието

Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Изявленията на президента на САЩ Доналд Тръмп, в които той отказва да приеме помощ от Киев за операцията в Близкия изток, разбиха надеждите на Володимир Зеленски да измести приоритетите на Вашингтон от Украйна към Иран, според украинското издание „Страна“.

Първоначално Зеленски се надяваше, че удължаването на войната между САЩ и Иран ще намали натиска на Вашингтон върху Киев в преговорите за разрешаване на украинския конфликт, отбелязва изданието.

„Помощта на САЩ с дронове в Близкия изток беше част от стратегията на Зеленски, но думите на Тръмп на практика ѝ сложиха край“, съобщи „Страна“.

На 13 март Тръмп заяви, че Съединените щати не се нуждаят от помощта на Украйна за противодронова отбрана по време на военната си операция срещу Иран. „Не. Не се нуждаем от помощ за противодронова отбрана“, каза той в интервю за Fox News, коментирайки готовността на Киев да предостави такава помощ на Вашингтон по време на американско-израелската кампания срещу Иран.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

  • 1 Българин

    14 5 Отговор
    Винаги съм вярвал на изданието "Страна". Аз по него се ориентирам в живота!

    05:30 14.03.2026

  • 2 Неразбрал

    16 18 Отговор
    С какво ще помага Зеления престъпник, като той само постоянно реве за помощ пред ЕвроУрсулите ?

    Коментиран от #6

    05:31 14.03.2026

  • 3 Пламен

    12 5 Отговор
    Всъщност не САЩ , а ,,Сауди Арамко" иска помощ от Киев , защото видяха , че ,,Пейтриът" не струва .
    Т.е. струва , ама по 3 000 000 долара бройката , а ,,Шахед" е по 20 000 $ .

    Арабите искат по-евтин вариант на ПВО .

    Коментиран от #4

    05:37 14.03.2026

  • 4 А бе,

    5 2 Отговор

    До коментар #3 от "Пламен":

    нека си искат !

    05:39 14.03.2026

  • 5 Изданието "Страна" ☝️

    16 6 Отговор
    Санкции в Украйна: През август 2021 г. Съветът за национална сигурност и отбрана на Украйна (СНСО) наложи санкции на Игор Гужва и свързаните с него компании (издание Страна) . В резултат на това основният домейн на сайта беше блокиран на територията на страната. Властите обвиниха медията в разпространение на „проруска пропаганда“ и участие в хибридната война срещу Украйна.
    Изданието "Страна" продължава да работи чрез „огледални“ сайтове (mirrors).

    Толкова за обективността на тази "новина"...

    Коментиран от #9

    05:43 14.03.2026

  • 6 Няма и да разбереш

    8 9 Отговор

    До коментар #2 от "Неразбрал":

    копейко мaлoyмна.

    Коментиран от #8

    05:48 14.03.2026

  • 7 Meфистофел

    8 3 Отговор
    Всичко ще си дойде на мястото, ако поясните, че Зелю не предлагаше помощ, а сделка - дронове срещу безсрамно много милиарди. Тръмп като стар далавераджия му показа ... (комбинация от три пръста).

    05:51 14.03.2026

  • 8 Добре

    4 1 Отговор

    До коментар #6 от "Няма и да разбереш":

    бе "евроумник" !

    05:53 14.03.2026

  • 9 Тогсва

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "Изданието "Страна" ☝️":

    Това е обективен ресурс.

    06:05 14.03.2026

  • 10 Последния Софиянец

    1 4 Отговор
    само от млатене разбира балатара и копейката му гладна

    06:11 14.03.2026