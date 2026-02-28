Какво каза Белият дом на света! Пълен текст на изявлението на Доналд Тръмп относно ударите по Иран (ВИДЕО)

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви във видео с продължителност 8 минути, публикувано на платформата му "Трут соушъл", че САЩ са започнали „мащабни бойни операции в Иран“. Той твърди, че Иран е продължил развитието на ядрената си програма и планира разработване на ракети, способни да достигнат до САЩ, и призова иранския народ да „поеме контрола над своето правителство“, съобщава БТА.
АП публикува текста на пълното изявление на Тръмп:
„Преди малко американските въоръжени сили започнаха мащабни бойни операции в Иран. Нашата цел е да защитим американския народ, като премахнем непосредствените заплахи от иранския режим – една зловеща група от много сурови, ужасни хора. Техните заплашителни действия пряко застрашават Съединените щати, нашите войски, нашите бази в чужбина и нашите съюзници по целия свят.
През последните 47 години иранският режим скандира „Смърт на Америка“ и води безкрайна кампания от кръвопролития и масови убийства, насочена към САЩ, нашите войски и невинни хора в много страни. Сред първите действия на режима беше насилственото превземане на посолството на САЩ в Техеран, при което бяха задържани за заложници десетки американци в продължение на 444 дни. През 1983 г. прокси сили на Иран извършиха бомбен атентат срещу базата на морската пехота в Бейрут, убивайки 241 американски военнослужещи.
През 2000 г. те (иранците) са знаели и вероятно са участвали в атаката срещу американския военен кораб "Коул", при която загинаха много хора. Иранските сили са убили и обезобразили стотици американски военнослужещи в Ирак. Прокси силите на режима продължиха да извършват безброй нападения срещу американските сили в Близкия изток, както и срещу американски военни и търговски кораби и международни плавателни линии. Това беше масов терор и вече няма да го търпим.
От Ливан до Йемен и от Сирия до Ирак режимът е въоръжил, обучил и финансирал терористични милиции, които са покрили земята с кръв и жестокости. Проксито на Иран - "Хамас", извърши ужасяващите атаки на 7 октомври срещу Израел, избивайки над 1000 невинни хора, включително 46 американци, и вземайки 12 наши граждани за заложници. Това беше брутално, нещо като светът никога не е виждал.
Иран е световният номер едно държавен спонсор на тероризма и наскоро уби десетки хиляди свои граждани на улицата, докато те протестираха. Политиката на САЩ, особено на моята администрация, винаги е била този терористичен режим никога да не притежава ядрено оръжие. Ще го кажа пак: те никога не могат да имат ядрено оръжие. Затова през юни миналата година, по време на „Операция Среднощен Чук“, унищожихме ядрената програма на режима в Фордо, Натанз и Исфахан. След тази атака ги предупредихме никога повече да не възобновяват злонамерените си ядрени амбиции и многократно се опитвахме да сключим сделка. Те искаха. После не искаха. После пак искаха. Не искаха. Те просто искаха да упражняват зло. Но Иран отказа, както го прави вече десетилетия.
Те отхвърлиха всяка възможност да се откажат от ядрените си амбиции и ние повече не можем да търпим това. Вместо това, те се опитаха да възстановят ядрената си програма и да продължат развитието на далекобойните ракети, които вече могат да заплашат нашите добри приятели и съюзници в Европа, нашите войски в чужбина и скоро да достигнат американската родина. Представете си колко нахъсан щеше да бъде този режим, ако някога притежаваше ядрено оръжие и можеше да го използва.
Поради тези причини американските въоръжени сили провеждат мащабна и продължаваща операция, за да предотвратят този много зъл, радикален диктаторски режим да заплашва САЩ и нашите основни национални интереси. Ще унищожим техните ракети и ще заличим ракетната им индустрия до основи. Ще заличим флота им. Ще гарантираме, че терористичните прокси сили на региона вече няма да дестабилизират света или региона и да нападат нашите сили, както и няма да използват импровизирани взривни устройства, за да раняват и убиват хиляди хора, включително много американци. И ще осигурим, че Иран няма да получи ядрено оръжие. Това е много простото послание: те никога няма да имат ядрено оръжие.
Този режим скоро ще научи, че никой не трябва да предизвиква силата на въоръжените сили на САЩ. Аз изградих и укрепих нашата армия в първата си администрация и няма военни сили на земята, дори близки по мощ, сила или сложност, като нашите. Моята администрация предприема всички възможни стъпки за минимизиране на риска за американския персонал в региона.
