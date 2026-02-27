САЩ настояват Лондон да им позволи да използват базата "Диего Гарсия" за евентуални удари срещу Иран ВИДЕО

Президентът на САЩ Доналд Тръмп ще откаже да подкрепи споразумението между Обединеното кралство и Мавриций за прехвърляне на суверенитета над архипелага Чагос в Индийския океан на Обединеното кралство, освен ако Лондон не позволи на американските военновъздушни сили да използват базата там за евентуални удари срещу Иран, пише Telegraph.

Въпросната база се намира на остров Диего Гарсия. Въпреки че се управлява съвместно от Обединеното кралство и САЩ съгласно споразумение от 1966 г., уточнява вестникът, е необходимо съгласието на Лондон, за да може базата да се използва за операции извън рутинните. Както обаче The Times съобщи по-рано, британските власти отказват да дадат такова разрешение поради опасения, че американски удар срещу Иран би бил „нарушение на международното право“.

В същото време Вашингтон също е решен да постигне целта си, обвързвайки използването на базата със съвместно одобрение на сделката. Според статията, без зелена светлина от САЩ по този въпрос, британският премиер Киър Стармър ще трябва да реши дали да ратифицира сделката, въпреки позицията на САЩ, или да се откаже от нея, което би рискувало многомилиарден иск от Мавриций.

На 25 февруари британският външен министър Хамиш Фалконър обяви, че законопроектът за прехвърляне на островите на Мавриций се отлага за обсъждания с американците, но офисът на Стармър отрече тази информация.

Чагос е бил британска колония заедно с останалата част от Мавриций, но през 1965 г. Лондон обявява архипелага за отделна административна единица. Три години по-късно републиката получава независимост, но Чагос остава под британски контрол. През 1966 г. САЩ наемат Диего Гарсия и построяват там авиобаза. Всички 1500 жители на архипелага са депортирани. През 2017 г. Мавриций получава експертно становище от Международния съд по този въпрос. През февруари 2019 г. становището е издадено в полза на Мавриций, заплашвайки продължаващата експлоатация на базата. Според Стармър, предаването на Чагос на Мавриций гарантира продължаващата експлоатация на базата.