The Wall Street Journal: Иран отхвърли всички искания на САЩ на преговорите в Женева ВИДЕО

Иран отхвърли всички искания на САЩ на преговорите в Женева, съобщи The Wall Street Journal.

Според изданието, преговорите са се отнасяли до трансфер на уран в чужбина. Иран отказа да спре обогатяването на уран, да демонтира ядрените си съоръжения или да наложи неопределени ограничения върху развитието на ядрената си програма.

На 26 февруари в швейцарски град започна третият кръг от непреките преговори между Иран и САЩ за иранската ядрена програма, посредничени от Оман. Срещата обаче беше прекъсната за консултации между делегациите и съответните им правителства.

Според журналиста от Axios Барак Равид, специалният президентски пратеник на САЩ Стив Уиткоф и американският предприемач Джаред Къшнър са били разочаровани от сутрешния кръг от преговори с Иран.

Преговорите бяха възобновени същата вечер. Политиците се срещнаха в резиденцията на оманския външен министър в Женева.

Нов кръг от преговори е предвиден за понеделник, заяви снощи пред репортери външният министър на Иран Абас Арагчи, предаде ДПА, цитирана от БТА.



Той посочи, че е отбелязан напредък в третия кръг, а за понеделник са насрочени "технически разговори".



На въпросните разговори в началото на идната седмица най-вероятно ще се обсъдят детайлите на евентуално споразумение между САЩ и Иран.



"Може би сега вече са налице по-сериозни изгледи за постигането на споразумение", заяви министърът по отношение на третия кръг от преговорите.



По думите му се иска време за консултации с правителствата на двете страни и за подготовката на някои документи. "Това бе най-добрият и най-сериозен кръг от преговори", добави Арагчи.

Администрацията на Вашингтон би предпочела да намери дипломатическо решение на ядрената програма на Иран, заяви вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс в интервю за The Washington Post.

„Мисля, че всички ние бихме предпочели дипломатически вариант“, каза той, посочвайки, че Вашингтонската администрация не изключва възможността за военни действия срещу Иран. „Но всичко зависи от това какво правят и казват иранците“, заяви вицепрезидентът.

„Мисля, че трябва да избягваме повтарянето на грешките от миналото“, добави Ванс, визирайки мащабните военни действия, които САЩ предприеха преди това в Близкия изток. „Само защото един президент се е провалил във военен конфликт, не означава, че никога повече не можем да се ангажираме с военен конфликт. Трябва да бъдем предпазливи и мисля, че президентът ни е предпазлив.“

Ванс добави, че сега, както и преди, остава „скептичен относно военните интервенции в други страни“.

Адмирал Брад Купър, началник на Централното командване на САЩ (CENTCOM), е представил на президента Доналд Тръмп предложения относно евентуалното използване на военна сила срещу Иран.

Това съобщи в X Барак Равид, кореспондент на американския портал Axios и израелския телевизионен канал 12, позовавайки се на американски служител.

Купър „е информирал президента Тръмп в четвъртък за вариантите за военни действия срещу Иран“. Равид не уточни дали американската страна е взела някакви решения по този въпрос. Оперативната зона на отговорност на CENTCOM включва предимно Близкия изток.