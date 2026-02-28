Ким глези ръководството! Севернокрейският лидер подари снайпери на висши военни и високопоставени партийни членове

Севернокорейският лидер Ким Чен-ун подари нови снайпери на висши военни и високопоставени партийни членоце в знак на доверие, предаде Ройтерс, позовавайки се на държавната информационна агенция KCNA.

Ким се срещна с ръководни кадри и командващи офицери в централата на Корейската работническа партия. Той е връчил на всеки от тях пушка от ново поколение, разработена от Академията за отбранителни науки на страната.

Подаръците бяха връчени по случай Деветия конгрес на партията. Сред получилите дарове бяха членове на Централната военна комисия на партията, висши командири на Корейската народна армия и гвардейски части, както и сестрата на Ким, Ким Йо-чен.

Джу Ае, дъщерята на севернокорейския лидер, за която се смята, че е в ранна тийнейджърска възраст, става все по-известна в държавните медии, придружавайки баща си при напътствия на място, включително инспекции на оръжейни проекти, на фона на спекулациите на анализатори, че е представяна за лидер на страната от четвърто поколение.

Националната разузнавателна агенция на Южна Корея (NIS) смята, че публичната ѝ роля показва, че тя е започнала да дава политически принос и че се третира като фактически втория най-висок лидер.