Ким глези ръководството! Севернокрейският лидер подари снайпери на висши военни и високопоставени партийни членове

Ким глези ръководството! Севернокрейският лидер подари снайпери на висши военни и високопоставени партийни членове

28 Февруари, 2026 12:30

Лидерът се срещна с ръководни кадри и командващи офицери в централата на Корейската работническа партия

Ким глези ръководството! Севернокрейският лидер подари снайпери на висши военни и високопоставени партийни членове - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
News.bg News.bg

Севернокорейският лидер Ким Чен-ун подари нови снайпери на висши военни и високопоставени партийни членоце в знак на доверие, предаде Ройтерс, позовавайки се на държавната информационна агенция KCNA.

Ким се срещна с ръководни кадри и командващи офицери в централата на Корейската работническа партия. Той е връчил на всеки от тях пушка от ново поколение, разработена от Академията за отбранителни науки на страната.

Подаръците бяха връчени по случай Деветия конгрес на партията. Сред получилите дарове бяха членове на Централната военна комисия на партията, висши командири на Корейската народна армия и гвардейски части, както и сестрата на Ким, Ким Йо-чен.

Джу Ае, дъщерята на севернокорейския лидер, за която се смята, че е в ранна тийнейджърска възраст, става все по-известна в държавните медии, придружавайки баща си при напътствия на място, включително инспекции на оръжейни проекти, на фона на спекулациите на анализатори, че е представяна за лидер на страната от четвърто поколение.

Националната разузнавателна агенция на Южна Корея (NIS) смята, че публичната ѝ роля показва, че тя е започнала да дава политически принос и че се третира като фактически втория най-висок лидер.


Северна Корея
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Швейк

    6 6 Отговор
    Дано го гръмнат със собствените му подаръци.

    12:33 28.02.2026

  • 2 Не знам за Чен-Ун,

    7 5 Отговор
    ама ако сестра му Йо-Чен го смени, лошо им се пише на говедата по западния бряг, южнокорейските и японските щатски васали.

    Коментиран от #6, #14

    12:33 28.02.2026

  • 3 Последния Софиянец

    3 3 Отговор
    В 13 часа протест пред Министерски съвет.

    12:33 28.02.2026

  • 4 Копейка

    7 2 Отговор
    На нас ни казаха да викаме за Северна Корея, Иран и Русия.

    12:35 28.02.2026

  • 5 Доброжелател

    8 6 Отговор
    Не могат ли и те да му подарят бомба със закъснител ?

    Коментиран от #8

    12:35 28.02.2026

  • 6 Ретро спомен

    4 1 Отговор

    До коментар #2 от "Не знам за Чен-Ун,":

    Имаше информация, дори и тук,че ще го наследи дъщеря му.

    12:38 28.02.2026

  • 7 Руски колхозник

    7 0 Отговор
    Сега остава да посочи и мишените 😉😆

    12:39 28.02.2026

  • 8 А стига бе!?

    4 4 Отговор

    До коментар #5 от "Доброжелател":

    Какво ви пречи човекът?

    12:40 28.02.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Курти

    2 1 Отговор
    Удриииииииии

    12:44 28.02.2026

  • 11 Бобе

    1 2 Отговор
    Да отидат на екскурзия,да си пострелят.

    12:45 28.02.2026

  • 12 хъ хъ хъ

    4 2 Отговор
    Кво става в Иран бре, мисири? Оставете го Ким, той си е оплел кошницата.

    12:50 28.02.2026

  • 13 Ким

    1 0 Отговор
    И по една кофа ориз им дадох ,защо не го споменавате

    13:18 28.02.2026

  • 14 Фйкгф

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Не знам за Чен-Ун,":

    Колко трябва да си глупав, че да вярваш в това, което казваш.

    13:22 28.02.2026

Новини по държави:
