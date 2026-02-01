Отложиха за средата на седмицата новия кръг от тристранните преговори за мир в Украйна

Нов кръг от тристранни преговори за уреждане на конфликта между Русия и Украйна е отложен за средата на следващата седмица по взаимно съгласие, съобщи ТАСС.
„Датите за новия кръг в средата на седмицата са определени по взаимно съгласие“, каза източникът на държавната агенция.
По-рано днес украинският президент Володимир Зеленски обяви, че тристранната среща ще се проведе на 4-5 февруари в Абу Даби.
Четири дни по-рано, на 28 януари, Кремъл обяви планирани преговори за 1 февруари. „Това е предварително, но засега работим от това“, каза тогава говорителят на президента Дмитрий Песков. Както уточни държавният секретар Марко Рубио, срещата на 1 февруари е била планирана като двустранна между Москва и Киев, като основната тема е териториалният въпрос.
Зеленски не уточни дали определянето на датата за тристранните преговори означава отлагане на срещата на 1 февруари, която е била планирана като двустранна. Преди това той допусна, че датата на срещата може да бъде отложена поради влошаването на отношенията между САЩ и Иран.
Предишният кръг от тристранни преговори се проведе на 23-24 януари в Абу Даби. Основната тема беше териториалният въпрос и нямаше признаци за компромис, съобщи Ройтерс. Зеленски заяви, че за разрешаването на този въпрос е необходим директен диалог на ниво държавен глава.
Ню Йорк Таймс отбеляза, че вторият кръг от тристранните преговори е отложен след посещението на Кирил Дмитриев, специален представител на руския президент за инвестиции и икономическо сътрудничество с чужди държави, в Съединените щати на 31 януари.
Дмитриев се срещна със специалния президентски пратеник на САЩ Стив Уиткоф, зетя на Доналд Тръмп Джаред Къшнър, министъра на финансите Скот Бесент и комисаря на Федералната служба за обществени поръчки Джош Грюнбаум.
Уиткоф нарече разговорите конструктивни. „Бяхме окуражени от тази среща; тя показва, че Русия работи за осигуряване на мир в Украйна“, каза той.
Дмитриев също определи срещата като конструктивна. Той говори за „продуктивните“ дискусии в рамките на Американо-руската икономическа работна група. По време на първия кръг от преговорите в Абу Даби тази група е обсъждала финансирането на възстановяването на разрушени от войната територии, използвайки замразени руски активи в САЩ.
