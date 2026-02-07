Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Новини
Свят »
САЩ »
Тръмп няма намерение да се извини за видеото, в което Барак и Мишел Обама са представени като маймуни

Тръмп няма намерение да се извини за видеото, в което Барак и Мишел Обама са представени като маймуни

7 Февруари, 2026 06:22, обновена 7 Февруари, 2026 05:27 1 903 34

  • доналд тръмп-
  • президент-
  • сащ-
  • видео-
  • обама-
  • маймуни

Президентът на САЩ каза, че не се чувства като човек, направил грешка и няма намерение да се извинява

Тръмп няма намерение да се извини за видеото, в което Барак и Мишел Обама са представени като маймуни - 1
Снимка: YouTube
БТА БТА

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че не е изгледал целия клип, публикуван в профила му в социалната мрежа „Трут соушъл“, в който бившият президент Барак Обама и първата дама Мишел са представени като маймуни, предадоха Ройтерс и Асошиейтед прес.

Тръмп каза, че не се чувства като човек, направил грешка и няма намерение да се извинява.

В четвъртък президентът от Републиканската партия публикува едноминутно видео, подсилващо неговите фалшиви твърдения, че поражението му на изборите през 2020 г. е резултат от измама. На танцуващи примати, очевидно генерирани от изкуствен интелект, са наложени главите на бившия президент демократ Барак Обама и съпругата му Мишел. Видеото бе свалено около 12 часа по-късно, а говорителката на Белия дом Карълайн Левит заяви, че публикацията е породила "фалшиво възмущение".

Днес президентът посочи, че е видял началото на клипа, посветен на твърденията за изборна измама, и го предал към неназован служител, за да го публикува.

„Никой не знаеше какво има накрая; ако го бяха гледали, щяха да видят и вероятно биха се сетили да го свалят“, заяви Тръмп на борда на президентския самолет „Еър форс уан“, информира Ройтерс.

Публикацията предизвика широко възмущение и критики от видни обществени и политически фигури, включително от членове на Републиканската партия.

Говорител на семейство Обама отказа да коментира случая.

Прессекретарят на Белия дом Карълайн Левит заяви по-рано, че клипът е от „интернет мем видео, изобразяващо президента Тръмп като краля на джунглата и демократите като герои от "Цар Лъв". Клипът е придружен и с музика от филма.

Публикацията се появи през първата седмица на месеца, в който се честват постиженията, културното наследство и приноса на чернокожите хора (Black History Month) и дни, след като Тръмп в своята прокламация цитира „приноса на чернокожите американци към величието на нашата нация“ и „американските принципи на свобода, справедливост и равенство“, отбелязва Асошиейтед прес.

Обяснението на Белия дом около публикуването на расисткото видео повдига въпроси за контрола над профилите на Тръмп в социалните мрежи, които той използва, за да налага вносни мита, да заплашва с военни действия, да прави други обявления и да заплашва политическите си съперници, отбелязва АП. Президентът често подписва с името си или с инициалите си публикации, свързани с политиката.

Белият дом не отговори веднага на запитване за това как се проверяват публикациите и кога обществеността може да разбере кога самият Тръмп е публикувал нещо, посочва АП.

Отговорността за публикуването на клипа бе прехвърлена на подчинен на Белия дом, като служителят не бе назован, отбелязват агенциите.

Пастор Марк Бърнс, който е чернокож и е известен поддръжник на Тръмп, съобщи в Екс, че е разговарял директно с президента и му е препоръчал да уволни въпросния служител.

Представителката в Конгреса Ивет Кларк от Демократическата партия коментира пред АП, че "ако в Белия дом нямаше такъв токсичен и расистки климат, нямаше да сме свидетели на подобно поведение, независимо от кого идва".

Сенатор Роджър Уикър от Мисисипи, който е бял, но представлява щата с най-висок процент чернокожи жители, нарече клипа "напълно неприемлив" и допълни, че президентът трябва да се извини.