И все пак, и не правя това изявление необмислено, иранският режим иска да убива. Животът на смелите американски герои може да бъде загубен, и може да има жертви. Това често се случва във война. Но правим това не за настоящето, а за бъдещето. Това е благородна мисия. Молим се за всеки военнослужещ, който безкористно рискува живота си, за да гарантира, че американците и нашите деца никога няма да бъдат заплашвани от един ядрен Иран. Молим Бог да защити всички наши герои, изложени на опасност, и вярваме, че с Неговата помощ мъжете и жените от въоръжените сили ще победят. Нашите сили са най-великите в света и ще победят.
На членовете на Ислямската революционна гвардия, въоръжените сили и всички полицаи казвам: сложете оръжията и ще имате пълен имунитет. Или, в противен случай, ви грози сигурна смърт. Така че, оставете оръжията. Ще бъдете третирани справедливо с пълен имунитет, или ще срещнете сигурна смърт.
Накрая, на великият и горд народ на Иран казвам: часът на вашата свобода е настъпил. Останете на сигурно. Не излизайте. Навън е много опасно. Бомбите ще падат навсякъде. Когато приключим, поемете властта над правителството си. То ще бъде ваше, за да го вземете. Това вероятно ще е вашият единствен шанс за поколенията.
Много години сте молили за помощта на Америка. Но никога не сте я получили. Никой президент не е бил готов да направи това, което аз правя сега. Сега имате президент, който ви дава това, което искате. Нека видим как ще реагирате. Америка ви подкрепя с огромна сила и разрушителна мощ. Сега е времето да поемете контрола над съдбата си и да отключите проспериращото и славно бъдеще, което е близо. Това е моментът за действие. Не го пропускайте.
Да благослови Бог смелите мъже и жени от американските въоръжени сили. Да благослови Бог Съединените щати. Да благослови Бог всички вас. Благодаря.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
3 Какво да слушаме
13:59 28.02.2026
4 Възмутен и отвратен
13:59 28.02.2026
9 ДОНЧОО
14:00 28.02.2026
19 Така се правят
14:03 28.02.2026
22 Не е
До коментар #12 от "Соваж бейби":Вярно! Евреите го поставиха пред свършен факт! В статия в началото, Тръмп казва, че има пробив в преговорите! А ако чакаш нещо хубаво за Европа - забрави! Ще ви идват още гости камилари!
14:04 28.02.2026
25 А50
Коментиран от #54
14:06 28.02.2026
27 79900
Коментиран от #32
14:07 28.02.2026
30 ЦРУ
14:08 28.02.2026
34 не може да бъде
14:09 28.02.2026
35 ЦРУ
14:09 28.02.2026
37 Теслатъ
Коментиран от #76
14:09 28.02.2026
39 име
14:09 28.02.2026
40 ЦРУ
Коментиран от #70
14:09 28.02.2026
41 Краварски фашизъм
14:09 28.02.2026
42 Соваж бейби
До коментар #15 от "Данко Харсъзина":Това което започна Тръмп е велико дело,другите ам.президенти нямаха куража само вкараха Европа с проблеми като организация НАТО .И всички проблеми с атентати и мигранти от тези държави се развиват тук на наша територия.Европа си загубва лицето заради тях с джемии,техни училища ,ходят с пижами по улиците и хиджаб даже търсят и права и се налагат.В Европа не е шериат .Дано освободи и иранци от брадатия старец и по етапно всички мисюлмани се връщат по държавите и си живеят с техните ценности в техните държави ние сме несъвместими с тях.
Коментиран от #74
14:09 28.02.2026
43 песимист
Народите раздвоени винаги пропускат шанса си. сирийци, либийци, палестинци, кюрди, ...
14:09 28.02.2026
45 Пич
До коментар #18 от "Соваж бейби":Виж сега, в Европа най малко са иранците. И тези които вилнеят в Европа наистина са камилари, но нямат нищо общо с Иран. А сега знаеш ли защо Европа си мълчи? Защото знаят, че няма полезен ход! Отказаха руския петрол, и няма откъде да вземат, освен от САЩ! Да, ама...... САЩ го взема от персийския залив. Сещаш ли се, какво ще стане сега?
Коментиран от #62, #72
14:10 28.02.2026
46 борисов бойко борисов
14:10 28.02.2026
47 Даааа
До коментар #5 от "ДрайвингПлежър":Време е вече американците да получат конкретни удари! Не помнят Пърл Харбър, не помнят и 11 септември. Живеят си безгрижно, защото са далече и не им пука!
