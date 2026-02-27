Новини
Die Welt: Зеленски направи дипломатически гаф с орден от по-низша степен за германския външен министър
  Тема: Украйна

27 Февруари, 2026 04:00, обновена 27 Февруари, 2026 04:07 602 4

Йохан Вадефул нарече Германия най-големият спонсор на Украйна - Берлин е отпуснал 55 милиарда евро на Киев само за военни нужди от 2022 г. насам

Die Welt: Зеленски направи дипломатически гаф с орден от по-низша степен за германския външен министър - 1
Снимка: Президентство на Украйна
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Украинският президент Володимир Зеленски награди германския външен министър Йохан Вадефул с орден, несъответстващ на служебния му статут, съобщи Die Welt.

Изданието отбелязва, че украинският лидер е връчил на германския министър Орден за заслуги от втора степен, който е предназначен за заместник-ръководители на правителството и парламента, министри, ръководители на други централни държавни органи и посланици.

Още новини от Украйна

„Според устава на ордена обаче „министрите на суверенни държави“ всъщност получават Орден за заслуги от първа степен“, се посочва в изданието.

В изявление от украинската страна се отбелязва, че Вадефул „ще бъде почетен за последователната си подкрепа за Украйна и акцента си върху надеждните гаранции за сигурност“.

Преди това Вадефул нарече Германия най-големият спонсор на Украйна по време на въоръжения конфликт. Той добави, че Берлин е отпуснал 55 милиарда евро на Киев само за военни нужди от 2022 г. насам.

Германия преди това обеща да прехвърли пет ракети PAC-3 Patriot на Украйна, при условие че други страни доставят още 30 ракети.


Германия
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Делян Пеевски

    2 0 Отговор
    Аз получих орден от Зеленски.

    04:13 27.02.2026

  • 2 Мурка

    0 4 Отговор
    Нито е първият НИТО ЩЕ Е ПОСЛЕДНИЯТ---Но основният е че се закачи на куката на рошавият РИБАР

    Коментиран от #4

    04:16 27.02.2026

  • 3 Последния Софиянец

    5 0 Отговор
    Бойко Борисов,Кирил Петков и Делян Пеевски са тримата българи наградени с ордени за Особени заслуги към Украйна.

    04:17 27.02.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

