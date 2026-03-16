16 март 1995 г. Сбогом на робството в САЩ

16 март 1995 г. Мисисипи става последният американски щат, който ратифицира 13-ата поправка в Конституцията, забраняваща робството.
Всичко започна на 23-ти май 1861 година. Няколко седмици след избухването на Гражданската война в Америка, трима роби успяват да се доберат до крепостта Монро край устието на Джеймс Ривър. Това северно укрепление в отцепническа Вирджиния е под командването на генерал Бенджамин Батлър, на когото тримата бегълци казват, че са дошли, за да служат на армията на Конфедерацията. Противно на тогавашните закони генералът решава да не ги връща на техния господар, а да ги използва като работна сила - но не и като роби.
Именно с войната между Севера и Юга се свързва краят на робовладелческия период в историята на Америка. В този контекст попада и декларацията на президента Ейбрахам Линкълн от 22 септември 1862, с която той заплашва южните щати, че ако не се присъединят към Съюза, ще използва сила, за да сложи край на робовладелството в тях.
С течение на времето обаче на все повече роби им се удава да избягат, Конгресът и военните излизат със свои инициативи, а през юли 1862 г. Линкълн представя на кабинета си проект, в който за първи път официално се споменава за освобождаването на робите от всички райони, контролирани от силите на Конфедерацията. Оповестената на 1 януари 1863 година от него декларация вече окончателно обвързва Гражданската война с въпроса за робството.
Окончателно робството в Америка е отменено едва с приемането на 13-тия допълнителен член в Конституцията, който влиза в сила през декември 1865 година - 8 месеца след края на войната, след като е ратифицирана от необходимите три четвърти от всички щати (27 от съществуващите по това време общо 36 щата).
Мисисипи, Ню Джърси, Делауеър и Кентъки са сред щатите, отказали да ратифицират 13-ата поправка. Властите в Ню Джърси, например, бързо променят позицията си и ратифицират документа през 1866 г. Делауеър прави това през 1901 г., а Кентъки десетилетия по-късно - през 1976 г. Властите в Мисисипи обаче се нуждаят от много повече време, за да решат да одобрят 13-ата поправка на конституцията, и законодателното събрание я приема чак през 1995 г., а пропускът за регистрирането ѝ във Федералния архив е поправен 18 години по-късно благодарение на индиец.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
07:30 16.03.2019
2 Един
07:45 16.03.2019
3 Да го кажем направо
07:45 16.03.2019
07:49 16.03.2019
5 Хрониките на Евразия
До коментар #3 от "Да го кажем направо":В САЩ поне са го премахнали , а Русия е в първата десятка на количество роби в света ..
Кавказките села са пълни с руски роби , онзи ден , някъде на Урал , един такъв роб застреля господаря си .
Хиляди случай на продадени в робство по онези ширини .
Има едно руско предаване " Жди меня " там разказват за такива човешки съдби .
07:51 16.03.2019
07:55 16.03.2019
7 Да го кажем направо
До коментар #5 от "Хрониките на Евразия":За пореден пьт доказваш невежеството си и плиткоумието си..Явно не правиш разлика между еденични случаи-за които ти пишеш-- и дьржавната политика като на САЩ-огромна разлика...Ама то от тези промивки и клиширани НПО фрази-няма как да се научиш да мислиш..Лек Ден
07:59 16.03.2019
08:01 16.03.2019
До коментар #5 от "Хрониките на Евразия":Много елементарно ближеш амерски зад..ци .Много идиотско е да оправдаваш сатанинската политика на САЩ.
08:02 16.03.2019
08:02 16.03.2019
11 Хрониките на Евразия
До коментар #7 от "Да го кажем направо":Достатъчно е да напишеш в Гугъл - Современное рабство в Россия , за да прочетеш нещо по въпроса , преди да си показваш невежеството 😂
08:03 16.03.2019
До коментар #11 от "Хрониките на Евразия":Нещо много се ровиш из руски сайтове! Това е все едно талибан да спи с Библията! Някаква скрита лимона ще да си!
08:15 16.03.2019
13 Хрониките на Евразия
До коментар #12 от "веселяк":Не ми трябва да се ровя по руските сайтове , предварително зная какво пише в тях 😂
Мога и да ви подсказвам и новите опорни точки , един месец преди да ви ги спуснат .
Толкова са предвидими , че даже не е нужно да се напрягаш !
08:23 16.03.2019
08:38 16.03.2019
15 Яко те гони шизито братче
До коментар #13 от "Хрониките на Евразия":Свали малко акциите бе -не се прави на Ванга.Просто си поредният тЪЪЪб трол-защото спориш против световно извесни факти-които даже американците не отричат.
08:39 16.03.2019
17 ванката
До коментар #13 от "Хрониките на Евразия":какви наркотици ви дават американчетата че так са ви промили мозъците
08:45 16.03.2019
18 Хрониките на Евразия
До коментар #15 от "Яко те гони шизито братче":Къде видя да отричам робството в Америка ?
Просто сте ми смешни да ми говорите за миналото , докато във вашата любима Русия робството е нещо обичайно !
В СССР , например , всичко е построено от роби , осъдени като врагове на народа и заставяни да работят в нечовешки условия .
При строителството на Беломор канал , 100 хиляди такива роби са загинали .
А това е само един обект , а те са хиляди .
