ВСУ нанесоха щети с ракети на енергийната инфраструктура в Белгород. МВФ одобри заем от $8,1 милиарда за Киев
  Тема: Украйна

ВСУ нанесоха щети с ракети на енергийната инфраструктура в Белгород. МВФ одобри заем от $8,1 милиарда за Киев

26 Февруари, 2026 18:32, обновена 27 Февруари, 2026 02:59 525 2

  • русия-
  • украйна-
  • война-
  • мвф-
  • белгород-
  • кристалина георгиева

Украйна преживява войната със забележителна издръжливост, каза Кристалина Георгиева

ВСУ нанесоха щети с ракети на енергийната инфраструктура в Белгород. МВФ одобри заем от $8,1 милиарда за Киев - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
БТА БТА

Украйна нанесе удари с ракети в руския град Белгород, близо до границата между двете страни, нанасяйки сериозни щети на енергийната инфраструктура, предаде Ройтерс, позовавайки се на информация на губернатора на Белгородска област Вячеслав Гладков от днес.

По думите му са засегнати електроснабдяването, водоснабдяването и топлоподаването.

Нападението срещу Белгород, който е на 40 километра от границата с Украйна, и на околния район е второто в рамките на пет дни, което нанася тежки щети, посочва Ройтерс.

"Сериозни щети са нанесени на енергийната инфраструктура", написа Гладков в канала си в приложението "Телеграм", добавяйки, че редица домакинства са останали без ток, вода и отопление.

Губернаторът уточни, че всички щети ще се видят на дневна светлина.

Международният валутен фонд (МВФ) обяви, че Управителният му съвет е одобрил четиригодишен заем от 8,1 милиарда долара за Украйна, уточнявайки, че $1,5 млрд. ще бъдат изплатени незабавно, предаде Ройтерс.

МВФ добави, че новото споразумение по Програмата за разширено финансиране (Extended Fund Facility) e част от пакет международна помощ в размер на 136,5 милиарда долара за Украйна, която тази седмица отбеляза 4 години от руската инвазия.

“Украйна и нейният народ преживяват дълга и опустошителна война вече над четири години със забележителна издръжливост. Чрез умела политика, подкрепена от Програмата за разширено финансиране от 2023 година, и с изключителната финансова подкрепа на международни партньори властите поддържат цялостна макроикономическа и финансова стабилност, постигнаха напредък в националните приходи и задвижиха някои ключови реформи", каза в края на заседанието на Управителния съвет управляващият директор на МВФ Кристалина Георгиева, цитирана от официалния сайт на организацията.

При посещението си в Киев в средата на миналия месец тя заяви, че ще поиска от Управителния съвет на МВФ да одобри нова кредитна програма за Украйна на стойност 8,1 милиарда долара, като подчерта значението на осигуряването на стабилно финансиране за тази страна.


Украйна
Оценка 3 от 2 гласа.
  • 1 Щом са пуснали още милиарди на охрите

    1 2 Отговор
    Значи очаквайте маслото да стане 200 евро и вътре да има само боклуци и отрови

    03:09 27.02.2026

  • 2 хаха

    0 0 Отговор
    Норвежкият премиер Щьоре: Общата подкрепа на Норвегия за Украйна през 2026 г. ще бъде близо 8 милиарда долара, което е около 20% от общата помощ, която Украйна очаква да получи тази година. Днес президентът Зеленски и аз се споразумяхме да установим стратегическо партньорство между Норвегия и Украйна.

    03:26 27.02.2026

