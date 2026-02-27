Консулството ни в Одрин са провели среща за изясняване на въпросите за събиране на такси и глоби на ГКПП "Капъкуле"

На 24 февруари Генералното консулство на България в Одрин организира спешна среща между генералния консул, Радослава Кафеджийска и пълномощният министър в генералното консулство Петър Абаджиев с директора на Регионална дирекция на търговията и митниците „Тракия“ Али Топчу. Целта на срещата бе изясняване на въпросите за събиране на такси и глоби на контролния пропускателн пункт (КПП) „Капъкуле“. Това каза служебният министър на външните работи Надежда Нейнски по време на парламентарен контрол в отговор на въпрос относно наложени глоби на български граждани при напускане на Република Турция, посочи БТА.

Нейнски обясни, че от 2019 г. на всички гранични пунктове на Турция се събират неплатени пътни такси за преминаване на леки, пътнически и моторни превозни средства през платен участъци от пътната инфраструктура. От 1 януари т.г. обхватът включва и пътища, мостове съоръжения, изградени чрез публично-частно партньорство и предоставени на концесия.

В началото на 2026 г. системата за събиране на такси за концесионните съоръжения е въведена и на КПП „Капъкуле“ „предвид високата му натовареност, каза служебният външен министър. Тя уточни, че там се събират и суми за наложени глоби за нарушения по Закона за движение по пътищата, съобразно турското законодателство, като без заплащане на дължимите суми обработката на моторни превозни средства при напускане на Турция не може да бъде приключена.

Плащането се извършва в брой на каса и чрез банкова карта на пос терминал на митническото гише и във всички случаи се издава документ за извършено плащане. При плащане в брой се предоставя разпечатка с информация за начислените суми включително за съответния път и датата на използването му. При плащане чрез пос терминал се издава фискален бон, в който са посочени сумите, но липсва детайлна информация относно датата и вида на нарушението.

В рамките на проведената среща от турска страна са подчертали системните усилия за усъвършенстване на системата, включително по предоставяне на по-пълна информация в издаваните документи, каза Надежда Нейнски. От турската страна е изразено уверение че пос терминалите работят безпроблемно и приемат разплащане с всички видове кредитни и дебитни банкови карти, но безконтактни плащания, включително с мобилни устройства не се приемат. По информация на турската страна не се наблюдават системни затруднения при плащания на КПП „Капъкуле“.

Служебният министърът добави, че за последните шест месеца са постъпили две оплаквания от български граждани и след проверка е установено, че са неоснователни.