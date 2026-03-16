Новини
Свят »
Унгария »
Лидерът на унгарската опозиция: Народът ни иска свободно да решава собствената си съдба

16 Март, 2026 03:54, обновена 16 Март, 2026 03:58 371 1

Ръководителят на партия ТИСА Петер Мадяр заяви, че страната е част от Запада, Европа и НАТО

Снимка: ЕПА/БГНЕС
Лидерът на унгарската опозиционна партия ТИСА Петер Мадяр заяви, че Унгария е част от Запада, Европа и НАТО, предаде националната новинарска агенция МТИ.

В обръщение към партиен митинг, отбелязващ Революцията и Войната за независимост от 1848-49 г., той заяви, че това не се дължи на договори или правни клаузи, а „защото нашата съдба и наследството на нашите предци ни поставят там: ние сме унгарци в Европа, които искат да живеят в мир“.

„Като унгарци ние отхвърляме войната и насилието и оставяме всяването на страх и подстрекателството към война в миналото“, заяви той пред тълпата. „Не се страхуваме! Научихме се от нашите предци, че нищо не трае вечно“, добави той.

Мадяр заяви, че 1848 г. е била година за фундаментален избор: „да бъдем роби или свободни, крепостни или земевладелци, да бъде съдбата ни диктувана от други или да я контролираме сами, да бъдем управлявани или да упражняваме власт, да бъдем поданици или граждани“.

Той заяви, че унгарците искат да бъдат свободни, да живеят свободно и да решават собствената си съдба, а не „императорът, земевладелецът или окръжният префект“ да решава съдбите на народа, а „свободно избран унгарски парламент“.

Мадяр заяви, че ТИСА се стреми към край на наследените привилегии и към осигуряване на равенство пред закона, споделена отговорност, истинска свобода на печата и липса на цензура.

„Въпросът тогава беше същият, както е и днес: поданици ли сме или граждани?“, заключи той.


Унгария
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Унгарците

    1 0 Отговор
    Са Мъдри !!!
    Ще си върнат закарпатието без война !!!

    04:10 16.03.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания