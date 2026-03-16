Вземете 50% отстъпка за хостинг от

16 март 1995 г. Сбогом на робството в САЩ

Мисисипи, Ню Джърси, Делауеър и Кентъки са сред щатите, отказали да ратифицират 13-ата поправка

Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

16 март 1995 г. Мисисипи става последният американски щат, който ратифицира 13-ата поправка в Конституцията, забраняваща робството.

Всичко започна на 23-ти май 1861 година. Няколко седмици след избухването на Гражданската война в Америка, трима роби успяват да се доберат до крепостта Монро край устието на Джеймс Ривър. Това северно укрепление в отцепническа Вирджиния е под командването на генерал Бенджамин Батлър, на когото тримата бегълци казват, че са дошли, за да служат на армията на Конфедерацията. Противно на тогавашните закони генералът решава да не ги връща на техния господар, а да ги използва като работна сила - но не и като роби.

Именно с войната между Севера и Юга се свързва краят на робовладелческия период в историята на Америка. В този контекст попада и декларацията на президента Ейбрахам Линкълн от 22 септември 1862, с която той заплашва южните щати, че ако не се присъединят към Съюза, ще използва сила, за да сложи край на робовладелството в тях.

С течение на времето обаче на все повече роби им се удава да избягат, Конгресът и военните излизат със свои инициативи, а през юли 1862 г. Линкълн представя на кабинета си проект, в който за първи път официално се споменава за освобождаването на робите от всички райони, контролирани от силите на Конфедерацията. Оповестената на 1 януари 1863 година от него декларация вече окончателно обвързва Гражданската война с въпроса за робството.

Окончателно робството в Америка е отменено едва с приемането на 13-тия допълнителен член в Конституцията, който влиза в сила през декември 1865 година - 8 месеца след края на войната, след като е ратифицирана от необходимите три четвърти от всички щати (27 от съществуващите по това време общо 36 щата).

Мисисипи, Ню Джърси, Делауеър и Кентъки са сред щатите, отказали да ратифицират 13-ата поправка. Властите в Ню Джърси, например, бързо променят позицията си и ратифицират документа през 1866 г. Делауеър прави това през 1901 г., а Кентъки десетилетия по-късно - през 1976 г. Властите в Мисисипи обаче се нуждаят от много повече време, за да решат да одобрят 13-ата поправка на конституцията, и законодателното събрание я приема чак през 1995 г., а пропускът за регистрирането ѝ във Федералния архив е поправен 18 години по-късно благодарение на индиец.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Mорук

    64 3 Отговор
    Сбогом на робството,и честито на модерното робство

    07:30 16.03.2019

  • 2 Един

    48 2 Отговор
    От робството на парите, и да искат не могат да избягат....

    Коментиран от #23

    07:45 16.03.2019

  • 3 Да го кажем направо

    62 7 Отговор
    Е много време им трябва на америте да премахнат робството-над сто години... Нека сега някой соросоид да ни убеждава,че САЩ са демократична дьржава-до 1995 г.още е имало официално робство..--схващате ли амерски подлоги??? И какво право имат САЩ да учат целият свят как да живее-след като те самите са сьвременните робовладелци???

    Коментиран от #5

    07:45 16.03.2019

  • 4 арджентата

    37 3 Отговор
    Хайде сега да поробим целия свят!...

    07:49 16.03.2019

  • 5 Хрониките на Евразия

    12 55 Отговор

    До коментар #3 от "Да го кажем направо":

    В САЩ поне са го премахнали , а Русия е в първата десятка на количество роби в света ..
    Кавказките села са пълни с руски роби , онзи ден , някъде на Урал , един такъв роб застреля господаря си .
    Хиляди случай на продадени в робство по онези ширини .
    Има едно руско предаване " Жди меня " там разказват за такива човешки съдби .

    Коментиран от #7, #9, #22, #24

    07:51 16.03.2019

  • 6 Факт

    46 6 Отговор
    То затова САЩ са богати-векове са им работили негри безплатно-а в днешно време заробват цели дьржави и смучат всички ресурси от там-факт.

    Коментиран от #44

    07:55 16.03.2019

  • 7 Да го кажем направо

    31 8 Отговор

    До коментар #5 от "Хрониките на Евразия":

    За пореден пьт доказваш невежеството си и плиткоумието си..Явно не правиш разлика между еденични случаи-за които ти пишеш-- и дьржавната политика като на САЩ-огромна разлика...Ама то от тези промивки и клиширани НПО фрази-няма как да се научиш да мислиш..Лек Ден

    Коментиран от #11

    07:59 16.03.2019

  • 8 Гати двуличието

    35 6 Отговор
    Не знаех,наистина ,тоя факт.И тези са тръгнали да раздават демокрация?

    08:01 16.03.2019

  • 9 Абе Пеп..нчо

    29 4 Отговор

    До коментар #5 от "Хрониките на Евразия":

    Много елементарно ближеш амерски зад..ци .Много идиотско е да оправдаваш сатанинската политика на САЩ.

    08:02 16.03.2019

  • 10 Госあ

    24 5 Отговор
    Еееее а ние 94 станахме четвърти на световното. Апропо,как може да бъдат организирани такива световни форуми в държава в която все още има робство ?!!! Мисля че,в доста държави от третия свят по това време робството е било забранено

    08:02 16.03.2019

  • 11 Хрониките на Евразия

    9 32 Отговор

    До коментар #7 от "Да го кажем направо":

    Достатъчно е да напишеш в Гугъл - Современное рабство в Россия , за да прочетеш нещо по въпроса , преди да си показваш невежеството 😂

    Коментиран от #12

    08:03 16.03.2019

  • 12 веселяк

    23 7 Отговор

    До коментар #11 от "Хрониките на Евразия":

    Нещо много се ровиш из руски сайтове! Това е все едно талибан да спи с Библията! Някаква скрита лимона ще да си!

    Коментиран от #13

    08:15 16.03.2019

  • 13 Хрониките на Евразия

    7 21 Отговор

    До коментар #12 от "веселяк":

    Не ми трябва да се ровя по руските сайтове , предварително зная какво пише в тях 😂
    Мога и да ви подсказвам и новите опорни точки , един месец преди да ви ги спуснат .
    Толкова са предвидими , че даже не е нужно да се напрягаш !

    Коментиран от #15, #17

    08:23 16.03.2019

  • 14 Бате Люси

    14 1 Отговор
    Истински демократи!!! Най-накрая победиха !!!

    08:38 16.03.2019

  • 15 Яко те гони шизито братче

    17 3 Отговор

    До коментар #13 от "Хрониките на Евразия":

    Свали малко акциите бе -не се прави на Ванга.Просто си поредният тЪЪЪб трол-защото спориш против световно извесни факти-които даже американците не отричат.

    Коментиран от #18

    08:39 16.03.2019

  • 16 Бате Люси

    8 0 Отговор
    Какво ще стане с финансовото робство!

    08:40 16.03.2019

  • 17 ванката

    14 5 Отговор

    До коментар #13 от "Хрониките на Евразия":

    какви наркотици ви дават американчетата че так са ви промили мозъците

    08:45 16.03.2019

  • 18 Хрониките на Евразия

    8 19 Отговор

    До коментар #15 от "Яко те гони шизито братче":

    Къде видя да отричам робството в Америка ?
    Просто сте ми смешни да ми говорите за миналото , докато във вашата любима Русия робството е нещо обичайно !
    В СССР , например , всичко е построено от роби , осъдени като врагове на народа и заставяни да работят в нечовешки условия .
    При строителството на Беломор канал , 100 хиляди такива роби са загинали .
    А това е само един обект , а те са хиляди .
    В никоя друга държава , робите не са били от собственото им население ,
    Паспорти на селяните им са дадени през 1974 година , дотогава , на селянин да отиде до града е трябвало председателя на колхоза да му напише пътен лист .

    08:54 16.03.2019

  • 19 Бате Люси

    15 4 Отговор
    Робството на парите - 22 трилиона държавен дълг, още 60-70 трилиона корпоративни и дългове на частни лица към банки , финансови институции, лизинги и т.н. НИКОГА няма да ги върнат.Това е само США. В целия западен свят говорим за над 270-280 трилиона???

    09:00 16.03.2019

  • 20 Хрониките на Евразия

    5 19 Отговор
    Руската Империя, СССР, РФ - робство, робство, и още робство!
    Жандармерия, НКВД, ФСБ - терор , терор , и още терор !
    Руската армия, Червената армия, Росийската армия - агресия, агресия и още агресия!
    Просто се променя името на страната , а робовладелците , палачите и агресорите - по същество си остават ..

