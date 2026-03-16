ВСУ поразиха поредна нефтена база в Краснодарския край, ПВО на Москва отблъсква масирана атака с дронове
ВСУ поразиха поредна нефтена база в Краснодарския край, ПВО на Москва отблъсква масирана атака с дронове

16 Март, 2026 04:24, обновена 16 Март, 2026 05:02 889 15

Москва ще отговори остро на всяко нападение срещу сградите на руските дипломатически мисии в Украйна

Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Атака с дронове е причинила пожар в нефтена база в индустриалната зона на Лабинск, Краснодарски край, съобщи пресслужбата на регионалния щаб за реагиране при извънредни ситуации.

Няма пострадали, според предварителните данни.

„Четири екипа, пожарникари и спасители, както и специалисти от Главно управление на Министерството на извънредните ситуации на Русия за Краснодарски край участват в потушаването на пожара“, се казва в изявлението.

Силите за противовъздушна отбрана отблъскват атака на украински дронове срещу Москва, като вече са свалени 20 безпилотни летателни апарата, съобщи кметът на Москва Сергей Собянин в канала си на платформата Max.

„Атака на два безпилотни летателни апарата е отблъсната. Аварийните служби работят на мястото на катастрофата“, написа кметът.

По-рано Собянин съобщи за унищожаването на още 18 безпилотни летателни апарата. Предната вечер 12 украински безпилотни летателни апарата бяха свалени, докато се приближаваха към столицата.

Москва ще отговори остро на всяко нападение срещу сградите на руските дипломатически мисии в Украйна, съобщиха от Министерството на външните работи пред РИА Новости.

Министерството припомни, че Виенската конвенция за дипломатическите отношения от 1961 г. е един от ключовите международноправни документи, регулиращи отношенията между държавите. Министерството също така заяви, че нито прекъсването на дипломатическите отношения, нито въоръженият конфликт засягат неприкосновеността на дипломатическата собственост.

„Изхождаме от предпоставката, че тези норми се спазват и по отношение на сградите на руските дипломатически и консулски мисии в Украйна, които са държавна собственост на Руската федерация“, заявиха от Министерството на външните работи.

От ведомството добавиха, че всяко нападение срещу дипломатически мисии „няма да остане без отговор“.

В събота Министерството на външните работи заяви пред РИА Новости, че сградата на украинското посолство в Москва е държавна собственост и нито прекъсването на дипломатическите отношения, нито въоръженият конфликт засягат неприкосновеността на дипломатическата собственост.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Карго 200

    14 10 Отговор
    Нищо не работи така добре,както кинетичните санкции,който Украйна налага на руските неможачи.

    Васил Малюк-бивш началник на СБУ и мозък на операция "Паяжина"

    04:44 16.03.2026

  • 3 Истината

    5 12 Отговор
    Абе тоя Путин докога ще ги търпи тези терористи?!
    Сам си е виновен за мекулавството и народа му ще го накаже

    Коментиран от #13

    04:48 16.03.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Бункерен, дърт плъx

    10 6 Отговор
    Такъв е плана на тридневната, петгодишна "СВО".

    04:58 16.03.2026

  • 6 Зарко

    6 7 Отговор
    Иран като свършат със сащ и израел да започват с украйна и мъката да свърши на бързо.

    05:05 16.03.2026

  • 7 циркова палатка

    4 3 Отговор
    джуджешки мечти - джуджешки мерки

    още 1 метър напредък днес за велика русия!

    05:19 16.03.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Знаем

    1 0 Отговор

    До коментар #8 от "аста ла виста бейбе":

    С 250 натовски генерала.

    05:49 16.03.2026

  • 11 Боби

    3 1 Отговор
    Една незагасили,друга им подпалят
    ....

    05:50 16.03.2026

  • 12 Русия

    0 0 Отговор
    Не вади нож там, където ще се стреля с автомати!

    06:07 16.03.2026

  • 13 Отряд 1

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "Истината":

    Реално, той джъстифицира по този начин следващите си действия …

    06:08 16.03.2026

  • 14 Бомбят Русия на поразия

    0 1 Отговор
    Зеленски агресор, Путин жертва....смех,смех

    06:10 16.03.2026

  • 15 Да знайш

    1 0 Отговор
    Аятоласите не си поплюват - обявиха укра за приоритетна цел. Цялата територия! Заради подкрепата на кървавия клоун за ционистите!

    06:15 16.03.2026

