Какво каза Белият дом на света! Пълен текст на изявлението на Доналд Тръмп относно ударите по Иран (ВИДЕО)

28 Февруари, 2026 13:55 2 167 102

  • доналд тръмп-
  • сащ-
  • израел-
  • иран-
  • ормузки проток-
  • ракети-
  • бенямин нетаняху-
  • аятолах али хаменей-
  • масуд пезешкиан

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви във видео с продължителност 8 минути, публикувано на платформата му "Трут соушъл", че САЩ са започнали мащабни бойни операции в Иран

Какво каза Белият дом на света! Пълен текст на изявлението на Доналд Тръмп относно ударите по Иран (ВИДЕО) - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
AP AP

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви във видео с продължителност 8 минути, публикувано на платформата му "Трут соушъл", че САЩ са започнали „мащабни бойни операции в Иран“. Той твърди, че Иран е продължил развитието на ядрената си програма и планира разработване на ракети, способни да достигнат до САЩ, и призова иранския народ да „поеме контрола над своето правителство“, съобщава БТА.

АП публикува текста на пълното изявление на Тръмп:

„Преди малко американските въоръжени сили започнаха мащабни бойни операции в Иран. Нашата цел е да защитим американския народ, като премахнем непосредствените заплахи от иранския режим – една зловеща група от много сурови, ужасни хора. Техните заплашителни действия пряко застрашават Съединените щати, нашите войски, нашите бази в чужбина и нашите съюзници по целия свят.

През последните 47 години иранският режим скандира „Смърт на Америка“ и води безкрайна кампания от кръвопролития и масови убийства, насочена към САЩ, нашите войски и невинни хора в много страни. Сред първите действия на режима беше насилственото превземане на посолството на САЩ в Техеран, при което бяха задържани за заложници десетки американци в продължение на 444 дни. През 1983 г. прокси сили на Иран извършиха бомбен атентат срещу базата на морската пехота в Бейрут, убивайки 241 американски военнослужещи.

През 2000 г. те (иранците) са знаели и вероятно са участвали в атаката срещу американския военен кораб "Коул", при която загинаха много хора. Иранските сили са убили и обезобразили стотици американски военнослужещи в Ирак. Прокси силите на режима продължиха да извършват безброй нападения срещу американските сили в Близкия изток, както и срещу американски военни и търговски кораби и международни плавателни линии. Това беше масов терор и вече няма да го търпим.

От Ливан до Йемен и от Сирия до Ирак режимът е въоръжил, обучил и финансирал терористични милиции, които са покрили земята с кръв и жестокости. Проксито на Иран - "Хамас", извърши ужасяващите атаки на 7 октомври срещу Израел, избивайки над 1000 невинни хора, включително 46 американци, и вземайки 12 наши граждани за заложници. Това беше брутално, нещо като светът никога не е виждал.

Иран е световният номер едно държавен спонсор на тероризма и наскоро уби десетки хиляди свои граждани на улицата, докато те протестираха. Политиката на САЩ, особено на моята администрация, винаги е била този терористичен режим никога да не притежава ядрено оръжие. Ще го кажа пак: те никога не могат да имат ядрено оръжие. Затова през юни миналата година, по време на „Операция Среднощен Чук“, унищожихме ядрената програма на режима в Фордо, Натанз и Исфахан. След тази атака ги предупредихме никога повече да не възобновяват злонамерените си ядрени амбиции и многократно се опитвахме да сключим сделка. Те искаха. После не искаха. После пак искаха. Не искаха. Те просто искаха да упражняват зло. Но Иран отказа, както го прави вече десетилетия.

Те отхвърлиха всяка възможност да се откажат от ядрените си амбиции и ние повече не можем да търпим това. Вместо това, те се опитаха да възстановят ядрената си програма и да продължат развитието на далекобойните ракети, които вече могат да заплашат нашите добри приятели и съюзници в Европа, нашите войски в чужбина и скоро да достигнат американската родина. Представете си колко нахъсан щеше да бъде този режим, ако някога притежаваше ядрено оръжие и можеше да го използва.

Поради тези причини американските въоръжени сили провеждат мащабна и продължаваща операция, за да предотвратят този много зъл, радикален диктаторски режим да заплашва САЩ и нашите основни национални интереси. Ще унищожим техните ракети и ще заличим ракетната им индустрия до основи. Ще заличим флота им. Ще гарантираме, че терористичните прокси сили на региона вече няма да дестабилизират света или региона и да нападат нашите сили, както и няма да използват импровизирани взривни устройства, за да раняват и убиват хиляди хора, включително много американци. И ще осигурим, че Иран няма да получи ядрено оръжие. Това е много простото послание: те никога няма да имат ядрено оръжие.

