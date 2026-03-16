Лидерът на унгарската опозиция: Народът ни иска свободно да решава собствената си съдба

Лидерът на унгарската опозиционна партия ТИСА Петер Мадяр заяви, че Унгария е част от Запада, Европа и НАТО, предаде националната новинарска агенция МТИ.



В обръщение към партиен митинг, отбелязващ Революцията и Войната за независимост от 1848-49 г., той заяви, че това не се дължи на договори или правни клаузи, а „защото нашата съдба и наследството на нашите предци ни поставят там: ние сме унгарци в Европа, които искат да живеят в мир“.



„Като унгарци ние отхвърляме войната и насилието и оставяме всяването на страх и подстрекателството към война в миналото“, заяви той пред тълпата. „Не се страхуваме! Научихме се от нашите предци, че нищо не трае вечно“, добави той.



Мадяр заяви, че 1848 г. е била година за фундаментален избор: „да бъдем роби или свободни, крепостни или земевладелци, да бъде съдбата ни диктувана от други или да я контролираме сами, да бъдем управлявани или да упражняваме власт, да бъдем поданици или граждани“.



Той заяви, че унгарците искат да бъдат свободни, да живеят свободно и да решават собствената си съдба, а не „императорът, земевладелецът или окръжният префект“ да решава съдбите на народа, а „свободно избран унгарски парламент“.



Мадяр заяви, че ТИСА се стреми към край на наследените привилегии и към осигуряване на равенство пред закона, споделена отговорност, истинска свобода на печата и липса на цензура.



„Въпросът тогава беше същият, както е и днес: поданици ли сме или граждани?“, заключи той.

