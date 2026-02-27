The Telegraph: Британски и френски парашутисти са завършили обучение за евентуална мироопазваща мисия в Украйна

Британски и френски парашутисти са завършили обучение за евентуална мироопазваща мисия в Украйна, съобщава The Telegraph.
Повече от 600 войници от 16-та въздушно-щурмова бригада на Обединеното кралство проведоха въздушно-десантни учения с 11-та френска парашутна бригада в Бретан, северозападна Франция.
Според украинския лидер Володимир Зеленски, Обединеното кралство и Франция са се ангажирали да изпратят войски - приблизително по 5000 души - в Украйна в случай на мирно споразумение с Русия.
1 Мурка
04:31 27.02.2026
2 Нито глас за oкраинците от ППДБ!
04:32 27.02.2026
3 Данко Харсъзина
04:32 27.02.2026
4 Данко Харсъзина
04:34 27.02.2026
5 хихи
Повече чували с трупове на запад по-бърз и по-справедлив мир
05:03 27.02.2026