Този режим скоро ще научи, че никой не трябва да предизвиква силата на въоръжените сили на САЩ. Аз изградих и укрепих нашата армия в първата си администрация и няма военни сили на земята, дори близки по мощ, сила или сложност, като нашите. Моята администрация предприема всички възможни стъпки за минимизиране на риска за американския персонал в региона.

И все пак, и не правя това изявление необмислено, иранският режим иска да убива. Животът на смелите американски герои може да бъде загубен, и може да има жертви. Това често се случва във война. Но правим това не за настоящето, а за бъдещето. Това е благородна мисия. Молим се за всеки военнослужещ, който безкористно рискува живота си, за да гарантира, че американците и нашите деца никога няма да бъдат заплашвани от един ядрен Иран. Молим Бог да защити всички наши герои, изложени на опасност, и вярваме, че с Неговата помощ мъжете и жените от въоръжените сили ще победят. Нашите сили са най-великите в света и ще победят.

На членовете на Ислямската революционна гвардия, въоръжените сили и всички полицаи казвам: сложете оръжията и ще имате пълен имунитет. Или, в противен случай, ви грози сигурна смърт. Така че, оставете оръжията. Ще бъдете третирани справедливо с пълен имунитет, или ще срещнете сигурна смърт.

Накрая, на великият и горд народ на Иран казвам: часът на вашата свобода е настъпил. Останете на сигурно. Не излизайте. Навън е много опасно. Бомбите ще падат навсякъде. Когато приключим, поемете властта над правителството си. То ще бъде ваше, за да го вземете. Това вероятно ще е вашият единствен шанс за поколенията.

Много години сте молили за помощта на Америка. Но никога не сте я получили. Никой президент не е бил готов да направи това, което аз правя сега. Сега имате президент, който ви дава това, което искате. Нека видим как ще реагирате. Америка ви подкрепя с огромна сила и разрушителна мощ. Сега е времето да поемете контрола над съдбата си и да отключите проспериращото и славно бъдеще, което е близо. Това е моментът за действие. Не го пропускайте.

Да благослови Бог смелите мъже и жени от американските въоръжени сили. Да благослови Бог Съединените щати. Да благослови Бог всички вас. Благодаря.


САЩ
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 3 Какво да слушаме

    35 4 Отговор
    Никъв човек лакът лъжа!

    13:59 28.02.2026

  • 4 Възмутен и отвратен

    48 9 Отговор
    Престъпният ЕС нарича поредната брутална кървава агресия срещу Иран “операция”, “кампания”, “ескалация на напрежението”, “конфликт”, “размяна на удари”…

    13:59 28.02.2026

  • 9 ДОНЧОО

    31 5 Отговор
    А тук като политиците убиват народ и държава , защо не вземате мерки !!

    14:00 28.02.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Така се правят

    16 14 Отговор
    военни операции, а не като Путин, тръгна и цели 4 години е в Донцек, вместо да изпълни целта на СВО, фалира Русия.

    14:03 28.02.2026

  • 22 Не е

    16 4 Отговор

    До коментар #12 от "Соваж бейби":

    Вярно! Евреите го поставиха пред свършен факт! В статия в началото, Тръмп казва, че има пробив в преговорите! А ако чакаш нещо хубаво за Европа - забрави! Ще ви идват още гости камилари!

    14:04 28.02.2026

  • 25 А50

    16 6 Отговор
    На рейнджърите ще им отеснее Близкия изток. Тоя път иранците не се шегуват, въпреки че не се хвърлиха масово на първия си удар, ще има продължение и затягане. Тръмпи го използваха еврейте и хич не им пука за него.

    Коментиран от #54

    14:06 28.02.2026

  • 27 79900

    15 6 Отговор
    Не ми казвайте кой е агресор и кой не! Сега са базите в Близкия изток, после в Европа сме първи!

