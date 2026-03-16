Иранска ракета порази сградата на американския консул в Йерусалим, Израел отрече недостиг на системи за прехващане

16 Март, 2026 03:32, обновена 16 Март, 2026 03:41 579 2

Техеран арестува 500 души за споделяне на информация с противника. Стармър и Тръмп обсъдиха ситуацията с Ормузкия проток

Фрагмент от иранска ракета порази жилищна сграда в Йерусалим, която е използвана от американския консул, предаде Ройтерс, като се позова на израелски медии и на Държавния департамент на САЩ.

Не се съобщава за ранени членове на персонала.

Говорител на американското дипломатическо ведомство посочи, че отломки от прехваната ракета паднали в жилищен район.

"САЩ категорично осъждат Иран и подкрепяните от Иран атаки на терористични милиции срещу дипломатическа, военна и цивилна инфраструктура в региона“, подчерта говорителят на Държавния департамент.

Израелският външен министър Гидеон Саар отрече информацията, че Израел е изправен пред недостиг на системи за прехващане на балистични ракети след повече от две седмици война с Иран и подкрепяната от Иран групировка „Хизбула“ в Ливан, предаде Ройтерс.

По-рано в американски медии, позоваващи се на анонимни източници, съобщиха, че Израел е уведомил Вашингтон, че запасите му от системи за прехващане са критично ниски.

На въпроса дали докладът е точен, както и съобщение в израелските медии, че Израел е готов да проведе директни преговори с Ливан, Саар отговори: „И на двата въпроса отговорът е „не“.“

Иран е изстрелял близо 300 балистични ракети и стотици дронове по Израел, според Института за изследвания на националната сигурност към Университета в Тел Авив от началото на войната на 28 февруари. Според израелските военни половината от изстреляните от Иран ракети са носили касетъчни боеприпаси.

Базираното в Ливан шиитско движение „Хизбула“ също изстрелва ракети по Израел като ливанската групировка твърди, че това е в отговор на убийството на върховния лидер на Иран Али Хаменей в началото на американско-израелската война срещу Иран.

Иранските власти са арестували 500 души по обвинение в споделяне на информация с противника, заяви днес началникът на полицията на Ислямската република, докато израелски и американски изтребители продължават да нанасят удари по нови цели в страната, предаде Ройтерс.

Половината от арестите са свързани със сериозни провинения, "предоставяне информация за поразяване на цели" и "заснемане на местата на ударите", заяви Ахмадреза Радан, без да навлиза в подробности кога са извършени арестите.

По-рано ирански медии съобщиха за десетки арести в няколко региона на страната.

Според полуофициалната информационна агенция Тасним в северозападната част на страната 20 души са били арестувани по обвинения, че са изпращали на Израел данни за местоположението на военните и отбранителните активи на Иран. В Североизточен Иран, който е относително незасегнат от въздушни удари, се съобщава за 10 задържани, част от които са обвинени в събиране на информация за чувствителни зони и икономическа инфраструктура.

През януари, седмици преди САЩ и Израел да атакуват Иран, в Ислямската република се проведоха огромни антиправителствени протести, които бяха потушени с най-смъртоносните репресии в историята на Ислямската република.

Властите обвиниха Израел и САЩ за подбуждането на това, което те определиха като "белязани от насилие безредици", насочени към сваляне на духовния елит.

Британският премиер Киър Стармър е обсъдил необходимостта от повторно отваряне на Ормузкия проток, за да се сложи край на прекъсванията в глобалното корабоплаване с президента на САЩ Доналд Тръмп, съобщи говорителка на „Даунинг стрийт“, цитиран от Ройтерс.

Стармър е разговарял и с канадския премиер Марк Карни, като лидерите са обсъдили въздействието на продължаващото затваряне на пролива върху международното корабоплаване, заяви говорителката.

Стармър и Карни „се споразумяха да продължат разговорите за конфликта в Близкия изток на утрешната си среща“, добави говорителката.


  • 1 Айрян Дом

    3 0 Отговор
    Седмицата започва с много добра новина !

    03:55 16.03.2026

  • 2 Ансар Аллах

    3 0 Отговор
    Скоро и белия дом ше стане развалини

    03:59 16.03.2026

