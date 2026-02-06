Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Хиляди се събраха в Либия за погребението на сина на Муамар Кадафи

6 Февруари, 2026 21:10 2 298 14

Хиляди се събраха в Либия за погребението на сина на Муамар Кадафи - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Хиляди хора участваха днес в погребалната процесия на Сейф ал Ислам, син на покойния диктатор Муамар Кадафи, в либийския град Бани Уалид, предаде ДПА, цитирана от БТА.

Въпреки че семейство Кадафи е с произход от Сирт и преди това е живяло в Триполи, те избраха гробището в Бани Уалид, където е погребан и друг син на диктатора.

Скърбящите пристигнаха от няколко града и се събраха на летището в Бани Уалид, за да извършат погребални молитви, които се проведоха при строги мерки за сигурност, наложени от министерството на вътрешните работи, свързано с правителството на либийския премиер Абдул Хамид Дбейба.

По време на погребението някои от скърбящите издигнаха лозунги и знамена, свързани с бившия режим на Кадафи в Либия, и поискаха ковчегът да бъде отворен, за да се провери тялото, като се позоваха на липсата на публично оповестени снимки. Силите за сигурност не допуснаха това искане.

Сейф ал Ислам беше убит във вторник следобед при неясни обстоятелства, когато четирима неизвестни въоръжени мъже нахлуха в резиденцията му в покрайнините на Зинтан.

Либийските прокурори, които започнаха разследване в сряда, все още не са обявили никакво развитие по случая.

Международният наказателен съд търси екстрадицията на Сейф ал Ислам от 2014 г. насам, за да бъде съден за предполагаеми престъпления срещу човечеството по време на либийското въстание.

През 2015 г. съд в Триполи го осъди задочно на смърт. Властите в Зинтан нито прехвърлиха Сейф ал Ислам в Триполи, нито го екстрадираха.

Синът на Кадафи се появи отново в публичното пространство през 2021 г. след дълго отсъствие и се регистрира като кандидат в планираните президентски избори в Либия. Вотът така и не се състоя поради спорове относно конституционната рамка и доколко кандидатите отговарят на условията за поста.


Либия
Оценка 4.4 от 15 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Град Козлодуй

    5 19 Отговор
    Да е жив и здрав човека.

    21:12 06.02.2026

  • 2 А за погребението на Путин

    6 46 Отговор
    Пак ще са Хиляди но ще се гаврят със Трупа му по улиците
    Кучета ще му ядът очите

    Коментиран от #12

    21:13 06.02.2026

  • 3 Слава Украйна

    7 40 Отговор
    Днес Унищожиха Руски терористи на територията на Русия

    21:14 06.02.2026

  • 4 Улична Рускиня

    6 33 Отговор
    В либия е супер за 5 $ ни обръщат Шушона а във Русия наше пасивняци само ни пребиват и повръщат върху нас

    21:16 06.02.2026

  • 5 Тотален крах за Русия

    7 27 Отговор
    Пировата победа на Русия е близо
    Но дали ще я виждаме в бъдеще както до преди войната???
    Едва ли!!?!

    21:17 06.02.2026

  • 6 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    4 23 Отговор
    ся остана и някой копей да се разреве и ще бъде върха

    Коментиран от #9

    21:18 06.02.2026

  • 7 Яшар

    17 10 Отговор
    И старите българи 50+ трябва да ходят да му целуват...в защото живяха на гърба на Либия Сирия,Русия ...

    21:19 06.02.2026

  • 8 Боруна Лом

    33 5 Отговор
    ОБОРА СЪСИПА ПОРЕДНАТА ПОДРЕДЕНА ДЪРЖАВА!ЖАЛКО!

    Коментиран от #10

    21:23 06.02.2026

  • 9 Дзак

    12 0 Отговор

    До коментар #6 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Тя вижда всичко отгоре!

    21:24 06.02.2026

  • 10 Помак

    5 3 Отговор

    До коментар #8 от "Боруна Лом":

    Козлодуй пиши по адекватно

    Коментиран от #11

    21:25 06.02.2026

  • 11 Абе

    2 0 Отговор

    До коментар #10 от "Помак":

    Обърка адресата.

    21:30 06.02.2026

  • 12 Да, бе

    8 0 Отговор

    До коментар #2 от "А за погребението на Путин":

    А ти ще научиш правописа...

    21:41 06.02.2026

  • 13 отец Щирлиц

    11 2 Отговор
    Това е работа на световния жандарм Рижава Глава, ако не може да го отвлече с делта-фърст убива човека щом не дава нефта

    23:05 06.02.2026

  • 14 дядото

    2 0 Отговор
    явно хората и в либия започват да осъзнават какво са загубили с отстраняването на кадафи.

    09:50 07.02.2026