    Коментиран от #32

    14:07 28.02.2026

  • 30 ЦРУ

    6 2 Отговор
    Дума дупка не прави но ракетите са друго нещо.Те са смъртоносни за човека.И са за масовото му изтребление.Ала-бала приказките не вършат нищо.Но ракетите,особено тези с ядрено оръжие унищожават милиони наведнъж.Дано не се стигне до там.Но Епщейн,макар и мъртъв вече проговори.И никакви бля,бля раздувки няма да му запушат устицата.Всичко е документирано,прошнуровано и прономеровано.Та те така го хванаха за "топките".

    14:08 28.02.2026

  • 34 не може да бъде

    20 3 Отговор
    Г-н Тръмп подробно е изложил всички престъпления на лошите иранци т.е. аятоласи и др.Дали съзнателно или не но е пропуснал да отбележи че иранците съвършено незаконно на позволяват на американците да упражняват правото си на собственост върху иранския петрол пардон върху петрола който се намира на територията на Иран - също съвършено незаконно се намира там!?

    14:09 28.02.2026

  • 35 ЦРУ

    5 2 Отговор
    Дума дупка не прави но ракетите са друго нещо.Те са смъртоносни за човека.И са за масовото му изтребление.Ала-бала приказките не вършат нищо.Но ракетите,особено тези с ядрено оръжие унищожават милиони наведнъж.Дано не се стигне до там.Но Епщейн,макар и мъртъв вече проговори.И никакви бля,бля раздувки няма да му запушат устицата.Всичко е документирано,прошнуровано и прономеровано.Та те така го хванаха за "топките".

    14:09 28.02.2026

  • 37 Теслатъ

    17 3 Отговор
    Е, кво може да каже? Поредната изтъркана "Мантра" - Иран застрашава националната сигурност на Щтите!? А, сега заменете Иран с Русия и Китай, и готово, дори няма да има нужда да пише нова реч!!!! -)))))

    Коментиран от #76

    14:09 28.02.2026

  • 39 име

    14 3 Отговор
    Тръпм каза и доказа, че ционистите управляват САЩ. Банки, здравеопазване, социално осигуряване, шоу бизнес, социални мрежи, медии, а вероятно и някои военни производства се управляват от ционистите. Американските граждани имат свободата само да работят като добичета и ако дръзнат да критикуват Израел, биват уволнявани без предупреждение и обезщетение. За да има мир и свобода по света Израел трябва да бъде унищожен.

    14:09 28.02.2026

  • 40 ЦРУ

    3 4 Отговор
    Дума дупка не прави но ракетите са друго нещо.Те са смъртоносни за човека.И са за масовото му изтребление.Ала-бала приказките не вършат нищо.Но ракетите,особено тези с ядрено оръжие унищожават милиони наведнъж.Дано не се стигне до там.Но Епщейн,макар и мъртъв вече проговори.И никакви бля,бля раздувки няма да му запушат устицата.Всичко е документирано,прошнуровано и прономеровано.Та те така го хванаха за "топките".

    Коментиран от #70

    14:09 28.02.2026

  • 41 Краварски фашизъм

    8 4 Отговор
    Варвари

    14:09 28.02.2026

  • 42 Соваж бейби

    7 5 Отговор

    До коментар #15 от "Данко Харсъзина":

    Това което започна Тръмп е велико дело,другите ам.президенти нямаха куража само вкараха Европа с проблеми като организация НАТО .И всички проблеми с атентати и мигранти от тези държави се развиват тук на наша територия.Европа си загубва лицето заради тях с джемии,техни училища ,ходят с пижами по улиците и хиджаб даже търсят и права и се налагат.В Европа не е шериат .Дано освободи и иранци от брадатия старец и по етапно всички мисюлмани се връщат по държавите и си живеят с техните ценности в техните държави ние сме несъвместими с тях.

    Коментиран от #74

    14:09 28.02.2026

  • 43 песимист

    5 0 Отговор
    ====Това вероятно ще е вашият единствен шанс за поколенията.===
    Народите раздвоени винаги пропускат шанса си. сирийци, либийци, палестинци, кюрди, ...

    14:09 28.02.2026

  • 45 Пич

    14 5 Отговор

    До коментар #18 от "Соваж бейби":

    Виж сега, в Европа най малко са иранците. И тези които вилнеят в Европа наистина са камилари, но нямат нищо общо с Иран. А сега знаеш ли защо Европа си мълчи? Защото знаят, че няма полезен ход! Отказаха руския петрол, и няма откъде да вземат, освен от САЩ! Да, ама...... САЩ го взема от персийския залив. Сещаш ли се, какво ще стане сега?

