Иранска ракета порази сградата на американския консул в Йерусалим, Израел отрече недостиг на системи за прехващане

Фрагмент от иранска ракета порази жилищна сграда в Йерусалим, която е използвана от американския консул, предаде Ройтерс, като се позова на израелски медии и на Държавния департамент на САЩ.



Не се съобщава за ранени членове на персонала.



Говорител на американското дипломатическо ведомство посочи, че отломки от прехваната ракета паднали в жилищен район.



"САЩ категорично осъждат Иран и подкрепяните от Иран атаки на терористични милиции срещу дипломатическа, военна и цивилна инфраструктура в региона“, подчерта говорителят на Държавния департамент.

Израелският външен министър Гидеон Саар отрече информацията, че Израел е изправен пред недостиг на системи за прехващане на балистични ракети след повече от две седмици война с Иран и подкрепяната от Иран групировка „Хизбула“ в Ливан, предаде Ройтерс.



По-рано в американски медии, позоваващи се на анонимни източници, съобщиха, че Израел е уведомил Вашингтон, че запасите му от системи за прехващане са критично ниски.



На въпроса дали докладът е точен, както и съобщение в израелските медии, че Израел е готов да проведе директни преговори с Ливан, Саар отговори: „И на двата въпроса отговорът е „не“.“



Иран е изстрелял близо 300 балистични ракети и стотици дронове по Израел, според Института за изследвания на националната сигурност към Университета в Тел Авив от началото на войната на 28 февруари. Според израелските военни половината от изстреляните от Иран ракети са носили касетъчни боеприпаси.



Базираното в Ливан шиитско движение „Хизбула“ също изстрелва ракети по Израел като ливанската групировка твърди, че това е в отговор на убийството на върховния лидер на Иран Али Хаменей в началото на американско-израелската война срещу Иран.



Иранските власти са арестували 500 души по обвинение в споделяне на информация с противника, заяви днес началникът на полицията на Ислямската република, докато израелски и американски изтребители продължават да нанасят удари по нови цели в страната, предаде Ройтерс.



Половината от арестите са свързани със сериозни провинения, "предоставяне информация за поразяване на цели" и "заснемане на местата на ударите", заяви Ахмадреза Радан, без да навлиза в подробности кога са извършени арестите.



По-рано ирански медии съобщиха за десетки арести в няколко региона на страната.



Според полуофициалната информационна агенция Тасним в северозападната част на страната 20 души са били арестувани по обвинения, че са изпращали на Израел данни за местоположението на военните и отбранителните активи на Иран. В Североизточен Иран, който е относително незасегнат от въздушни удари, се съобщава за 10 задържани, част от които са обвинени в събиране на информация за чувствителни зони и икономическа инфраструктура.



През януари, седмици преди САЩ и Израел да атакуват Иран, в Ислямската република се проведоха огромни антиправителствени протести, които бяха потушени с най-смъртоносните репресии в историята на Ислямската република.



Властите обвиниха Израел и САЩ за подбуждането на това, което те определиха като "белязани от насилие безредици", насочени към сваляне на духовния елит.

Британският премиер Киър Стармър е обсъдил необходимостта от повторно отваряне на Ормузкия проток, за да се сложи край на прекъсванията в глобалното корабоплаване с президента на САЩ Доналд Тръмп, съобщи говорителка на „Даунинг стрийт“, цитиран от Ройтерс.



Стармър е разговарял и с канадския премиер Марк Карни, като лидерите са обсъдили въздействието на продължаващото затваряне на пролива върху международното корабоплаване, заяви говорителката.



Стармър и Карни „се споразумяха да продължат разговорите за конфликта в Близкия изток на утрешната си среща“, добави говорителката.