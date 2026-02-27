The Telegraph: Британски и френски парашутисти са завършили обучение за евентуална мироопазваща мисия в Украйна

Британски и френски парашутисти са завършили обучение за евентуална мироопазваща мисия в Украйна, съобщава The Telegraph.

Повече от 600 войници от 16-та въздушно-щурмова бригада на Обединеното кралство проведоха въздушно-десантни учения с 11-та френска парашутна бригада в Бретан, северозападна Франция.

Според украинския лидер Володимир Зеленски, Обединеното кралство и Франция са се ангажирали да изпратят войски - приблизително по 5000 души - в Украйна в случай на мирно споразумение с Русия.