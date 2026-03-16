Попадение на ирански дрон затвори летището в Дубай ВИДЕО

Попадение на ирански дрон затвори летището в Дубай ВИДЕО

16 Март, 2026 04:35, обновена 16 Март, 2026 05:34 1 107 12

Попадение на ирански дрон затвори летището в Дубай ВИДЕО - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Международното летище Дубай временно е спряло дейността си, съобщи медийната служба на правителството на Дубай в профила си в социалните медии X.

„Дубайската администрация за гражданска авиация обявява временното спиране на полетите на международното летище Дубай като предпазна мярка за гарантиране на безопасността на всички пътници и персонал“, се казва в изявлението.

По-рано в понеделник вечерта резервоар за гориво се запали в резултат на инцидент с дрон близо до летището. Няма съобщения за пострадали.

„Резервоар за гориво е повреден при инцидент с дрон близо до международното летище Дубай (DXB). Екипите на Гражданската защита на Дубай в момента работят за овладяване на пожара“, се казва в изявлението.

В 3:10 ч. българско време подразделенията на Гражданската защита на Дубай успешно овладяха пожара. „Няма съобщения за жертви“, уточни пресслужбата.

„Dubai Airports“ обяви, че пренасочва някои полети към международното летище Ал Мактум.

Системите за противовъздушна отбрана на Саудитска Арабия прихванаха и унищожиха още 30 безпилотни летателни апарата, изстреляни от Иран, съобщи Министерството на отбраната на кралството.

Според ведомството, през последните няколко часа са били прихванати групи от съответно шест, пет, три, девет и седем дрона. Всички безпилотни летателни апарати са били свалени над източната провинция Аш-Шаркия.

На 13 март в центъра на Дубай бяха наблюдавани експлозии и дим, съобщи AFP, позовавайки се на свой кореспондент. Пресслужбата на правителството на Дубай тогава заяви, че падащи отломки са причинили „незначителен инцидент“ с фасадата на сграда в центъра на града.

По-рано Министерството на отбраната на ОАЕ съобщи, че на 12 март силите за противовъздушна отбрана са прихванали десет ирански балистични ракети и 26 безпилотни летателни апарата. Общо 1540 дрона, 278 балистични ракети и 15 крилати ракети са били унищожени от ескалацията в Близкия изток.

Иран започна да атакува страните в региона, след като САЩ и Израел започнаха военни операции. Към 10 март 122 души са ранени и шест са убити в ОАЕ в резултат на удари на Ислямската република. Шест страни от Персийския залив, включително ОАЕ, преди това заплашиха Иран с ответни мерки за атаките.


  • 1 Никой

    3 0 Отговор
    Война ли има там.

    Нещо да не са оплескали нещата.

    Коментиран от #4

    04:51 16.03.2026

  • 2 Баба Гошка

    7 0 Отговор
    ХодетИ пак да си купуватИ дубайски панелки. Ще ги гледатИ само на пощенска картичка скоро. С блокажите и новите цени на керосина се надявайте да изобретят летящото персийско килимче, за да можете пак да се насладите на пустинния лукс. А като им издуммкат обезсолителите зоната ще се върне 100 години назад.

    04:52 16.03.2026

  • 3 Нов

    2 0 Отговор
    В Лидл пускат на промоции шоколад дубайски стил за желаещите дистанционно да преживеят дестинацията.

    04:55 16.03.2026

  • 4 Карго 200

    3 2 Отговор

    До коментар #1 от "Никой":

    Война ли? Каква война,някой си измисля. САЩ и Израел тренират военновъздушните си сили. Нищо повече нищо по-малко. В квартала се говори,че тренировките вероятно ще са ежегодни,ей тъй за спорта.

    04:58 16.03.2026

  • 5 Иван

    3 1 Отговор
    Гнусния сатанински хазарски коварен евреин Джефри Епщайн казал, че Доналд Тръмп е лунатик!!?,!!.....

    05:04 16.03.2026

  • 6 Индия-Европа

    0 1 Отговор
    Информация за приятелите на тъмната ислямска теокрация. ОАЕ са на първо място по атаки, Кувейт на второ, а Израел на трето. Няма да ви казвам защо. Разберете сами защо се води войната.

    05:04 16.03.2026

  • 7 Никой

    1 0 Отговор
    Война с Рерсия.

    Дори и сега силни. Александър Македонски е преминал - но е дотам.

    05:31 16.03.2026

  • 8 Най - заетото летище в света,

    3 2 Отговор
    90 милиона пътници за година.

    Трета-та Световна, днес в Близкият Изток, утре в България.

    Доволни ли сте българи, забогатяхте ли, чувствате ли се спокойни с българските Полит. Партии на Войната.

    Коментиран от #10

    05:35 16.03.2026

  • 9 Факрус

    3 1 Отговор
    Много съм притеснен за шиши. Къде ли ще се крие сега?

    05:37 16.03.2026

  • 10 Абе,

    1 0 Отговор

    До коментар #8 от "Най - заетото летище в света,":

    Тиуйо какво предлагаш, а и какво разбираш?

    Коментиран от #12

    05:50 16.03.2026

  • 11 Исторически факти

    1 0 Отговор
    Нали сашт ви пази, ве...

    05:55 16.03.2026

  • 12 Там е работа-та че аз не предлагам а

    0 1 Отговор

    До коментар #10 от "Абе,":

    и не разбирам, иначе сам за сеира.🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣😑

    Пе е раси.🤣🤣❤️🇧🇬

    05:57 16.03.2026

