Най-малко 40 убити при ракетния удар по училище в Южен Иран! Висшият съвет за национална сигурност: Напуснете бързо Техеран

Най-малко 40 убити при ракетния удар по училище в Южен Иран! Висшият съвет за национална сигурност: Напуснете бързо Техеран

28 Февруари, 2026 14:26 1 631 59

Училищата и университетите в Иран ще останат затворени до второ нареждане, банките остават отворени, ще има ограничения върху държавните услуги

Най-малко 40 убити при ракетния удар по училище в Южен Иран! Висшият съвет за национална сигурност: Напуснете бързо Техеран - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Най-малко 40 са убитите при ракетния удар по девическо училище в Южен Иран, съобщи държавната новинарска агенция ИРНА, цитирана от Асошиейтед прес, пише БТА.

Четиридесет и пет души са били ранени при атаката в град Минаб, провинция Хормозган, където има база Корпусът на гвардейците на Ислямската революция - военната опора на режима в Техеран.

Най-малко 24 са жертвите при ракетния удар по девическо училище в южната част на страната, след като Израел и САЩ започнаха да нанасят удари срещу Иран, предаде по-рано иранската новинарска агенция Тасним, позовавайки се на местните власти, съобщи Ройтерс.

Първоначално Тасним съобщи за 5 убити ученички.

Това са първите потвърдени жертви в Иран на американско-израелската операция, отбелязва Асошиейтед прес.

Израелският аналог на Червения кръст - организацията "Маген Давид Адом", от своя страна, съобщи, че има ранен човек в Северен Израел, след като ракети бяха изстреляни по страната от Иран, предаде Франс прес.

Спасители и екипи за спешна медицинска помощ "инспектираха няколко места, където са получени сигнали, и в момента предоставят грижи на мъж на около 50 години, който е получил леки наранявания при експлозия в Северен Израел“, се казва в изявление на "Маген Давид Адом".

Висшият съвет за национална сигурност на Иран препоръча жителите да напуснат столицата Техеран след американско-израелските удари, съобщи ДПА.

Поради ситуацията трябва, доколкото е възможно, запазвайки спокойствие, да отидете на други населени места, каза влиятелният орган. Няма опасения за доставките на стоки за всекидневна употреба, се отбелязва в изявлението, но хората са призовани да избягват събирания в търговски центрове, тъй като това може да бъде опасно.

Училищата и университетите в Иран ще останат затворени до второ нареждане. Банките ще останат отворени. Ще има ограничения върху държавните услуги, заяви Съветът.

Иранско молитвено мобилно приложение е било хакнато, за да показва антиправителствени съобщения, пише в. "Джерузалем пост", позовавайки се на публикации на иранци в социални медии преди блокирането на интернет в Иран след началото на ударите на САЩ и Израел срещу режима в Техеран.

Част от съобщенията окуражават иранските въоръжени сили да дезертират и "да защитят сънародниците си". Други послания гласят "Помощта идва" и "Време е за разплата", отбелязва израелският всекидневник.

Не е ясно който стои зад кибератаката. Миналия месец в Иран избухнаха протести срещу икономическата криза в страната, които бяха жестоко потушени от управляващите.

Десетки хиляди иранци са в неизвестност, като семействата им не знаят, дали са убити или задържани, пише в доклад на неправителствената организация "Хюман Райтс Уоч" (Human Rights Watch), публикуван миналата седмица.

Според Иранската студентска новинарска агенция (ИСНА) редица държавни медии и свързани с тях сайтове също са били обект на кибератаки. Организацията за наблюдение на интернет "НетБлокс" (NetBlocks) потвърждава, че след хаковете интернет достъпът в Иран е паднал до едва 4 процента.


  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 ДрайвингПлежър

    55 6 Отговор
    Истинските агресори и терористи си показаха лицето!
    Сила и смелост на Иран!

    Коментиран от #57

    14:29 28.02.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 ФАКТ

    41 1 Отговор
    Къде е международната общност и международното право(измислени от Ротшилдите да държат простата селяния по света в подчинение).

    14:31 28.02.2026

  • 10 БОЛШЕВИК

    30 2 Отговор
    Агресора САЩ и неговия пудел, трябва да бъдат подложени на огън и жупел!

    Коментиран от #30

    14:32 28.02.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Пич

    5 11 Отговор
    Колко и да се надига истерия, според мен засега нещата вървят учудващо лежерно!!! Сякаш и двете страни правят това, което техните народи очакват от тях !!! Не бих се учудл отново да продължат с преговори като погърмят! Ще видим!!!

    14:32 28.02.2026

  • 13 злати

    5 10 Отговор
    в събота ходят на училище!!

    Коментиран от #16, #31, #52

    14:32 28.02.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Гъбарко

    16 2 Отговор

    До коментар #13 от "злати":

    Че те не са толкоз умни като жълтопаветниците тук....които се раждат научени

    14:36 28.02.2026

  • 17 Сатана Z

    25 0 Отговор
    Санкции срещу САШТ и Еврейска държава няма ли да има ?