    Коментиран от #62, #72

    14:10 28.02.2026

  • 46 борисов бойко борисов

    2 3 Отговор
    рижака е тотален хахо ,поне да беше ми пуснал миланката ,да се изкефи милата

    14:10 28.02.2026

  • 47 Даааа

    8 3 Отговор

    До коментар #5 от "ДрайвингПлежър":

    Време е вече американците да получат конкретни удари! Не помнят Пърл Харбър, не помнят и 11 септември. Живеят си безгрижно, защото са далече и не им пука!

    14:10 28.02.2026

  • 48 Начо

    4 6 Отговор
    Само така Дони. Само бой и бой до спукване

    14:10 28.02.2026

  • 51 Тръмп прави Америка Велика

    2 6 Отговор
    И какво се оказа, че обстоятелствата накараха Тръмп да направи Америка велика отново, макар той да си го представяше по друг начин!
    Сега си представям каква завист ще избухне срещу него

    14:12 28.02.2026

  • 52 Още един съюзник

    6 5 Отговор
    на Путин даде фира!

    Коментиран от #68

    14:12 28.02.2026

  • 53 Нито глас за oкраинците от ППДБ!

    5 7 Отговор
    Тръмпоча е чао!

    14:12 28.02.2026

  • 54 Съвсем естествено е

    7 5 Отговор

    До коментар #25 от "А50":

    Иран да не могат нищо да направят срещу САЩ и Израел. Никой няма такива очаквания. Това е краят на поредния диктаторски режим, под ударите на САЩ.

    Коментиран от #83

    14:12 28.02.2026

  • 59 Мимчят

    9 5 Отговор
    Това са измислици.Никой не заплашва америте.Вие просто си го търсите и вие нападате.Те какво да правят да вдигнат ръце и да чакат да ги трепете ли.Много ясно,че ще се отбраняват,както могат..

    14:14 28.02.2026

  • 62 Соваж бейби

    4 4 Отговор

    До коментар #45 от "Пич":

    Мислиш така защото живееш в България ,още не го усещате.Ела в Франция,Германия за Белгия нямам думи и ще ме разбереш какво говоря.В България още не е имало атентати и дано Бог ви пази ,тогава друга песен ще пееш повярвай ми,като напълнят и цели квартали и училища с тях и ги виждаш как се молят по паркингите из магистралите по земята ....сигурна съм ще се събуди европееца в теб .

    Коментиран от #78

    14:17 28.02.2026

  • 63 ЦРУ

    6 1 Отговор
    Какво ни казва не е важно. Важното е какво върши.
    А също и защо и заради кого го върши.
    БОГ високо,САЩ далеко но ционистите са в Близкия Изток(Израел.)

    14:17 28.02.2026

  • 67 Какво каза Белият дом

    4 3 Отговор
    Казва че е пълен с нацистки и фашистки олигофрени. Не го пиша аз, пише го сенатор от Демократическата партия на САЩ и е публикувано в цялата му красота на сайта на WSWS ! (САЩ е нацистка държава хора)....
    От поне 10 години ... показателно е, че всичко което съдържа. Думите „демокрация“, „равенство“ и „права на човека“ не се появява никъде в американските и западните медии. Няма го и в изказа на политическата нацистка върхушка. Нито пък Американската революция, Френската революция, Декларацията за правата на човека и гражданина, нито Прокламацията за еманципация.... Нима не сте го забелязали? А? Тези пропуски не са случайни. Те са умишлени. Демократичните революции са основани на универсалистки принципи, несъвместими с политиката, защитавана от Рубио. Декларацията за независимост потвърждава, че „всички хора са създадени равни“. Всеобщата декларация за правата на човека провъзгласява, че „хората се раждат и остават свободни и равни по права“. Декларацията за правата защитава индивида от властта на държавата. Речта не може да споменава тези документи, защото тяхната логика води до заключения – равенството на всички човешки същества, универсалността на правата, подчинението на властта на закона – които речта на нацистите,атлантиците и ционистите отрича.)

    14:18 28.02.2026

  • 68 И къде

    4 4 Отговор

    До коментар #52 от "Още един съюзник":

    Точно видя, че Иран е дал фира?! Щото видяхме как им запушиха вратовете на евреите и американските бази в региона!

    14:18 28.02.2026

  • 69 Удри

    4 2 Отговор
    САЩ си взеха Сирия, взеха си Венецуела, сега ще си вземат Иран. Русия се опитва да си вземе Украйна, но потънаха в калта. Китай се ослушва и се чуди дали да си вземе Тайван.