    Коментиран от #27

    09:12 16.03.2019

  • 21 плевен

    11 0 Отговор
    Отмяната на робството е служело като шантаж срещу непокорните щати, а след войната като мярка за наказание.То не е било цел на войната.Откъсването на южните щати е било тяхно конституционно право на самоопределение.Тъй че войната срещу тях е била незаконна. За доказателство, че в тази история нещо намирисва служи факта, че негрите и до сега са привърженици на демократите, а не на републиканците на Линкълн. Срамежливо се подминава факта, че при южнаците са служили големи отряди от чернокожи.

    09:37 16.03.2019

  • 22 село

    13 3 Отговор

    До коментар #5 от "Хрониките на Евразия":

    Пич, поеми си дъх, подреди си мислите.Пет пъти се изказваш по една и съща тема. Робството е било и в двете Америки и дори не е започнало в САЩ. Срамното е че там си е отишло последно. Колкото до "Жди меня"- виж ти какво сте гледали в американското посолство. Позор.

    Коментиран от #29

    09:54 16.03.2019

  • 23 Кибикът

    7 2 Отговор

    До коментар #2 от "Един":

    Няма такова нещо, като "робство на парите". Парите са еквивалент на човешкият труд, полаган за производството на различни стоки и услуги. Парите не са нещо само за себе си. Така че, пишейки "робство на парите", ти пишеш "робство на труд", т.е. на хляба!

    Коментиран от #32

    10:20 16.03.2019

  • 24 А,де ...

    12 0 Отговор

    До коментар #5 от "Хрониките на Евразия":

    Няма смисъл да ходиш до Кавказ. Влез в някоя 'сива' българска фирма или ферма и .... гледай. За да си роб, няма нужда да си с пранги на краката и някой да те плющи с камшика. 21 век сме и всичко е по ''цивилизовано'' и демократично.

    10:28 16.03.2019

  • 25 Д'мин

    5 3 Отговор
    В тема за Щатите козяците защо пак е налазиха с коментари за Русия? Иначе фактически робството в Америка е премахнато много преди това. Но до към 90-те в някои щати е съществувала забрана за празнуване завършването на колеж, май по нашему абитуриенски балове не бели и афроамериканци заедно.

    10:29 16.03.2019

  • 26 От Пирдоп

    8 1 Отговор
    Интерсното е , че и робството в Америка е премахнато1862, а крепосничеството в Русия 1861!

    Коментиран от #28, #30, #37, #45

    10:33 16.03.2019

  • 27 Borislav Popov

    8 2 Отговор

    До коментар #20 от "Хрониките на Евразия":

    А бе ей- балък - колко служби за сигурност има в обора ? Май над 16 ?! Колко цивилни застрелват полицаите там само за една година ?!! Ай стига с тия смешни дитирамби !!!! Няма друга държава където робството е продължило до толкова късно. Да не говорим за правата на човека /дето уж толкова държат на тях/ !!! Кога признават правата на чернокожите ?? А на жените ???

    10:34 16.03.2019

  • 28 Borislav Popov

    7 1 Отговор

    До коментар #26 от "От Пирдоп":

    Крепостничеството и робството не са едно и също нещо !!! Иначе погледнато и ние българите сме били роби до 1876 година !!!

    10:35 16.03.2019

  • 29 Хрониките на Евразия

    3 7 Отговор

    До коментар #22 от "село":

    Не село а колхоз 😂
    А срамното е , че по някои ширини робството още съществува !

    Коментиран от #31

    10:36 16.03.2019

  • 30 Borislav Popov

    8 1 Отговор

    До коментар #26 от "От Пирдоп":

    Крепостничеството в Русия се приравнява с феодалния строй на запада. Робството е друга работа.

    10:38 16.03.2019

  • 31 Borislav Popov

    11 1 Отговор

    До коментар #29 от "Хрониките на Евразия":

    Да - в България го въведоха с демокрацията! В колко предприятия се спазват правата на човека ? В колко има където работят всекидневно по 12 часа вместо по 8 ? Да не говорим че ги осигуряват на минимална заплата или на 4 часа !!!

