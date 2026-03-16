"Битка след битка" взе "Оскар" за най-добър филм (ВИДЕО)

Филмът на Пол Томас Андерсън "Битка след битка" /„One Battle After Another“/ (2025) спечели "Оскар" за най-добър филм, предаде ABC.

98-ата церемония по връчването на наградите на Академията се проведе в театър „Долби“ в Лос Анджелис, Калифорния.

Номинираните за основната категория бяха филмът на ужасите „Грешници“ (2025) на Райън Куглър, „Бугония“ (2025) на Йоргос Лантимос, „F1“ (2025) на Джоузеф Косински, „Франкенщайн“ (2025) на Гилермо дел Торо, носителят на „Златен глобус“ „Хамнет: Вдъхновението за Хамлет“ (2025) на Клоуи Джао, „Марти Суприм“ (2025) на Джош Сафди, бразилският трилър „Тайният агент“ (2025), скандинавският филм „Сентиментална стойност“ (2025) на Йоахим Триер и „Влак с мечти“ (2025) на Клинт Бентли.

Американският актьор Майкъл Б. Джордан спечели наградата на Академията за най-добър актьор.

Джордан изигра двама братя, Смоук и Стак, във филма „Грешници“ (2025). Той се съревноваваше с Леонардо ди Каприо от "Битка след битка“ (2025), Вагнер Моура за „Тайният агент“ (2025), Итън Хоук за „Синя луна“ (2025) и Тимоти Шаламе за „Върховният Марти“ (2025).

Ирландската актриса Джеси Бъкли спечели наградата на Академията за най-добра актриса.

Бъкли изигра Агнес в драмата „Хамнет: Историята на Хамлет“ (2025), режисирана от Клое Джао. Сред другите номинирани бяха Роуз Бърн за „Ако имах крака, щях да те ритна“ (2025), Ренате Райнсве за „Сантиментална стойност“ (2025), Ема Стоун за „Бутония“ (2025) и Кейт Хъдсън за „Song Sung Blue“ (2025). Наградата на Бъкли беше връчена от миналогодишния носител на „Оскар“ Майки Мадисън.

Шон Пен спечели наградата за най-добър поддържащ актьор.

Американската актриса Ейми Мадиган спечели наградата за най-добра поддържаща актриса за ролята си във филма на ужасите „Оръжия“ (2025).

Филмът на ужасите на Райън Куглър „Грешници“ (2025) спечели „Оскар“ за най-добър оригинален сценарий.

В тази категория за наградата се състезаваха и скандинавската драма „Сантиментална стойност", „Върховният Марти“ (2025) с участието на Тимоти Шаламе, „Синя луна“ (2025) и „A Mere Accident“ (2025).

Наградата за най-добър адаптиран сценарий отиде при "Битка след битка".