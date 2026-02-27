Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Новини
Свят »
Швейцария »
The Wall Street Journal: Иран отхвърли всички искания на САЩ на преговорите в Женева ВИДЕО

The Wall Street Journal: Иран отхвърли всички искания на САЩ на преговорите в Женева ВИДЕО

27 Февруари, 2026 03:41, обновена 27 Февруари, 2026 04:16 1 093 6

  • иран-
  • сащ-
  • арагчи-
  • уиткоф-
  • ядрена програма-
  • женева-
  • преговори

Преговорите продължават в понеделник

The Wall Street Journal: Иран отхвърли всички искания на САЩ на преговорите в Женева ВИДЕО - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Иран отхвърли всички искания на САЩ на преговорите в Женева, съобщи The Wall Street Journal.

Според изданието, преговорите са се отнасяли до трансфер на уран в чужбина. Иран отказа да спре обогатяването на уран, да демонтира ядрените си съоръжения или да наложи неопределени ограничения върху развитието на ядрената си програма.

На 26 февруари в швейцарски град започна третият кръг от непреките преговори между Иран и САЩ за иранската ядрена програма, посредничени от Оман. Срещата обаче беше прекъсната за консултации между делегациите и съответните им правителства.

Според журналиста от Axios Барак Равид, специалният президентски пратеник на САЩ Стив Уиткоф и американският предприемач Джаред Къшнър са били разочаровани от сутрешния кръг от преговори с Иран.

Преговорите бяха възобновени същата вечер. Политиците се срещнаха в резиденцията на оманския външен министър в Женева.

Нов кръг от преговори е предвиден за понеделник, заяви снощи пред репортери външният министър на Иран Абас Арагчи, предаде ДПА, цитирана от БТА.

Той посочи, че е отбелязан напредък в третия кръг, а за понеделник са насрочени "технически разговори".

На въпросните разговори в началото на идната седмица най-вероятно ще се обсъдят детайлите на евентуално споразумение между САЩ и Иран.

"Може би сега вече са налице по-сериозни изгледи за постигането на споразумение", заяви министърът по отношение на третия кръг от преговорите.

По думите му се иска време за консултации с правителствата на двете страни и за подготовката на някои документи. "Това бе най-добрият и най-сериозен кръг от преговори", добави Арагчи.

Администрацията на Вашингтон би предпочела да намери дипломатическо решение на ядрената програма на Иран, заяви вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс в интервю за The Washington Post.

„Мисля, че всички ние бихме предпочели дипломатически вариант“, каза той, посочвайки, че Вашингтонската администрация не изключва възможността за военни действия срещу Иран. „Но всичко зависи от това какво правят и казват иранците“, заяви вицепрезидентът.

„Мисля, че трябва да избягваме повтарянето на грешките от миналото“, добави Ванс, визирайки мащабните военни действия, които САЩ предприеха преди това в Близкия изток. „Само защото един президент се е провалил във военен конфликт, не означава, че никога повече не можем да се ангажираме с военен конфликт. Трябва да бъдем предпазливи и мисля, че президентът ни е предпазлив.“

Ванс добави, че сега, както и преди, остава „скептичен относно военните интервенции в други страни“.

Адмирал Брад Купър, началник на Централното командване на САЩ (CENTCOM), е представил на президента Доналд Тръмп предложения относно евентуалното използване на военна сила срещу Иран.

Това съобщи в X Барак Равид, кореспондент на американския портал Axios и израелския телевизионен канал 12, позовавайки се на американски служител.

Купър „е информирал президента Тръмп в четвъртък за вариантите за военни действия срещу Иран“. Равид не уточни дали американската страна е взела някакви решения по този въпрос. Оперативната зона на отговорност на CENTCOM включва предимно Близкия изток.


Швейцария
Поставете оценка:
Оценка 5 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    2 4 Отговор
    Да си търсим скривалища.

    Коментиран от #5

    04:01 27.02.2026

  • 2 Тръмп

    5 4 Отговор
    Ами сега?Кенефите са още запушени

    04:02 27.02.2026

  • 3 Според мен

    5 2 Отговор
    Ще ги бомбят в събота или неделя.

    04:09 27.02.2026

  • 4 Данко Харсъзина

    5 2 Отговор
    Явно цистерните дето са на летището ще летят на "учение". Запрянката и Надка вчера цял ден лъгаха като дърти цигани.

    Коментиран от #6

    04:13 27.02.2026

  • 5 Данко Харсъзина

    2 1 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Ти по добре се скрии в склада с пиячката. И вземи няколко щафети салам и няколко подкови луканка. Докато се напиеш порядъчно няколко пъти и изтрезнееш всичко ще е приключило. Надявам се, че кръчмата ти, не е близо до летището. Аз ще се покрия в магазата на някой от хотелите ми и ще изляза в началото на сезона.

    04:19 27.02.2026

  • 6 Интриганти

    1 0 Отговор

    До коментар #4 от "Данко Харсъзина":

    Абе мишка не спряхте да плашите бабите Копейките сте големи мушмуроци

    05:06 27.02.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания