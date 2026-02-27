Новини
The Telegraph: Британски и френски парашутисти са завършили обучение за евентуална мироопазваща мисия в Украйна
  Тема: Украйна

27 Февруари, 2026 04:16, обновена 27 Февруари, 2026 04:28

Над 600 войници са провели въздушно-десантни учения с 11-та френска парашутна бригада в Бретан

The Telegraph: Британски и френски парашутисти са завършили обучение за евентуална мироопазваща мисия в Украйна - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев

Британски и френски парашутисти са завършили обучение за евентуална мироопазваща мисия в Украйна, съобщава The Telegraph.

Повече от 600 войници от 16-та въздушно-щурмова бригада на Обединеното кралство проведоха въздушно-десантни учения с 11-та френска парашутна бригада в Бретан, северозападна Франция.

Според украинския лидер Володимир Зеленски, Обединеното кралство и Франция са се ангажирали да изпратят войски - приблизително по 5000 души - в Украйна в случай на мирно споразумение с Русия.


Франция
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Мурка

    5 0 Отговор
    Последен ИЗПИТ село Коиловци БГ

    04:31 27.02.2026

  • 2 Нито глас за oкраинците от ППДБ!

    4 0 Отговор
    Поцинковани тенекиени сандъци осигуриха ли им?

    04:32 27.02.2026

  • 3 Данко Харсъзина

    5 0 Отговор
    Тези вече ги видяхме в картофената нива в Плевенско.

    04:32 27.02.2026

  • 4 Данко Харсъзина

    4 0 Отговор
    Добре че са се учили в Бретан. Че ако ги бяха изпратили на учение в Коиловци, щяха да ядат лобут.

    04:34 27.02.2026

  • 5 хихи

    0 0 Отговор
    Легитимни цели
    Повече чували с трупове на запад по-бърз и по-справедлив мир

    05:03 27.02.2026