    14:18 28.02.2026

  • 70 Досиетата Епситийн

    4 3 Отговор

    До коментар #40 от "ЦРУ":

    наистина нанесоха мощен удар на Кремъл. Особено връзките на Сергей Лавров с Епстийн. Позор за "руското православие" или каквато е там тяхната местна религия :)))

    14:19 28.02.2026

  • 72 2026

    4 1 Отговор

    До коментар #45 от "Пич":

    започва ерата на Венецуелския петрол.

    14:19 28.02.2026

  • 73 УдоМача

    3 2 Отговор
    Огън да ги гори, вода да ги залива агресорите!!!

    14:23 28.02.2026

  • 74 А50

    3 3 Отговор

    До коментар #42 от "Соваж бейби":

    Няма тълпи избягали иранци, даже имат много туристи които се връщат в Иран, въобще не бъркайте тълпите бежанци с иранците. Видяхме как запада освободи либийците и иракчаните, и сирийците, сега и Иран ли трябва да разорът. Ти се притеснявай за тълпите еврей които ще побегнат насам, това вече е истинска заплаха за нас. А иранците найстина са грамотни и работливи хора

    14:24 28.02.2026

  • 76 Прав си.

    5 1 Отговор

    До коментар #37 от "Теслатъ":

    Ми то Северна Корея, Китай и Русия са по-близо до Америка. Ама заплаха още не усещат. Поне за сега.

    Коментиран от #79

    14:25 28.02.2026

  • 77 Какво лъже Белият дом не е важно !

    4 3 Отговор
    Важното е че България е държава агресор! Според Хартата на ООН (която е върховен документ в международното право и стои над всички регионални договори като Северноатлантическия договор):

    1 България е държава агресор!

    33Отговор
    Според Хартата на ООН (която е върховен документ в международното право и стои над всички регионални договори като Северноатлантическия договор):
    1. Територията като инструмент на агресия
    Съгласно Резолюция 3314 на Общото събрание на ООН от 1974 г., определението за агресия включва:
    "Действието на държава, която предоставя своята територия на друга държава, за да бъде използвана от тази втора държава за извършване на акт на агресия срещу трета държава."
    Това означава, че ако САЩ използват база в България за нападение срещу Иран без мандат от ООН, България юридически става съучастник в акта на агресия. В този контекст Иран би имал законното право на самоотбрана (чл. 51 от Хартата) срещу обектите, от които излиза атаката.
    2. Приматът на Хартата на ООН над НАТО
    В самия Северноатлантически договор (Договора за НАТО) е записано в Член 7:
    "Този договор не засяга и не следва да се тълкува като засягащ по какъвто и да е начин правата и задълженията ... на страните, които са членове на Организацията на обединените нации, нито първостепенната отговорност на Съвета за сигурност за поддържането на международния мир и сигурност."

    Следователно, НАТО няма право да гази Хартата на ООН, за да спасява организацията от криза. Юридичес

    14:25 28.02.2026

  • 78 Мисля , че ти

    8 2 Отговор

    До коментар #62 от "Соваж бейби":

    Не ме разбра! Аз не съм против това което казваш, и съм съгласен с тебе. Казвам, че Иран не е причината. САЩ са причината, те подгониха тези към Европа! САЩ създаоха Ислямска държава, САЩ опостушиха и разориха страните в региона. Това породи вълната от бежанци, а САЩ инструктираха Урсулианците да ги поканят в Европа! И сега - как очакваш нападението над Иран да промени това?! Ако очакваш да е положително, аз очаквам да е отрицателно! Ще дойдат още от същите заради войната!

    Коментиран от #86

    14:26 28.02.2026

  • 79 Китай не се

    2 3 Отговор

    До коментар #76 от "Прав си.":

    занимава с войни, гледа си бизнеса и печалбата. Русия е бита карта, фалирали бедняци. Северна Корея също бедняци и страхливци. Така че не могат да бъдат никаква заплаха.

    Коментиран от #85

    14:27 28.02.2026

  • 83 Атина Палада

    3 3 Отговор

    До коментар #54 от "Съвсем естествено е":

    По скоро краят на режима на САЩ..

    14:29 28.02.2026

  • 84 Надиплен

    3 3 Отговор
    Как не го цъфнаха тоя между очичките преди време, а само му отнесоха ухото

    14:29 28.02.2026

  • 85 Атина Палада

    2 1 Отговор

    До коментар #79 от "Китай не се":

    Кой ти каза,че Китай не се занимава с войни? Той най много се занимава ..

