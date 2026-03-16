Седем загинали и девет ранени в инцидент с автобус на планински път в Непал

Седем загинали и девет ранени в инцидент с автобус на планински път в Непал

16 Март, 2026 03:48, обновена 16 Март, 2026 03:52 364 0

Жертвите са индийски поклонници

Седем загинали и девет ранени в инцидент с автобус на планински път в Непал - 1
Снимка: YouTube
БТА БТА

Пътнически автобус, превозващ индийски поклонници, излезе от планински път и се преобърна по стръмен склон в централната част на Непал.

При инцидента загинаха седем души, а девет бяха ранени, съобщи Асошиейтед прес, позовавайки се на местната полиция.

Всички загинали са индийски граждани. Други седем индийски поклонници са ранени и са откарани в близки болници за лечение. Останалите двама пострадали са шофьорът на автобуса, който е от Непал, и неговият помощник.

Автобусът е прибирал пътниците след поколонение в храма Манакамана.

Катастрофата е станала вчера вечерта по пътя, който свързва магистралата с храма, на около 120 километра западно от столицата Катманду. Превозното средство се е движело по стръмен участък, когато е излязло от завой, преобърнало се е и е паднало от около 150 метра в дере.

Спасителните екипи, подпомогнати от местни жители, са извадили ранените и са ги транспортирали с линейки до болници в района. Телата на загиналите ще бъдат подложени на аутопсия, преди да бъдат предадени на близките им.

Тежките автобусни инциденти са сравнително чести в Непал поради тесните и опасни планински пътища, лошата инфраструктура и техническото състояние на превозните средства.


