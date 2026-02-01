Новини
Свят »
Русия »
Отложиха за средата на седмицата новия кръг от тристранните преговори за мир в Украйна
  Тема: Украйна

Отложиха за средата на седмицата новия кръг от тристранните преговори за мир в Украйна

1 Февруари, 2026 21:10, обновена 1 Февруари, 2026 21:17 907 23

  • преговори-
  • мир-
  • русия-
  • сащ-
  • украйна

По предварителна информация разговорите трябваше да продължат днес, но са били отложени по взаимно съгласие, съобщи източник на ТАСС

Отложиха за средата на седмицата новия кръг от тристранните преговори за мир в Украйна - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Нов кръг от тристранни преговори за уреждане на конфликта между Русия и Украйна е отложен за средата на следващата седмица по взаимно съгласие, съобщи ТАСС.

„Датите за новия кръг в средата на седмицата са определени по взаимно съгласие“, каза източникът на държавната агенция.

Още новини от Украйна

По-рано днес украинският президент Володимир Зеленски обяви, че тристранната среща ще се проведе на 4-5 февруари в Абу Даби.

Четири дни по-рано, на 28 януари, Кремъл обяви планирани преговори за 1 февруари. „Това е предварително, но засега работим от това“, каза тогава говорителят на президента Дмитрий Песков. Както уточни държавният секретар Марко Рубио, срещата на 1 февруари е била планирана като двустранна между Москва и Киев, като основната тема е териториалният въпрос.

Зеленски не уточни дали определянето на датата за тристранните преговори означава отлагане на срещата на 1 февруари, която е била планирана като двустранна. Преди това той допусна, че датата на срещата може да бъде отложена поради влошаването на отношенията между САЩ и Иран.

Предишният кръг от тристранни преговори се проведе на 23-24 януари в Абу Даби. Основната тема беше териториалният въпрос и нямаше признаци за компромис, съобщи Ройтерс. Зеленски заяви, че за разрешаването на този въпрос е необходим директен диалог на ниво държавен глава.

Ню Йорк Таймс отбеляза, че вторият кръг от тристранните преговори е отложен след посещението на Кирил Дмитриев, специален представител на руския президент за инвестиции и икономическо сътрудничество с чужди държави, в Съединените щати на 31 януари.

Дмитриев се срещна със специалния президентски пратеник на САЩ Стив Уиткоф, зетя на Доналд Тръмп Джаред Къшнър, министъра на финансите Скот Бесент и комисаря на Федералната служба за обществени поръчки Джош Грюнбаум.

Уиткоф нарече разговорите конструктивни. „Бяхме окуражени от тази среща; тя показва, че Русия работи за осигуряване на мир в Украйна“, каза той.

Дмитриев също определи срещата като конструктивна. Той говори за „продуктивните“ дискусии в рамките на Американо-руската икономическа работна група. По време на първия кръг от преговорите в Абу Даби тази група е обсъждала финансирането на възстановяването на разрушени от войната територии, използвайки замразени руски активи в САЩ.


Русия
Поставете оценка:
Оценка 3 от 4 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Шопо

    10 3 Отговор
    Мир ще има когато целите на СВО бъдат постигнати, всичко останало са празни приказки.

    Коментиран от #3, #4, #9, #23

    21:21 01.02.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Ха ха ха ха

    5 8 Отговор

    До коментар #1 от "Шопо":

    Целите на СВО бяха - Киев за три дни.

    21:22 01.02.2026

  • 4 Оня с парчето

    2 4 Отговор

    До коментар #1 от "Шопо":

    Я се понаведи да ти направя показно на СВО.

    21:23 01.02.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Копейка

    3 8 Отговор
    Изгубихме левъ! Последната битка за България!
    Шъ се беся!

    21:27 01.02.2026

  • 7 руската мечка

    4 8 Отговор
    пак ще играе казачок по команда на САЩ, ако ли не ще гризне голямото дръвце..

    Коментиран от #21

    21:31 01.02.2026

  • 8 Жълтопаветен ЛГБТ пдраст

    0 2 Отговор
    Уте отивам в Горна Баня да празнувам

    Коментиран от #22

    21:32 01.02.2026

  • 9 т.е. Никога няма да има мир

    5 1 Отговор

    До коментар #1 от "Шопо":

    Защото е Невъзможно да бъдат постигнати .

    21:32 01.02.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Целите на СВО

    6 3 Отговор
    Д Е Н А Ц И Ф И К А Ц И Я на Укрия

    До последният жив Укър

    21:34 01.02.2026

  • 12 Главоч

    5 2 Отговор
    "Зеленски заяви, че за разрешаването на този въпрос е необходим директен диалог на ниво държавен глава."

    И за какво толкова се напъва да диалогства нелигитимната Зелена Глава?
    Това, че Путин може и да се навие да губи времето с него, по молба на Тръмп не означава, че магически Зеленски ще стане легитимен "държавен глава"!

    Коментиран от #14

    21:35 01.02.2026

  • 13 име

    3 1 Отговор
    Еее, дано руснаците да ги избомбят яко тази вечер, точно преди най-големите студове. На бандерите това им е играта, само да протакат, в случая за да минат студовете. Само от напалм може да стопли бандераския мозък.

    Коментиран от #16

    21:39 01.02.2026

  • 14 Освен това

    4 2 Отговор

    До коментар #12 от "Главоч":

    с всяко забавяне и отказване на поредното руско предложение, Зеленски и Мераклиите, се приближават към следващо ново предложение на Русия.

    21:44 01.02.2026

  • 15 Липсва ми Соловьов

    2 3 Отговор
    По предварителна информация разговорите трябваше да продължат днес, но са били отложени по взаимно съгласие, съобщи източник на ТАСС
    -;-
    Ах как ми липсва коментара на Соловьвов.
    Друго си е Трезвения Турольов да каже по поредните победи на Рашмахта!

    А нашите русофили си се надяват на Сделано в СССР РАУ-26.

    21:46 01.02.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Механик

    2 5 Отговор
    Удри копейката с фаража!!

    Коментиран от #20

    21:53 01.02.2026

  • 18 Като чета коментарите на русофилите

    2 5 Отговор
    и се учудвам как и от къде изникна Путлеризъма!

    А триенете но коментарите не може да опази Втората армия от логичния си Къшмер на Афганистан-2!

    21:53 01.02.2026

  • 19 ?????

    8 1 Отговор
    Колкото по-нататък толкова по-зле за тях.
    Омръзна ми да го повтарям.
    А беше толкова просто.
    Не пипайте общата история и общия език. Търгувайте и с Европа и с Русия.
    Кво не ви устойваше бре?

    21:54 01.02.2026

  • 20 Къде ще ходят русофилите

    1 1 Отговор

    До коментар #17 от "Механик":

    Механик
    00ОТГОВОР
    Удри копейката с фаража!!
    -;-
    Къде ще ходзят русофилите след успешната Украция на Фюрера?!

    21:55 01.02.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Розовото пони Путин 🦄

    1 3 Отговор

    До коментар #8 от "Жълтопаветен ЛГБТ пдраст":

    Ние от Руския прайд празнуваме на 7 октомври 🌈 🦄 🇷🇺 🤣

    22:01 01.02.2026

  • 23 Град Козлодуй

    4 0 Отговор

    До коментар #1 от "Шопо":

    Плана за мир има само една точка, капитулация.

    22:11 01.02.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания