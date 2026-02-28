Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Без победител между Ботев Враца и Берое Стара Загора

28 Февруари, 2026 14:29 376 1

  • ботев враца-
  • берое-
  • първа лига-
  • футбол-
  • равенство-
  • спортни новини-
  • класиране-
  • стадион христо ботев-
  • тодор симов-
  • стара загора

След този безличен двубой и двата състава ще трябва да потърсят нови решения, ако искат да се изкачат по-нагоре в таблицата

Кадър: Diema Sport
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Врачанският стадион "Христо Ботев" стана арена на безрезултатна битка между местния Ботев и гостуващия Берое в среща от 23-ия кръг на Първа лига. Двата отбора не успяха да намерят път към противниковата врата и завършиха при нулево равенство – 0:0.

Още от първия съдийски сигнал домакините демонстрираха амбиция и контролираха темпото на играта. Футболистите, водени от Тодор Симов, създадоха няколко опасни положения пред вратата на старозагорци, но липсата на точност и хладнокръвие ги лиши от заслужен гол. Врачани доминираха особено през първата част, но късметът не бе на тяхна страна.

Берое, от своя страна, разчиташе предимно на дефанзивна тактика и рядко поглеждаше към нападението. "Зелените" от Стара Загора стигнаха до едва една по-сериозна възможност за попадение, но и тя остана нереализирана.

Това равенство е десето за Ботев (Враца) през настоящия сезон и трето поредно в шампионата, което временно ги изкачва на деветата позиция в класирането. Берое също записва десето реми, като за тях това е втори пореден мач без победа, а тимът остава на 13-о място.


  • 1 Това е нивото

    0 0 Отговор
    Момчетата не стават Д-групс в Англия, кой да тича и кой да вкара гол?

    14:33 28.02.2026

