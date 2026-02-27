Новини
Свят »
Великобритания »
САЩ настояват Лондон да им позволи да използват базата "Диего Гарсия" за евентуални удари срещу Иран ВИДЕО

САЩ настояват Лондон да им позволи да използват базата "Диего Гарсия" за евентуални удари срещу Иран ВИДЕО

27 Февруари, 2026 04:29, обновена 27 Февруари, 2026 04:34 477 1

  • великобритания-
  • сащ-
  • военна база-
  • мавриций-
  • чагос

В противен случай Тръмп ще откаже да подкрепи споразумението с Мавриций за прехвърляне на суверенитета над архипелага Чагос в Индийския океан на Обединеното кралство

САЩ настояват Лондон да им позволи да използват базата "Диего Гарсия" за евентуални удари срещу Иран ВИДЕО - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Президентът на САЩ Доналд Тръмп ще откаже да подкрепи споразумението между Обединеното кралство и Мавриций за прехвърляне на суверенитета над архипелага Чагос в Индийския океан на Обединеното кралство, освен ако Лондон не позволи на американските военновъздушни сили да използват базата там за евентуални удари срещу Иран, пише Telegraph.

Въпросната база се намира на остров Диего Гарсия. Въпреки че се управлява съвместно от Обединеното кралство и САЩ съгласно споразумение от 1966 г., уточнява вестникът, е необходимо съгласието на Лондон, за да може базата да се използва за операции извън рутинните. Както обаче The Times съобщи по-рано, британските власти отказват да дадат такова разрешение поради опасения, че американски удар срещу Иран би бил „нарушение на международното право“.

В същото време Вашингтон също е решен да постигне целта си, обвързвайки използването на базата със съвместно одобрение на сделката. Според статията, без зелена светлина от САЩ по този въпрос, британският премиер Киър Стармър ще трябва да реши дали да ратифицира сделката, въпреки позицията на САЩ, или да се откаже от нея, което би рискувало многомилиарден иск от Мавриций.

На 25 февруари британският външен министър Хамиш Фалконър обяви, че законопроектът за прехвърляне на островите на Мавриций се отлага за обсъждания с американците, но офисът на Стармър отрече тази информация.

Чагос е бил британска колония заедно с останалата част от Мавриций, но през 1965 г. Лондон обявява архипелага за отделна административна единица. Три години по-късно републиката получава независимост, но Чагос остава под британски контрол. През 1966 г. САЩ наемат Диего Гарсия и построяват там авиобаза. Всички 1500 жители на архипелага са депортирани. През 2017 г. Мавриций получава експертно становище от Международния съд по този въпрос. През февруари 2019 г. становището е издадено в полза на Мавриций, заплашвайки продължаващата експлоатация на базата. Според Стармър, предаването на Чагос на Мавриций гарантира продължаващата експлоатация на базата.


Великобритания
Поставете оценка:
Оценка 2.5 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ЕХ ДОНИ ДОНИ

    1 0 Отговор
    ЩЕ СЕ НАЙГРАЕШ ИРАН НЕ Е ИРАК ИЛИ ЛИБИЯ.

    04:38 27.02.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания