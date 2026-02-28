Ким глези ръководството! Севернокрейският лидер подари снайпери на висши военни и високопоставени партийни членове

Севернокорейският лидер Ким Чен-ун подари нови снайпери на висши военни и високопоставени партийни членоце в знак на доверие, предаде Ройтерс, позовавайки се на държавната информационна агенция KCNA.
Ким се срещна с ръководни кадри и командващи офицери в централата на Корейската работническа партия. Той е връчил на всеки от тях пушка от ново поколение, разработена от Академията за отбранителни науки на страната.
Подаръците бяха връчени по случай Деветия конгрес на партията. Сред получилите дарове бяха членове на Централната военна комисия на партията, висши командири на Корейската народна армия и гвардейски части, както и сестрата на Ким, Ким Йо-чен.
Джу Ае, дъщерята на севернокорейския лидер, за която се смята, че е в ранна тийнейджърска възраст, става все по-известна в държавните медии, придружавайки баща си при напътствия на място, включително инспекции на оръжейни проекти, на фона на спекулациите на анализатори, че е представяна за лидер на страната от четвърто поколение.
Националната разузнавателна агенция на Южна Корея (NIS) смята, че публичната ѝ роля показва, че тя е започнала да дава политически принос и че се третира като фактически втория най-висок лидер.
1 Швейк
12:33 28.02.2026
2 Не знам за Чен-Ун,
Коментиран от #6, #14
12:33 28.02.2026
3 Последния Софиянец
12:33 28.02.2026
4 Копейка
12:35 28.02.2026
5 Доброжелател
Коментиран от #8
12:35 28.02.2026
6 Ретро спомен
До коментар #2 от "Не знам за Чен-Ун,":Имаше информация, дори и тук,че ще го наследи дъщеря му.
12:38 28.02.2026
7 Руски колхозник
12:39 28.02.2026
8 А стига бе!?
До коментар #5 от "Доброжелател":Какво ви пречи човекът?
12:40 28.02.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Курти
12:44 28.02.2026
11 Бобе
12:45 28.02.2026
12 хъ хъ хъ
12:50 28.02.2026
13 Ким
13:18 28.02.2026
14 Фйкгф
До коментар #2 от "Не знам за Чен-Ун,":Колко трябва да си глупав, че да вярваш в това, което казваш.
13:22 28.02.2026