Умеров за срещата в Женева: С Уиткоф и Къшнър разработихме подробен план за възстановяването на Украйна

На преговорите между САЩ и Украйна в Женева на 26 февруари страните са се фокусирали върху икономическия блок и дългосрочните механизми за подкрепа на Украйна, заяви секретарят на Съвета за национална сигурност и отбрана на Украйна Рустем Умеров, цитиран от RBC.

Той каза, че преговарящите са работили в два формата: един с американската страна и друг със САЩ и Швейцария.

„Заедно с икономическия екип на правителството, по-специално с Олексий Соболев, и нашите американски партньори, ние подробно разработихме документ за възстановяването на Украйна“, написа Умеров в Telegram.

Той добави, че се подготвя следващият кръг, като страните работят за „финализиране на параметрите за сигурност, икономическите решения и съгласуваните позиции“. Умеров заяви, че целта е следващата тристранна среща със САЩ и Русия да бъде „максимално съдържателна“.

Умеров благодари на швейцарските власти за организирането на преговорите, както и на президента на САЩ Доналд Тръмп и неговия екип за активното им участие и последователната подкрепа на процеса. Той отбеляза също, че е проведен разговор с украинския президент Володимир Зеленски относно резултатите от срещата и следващите стъпки.

Двустранната среща с американската делегация се проведе на 26 февруари и продължи приблизително четири часа. Освен Умеров, украинската делегация включваше Давид Арахамия, ръководител на фракцията „Слуга на народа“ във Върховната рада, министърът на икономиката Олексий Соболев и неговият заместник Дария Марчак. Американската страна беше представена от специалния президентски пратеник Стив Уиткоф и зетят на Тръмп, Джаред Къшнър.

Преди разговорите Умеров наблегна на хуманитарната част и потенциалния обмен. „Разчитаме на конкретни резултати от завръщането на нашите граждани“, каза секретарят на Съвета за национална сигурност и отбрана на Украйна, отбелязвайки, че преговарящите ще работят за „практически решения“.

Кирил Дмитриев, специалният представител на руския президент по инвестициите и икономическото сътрудничество с чужди страни и ръководител на Руския фонд за преки инвестиции, също е бил в Женева в същия ден, 26 февруари. Според източник на РИА Новости, това е било за преговори с американската страна „при негови условия“. Източникът уточни, че Дмитриев ще се срещне с Уиткоф и Къшнър.

Нов кръг от преговори с Русия вероятно ще се проведе в Абу Даби, заяви украинският президент Володимир Зеленски във вечерно видео обръщение.

„Трябва да завършим всичко, което сме постигнали, за да осигурим реални гаранции за сигурност и да подготвим среща на ниво лидери. Този формат може да реши много“, каза той.

По-рано украинският лидер заяви, че следващият кръг от тристранни преговори между Русия, Украйна и Съединените щати може да се проведе в началото на март.

Първите два кръга преговори се проведоха в Абу Даби – на 23-24 януари и на 4-5 февруари.

Предишните преговори за Украйна се проведоха на 17-18 февруари в Женева, като в тях участваха и представители на САЩ. Ръководителят на руската делегация, Владимир Медински, помощник на президента, определи преговорите като сложни, но делови и обяви планове за провеждане на следващия кръг „в близко бъдеще“.

Белият дом съобщи за значителен напредък след разговорите, докато Зеленски счете резултатите за недостатъчни и заяви, че нов кръг от преговори „би било правилно“ да се проведе преди края на февруари.

Тази седмица вече е имало контакти между Киев и Вашингтон. Зеленски проведе телефонен разговор с президента на САЩ Доналд Тръмп, специалния пратеник на американския лидер Стив Уиткоф и зетя на Тръмп Джаред Къшнър.

Украинският президент заяви, че с Тръмп са обсъдили подготовката за следващата среща на преговарящите екипи „в пълен състав в тристранен формат в началото на март“. „Надяваме се, че това ще даде възможност да се премине към преговори на лидерско ниво“, каза Зеленски. Axios съобщи, че по време на разговора украинският президент е изразил надежда за край на конфликта с Русия през 2026 г.