„Видеото на Доналд Тръмп е явно расистко, отвратително и напълно презряно“, заяви президентът на групата за граждански права NAACP (National Association for the Advancement of Colored People) Дерик Джонсън. „Избирателите гледат и ще си спомнят това в избирателната урна“, прогнозира той, цитиран от Ройтерс.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 3.2 от 9 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Българин

    23 14 Отговор
    За простака почивен ден няма!

    05:33 07.02.2026

  • 2 хехе

    15 15 Отговор
    за изборите за конгрес рижия загуби маймуните които гласуваха за него.

    05:36 07.02.2026

  • 3 Уса

    39 9 Отговор
    Тръмп показа истината на целия свят,какви маймуни са управлявали САЩ наложили масовата пдрс ия.Сеха един пдрс няма да видите изпокриха се като мишки и преоблякоха в мъжки дрехи.Значи можело

    Коментиран от #6, #7

    05:45 07.02.2026

  • 4 Коста

    20 8 Отговор
    И защо да са фалшиви обвинения че демокрацитите спечелиха с измама?

    05:46 07.02.2026

  • 5 Коста

    20 6 Отговор
    Ама от Факти не ги досрамя да пуснат линк към видеото... Хаха

    05:48 07.02.2026

  • 6 Не му дреме за управниците на

    18 4 Отговор

    До коментар #3 от "Уса":

    Тлъстите и тъпи американци, но питам, чия Тръмп търси при ЕБщтеен?

    Коментиран от #12

    05:49 07.02.2026

  • 7 По- голяма маймуна с рижав перчем

    17 8 Отговор

    До коментар #3 от "Уса":

    От Тръмп- няма!
    Отивам на откриването на паметника му от « злато»

    05:52 07.02.2026

  • 8 хихи

    15 5 Отговор
    Голяма драма!? Защо изобщо трябва да се обиждат,че и Тръмп да им се изввинява.

    05:52 07.02.2026

  • 9 Уса

    17 3 Отговор
    От маймуната човек не става,но пдрс винаги

    05:55 07.02.2026

  • 10 И Киев е Руски

    18 6 Отговор
    Тръмп какво е виновен че болшинството американци не са еволюирали

    Коментиран от #13

    05:56 07.02.2026

  • 11 Ако има

    1 5 Отговор
    правосъдие.....

    05:57 07.02.2026

  • 12 Уса

    17 2 Отговор

    До коментар #6 от "Не му дреме за управниците на":

    Търсиш под вола теле.Нищо сериозно няма да излезе за Тръмп,но за много демократи вече излиза и то е потресаващо педофилско,защото такива си бяха големиоклуци

    Коментиран от #14

    05:57 07.02.2026

  • 13 Колкото

    3 4 Отговор

    До коментар #10 от "И Киев е Руски":

    руснаците....

    Коментиран от #20

    05:57 07.02.2026

  • 14 Излиза

    3 1 Отговор

    До коментар #12 от "Уса":

    каквото извадят!

    05:59 07.02.2026

  • 15 Урко

    5 1 Отговор
    ли извади видеото?

    06:01 07.02.2026

  • 16 Руснаците

    9 3 Отговор
    какво мислят ? Нали човекът бил произлязъл от маймуната..... И цели генерации така го учеха в училище .

    Коментиран от #26

    06:07 07.02.2026

  • 17 Тръмп

    2 2 Отговор
    ако беше футболист от Левски,щеше да лежи!

    06:10 07.02.2026

  • 18 Фокс нюз

    12 3 Отговор
    Евреите не обичат вицове за концлагери, а негрите - за жунглата.

    06:14 07.02.2026

  • 19 Хохо Бохо

    12 4 Отговор
    Тръмп е невменяем. Няма нужда да се извинява.
    Просто човекът се нуждае от лечение...