14:10 28.02.2026
48 Начо
14:10 28.02.2026
51 Тръмп прави Америка Велика
Сега си представям каква завист ще избухне срещу него
14:12 28.02.2026
52 Още един съюзник
Коментиран от #68
14:12 28.02.2026
53 Нито глас за oкраинците от ППДБ!
14:12 28.02.2026
54 Съвсем естествено е
До коментар #25 от "А50":Иран да не могат нищо да направят срещу САЩ и Израел. Никой няма такива очаквания. Това е краят на поредния диктаторски режим, под ударите на САЩ.
Коментиран от #83
14:12 28.02.2026
59 Мимчят
14:14 28.02.2026
62 Соваж бейби
До коментар #45 от "Пич":Мислиш така защото живееш в България ,още не го усещате.Ела в Франция,Германия за Белгия нямам думи и ще ме разбереш какво говоря.В България още не е имало атентати и дано Бог ви пази ,тогава друга песен ще пееш повярвай ми,като напълнят и цели квартали и училища с тях и ги виждаш как се молят по паркингите из магистралите по земята ....сигурна съм ще се събуди европееца в теб .
Коментиран от #78
14:17 28.02.2026
63 ЦРУ
А също и защо и заради кого го върши.
БОГ високо,САЩ далеко но ционистите са в Близкия Изток(Израел.)
14:17 28.02.2026
67 Какво каза Белият дом
От поне 10 години ... показателно е, че всичко което съдържа. Думите „демокрация“, „равенство“ и „права на човека“ не се появява никъде в американските и западните медии. Няма го и в изказа на политическата нацистка върхушка. Нито пък Американската революция, Френската революция, Декларацията за правата на човека и гражданина, нито Прокламацията за еманципация.... Нима не сте го забелязали? А? Тези пропуски не са случайни. Те са умишлени. Демократичните революции са основани на универсалистки принципи, несъвместими с политиката, защитавана от Рубио. Декларацията за независимост потвърждава, че „всички хора са създадени равни“. Всеобщата декларация за правата на човека провъзгласява, че „хората се раждат и остават свободни и равни по права“. Декларацията за правата защитава индивида от властта на държавата. Речта не може да споменава тези документи, защото тяхната логика води до заключения – равенството на всички човешки същества, универсалността на правата, подчинението на властта на закона – които речта на нацистите,атлантиците и ционистите отрича.)
14:18 28.02.2026
68 И къде
До коментар #52 от "Още един съюзник":Точно видя, че Иран е дал фира?! Щото видяхме как им запушиха вратовете на евреите и американските бази в региона!
14:18 28.02.2026
69 Удри
14:18 28.02.2026
70 Досиетата Епситийн
До коментар #40 от "ЦРУ":наистина нанесоха мощен удар на Кремъл. Особено връзките на Сергей Лавров с Епстийн. Позор за "руското православие" или каквато е там тяхната местна религия :)))
14:19 28.02.2026
72 2026
До коментар #45 от "Пич":започва ерата на Венецуелския петрол.
14:19 28.02.2026
73 УдоМача
14:23 28.02.2026
74 А50
До коментар #42 от "Соваж бейби":Няма тълпи избягали иранци, даже имат много туристи които се връщат в Иран, въобще не бъркайте тълпите бежанци с иранците. Видяхме как запада освободи либийците и иракчаните, и сирийците, сега и Иран ли трябва да разорът. Ти се притеснявай за тълпите еврей които ще побегнат насам, това вече е истинска заплаха за нас. А иранците найстина са грамотни и работливи хора
14:24 28.02.2026
76 Прав си.
До коментар #37 от "Теслатъ":Ми то Северна Корея, Китай и Русия са по-близо до Америка. Ама заплаха още не усещат. Поне за сега.
Коментиран от #79
14:25 28.02.2026
77 Какво лъже Белият дом не е важно !
1 България е държава агресор!
33Отговор
Според Хартата на ООН (която е върховен документ в международното право и стои над всички регионални договори като Северноатлантическия договор):
1. Територията като инструмент на агресия
Съгласно Резолюция 3314 на Общото събрание на ООН от 1974 г., определението за агресия включва:
"Действието на държава, която предоставя своята територия на друга държава, за да бъде използвана от тази втора държава за извършване на акт на агресия срещу трета държава."
