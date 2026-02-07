Белият дом заплаши с мита търговските партньори на Иран. Голям пожар избухна във военна база в Техеран

Американският президент Доналд Тръмп заплаши да наложи наказателни мита на търговските партньори на Иран на фона на напрежението с тази страна, предадоха ДПА и Ройтерс.

В изпълнителна заповед, издадена от Тръмп в петък (американско време), се посочва, че допълнителни мита „могат да бъдат наложени върху стоки, внасяни в САЩ, които са продукти на всяка държава, която пряко или непряко закупува, внася или по друг начин придобива стоки или услуги от Иран“.



Президентът на САЩ не посочи конкретни държави, но даде 25 процента като пример за възможна тарифа. Заповедта установява система, която ще позволи налагането на такива допълнителни мита на търговските партньори на Иран, съобщи Белият дом.



Заповедта идва в момент на напрежение между Иран и САЩ, които започнаха тази седмица преговори за иранската ядрена програма.



Само няколко часа след първия кръг от преговорите в столицата на Оман Маскат, САЩ обявиха, че налагат нови петролни санкции на Техеран.



Доналд Тръмп засили заплахите си за потенциална военна намеса в Иран след кървавото потушаване на протестите в края на декември и началото на януари и разположи големи военноморски сили в Персийския залив.



Преди да отпътува от Вашингтон за Флорида за уикенда президентът на САЩ определи преговорите с Иран като "много добри" и посочи, че те ще продължат следващата седмица.

Междувременно голям пожар избухна в дърводелска работилница във военна база в Техеран, но пожарникарите са успели да потушат огъня и няма пострадали, предаде агенция Ройтерс, като се позова на ирански информационни агенции.

Агенция Мехр уточни, че дърводелската работилница, в която е избухнал огънят, се намира във военен комплекс на съвместното командване на иранската армия.

Агенция Нур посочи, че в социалните медии са били споделени много снимки от пожара със заглавие „експлозия в Техеран“.

Пожари и експлозии в Иран често предизвикват опасения от възможни атаки от Израел или САЩ след 12-дневната война между Иран и Израел през юни миналата година, в която за кратко се включиха и САЩ, припомня Ройтерс.

Пентагонът обяви в петък (американско време), че прекъсва връзките си с Харвардския университет, прекратявайки всички военни обучения, стипендии и програми за сертификати с институцията от т. нар. "Бръшлянова лига", предаде Асошиейтед прес.

Това е най-новото развитие в конфликта между администрацията на президента Доналд Тръмп и Харвардския университет по повод исканията на Белия дом за реформи в образователната институция.

Министърът на отбраната Пийт Хегсет посочи в изявление, че Харвард „вече не отговаря на нуждите на военното министерство или военните служби“.

„Твърде дълго това министерство изпращаше най-добрите и най-умните си офицери в Харвард, надявайки се, че университетът ще разбере и оцени нашата бойна класа“, каза Хегсет. „Вместо това, твърде много от нашите офицери се върнаха, приличащи твърде много на Харвард – с глави, пълни с глобалистки и радикални идеологии, които не подобряват нашите бойни редици“, посочи той.

Считано от академичната 2026-2027 година, Пентагонът ще преустанови професионалното военно образование на ниво магистратура, стипендиите и програмите за сертификати, се посочва в изявлението, цитирано от АП. Персоналът, който в момента посещава занятия в Харвард, ще може да завърши тези курсове.

Самият Хегсет е получил магистърска степен от Харвард, но той символично върна дипломата си в предаване на „Фокс нюз“ през 2022 г., припомня АП.

Военните предлагат на своите офицери различни възможности за получаване на образование на ниво магистърска степен както във военни колежи, така и в граждански институции като Харвардския университет.

Доналд Тръмп обвинява Харвард и други американски университети от престижната "Бръшлянова лига" в насърчаването на "прогресистка" и антисемитска идеология, като същевременно ги укорява, че не успяват да осигурят достатъчна защита на студентите с еврейски произход по време на демонстрации в подкрепа на Палестина. Така президентската администрация подаде съдебни искове, поиска огромни обезщетения и отне федерални субсидии от много университети.

По-рано тази седмица Тръмп съобщи, че администрацията му ще предяви иск за обезщетение на стойност 1 млрд. долара от Харвардския университет.