    Коментиран от #36

    10:41 16.03.2019

  • 32 Един

    0 0 Отговор

    До коментар #23 от "Кибикът":

    Имам предвид нещо коренно различно.Трябва да работиш без прекъсване,защото всеки те дебне( здравно осигуряване,данъчни власти, текущи разходи- наем,комунални услуги, социални и тн) и всичко ти виси на връта...

    11:20 16.03.2019

  • 33 месара

    2 5 Отговор
    09. 09. 1944г., започване на ссср робството в България, а малко преди и след това и на цяла източна Европа!

    Коментиран от #42

    12:18 16.03.2019

  • 34 Хрониките на Евразия

    2 4 Отговор
    Aз съм роб на руска агресия отзад!! 3атова пиша тука да знаят всички!

    Коментиран от #35

    13:29 16.03.2019

  • 35 оня

    6 1 Отговор

    До коментар #34 от "Хрониките на Евразия":

    xa xa xa знаех си за това си толкова активен

    13:31 16.03.2019

  • 36 Гост

    1 8 Отговор

    До коментар #31 от "Borislav Popov":

    Пич, аз лично не познавам човек в моя град а и извън него, нито мой роднина който да работи по 12 часа на ден! Камо ли да го осигуряват на 1/2 ден или изобщо на мин заплата! Това може да стане при шведите, но с такива нямам контакт.

    14:22 16.03.2019

  • 37 НАТО ВЕЦ

    6 2 Отговор

    До коментар #26 от "От Пирдоп":

    Фактът говори, че Русия и тогава е била по-прогресивна от Щатите. Вси пак, Русия е "излязла" от феодализма, а Щатите от робовладелския "строй" ;))))

    16:31 16.03.2019

  • 38 1122

    5 1 Отговор
    Нищо не е приключило,просто продължават да поробват други територии ,с претенциите,че им носят мир и демокрация.Това ще е така докато света не стане и не им види сметката,както е станало със всички империи до сега.

    00:23 18.03.2019

  • 39 Ценности, майна

    2 1 Отговор
    CАЩ не могат без роби. Доскоро използваха китайците като роби, но резултата е налице.
    Сега Фанчо е роба ...

    Избули индианците, изпол?вали негрите като роби чак до 1995

    04:24 16.03.2026

  • 40 1995???

    1 0 Отговор
    Абе,не сте редовни в тозилсйнянсайт

    04:25 16.03.2026

  • 41 Абе

    2 0 Отговор
    Важното е как се чувства бившият роб в душата си. Най-накрая свободен или все още русофил.

    04:28 16.03.2026

  • 42 Истината

    4 2 Отговор

    До коментар #33 от "месара":

    ... а от 1989 започна Анериканскато робство и България се превърна от просперираща държава в колония и чалгарница

    Коментиран от #46

    04:38 16.03.2026

  • 43 Съединени Американски Щати на Израел

    4 1 Отговор
    Хахаххаха. И тея ни поучаеат на ценности.
    Варвари!

    04:39 16.03.2026

  • 44 Ами..

    4 0 Отговор

    До коментар #6 от "Факт":

    Не са. Били са богати когато БЕЗНАКАЗАНО са крали от целуя свят

    Ходил ли си скоро в САЩ да видиш кск живеят обикновените хора? Не говоря зс 5% които винаги са експлоатирали другите 95%

    04:41 16.03.2026

  • 45 Елвис

    1 0 Отговор

    До коментар #26 от "От Пирдоп":

    Отемахнато ба хартия. За MLK не си чувал?

    04:45 16.03.2026

  • 46 Истината вика...

    4 3 Отговор

    До коментар #42 от "Истината":

    България беше ли просперираща страна и цъфтяща градина преди 1989 г.? Или не си живял тогава, или си абсолютна фалшива новина. Страната изоставаше с 50 години от Запада. Същият „окупиран“ от американците Запад. Военните стреляха по теб, за да не преминеш границата и да избягаш в Гърция, дори Турция. Вижте какво постигнаха другите страни от Варшавския договор с по-добри политици през последните 35 години. Има виновни и не са американците.

    04:52 16.03.2026

  • 47 Уса

    5 1 Отговор
    Нямате никаква представа,колко много бедни има в САЩ просяци и бездомници.Не са имигрантите а поколения от американци

    05:02 16.03.2026

  • 48 Сега робството е по страшно

    3 0 Отговор
    Но изглежда на пръв поглед че няма робство

    05:44 16.03.2026