Това означава, че ако САЩ използват база в България за нападение срещу Иран без мандат от ООН, България юридически става съучастник в акта на агресия. В този контекст Иран би имал законното право на самоотбрана (чл. 51 от Хартата) срещу обектите, от които излиза атаката.
2. Приматът на Хартата на ООН над НАТО
В самия Северноатлантически договор (Договора за НАТО) е записано в Член 7:
"Този договор не засяга и не следва да се тълкува като засягащ по какъвто и да е начин правата и задълженията ... на страните, които са членове на Организацията на обединените нации, нито първостепенната отговорност на Съвета за сигурност за поддържането на международния мир и сигурност."
Следователно, НАТО няма право да гази Хартата на ООН, за да спасява организацията от криза. Юридичес
14:25 28.02.2026
78 Мисля , че ти
До коментар #62 от "Соваж бейби":Не ме разбра! Аз не съм против това което казваш, и съм съгласен с тебе. Казвам, че Иран не е причината. САЩ са причината, те подгониха тези към Европа! САЩ създаоха Ислямска държава, САЩ опостушиха и разориха страните в региона. Това породи вълната от бежанци, а САЩ инструктираха Урсулианците да ги поканят в Европа! И сега - как очакваш нападението над Иран да промени това?! Ако очакваш да е положително, аз очаквам да е отрицателно! Ще дойдат още от същите заради войната!
Коментиран от #86
14:26 28.02.2026
79 Китай не се
До коментар #76 от "Прав си.":занимава с войни, гледа си бизнеса и печалбата. Русия е бита карта, фалирали бедняци. Северна Корея също бедняци и страхливци. Така че не могат да бъдат никаква заплаха.
Коментиран от #85
14:27 28.02.2026
83 Атина Палада
До коментар #54 от "Съвсем естествено е":По скоро краят на режима на САЩ..
14:29 28.02.2026
84 Надиплен
14:29 28.02.2026
85 Атина Палада
До коментар #79 от "Китай не се":Кой ти каза,че Китай не се занимава с войни? Той най много се занимава ..
14:31 28.02.2026
86 Соваж бейби
До коментар #78 от "Мисля , че ти":Явно нещо пропускате или сте недорзбрали всички християни които защитава Иран и режима им !И аз не бях точно разбрала докато се чудих защо бездействат и не защитиха Газа.Политици и журналисти го обясниха ясно скоро ,и на какви организации е помагал брадатия старец.Чух и как техните скандират смърт на американцир,европейци.....има ли смисъл да продължавам още да пиша,умен си мисля че ме разбра.
Коментиран от #92
14:32 28.02.2026
87 Хи хи хи
14:33 28.02.2026
88 Атина Палада
Коментиран от #90
14:34 28.02.2026
89 Абе янките няма ли да си изберат
Тоя е луд за връзване .....миналият е пълна деменция !!!!!!!!
14:35 28.02.2026
90 Ще падат много кули
До коментар #88 от "Атина Палада":Във кравария ......сега се започва !
14:36 28.02.2026
91 Иван Перков
Коментиран от #96
14:36 28.02.2026
92 Разбрах
До коментар #86 от "Соваж бейби":Те от самото начало, и затова казах, че съм напълно съгласен с тебе по тази точка. ЗаГаза не съм съгласен, защото всички видяхме, кой е убиеца там!
14:39 28.02.2026
94 Ииии
14:42 28.02.2026
96 Атина Палада
До коментар #91 от "Иван Перков":Те могат да си спят спокойно.Имат ЯО!
САЩ не смеят там,дори и да имаха някакви ресурси,защото Кумчо не си поплюва..
14:43 28.02.2026
97 Пийпинг ТОМ
Сега ще има ли вълна от световната демократична общност и осъждане на войната !?
Хайде....чакаме !
14:45 28.02.2026
98 Хитрият Радев
Скрил се е и спотаил, уж прави партия!
14:46 28.02.2026
99 БоюЦиганина
14:47 28.02.2026
100 Амии
14:49 28.02.2026
101 Тръмп, Путин и Си
Европа от Гибралтар до Каспийско море остава към САЩ И НАТО.
ТРЪМП директно каза, ЧЕ САЩ ЗАЩИТАВАТ СЪЮЗНИЦИТЕ СИ!
Коментиран от #102
14:50 28.02.2026
102 Тръмп
До коментар #101 от "Тръмп, Путин и Си":ликвидира всички съюзници на Русия и самата Русия.
14:52 28.02.2026