    14:36 28.02.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Надеждата

    17 0 Отговор
    Дано отговорът да е реципрочен.

    Коментиран от #29

    14:38 28.02.2026

  • 21 луцифер

    17 0 Отговор
    миротвореца си показа рогата.

    14:38 28.02.2026

  • 22 ФАКТ

    9 12 Отговор

    До коментар #6 от "Лошо.":

    Лидерите на Иран са мъже с главно М. Мъже с чест и достойнство, а не като маминото Путлерче дето се крие като малчуган.

    Коментиран от #46

    14:38 28.02.2026

  • 23 Питам

    22 1 Отговор
    Защо САЩ и Израел все още не са изгонени от Олимпийските игри и състезанията на ФИФА и УЕФА ?

    14:38 28.02.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 ДрайвингПлежър

    13 1 Отговор

    До коментар #10 от "БОЛШЕВИК":

    Всъщност не си прав и е точно обратното Американците са пудела на Еврейските пари!

    14:40 28.02.2026

  • 31 Аоо

    10 1 Отговор

    До коментар #13 от "злати":

    Това че ти не работиш в събота, не значи, че в цял свят е така

    14:40 28.02.2026

  • 32 Руснаци

    8 3 Отговор
    Цялата работа на американците, Израел и Нато е такава, операция епичен гняв стана епичен провал, както операцията на Нато да спасим Украйна, стана операция да спасим Нато

    14:40 28.02.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 БоюЦиганина

    5 2 Отговор
    В бункера под зайчарника съм. Взех и зайчетата при мен, че не се знае знае ли се.

    14:41 28.02.2026

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Помним, бе

    11 1 Отговор
    Едни от Общанията на Тромпета по време на Президентската му Кампания за Президент бяха: Че, няма да налага със сила "американска демокрация по света" и че, няма да започне нито една война! Туй хЪмириканците многу лъжат, ейй...

    14:42 28.02.2026

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 604

    6 0 Отговор
    точните безаналогови ракети на краварите.....туй то!!!!

    14:44 28.02.2026

  • 44 Хитрият Радев

    2 4 Отговор
    подаде оставка и остави Йотова да се пържи на бавен огън.

    Скрил се е и спотаил, уж прави партия!

    14:44 28.02.2026

  • 45 Тома

    4 0 Отговор
    Кравари и евреи винаги нанасят удари по училища,болници и жилищни квартали но онзи от горе ги гледа и ще ги накаже

    Коментиран от #54

    14:46 28.02.2026

  • 46 Путин

    0 4 Отговор

    До коментар #22 от "ФАКТ":

    Аз затова оцелявам вече 30 години като Президент.

    14:46 28.02.2026

  • 47 Споко

    3 2 Отговор
    Сега Израел ще изчезне от картата. Така четох тука ? Чакам!!!

    14:47 28.02.2026

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 Копейка

    0 1 Отговор

    До коментар #38 от "Нато":

    Хапчетата

    Коментиран от #53

    14:48 28.02.2026

  • 50 Ачо

    2 2 Отговор
    Говори се че ракета от нов вид е посетила аятолаха.

    14:49 28.02.2026

  • 51 Сорос

    0 0 Отговор

    До коментар #48 от "Гадост и зараза":

    Нашите братя са евреите.

    14:49 28.02.2026

  • 52 .....

    0 1 Отговор

    До коментар #13 от "злати":

    Мани и тая снимка с тия зелени дървета от кога е?

    14:49 28.02.2026

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 Мдаааа

    2 0 Отговор

    До коментар #45 от "Тома":

    Ама ги целят демократично с демократични ракети... не като сатрапските руски целят военни...

    14:50 28.02.2026

  • 55 Абе,

    2 0 Отговор
    Пусинчо ко праи, ще помага ли на Иран както е по договор или се прави на че го няма?

    Коментиран от #59

    14:53 28.02.2026

  • 56 Отряд1

    0 1 Отговор
    Отче ...

    Този път не им прощавай!

    СМ?РТ ДО КРАК!
    ВСИЧКИ!
    ЦЯЛАТА ЦИВИЛИЗАЦИЯ!

    14:53 28.02.2026

  • 57 1998

    0 1 Отговор

    До коментар #4 от "ДрайвингПлежър":

    нещо си се объркал България е на страната на САЩ

    14:53 28.02.2026

  • 58 Айде бе,Иран

    1 0 Отговор
    Покажете мощ

    14:55 28.02.2026

  • 59 Хахахахаха

    0 0 Отговор

    До коментар #55 от "Абе,":

    Чакам да дойде Нато, като пристигнат ще помогна на Иран, ама Нато вече ги чакам 5 години да идват да помагат на украйна

    14:55 28.02.2026

