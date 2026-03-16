ВСУ поразиха поредна нефтена база в Краснодарския край, ПВО на Москва отблъсква масирана атака с дронове

Атака с дронове е причинила пожар в нефтена база в индустриалната зона на Лабинск, Краснодарски край, съобщи пресслужбата на регионалния щаб за реагиране при извънредни ситуации.
Няма пострадали, според предварителните данни.
„Четири екипа, пожарникари и спасители, както и специалисти от Главно управление на Министерството на извънредните ситуации на Русия за Краснодарски край участват в потушаването на пожара“, се казва в изявлението.
Силите за противовъздушна отбрана отблъскват атака на украински дронове срещу Москва, като вече са свалени 20 безпилотни летателни апарата, съобщи кметът на Москва Сергей Собянин в канала си на платформата Max.
„Атака на два безпилотни летателни апарата е отблъсната. Аварийните служби работят на мястото на катастрофата“, написа кметът.
По-рано Собянин съобщи за унищожаването на още 18 безпилотни летателни апарата. Предната вечер 12 украински безпилотни летателни апарата бяха свалени, докато се приближаваха към столицата.
Москва ще отговори остро на всяко нападение срещу сградите на руските дипломатически мисии в Украйна, съобщиха от Министерството на външните работи пред РИА Новости.
Министерството припомни, че Виенската конвенция за дипломатическите отношения от 1961 г. е един от ключовите международноправни документи, регулиращи отношенията между държавите. Министерството също така заяви, че нито прекъсването на дипломатическите отношения, нито въоръженият конфликт засягат неприкосновеността на дипломатическата собственост.
„Изхождаме от предпоставката, че тези норми се спазват и по отношение на сградите на руските дипломатически и консулски мисии в Украйна, които са държавна собственост на Руската федерация“, заявиха от Министерството на външните работи.
От ведомството добавиха, че всяко нападение срещу дипломатически мисии „няма да остане без отговор“.
В събота Министерството на външните работи заяви пред РИА Новости, че сградата на украинското посолство в Москва е държавна собственост и нито прекъсването на дипломатическите отношения, нито въоръженият конфликт засягат неприкосновеността на дипломатическата собственост.
