"Марка" разкри как Лудогорец надделя в битката за Алберто Салидо

В истински трансферен трилър, разиграл се в последните мигове преди затварянето на прозореца, Лудогорец успя да привлече испанския голмайстор Алберто Салидо, въпреки ожесточената конкуренция от водещи български и европейски клубове. Според авторитетното испанско издание „Марка“, интересът към Салидо е бил огромен, като до последно се смяташе, че нападателят ще подсили състава на ЦСКА 1948. Въпреки това, ръководството на Лудогорец демонстрира завидна решителност и бързина, като финализира сделката само четири часа преди крайния срок за трансфери в България.

За да осигурят подписа на 24-годишния нападател, „орлите“ от Разград са броили близо 1 милион евро на Берое – сума, която се оказа непреодолима за останалите претенденти.

Така Салидо, който вече се утвърди като един от най-опасните реализатори в българското първенство, ще продължи кариерата си в шампионския тим. Този трансфер не само затвърждава амбициите на Лудогорец за нови успехи, но и изпраща ясно послание към конкурентите – клубът е готов да инвестира сериозно в качествени попълнения, за да остане на върха на българския футбол.