В никоя друга държава , робите не са били от собственото им население ,
Паспорти на селяните им са дадени през 1974 година , дотогава , на селянин да отиде до града е трябвало председателя на колхоза да му напише пътен лист .
08:54 16.03.2019
20 Хрониките на Евразия
Жандармерия, НКВД, ФСБ - терор , терор , и още терор !
Руската армия, Червената армия, Росийската армия - агресия, агресия и още агресия!
Просто се променя името на страната , а робовладелците , палачите и агресорите - по същество си остават ..
09:12 16.03.2019
22 село
До коментар #5 от "Хрониките на Евразия":Пич, поеми си дъх, подреди си мислите.Пет пъти се изказваш по една и съща тема. Робството е било и в двете Америки и дори не е започнало в САЩ. Срамното е че там си е отишло последно. Колкото до "Жди меня"- виж ти какво сте гледали в американското посолство. Позор.
09:54 16.03.2019
До коментар #2 от "Един":Няма такова нещо, като "робство на парите". Парите са еквивалент на човешкият труд, полаган за производството на различни стоки и услуги. Парите не са нещо само за себе си. Така че, пишейки "робство на парите", ти пишеш "робство на труд", т.е. на хляба!
10:20 16.03.2019
24 А,де ...
До коментар #5 от "Хрониките на Евразия":Няма смисъл да ходиш до Кавказ. Влез в някоя 'сива' българска фирма или ферма и .... гледай. За да си роб, няма нужда да си с пранги на краката и някой да те плющи с камшика. 21 век сме и всичко е по ''цивилизовано'' и демократично.
10:28 16.03.2019
26 От Пирдоп
10:33 16.03.2019
До коментар #20 от "Хрониките на Евразия":А бе ей- балък - колко служби за сигурност има в обора ? Май над 16 ?! Колко цивилни застрелват полицаите там само за една година ?!! Ай стига с тия смешни дитирамби !!!! Няма друга държава където робството е продължило до толкова късно. Да не говорим за правата на човека /дето уж толкова държат на тях/ !!! Кога признават правата на чернокожите ?? А на жените ???
10:34 16.03.2019
До коментар #26 от "От Пирдоп":Крепостничеството и робството не са едно и също нещо !!! Иначе погледнато и ние българите сме били роби до 1876 година !!!
10:35 16.03.2019
29 Хрониките на Евразия
До коментар #22 от "село":Не село а колхоз 😂
А срамното е , че по някои ширини робството още съществува !
10:36 16.03.2019
До коментар #26 от "От Пирдоп":Крепостничеството в Русия се приравнява с феодалния строй на запада. Робството е друга работа.
10:38 16.03.2019
До коментар #29 от "Хрониките на Евразия":Да - в България го въведоха с демокрацията! В колко предприятия се спазват правата на човека ? В колко има където работят всекидневно по 12 часа вместо по 8 ? Да не говорим че ги осигуряват на минимална заплата или на 4 часа !!!
10:41 16.03.2019
32 Един
До коментар #23 от "Кибикът":Имам предвид нещо коренно различно.Трябва да работиш без прекъсване,защото всеки те дебне( здравно осигуряване,данъчни власти, текущи разходи- наем,комунални услуги, социални и тн) и всичко ти виси на връта...
11:20 16.03.2019
12:18 16.03.2019
13:29 16.03.2019
До коментар #34 от "Хрониките на Евразия":xa xa xa знаех си за това си толкова активен
13:31 16.03.2019
До коментар #31 от "Borislav Popov":Пич, аз лично не познавам човек в моя град а и извън него, нито мой роднина който да работи по 12 часа на ден! Камо ли да го осигуряват на 1/2 ден или изобщо на мин заплата! Това може да стане при шведите, но с такива нямам контакт.
14:22 16.03.2019
До коментар #26 от "От Пирдоп":Фактът говори, че Русия и тогава е била по-прогресивна от Щатите. Вси пак, Русия е "излязла" от феодализма, а Щатите от робовладелския "строй" ;))))
16:31 16.03.2019
39 Ценности, майна
Сега Фанчо е роба ...
Избули индианците, изпол?вали негрите като роби чак до 1995
04:24 16.03.2026
42 Истината
До коментар #33 от "месара":... а от 1989 започна Анериканскато робство и България се превърна от просперираща държава в колония и чалгарница
04:38 16.03.2026
Варвари!
04:39 16.03.2026
До коментар #6 от "Факт":Не са. Били са богати когато БЕЗНАКАЗАНО са крали от целуя свят
Ходил ли си скоро в САЩ да видиш кск живеят обикновените хора? Не говоря зс 5% които винаги са експлоатирали другите 95%
04:41 16.03.2026
До коментар #26 от "От Пирдоп":Отемахнато ба хартия. За MLK не си чувал?
04:45 16.03.2026
До коментар #42 от "Истината":България беше ли просперираща страна и цъфтяща градина преди 1989 г.? Или не си живял тогава, или си абсолютна фалшива новина. Страната изоставаше с 50 години от Запада. Същият „окупиран“ от американците Запад. Военните стреляха по теб, за да не преминеш границата и да избягаш в Гърция, дори Турция. Вижте какво постигнаха другите страни от Варшавския договор с по-добри политици през последните 35 години. Има виновни и не са американците.
04:52 16.03.2026
