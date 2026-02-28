Без победител между Ботев Враца и Берое Стара Загора

Врачанският стадион "Христо Ботев" стана арена на безрезултатна битка между местния Ботев и гостуващия Берое в среща от 23-ия кръг на Първа лига. Двата отбора не успяха да намерят път към противниковата врата и завършиха при нулево равенство – 0:0.

Още от първия съдийски сигнал домакините демонстрираха амбиция и контролираха темпото на играта. Футболистите, водени от Тодор Симов, създадоха няколко опасни положения пред вратата на старозагорци, но липсата на точност и хладнокръвие ги лиши от заслужен гол. Врачани доминираха особено през първата част, но късметът не бе на тяхна страна.

Берое, от своя страна, разчиташе предимно на дефанзивна тактика и рядко поглеждаше към нападението. "Зелените" от Стара Загора стигнаха до едва една по-сериозна възможност за попадение, но и тя остана нереализирана.

Това равенство е десето за Ботев (Враца) през настоящия сезон и трето поредно в шампионата, което временно ги изкачва на деветата позиция в класирането. Берое също записва десето реми, като за тях това е втори пореден мач без победа, а тимът остава на 13-о място.