Die Welt: Зеленски направи дипломатически гаф с орден от по-низша степен за германския външен министър

Украинският президент Володимир Зеленски награди германския външен министър Йохан Вадефул с орден, несъответстващ на служебния му статут, съобщи Die Welt.

Изданието отбелязва, че украинският лидер е връчил на германския министър Орден за заслуги от втора степен, който е предназначен за заместник-ръководители на правителството и парламента, министри, ръководители на други централни държавни органи и посланици.

Още новини от Украйна

„Според устава на ордена обаче „министрите на суверенни държави“ всъщност получават Орден за заслуги от първа степен“, се посочва в изданието.

В изявление от украинската страна се отбелязва, че Вадефул „ще бъде почетен за последователната си подкрепа за Украйна и акцента си върху надеждните гаранции за сигурност“.

Преди това Вадефул нарече Германия най-големият спонсор на Украйна по време на въоръжения конфликт. Той добави, че Берлин е отпуснал 55 милиарда евро на Киев само за военни нужди от 2022 г. насам.

Германия преди това обеща да прехвърли пет ракети PAC-3 Patriot на Украйна, при условие че други страни доставят още 30 ракети.