    06:19 07.02.2026

  • 20 Макак така

    3 3 Отговор

    До коментар #13 от "Колкото":

    В бг има и по-ниски нива на еволюционно развитие, виж в огледалото.

    06:31 07.02.2026

  • 21 Тръмп

    5 0 Отговор
    Със сигурност има български корени.

    06:44 07.02.2026

  • 22 Абе не знам

    12 3 Отговор
    как я мисли чичо Дончо, обаче "афроамериканците", които са много обидчиви на тази тема, за доста голям процент от населението на Щатите, така че... След убийствата на американски граждани от органите на властта, сега това е черешката на тортата и републиканците като нищо ще загубят изборите... Да не пищи после, че пак са го изработили, щото сам ще си е виновен и стой та гледа как и импийчмънт му спретват...

    07:07 07.02.2026

  • 23 Мда-даааааа

    9 0 Отговор
    "Лъвът" е забравил, че в храсталаците винаги може да дебне някой снайперист.

    Коментиран от #24

    07:48 07.02.2026

  • 24 Факт

    1 0 Отговор

    До коментар #23 от "Мда-даааааа":

    Нали си има паж!

    07:54 07.02.2026

  • 25 малко истински факти

    4 3 Отговор
    Защо да са " представени като маймуни ", когото са си такива , просто ги виждаме в истинската им форма .

    08:46 07.02.2026

  • 26 Ко речи?

    1 1 Отговор

    До коментар #16 от "Руснаците":

    Да така е, а от лъвовете нищо не е произлязло.

    Коментиран от #29

    09:22 07.02.2026

  • 27 Хмм

    1 0 Отговор
    според една от класификациите в психологията е с животни, зайче, мече - заекът креслив стархлив, а мечката спокойна , търпелива, отстъпчива,така че да не се сърдят

    09:22 07.02.2026

  • 28 Кемал Харрис, президент

    1 0 Отговор
    Хи хи хи
    Кемал Харрис президент
    Хи хи хи
    Кемал Харрис президент

    И АЗ ли трябва а съ пр@ая на обидена

    09:28 07.02.2026

  • 29 Кво речи ???!

    1 0 Отговор

    До коментар #26 от "Ко речи?":

    От хиените ОЩЕ ПО-МАЛКО !!!

    09:33 07.02.2026

  • 30 Даката

    4 2 Отговор
    Tръмп доказа на всички, че е абсолютен русофилски боклук... това същество няма мозък... идиота се възхищава на Путин, че може да прави с Русия каквото си иска. Барак и Мишел Обама са толкова класи над-него, че дори не си заслужава да се гледа това видео, като речите му на ученик от начално училище... никаква мисъл само плюене по свестните президенти преди него.

    11:38 07.02.2026

  • 31 Голям

    3 1 Отговор
    Я сега да извадят и непоказваните Епстийн файлове с педофила Тръмп и да влиза в затвора говедото. Направо се чудя на американците как можаха да изберат това същество Доналд Тръмп за президент, значи ли, че по-голяма част от американците са още по-зле и от Тръмп, безмозъчни идиоти, лесни за манипулиране?

    Коментиран от #34

    11:45 07.02.2026

  • 32 Дааа,

    2 1 Отговор
    Съд до дупка на onиkaния риж kykyмицин.

    Коментиран от #33

    14:29 07.02.2026

  • 33 Жоро

    0 0 Отговор

    До коментар #32 от "Дааа,":

    Къв съд бе?Ти за свобода на словото чувал ли си?Или щот живеем в ЕССР си мислиш,че е незаконно?

    14:46 07.02.2026

  • 34 Жоро

    1 0 Отговор

    До коментар #31 от "Голям":

    Ей педо!Ако имаше доказателсва срещу Тръмп отдавна Демонкратската партия да го е показала,вместо да го стрелят или да се опитат да го вкарат в затвора за глупости!

    14:49 07.02.2026