За изборите на 19 април ВМРО подкрепя проекта на президента Румен Радев

28 Февруари, 2026 14:47 323 6

Решението е взето днес на заседание на Организационния съвет на партията

Снимка: ВМРО
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

С оглед на изключителното напрежение и разделение в обществото, след загубени пет години в лутане между различни политически течения, след неуспешната „промяна“, която върна на първия ред на обществената сцена лица, които продават държавата си, за да спасят собствения си интерес, днес сме изправени пред съдбовен избор за Родината.

Избор да продължи ли да управлява статуквото, което няколко пъти беше гонено от площадите с камъни, но което продължава да се възпроизвежда в съдебната, законодателната и изпълнителната власт. Статукво от хора, които вгледани в собствения си интерес продаваха суверенитета и националните интереси на България, както и изконния български интерес в Македония и оставиха македонските българи на произвола на разбеснелите се сърбомански политици.

Или избор за демонтиране на порочния модел. Ето това според нас предлага новият политически проект на президента Румен Радев. В годините на своето президентство той имаше правилен подход по темата Македония и се позиционира като основен враг на сегашния олигархичен модел на управление.

Ние от ВМРО – Българско национално движение винаги сме се стремели да намираме правилните решения за нашата Родина. Отказвали сме се от собственото си политическо его в името на държавата. Днес сме готови да направим същото.

С оглед на гореизложеното Организационният съвет на ВМРО – БНД взе следното

РЕШЕНИЕ:

Подкрепя на предстоящите на 19 април 2026 г. извънредни парламентарни избори политическия проект на президента мандат 2017-2026 г. Румен Радев.


София / България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Нищо ново за вмро

    0 0 Отговор
    Фашистка организация подкрепя фашистки генерал.

    14:52 28.02.2026

  • 4 мвро

    0 0 Отговор
    торбичка билла ваевода

    14:52 28.02.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 681

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Сатана Z":

    Трай, бе смотльо, кво общо имаме с тия

    14:53 28.02.2026