    14:31 28.02.2026

  • 86 Соваж бейби

    4 2 Отговор

    До коментар #78 от "Мисля , че ти":

    Явно нещо пропускате или сте недорзбрали всички християни които защитава Иран и режима им !И аз не бях точно разбрала докато се чудих защо бездействат и не защитиха Газа.Политици и журналисти го обясниха ясно скоро ,и на какви организации е помагал брадатия старец.Чух и как техните скандират смърт на американцир,европейци.....има ли смисъл да продължавам още да пиша,умен си мисля че ме разбра.

    Коментиран от #92

    14:32 28.02.2026

  • 87 Хи хи хи

    4 2 Отговор
    На краварите им пречи целия свят които ги заплашва .....със НИЩО !!!! Причините са да изсмучат всички богатства на тия народи , че вътрешния дълг им достигна страховити размери и са пред фалит !!!!! Закривай кочината КРАВАРИЯ !!!!

    14:33 28.02.2026

  • 88 Атина Палада

    4 2 Отговор
    САЩ изправиха арабският свят срещу себе си...Бог да им е на помощ.

    Коментиран от #90

    14:34 28.02.2026

  • 89 Абе янките няма ли да си изберат

    4 1 Отговор
    Един президент които да е долу горе добре ???????
    Тоя е луд за връзване .....миналият е пълна деменция !!!!!!!!

    14:35 28.02.2026

  • 90 Ще падат много кули

    4 1 Отговор

    До коментар #88 от "Атина Палада":

    Във кравария ......сега се започва !

    14:36 28.02.2026

  • 91 Иван Перков

    2 1 Отговор
    добре ,че Северна Корея за сега няма открит петрол и други ценни изкопаеми. Поне не е известно. Вероятно те са следващите ако има какво да им се вземе.

    Коментиран от #96

    14:36 28.02.2026

  • 92 Разбрах

    3 0 Отговор

    До коментар #86 от "Соваж бейби":

    Те от самото начало, и затова казах, че съм напълно съгласен с тебе по тази точка. ЗаГаза не съм съгласен, защото всички видяхме, кой е убиеца там!

    14:39 28.02.2026

  • 94 Ииии

    2 1 Отговор
    чий го дирят американските бази в близкия изток?

    14:42 28.02.2026

  • 96 Атина Палада

    1 1 Отговор

    До коментар #91 от "Иван Перков":

    Те могат да си спят спокойно.Имат ЯО!
    САЩ не смеят там,дори и да имаха някакви ресурси,защото Кумчо не си поплюва..

    14:43 28.02.2026

  • 97 Пийпинг ТОМ

    0 1 Отговор
    С какво тази Израело-САЩ агресия се различава от тази на Русия в Украйна ?
    Сега ще има ли вълна от световната демократична общност и осъждане на войната !?
    Хайде....чакаме !

    14:45 28.02.2026

  • 98 Хитрият Радев

    1 1 Отговор
    подаде оставка и остави Йотова да се пържи на бавен огън.

    Скрил се е и спотаил, уж прави партия!

    14:46 28.02.2026

  • 99 БоюЦиганина

    1 0 Отговор
    В бункера под зайчарника съм. Взех и зайчетата при мен, че не се знае знае ли се.

    14:47 28.02.2026

  • 100 Амии

    0 0 Отговор
    не е ли редно европейските глупендери да ревнат в едн глас в защита на действията на сащ, ама нещо се ослушват Казах ви преди време че нато е само инфраструктора на военната машина на сащ и служи само за легитимацията на действията. Иначе решенията къде и защо да се води война си ги взема пентагона - съюзници не му трябват.

    14:49 28.02.2026

  • 101 Тръмп, Путин и Си

    0 0 Отговор
    се разбраха за зоните на влияние.

    Европа от Гибралтар до Каспийско море остава към САЩ И НАТО.

    ТРЪМП директно каза, ЧЕ САЩ ЗАЩИТАВАТ СЪЮЗНИЦИТЕ СИ!

    Коментиран от #102

    14:50 28.02.2026

  • 102 Тръмп

    0 0 Отговор

    До коментар #101 от "Тръмп, Путин и Си":

    ликвидира всички съюзници на Русия и самата Русия.

    14:52 28.02.2026