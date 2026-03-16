Попадение на ирански дрон затвори летището в Дубай ВИДЕО

Международното летище Дубай временно е спряло дейността си, съобщи медийната служба на правителството на Дубай в профила си в социалните медии X.

„Дубайската администрация за гражданска авиация обявява временното спиране на полетите на международното летище Дубай като предпазна мярка за гарантиране на безопасността на всички пътници и персонал“, се казва в изявлението.

По-рано в понеделник вечерта резервоар за гориво се запали в резултат на инцидент с дрон близо до летището. Няма съобщения за пострадали.

„Резервоар за гориво е повреден при инцидент с дрон близо до международното летище Дубай (DXB). Екипите на Гражданската защита на Дубай в момента работят за овладяване на пожара“, се казва в изявлението.

В 3:10 ч. българско време подразделенията на Гражданската защита на Дубай успешно овладяха пожара. „Няма съобщения за жертви“, уточни пресслужбата.

„Dubai Airports“ обяви, че пренасочва някои полети към международното летище Ал Мактум.

Системите за противовъздушна отбрана на Саудитска Арабия прихванаха и унищожиха още 30 безпилотни летателни апарата, изстреляни от Иран, съобщи Министерството на отбраната на кралството.

Според ведомството, през последните няколко часа са били прихванати групи от съответно шест, пет, три, девет и седем дрона. Всички безпилотни летателни апарати са били свалени над източната провинция Аш-Шаркия.

На 13 март в центъра на Дубай бяха наблюдавани експлозии и дим, съобщи AFP, позовавайки се на свой кореспондент. Пресслужбата на правителството на Дубай тогава заяви, че падащи отломки са причинили „незначителен инцидент“ с фасадата на сграда в центъра на града.

По-рано Министерството на отбраната на ОАЕ съобщи, че на 12 март силите за противовъздушна отбрана са прихванали десет ирански балистични ракети и 26 безпилотни летателни апарата. Общо 1540 дрона, 278 балистични ракети и 15 крилати ракети са били унищожени от ескалацията в Близкия изток.

Иран започна да атакува страните в региона, след като САЩ и Израел започнаха военни операции. Към 10 март 122 души са ранени и шест са убити в ОАЕ в резултат на удари на Ислямската република. Шест страни от Персийския залив, включително ОАЕ, преди това заплашиха Иран с ответни мерки за атаките.